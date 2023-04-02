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Британский разведчик: Для «захвата» Крыма Киеву необходимо провести операцию, сопоставимую с «высадкой союзников в Нормандии»

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Британский разведчик: Для «захвата» Крыма Киеву необходимо провести операцию, сопоставимую с «высадкой союзников в Нормандии»

Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, но эти "фантастические машины", как назвал их украинский министр обороны Резников, не помогут Киеву "освободить" Крым. По мнению бывшего старшего офицера разведки Филипа Ингрэма, у ВСУ нет сил и средств для этого.


На сегодняшний день Россия контролирует 17% территории Украины и имеет гораздо более подготовленную армию, превосходящую ВСУ как по количеству личного состава, так и по всем видам вооружений. При подавляющем превосходстве русских, в Киеве продолжают планировать "освобождение" Крыма силовым путем, надеясь на поставки западного оружия и бронетехники. Однако западные страны не в силах поставить требуемый Украине объем вооружений, да и время играет против украинской армии.

Ингрэм утверждает, что для захвата Крыма потребуется гораздо более масштабная военная операция, сопоставимая с высадкой союзных сил в Нормандии в 1944 году. Но организовать второй "День Д" у Украины возможности нет, да и НАТО не намерена вмешиваться в конфликт с Россией.

Россия удерживает свыше 100 тысяч кв. км территории Украины и у нее еще 800 000 военных "на земле", а для возвращения Крыма нужна операция в стиле "высадки в Нормандии"

- заявил Филип Ингрэм.

Британский эксперт считает, что в случае контрнаступления ВСУ сможет "пробить бреши" в построенной обороне российской армии, но на этом успехи украинцев закончатся, прервать цепочки поставок в Крым не получится, так же как и заблокировать полуостров.

Пока же ВСУ ожидают наступления теплой погоды, которая позволит ввести в бой западную бронетехнику, не опасаясь, что она утонет в грязи.
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47 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:28
    -2
    А им то что?Да как два пальца об асфальт.Оланое ,громче кукарекнуть,про "неизбежный захват Крыма"
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:00
      0
      Британский разведчик: Для «захвата» Крыма Киеву необходимо

      Последних нациков с парашутом выбросить над Крымом и Зеленского тоже!!!
      Пусть снайпера потренируются
      И наши Су-шки обоссат их laughing crying
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:20
        +6
        Цитата: Дед Пихто
        Последних нациков с парашутом выбросить над Крымом и Зеленского тоже!!!
        Пусть снайпера потренируются

        Можно и без парашютов выбросить, что бы патроны на них не тратить. winked
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 11:35
          +4
          Киеву необходимо провести операцию, сопоставимую с «высадкой союзников в Нормандии»
          Вот, вот пусть туда (в Нормандию) и высаживаются и как можно больше, там хорошо, там демократия...
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 13:31
            0
            Цитата: НИКНН
            Киеву необходимо провести операцию, сопоставимую с «высадкой союзников в Нормандии»
            Вот, вот пусть туда (в Нормандию) и высаживаются и как можно больше, там хорошо, там демократия...

            Они просто ничего более масштабного, чем "День Д", не знают и не помнят. Мало того, они уверены, что именно это и предопределило "ИХ" победу во Второй мировой войне.

            Всю британскую разведку - за парты! Историю не Второй мировой, а Великой Отечественной войны учить!...
        2. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:42
          +1
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Дед Пихто
          Последних нациков с парашутом выбросить над Крымом и Зеленского тоже!!!
          Пусть снайпера потренируются

          Можно и без парашютов выбросить, что бы патроны на них не тратить. winked

          Тогда уж и не над Крымом - нафига они там нужны-то?
        3. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:55
          +1
          Цитата: Ныробский
          Можно и без парашютов выбросить, что бы патроны на них не тратить.

          Как в том анекдоте про падающий самолёт: " Слава Украине ! Крикнул Путин и выбросил Зелю из самолёта" и самолёт перестал падать.
    2. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:05
      +2
      В том то и суть- что захватить силёнок не хватит, но как только появится возможность обстрелять, пусть и не очень прицельно, обязательно сделают.
      Методы укрорейха абсолютно фашистские, а Европа на это предпочитает закрывать глаза и продолжает поставлять БК.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 11:41
        +2
        Так просто про фашистские методы .
        Нацисты гитлеровской германии стали топить плавучие госпиталя ПОСЛЕ того как англичанцы начали сбивать в проливе немецкие спасательные гидропланы ( Чем бриты от наци отличаются ?)
        Ну а демократичные бомбежки германских городов ни чем не луче действий ВВС Германии .
        А вот в чем пальма первенства у амерсаксов так это атомный бух по японцам .
        Так что глаза Европа привыкла закрывать . Так по мелочам о воинских обычаях англов и франков до кучи в Крымскую войну взяв часть Севастополя английские и французские мародеры вскрыли могилы русских адмиралов и украли ( так по ме6рзотной привычке ) Эполеты золотые .
        Причем Турки до та4ого не опускались .
        Словом Ойроппа .
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:31
    +6
    Интересно, о чем будет писать западная пресса после того как мы переберемся на правый берег Днепра?
    Наверное когда мы приблизимся ко Львову, западная пресса всё равно будет мечтать о взятии Крыма.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:49
      0
      Если интересно ,о профессионализме англицкой разведки .Талибы на днях или только инфа пришла, арестовали в Афганистане троих англичан." Управляющий оттелем" ???!!!" медик" это куда ни шло и путешественник по горячим точкам планеты- этот без кавычек,его наглы уже один раз вытаскивали ,после позорного бегства американцев из Афганистана.
    2. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 12:15
      -2
      [Наверное когда мы приблизимся ко Львову, западная пресса всё равно будет мечтать о взятии Крыма]
      Свежую концепцию внешней политики почитайте, покоритель львов. Там : мир, дружба, жвачка и никаких львов.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: Fizik13
      Наверное когда мы приблизимся ко Львову, западная пресса всё равно будет мечтать о взятии Крыма.

      Вангую, что когда мы приблизимся ко Львову, а, тем более, к польской границе, количество "союзников" у России резко, в геометрической прогрессии, возрастёт и они ещё будут толкаться локтями, доказывая друг другу, кто из них ввёл меньше всех санкций и дал Киеву меньше всех оружия.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:31
    +2
    А где украинцы будут брать линкоры для прекрытия десанта хотябы два.Да англицкая разведка доложила что наши развед службы достигли успехов в формировании сети информаторов на Украине.И эта работа проводилась до СВО.(СМИ норвегии).Высадка морского десанта сейчас верная смерть,даже для американцев.Пусть попробуют сунутся для начала в КНДР.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 10:53
      -9
      Наверное британский флот поможет и войдёт как в 1854 году в Чёрное море, а США снимут с консервации линкоры Второй мировой войны, которые последний раз участвовали в боевых действиях в 1991 году в Персидском заливе.
      1. Озирис
        Озирис Сегодня, 14:03
        0
        Появление американских и британских кораблей в Черном море во время боевых действий РФ и Украины исключено, Турция не пропустит их через проливы
  4. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:31
    -3
    Для высадки в Нормандии в июне 1944 году США и Великобритания имели абсолютное превосходство в воздухе и на море.
    Украине приходится только мечтать о превосходстве её ВМС и ВВС над РФ.
    Крым - морковка для самых тупых на Украине.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:33
    +18
    А что стоила высадка союзников в Нормандии без мощного пресса советского наступления?
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 10:43
      -8
      И без масштабного заговора Штауфенберга, в который было вовлечено все командование Вермахта во Франции.
    2. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 12:33
      -2
      Цитата: vovochkarzhevsky
      А что стоила высадка союзников в Нормандии без мощного пресса советского наступления?

      Когда высадка в Нормандии происходила, никакого наступления на восточном фронте не было. Потом да, наступление в Белоруссии им сильно помогло расширять плацдарм.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 16:02
        0
        Кратковременное затишье не отменяет того факта, что фронт неумолимо катился на Запад, а также то, что основные силы немцев были скованы советскими войсками.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:41
    +6
    Ну уж где где, а в Нормандии союзнички сильно выступили. При тотальном господстве на море, полном в воздухе, так обосраться могли только союзнички. Путем заваливания трупами кое как с грехом пополам все таки смогли высадиться. А кого оне там победили? За исключением одной танковой дивизии ГЮ и пары ТТБ СС? Которые, кстати, приняли участия в боях много позже непосредственно высадки. Плюс армейская, правда элитная, учебная ТД. Все остальное немецкое "войско" это охранные и стационарные дивизии, без танков, практически без артиллерии, собранные из инвалидов и раненых с Вост.Фронта, не годных к строевой службе всяких разных военнослужащих старших и наоборот младших возрастов. Жесть. И эти ещё рассказывают нам про завал мясом в исполнении РККА. Как говорится, желаем им все это повторить в Крыму, правда уже без флота и авиации.))))
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:41
    +1
    Материал статьи наводит на размышления о будущем Одессы и Николаева, а их будущее зависит от длительности существования текущего режима восседающего в Киеве. Ну с учётом событий происходящих в Киевской лавре, режиму Киева около полу года осталось восседать. Проще говоря до осени. Ну вот зимой и будем за чашкой горячего чая рассуждать о десанте.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 10:54
      0
      Сейчас понятно лишь одно - если армия РФ по итогам СВО останется стоять на Днепре - в Одессе, Николаеве и Херсоне будут размещены базы ВМС США.
      1. Озирис
        Озирис Сегодня, 14:18
        0
        Думаю это понимают в МО РФ, но планы держатся в тайне . Операция по форсированию Днепра в направлении Херсона и далее на Николаев, Очаков
        и Одессу очень сложна и чревата большими потерями, поэтому если уж и придется таковую проводить, то вместе наступлениям по нескольким направлениям ....
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:54
    +1
    Захватить Крым у бандерлогов вряд ли получится, но пытаться будут. Думаю, что сейчас идет много набросов из разных источников с целью дезинформировать и запутать наше военное и политическое руководство. Не факт, что наступление на Крым или не факт, что только на Крым. Надеюсь, наша разведка добывает достоверную информацию и войска будут готовы к запланированному бандерлогами наступлению. Провальное для шаровар наступление может сильно изменить ход СВО.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:04
      +2
      "но пытаться будут. "///
      ---
      Но уж точно не с моря.
      А попытавшись захватить сухопутные перешейки.
      Так что, с высадкой в Нормандии сравнивать некорректно.
      Скорее, можно сравнить с захватом Крыма Красной армией в Гражданскую войну.

      И то, это будет отвлекающий маневр, чтобы Россия держала в Крыму значительные силы.
      1. Rt-12
        Rt-12 Сегодня, 13:24
        0
        Но уж точно не с моря.


        А если через Днепр? Что Вы думаете по этому поводу?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:56
    +2
    Капитан Очевидность предупреждает: ..." Вас ждёт Omaha beach...".
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    +2
    Британский эксперт считает,
    . А дядя Вова и прочие, сильно против.
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 11:00
    +14
    ВСУ легче захватить Лондон, чем Крым!
  12. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 11:04
    -3
    Россия удерживает свыше 100 тысяч кв. км территории Украины и у нее еще 800 000 военных "на земле", а для возвращения Крыма нужна операция в стиле "высадки в Нормандии"

    Вы помнится запад пытались Севастополь взять ..Вас в в 15 раз было больше !
    Русские вас послали и отстояли Крым !
    Давайте черти ,еще раз проверти нас на зубок ..
  13. spirit
    spirit Сегодня, 11:12
    +4
    Я так понял этот эксперт просто не в курсе операций Манштейна по захвату Крыма и Советской армии по его освобождению, вот и приплел Нормандию.Очередной болванчик, laughing
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:13
    +1
    Гораздо интереснее, что для форсирования Днепра - укропу надо провести операцию, подобной которой в истории армий ныне входящих в НАТО стран нет и никогда не было! Напомните мне переправы через реки с бронетехникой. УПС...
    ПиСи: а то недавно начали благоглупости лепить - МОРСКОЙ десант кардинально различен.
  15. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:14
    +2
    Для англосаксов высадка в Нормандии это верх тактического искусства, им просто больше не с чем сравнить.
  16. Фокусник Гудвин
    Фокусник Гудвин Сегодня, 11:15
    0
    Как же у них свербит желание если не победить Россию, то хотя бы нагадить.
  17. Озирис
    Озирис Сегодня, 11:24
    0
    Военные спецы прекрасно понимают, что ВСУ вернуть Крым нереально, но политики в Киеве и их "Помощники" эту тему будут муссировать до бесконечности только с одной целью получить финансирование, вооружения, и
    чтобы как можно дольше пролонгировать конфликт Украины и России не только между странами, но и на международном уровне с целью изоляции России
  18. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:25
    0
    Влажные мечты про "День Д".
    Какие все-таки слепоглухонемые эти британцы!
    Ваш этот день стал возможным только потому, что очень значительную часть Вермахта СССР либо уже уничтожил, либо связал на Восточном фронте, а момент вторжения выбирали американцы, откладывая его не менее года (!), имея в тылу разогнанный ВПК не разрушенной промышленности Америки, да и британских колоний и доминионов, таких, как Индия, Австралия и Канада.
    И даже при этом все прошло совсем не гладко, а к январю 45-го даже угроза нешуточеая нависла на союзниками в Арденнах, побежали к Сталину: дядя, спасай, он дерется!
    И Сталин помог, начал недоподготовленную операцию на две недели раньше срока, вынудил немцев снять войска с Арденнского котла.
    Это уже в последние десятилетия, англосаксы мифологизировали свое вторжение, типа оно и было главным и единственным событием решившим ход второй мировой, а русские непонятно за кого и были...
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 11:33
      0
      Ну мы ребята знающие и начитанные, так что это фуфло у них не прокатит.))))
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:50
    0
    Для «захвата» Крыма Киеву необходимо провести операцию, сопоставимую с «высадкой союзников в Нормандии»

    Дык, голубчики... чтобы произвести сопоставимую с высадкой в Нормандии операцию - надо, чтобы какой-то их мощный союзник (каким был СССР для англосаксов весной--летом 1944 года) сковал боем основные силы наших армий где-то совершенно в противоположном месте - чтобы мы перебросили туда основные силы, как это сделали немцы весной-44, чтобы остановить 1-й Украинский фронт, который пёр как танк, оттягивая на себя немецкие силы. В итоге северо-запад Европы оказался оголенным, и союзники получили там 15-кратное преимущество.
    Есть у них такой союзник? Оттянет он на себя основные силы ВС РФ, пока укровермахт будет "высаживаться в Крыму"?
  20. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 11:53
    0
    США и страны НАТО уже в глубокой яме. Хаос, забастовки, банкротства, инфляция вот что создали сейчас Байден и его подельники в своих странах. Это как в фильме "Тупой, ещё тупее". В Крыму подавляющее большинство русских и русскоязычных, они все встанут с оружием в руках против бандеровцев. Если надо, Россия миллион бойцов ВС РФ направит на защиту Крыма и новых регионов России. Ядерный щит у России не просто так на вооружении. Бандеровцы никогда и нигде не побеждали, на них только маразматик Байден мог поставить и то за взятки своей семье. Стёпу Бандеру даже гитлеровцы не уважали. Пора уже паковать чемоданы бандеровцам во главе с Зеленским.
  21. 1536
    1536 Сегодня, 12:20
    +2
    Есть только одно "но" для проведения "новой операции "Оверлорд", теперь по захвату Крыма: англо-американскому экспедиционному корпусу некуда будет возвращаться.
  22. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:22
    0
    вот в Нормандии..внатуре..чисто *трупами* завалили фашистов *союзнички*...там по моему фашисты..из своей *газонокосилки* 2\3 англосаксов укокошили.
  23. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 12:24
    0
    Подождите, подождите, а как же Таврида, т.е. приазовье, оно то еще не завоевано, или это уже не вопрос? Непонятно.
  24. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:24
    0
    только одно НО...сейчас не середина 20 века, 21 век..видно все как на ладони...и Россия им не Ирак..или Афганистан...привыкли скоты НАТОвские...воевать с противником безнаказанно..у которого заведомо меньше возможностей.
    *потом этим позорищем еще и хвастаются...с *Африками* воевать.
  25. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 12:32
    +1
    Британские учёные,копчёные,мочёные, теперь британский разведчик, кто следующий?)
  26. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:13
    0
    Очередной пенсионер, уважительно говоря, несёт чушь. fool