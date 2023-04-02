Британский разведчик: Для «захвата» Крыма Киеву необходимо провести операцию, сопоставимую с «высадкой союзников в Нормандии»

Россия удерживает свыше 100 тысяч кв. км территории Украины и у нее еще 800 000 военных "на земле", а для возвращения Крыма нужна операция в стиле "высадки в Нормандии"

Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, но эти "фантастические машины", как назвал их украинский министр обороны Резников, не помогут Киеву "освободить" Крым. По мнению бывшего старшего офицера разведки Филипа Ингрэма, у ВСУ нет сил и средств для этого.На сегодняшний день Россия контролирует 17% территории Украины и имеет гораздо более подготовленную армию, превосходящую ВСУ как по количеству личного состава, так и по всем видам вооружений. При подавляющем превосходстве русских, в Киеве продолжают планировать "освобождение" Крыма силовым путем, надеясь на поставки западного оружия и бронетехники. Однако западные страны не в силах поставить требуемый Украине объем вооружений, да и время играет против украинской армии.Ингрэм утверждает, что для захвата Крыма потребуется гораздо более масштабная военная операция, сопоставимая с высадкой союзных сил в Нормандии в 1944 году. Но организовать второй "День Д" у Украины возможности нет, да и НАТО не намерена вмешиваться в конфликт с Россией.- заявил Филип Ингрэм.Британский эксперт считает, что в случае контрнаступления ВСУ сможет "пробить бреши" в построенной обороне российской армии, но на этом успехи украинцев закончатся, прервать цепочки поставок в Крым не получится, так же как и заблокировать полуостров.Пока же ВСУ ожидают наступления теплой погоды, которая позволит ввести в бой западную бронетехнику, не опасаясь, что она утонет в грязи.