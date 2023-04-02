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ВСУ показали кадры «уничтожения» российского дрона-камикадзе «Герань» с помощью мобильных зенитных установок

53
ВСУ показали кадры «уничтожения» российского дрона-камикадзе «Герань» с помощью мобильных зенитных установок

Российские дроны-камикадзе "Герань-2" являются для Украины настоящей головной болью, на сегодняшний день Киев так и не нашел действительно эффективных средств для борьбы с ними. Пока единственный вариант - зенитные пулеметы, установленные на автомобильные платформы.


На украинских ресурсах распространяется видео, в котором украинские военные ведут борьбу с российским беспилотником, т.е. сбивают БПЛА "Герань-2". Утверждается, что автору ролика удалось заснять реальный бой, когда группа на "джихад-мобилях" с установленными пулеметами и прожекторами засекла российский дрон и благополучно его уничтожила. Однако, как заявляют другие комментаторы, это постановочное видео, в котором показано, как, по мнению командования ВСУ, должно происходить уничтожение дронов-камикадзе. Случайно собрать в одном месте большое количество "охотников за дронами" просто невозможно при настоящей атаке дронов, тем более в ночное время, ведь обнаружение беспилотников происходит визуально.

О том, что в составе ВСУ созданы мобильные группы для охоты за российскими дронами, сообщалось уже не раз. Наиболее эффективным способом признана установка на автомобильной платформе пулеметов с зенитными прицелами, а также прожекторами для подсветки цели. Киев даже заказал в Чехии производство специальных зенитных установок на базе пикапов под названием Viktor от компании Excalibur Army, представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук. Всего ВСУ должны получить сто таких установок, кстати, оплаченных Нидерландами.

На данный момент ВСУ используют, в основном самодельные зенитные комплексы на базе различных пикапов, щедро поставляемых Западом в качестве гуманитарной помощи.

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53 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:35
    +11
    Видео не постановочное, а 7 прожекторов в одной точке - сами просочились, ага, вот я уже поверил)))
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 12:20
      +8
      Не... Ни в коем разе не постановочное. Просто "Герань", пролетев какое-то расстояние, решила остановиться и отдохнуть. (Ну, там масло поменять, бензинчику подлить или ТО провести.) А тут, откуда ни возьмись, сразу несколько джиперов с фонариками. Цветочек так и завис от удивления. Но нехорошие укропы ещё и стрелять из рогаток начали. Хулиганы.
      А если присмотреться, то и не цветочек это был, и не летел этот объект никуда, а просто висел на одном месте и тупо ждал, когда его собьют.
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 12:52
      +5
      Да очевидно же что это ночные стрельбы на каком-то полигоне. Надпись на видео "вч. 3011". Это 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины (21 ОБрОГП , в/ч 3011), дислоцируется в Кривом Роге.
    3. МВГ
      МВГ Сегодня, 12:53
      +6
      "Видео не постановочное, а 7" - ни в коем случае. Они так и передвигаются: по семь, полукругом и прямо задним ходом на звук БПЛА спешат. А за ними следом журналисты и блогеры.
    4. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Bingo
      Видео не постановочное, а 7 прожекторов в одной точке - сами просочились, ага, вот я уже поверил)))

      Ну такое... В открытие, на охоте я и пострашнее видал request laughing
  2. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 11:39
    0
    Всу показали новое подразделение по борьбе с иранскими БПЛА типа «Шахид-136» (в российских вооруженных силах принято обозначение Герань)

    Скакуасы с пулеметами lol



    1. 26rus
      26rus Сегодня, 12:00
      +8
      Это они что, в Гостомеле позируют, на фоне уничтоженной Мрии wassat ? Типа намекают, что и с Геранями то же самое сделать могут ? crying
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 12:19
      +6
      Цитата: Santa Fe
      Всу показали новое подразделение по борьбе с иранскими БПЛА

      С одного ствола, без специального прицела, да еще без РЛС с автоматизацией, очень трудно попасть.
      Для этого нужно 4 ствола с РЛС и автоматикой, как в Шилке, Тунгуске, Панцире. При настройке этих систем стволы настраивают так, чтобы они стреляли НЕ в одну точку, А ПО площади, для создания завесы из снарядов или пуль.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:29
      -3
      Скакуасы с пулеметами
      Выставившие свои бравые фото на фотобанк для продажи yes .
    4. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:34
      +2
      Цитата: Santa Fe
      Всу показали новое подразделение по борьбе с иранскими БПЛА типа «Шахид-136» (в российских вооруженных силах принято обозначение Герань)

      Скакуасы с пулеметами lol

      Тачанки что-то подуставшие. Интересен задний план. Фото видимо недавнее. Пару дней назад слышал, хо-хлы озвучили, что начали восстанавливать Мрию, цитата: "в запасниках авиазавода "Антонов" нашлись запчасти".
      Видимо там еще и фюзеляж завалялся на дальнем стеллаже...

      Блин, а ведь авиационное ОКБ Антонова было образовано в Новосибирске, и, если не ошибаюсь, первая ласточка - Ан-2 родилась здесь, и на крыло становилась. Передали на Украину.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:39
    -21
    Это видео - учения ПВО, несомненно.
    Но Герани они научились более-менее сбивать. Это тоже верно.
    Как и Калибры.
    Герани стали направлять на цели, не защищенные ПВО.
    Защищенные об'ьекты бьют переделанными С-300 , сверхзвуковыми КР и БР.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 11:46
      +4
      Цитата: voyaka uh
      Защищенные об'ьекты бьют переделанными С-300

      Не надоело повторять этот бред?
      Цитата: voyaka uh
      Как и Калибры.

      Что-то ни одного не припомню.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:55
        -11
        "Не надоело повторять этот бред?"///
        ---
        Дело в том, что ВСУ почти не применяют С-300. У них кончаются ракеты к ним. Бьют сейчас только по Су-35. Что крайне редко.
        А обломки БЧ С-300 обильно находят на многих украинских об'ьектах, пораженных Российской стороной.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 12:14
          +6
          Цитата: voyaka uh
          Дело в том, что ВСУ почти не применяют С-300. У них кончаются ракеты к ним. Бьют сейчас только по Су-35. Что крайне редко

          На потолке прочли? Реальных данных у вас нет, и быть им у вас неоткуда.

          Цитата: voyaka uh
          А обломки БЧ С-300 обильно находят на многих украинских об'ьектах, пораженных Российской стороной

          Вот в это верю. Вопрос лишь в том, кто эти обломки там обильно рассеял wink laughing
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:36
          +1
          Не думаю, что С-300ПС/ПТ с 5В55Р Калибр вот так прям по зубам.. А ничего новее у них нет.
        3. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 14:49
          0
          Цитата: voyaka uh
          Дело в том, что ВСУ почти не применяют С-300. У них кончаются ракеты к ним. Бьют сейчас только по Су-35. Что крайне редко.
          А обломки БЧ С-300 обильно находят на многих украинских об'ьектах, пораженных Российской стороной.

          Как в анекдоте "и вы говорите". Уже не раз разбирали эту чушь.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:51
      +7
      Отошел уже от бойкота израильских ВВС?
      Цитата: voyaka uh
      Защищенные об'ьекты бьют переделанными С-300

      Не, стиралками, у вас методичка старая, в деревню Азраиловка новые не присылают. С-300 берегут, чтоб застрелиться, по целям дешевые переделаные Искандеры пускают, внутри сидит прапорщик и рулит
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 12:01
        +5
        Да израильское творчество иссякло
      2. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 12:29
        +1
        Прапорщиков мало их решили беречь. Из не компетентных источников, не заслуживающих доверия , поступила информация , что принято решение в качестве навигаторов использовать депутатов . Их ресурс почти безграничен .
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:40
          -4
          в качестве навигаторов использовать депутатов
          А грузоподьемность позволяет belay ?
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:02
      +9
      Цитата: voyaka uh
      Защищенные об'ьекты бьют переделанными С-300 ,

      Древние ракеты С-300, врубающиеся в многоэтажки украинских городов- дело украинских ППО, стреляющих с тех же самых жилых кварталов. Чтобы С-300 куда-то попал, ракета должна управляться на всей траектории. Прицельно в здание в городе за горизонтом ЗУР попасть не возможно.
      В зенитную ракету обсуждаемых лет нельзя запихать траекторию, по которой она улетит за горизонт и попадет в здание в центре города. Ни какое инерциальное наведение в том смысле, который позволяет попадать в неподвижный объект за пределами наведения у ЗУР не предусмотрено. Максимально, на что способен автопилот ЗУР - стабилизация ракеты и стабилизация траектории, заданной с, условно обобщим,- станции наведения. Для этого станция должна видеть ракету. В любом случае должна видеть ракету. Без этого никак. Поэтому прицельно в здание в городе за горизонтом даже модифицированной ракетой при КВО 150 метров попасть невозможно. Поэтому наши по зданиям в городах из С-300 не стреляют. В российской армии ду раков, которые стреляют залпами из 10 ракет С-300 по городской застройке, при вероятности попадания в склад 2%, а 98% в школу, детскую площадку, жилой дом -не существует. Поэтому загоризонтная стрельба по условному городу старыми С-300 - это миф криворуких "ППО працюе!!!". Стреляли в городской застройке в "Герань", попали в дом - виноваты москали. Вот и все объяснение.
      А сколько проживет выкаченный на "прямую наводку" под условное Запорожье здоровенный комплекс - это даже не вопрос...
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 12:11
        -6
        "- В комплексы С-300 изначально, еще при их разработке, были заложены возможности стрельбы не только по воздушным объектам, но и по наземным целям. Нашим войскам в середине 90-х годов была поставлена задача более подробно изучить возможность работы «по земле». Мы делали расчеты, готовили специалистов и проводили такие стрельбы на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Для этого использовались комплексы С-300 модификаций «ПТ», «ПС» и «ПМ».

        Первые такие стрельбы проводились в 1996 году. На самом краю полигона — почти за его пределами, до сих пор находится «кладбище» тары из-под ракет - транспортно-пусковых контейнеров. Из них тогда на земле выкладывали макеты, имитирующие различные объекты, которые служили целями для стрельбы наших комплексов по наземным целям."
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:20
          +2
          Цитата: voyaka uh
          В комплексы С-300 изначально, еще при их разработке, были заложены возможности стрельбы не только по воздушным объектам, но и по наземным целям

          Возможность стрельбы куда-то в сторону противника никто и не оспаривал. Можно. И в здание попасть можно. И в очень низколетящий грузовик даже попасть можно.
          При одном условии. Догадаетесь каком?
          Расскажете как его выполнить, чтоб обстрелять здание в центре Запорожья за горизонтом ЗУР?
          Я пока останусь при своем мнении- если в соцсетях орут,что кляти москали обстреляли дома в городе из С-300 - то это точно не москали.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 12:34
            +1
            Спокойно, у него там С-300 не применяют укропы, применяют только наши. Не мешайте полету ЦИПСОшной фантазии - вот когда дойдет до утверждений, что С-300 в Польшу и Молдавию российская прилетела при дальности 150-200 км и что обломки ЗР Ирис-Т в Киеве - это переделанный С-300 России с добавлением компонентов от Точки-У, тогда "он видит, что кролик уже совсем спарился, и его можно есть" - День радио
            Зря вы в цирке не смеетесь, тем более такой аттракцион - израильский БЕСПЛАТНЫЙ цирк. Уже смешно
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:12
        0
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        В зенитную ракету обсуждаемых лет нельзя запихать траекторию

        Вы спорите с дураком, приводя факты. Это бесполезно, потому что он - Д. Это не оскорбление. а показатель умственной ограниченности. Доказываю, почему он Д:
        1) С-300 укроп не применяет, только по Су. Причем по Су-35 только, Су-24, а тем паче Калибр - не цель. Это он сказал.
        2) А Калибры сбивают. Святым духом и банкой огурцов, наверное. Ну он сказал, что сбивают.
        3) Обьекты прикрыты. Чем - неизвестно, но не С-300 точно.
        4) "Прикрытый объект можно вскрыть только С-300". Переделаной. Почему - неясно, видно приказ у укропа - видишь С-300, никакие банки с огурцами не применять.
        Ну и кто он? "Объект прикрыт, потому что ракет зенитных нет!" Д. См. " глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудны"
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 16:01
          0
          5) Один из главных конструкторов комплексов семейства С сам говорил за долго до начала СВО, что у С300 такой возможности нет, если они сами не упадут, а вот в С400 такая возможность уже закладывалась, при условии замены БЧ ракеты.
          hi
  4. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 11:40
    +1
    А рогатки ВСУ в охоте за БПЛА не используют?
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:42
    +5
    Судя по т\корличеству машин и то что лучи не двигались то сильно смахивает на учебные стрельбы. Герань конечно не миг-29 но все таки км 100 выдает. Больше заинтересовали 2 наводчика (или кто это?) с лазерными целеуказателями. Синие полоска это как я понимаю лазер от подсветки цели. Ну ил хреновый хромокей)
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 12:13
      0
      Там вообще не понятно куда стреляют, лучи прямо, пули по баллистической траектории (явно видно ниже точки подсвета).Идея как бы есть, реализация не на уровне. Ночью по моему эффективность стремится к нулю, не имея предварительного целеуказания хотя бы направления и время входа в зону визуального обнаружения. А днем прожектор не нужен от слова совсем. В общем до пво далеко.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:47
    +6
    прожекторами для подсветки цели.
    Примитивная аналоговая схема с фотодиодами позволит дронам наводиться на "поймавший" их луч, сделав пикапы и их операторов одноразовыми.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:56
      0
      Может у дронов изначально цели всё-таки поценнее, чем какой-то вшивый пикап? Вот ежели бы всякие царские нановолки клепали их десятками тысяч, или МО закупало бы в Китае такими объёмами (без откатов и прокладок), то можно было бы и отдельные пикапы гасить.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:06
        +3
        какой-то вшивый пикап?
        После двух-трех пикапов в куски вместе со стрелками желающие пострелять переведутся. А так они пусть не 10 из 9, но какой-то процент собьют.
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 12:27
        0
        \аль манах\Заметил,что вы очень не равнодушны к рогозину..Влюбились а он вас не хочет????
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 13:28
          0
          Да, люблю результаты работы его группы, просто восхищён их эффективностью.
  7. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 11:53
    +2
    Ага. Возле каждого объетта по 7 машин держать.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:55
    -7
    Очень хорошо, что видео постановочное, и радует, что бОльшая часть дронов долетает до целей, а не сбивается, как подло клевещут об этом ничтожные ципсошники. Ну, кто ж врагу поверит, правду всегда говорят только свои, родные, генерал-лейтенанты.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:55
    +1
    ВСУ показали кадры «уничтожения» российского дрона-камикадзе «Герань» с помощью мобильных зенитных установок
    . Дорожек, в небе, у дронов много, а вот мобильным ЗУ, гораздо сложнее, собраться в нужном месте, в нужное время... про эффективность, джихад тачек, можно не говорить, ниже среднего.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:03
    0
    ГЕРАНЬ (ШАХИД)
    Длина 3,5 м
    Масса 200 кг (из них 50 – полезная нагрузка)
    Дальность действия 1 800 – 2 500 км
    Высота полета 7 800 м
    Скорость 150-180 км/ч
    Период барражирования 10-12 часов

    Почему не пускают их на максимальной высоте? Подлёт к цели и пикирование. Ракета ПВО ВФУ стоит в 100 раз дороже и их не бесконечное к-во.
    Зачем дальность 2 500? Меньше топлива и увеличить полезную нагрузку.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:07
      -2
      Потому что придётся, или дальность срезать, или полезную нагрузку. Да и единственный шанс для тихоходов дойти до цели, это идти на ПМВ в режиме следования рельефу, если он есть.
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 12:07
    +2
    Киностудия Довженко ,еще не закрылось??
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 12:40
      -2
      Киностудия, может, и Довженко. Но режиссеры точно из Голливуда. Они ж высадку на Луну снимали, а тут всего-то тир организовать. Стрельба по неподвижной мишени. Странно, что Шварца со Сталлоне не привлекли.
  12. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 12:09
    +2
    Если тема воздушных дронов освещается в укроСМИ,
    значит тема для них болезненная.
    А описанный сценарий, думается, малоэффективен.
    Дрон на высоте - это малюсенькая точка. Попробуй попади.
    Хоть с прожектором, хоть без. Тысячи патронов ухайдакаешь.
    Плюс, не следует забывать о ложных целях - совсем дешёвых летунчиках, которые летят, летят и на себя отвлекают множество средств ПВО.
    Делать ложные цели дешевле и легче, чем боевые дроны.
    Такое моё мнение.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 12:31
      +1
      Цитата: конструктор_сидоров
      Плюс, не следует забывать о ложных целях - совсем дешёвых летунчиках, которые летят, летят и на себя отвлекают множество средств ПВО.
      Делать ложные цели дешевле и легче, чем боевые дроны.

      Не бывает "ложных дронов". Дрон или может летать с определенной скоростью на определенной высоте с определенной массой полезной нагрузки на определенной расстояние. Или не может.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 12:34
      0
      Многие видели как стреляют на танковом биатлоне из "владимирова" по макету вертолета-неподвижного специально тренированные к этим соревнованиям танкисты..И по "станиславскому"-НЕ ВЕРЮ!
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 12:55
        +1
        Цитата: Гуран33 Сергей
        ... стреляют на танковом биатлоне из "владимирова"...

        Кхм... а точно - "из Владимирова"? feel
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:34
        +1
        Цитата: Гуран33 Сергей
        по макету вертолета-неподвижного

        Вы это... С Мух-воякой не из одного подразделения? А то я вас удивлю, что для антиматериальной СНАЙПЕРКИ, без режима автоматического огня, штатная цель - "вертолеты в позиции зависания". Станиславский, кстати, этого не мог знать. И правильно выше спросили - это на каких у нас танках КПВТ? ИСы выгнали на биатлон?
  13. HAM
    HAM Сегодня, 12:17
    0
    С такими фонариками пикапы сами превращаются в прекрасные цели для "Гераней"...сами подсветку дают...
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 13:20
      0
      Герани работают по заданным координатам и не могут реагировать на прожекторы и стрелков. А тратить серьезные боеприпасы на эти тачанки вряд ли имеет смысл.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:18
    +3
    Перед роликом забыли запустить титры - при съемке видео ни один дрон-камикдзе не пострадал.
  15. Анадыреанец
    Анадыреанец Сегодня, 12:30
    +1
    Видео не постановочное. украинцы живые, прожекторы настоящие, пулеметы стреляют, ночь стоит. Все норм.
  16. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:47
    0
    Всего ВСУ должны получить сто таких установок, кстати, оплаченных Нидерландами.
    Как много сказано в этом предложении... Даже комментировать ни чего не надо. laughing
  17. BAI
    BAI Сегодня, 14:49
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    Думаю, что Герани будут летать парами. Одна выполнять задачу, вторая - уничтожать "охотников"
  18. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:20
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    Все думали, что зенитки уже не нужны. И все избавились от этого вида оружия. Теперь появляются дроны, и все узнают, насколько они полезны. Старое оружие никогда не умирает.