ВСУ показали кадры «уничтожения» российского дрона-камикадзе «Герань» с помощью мобильных зенитных установок

Российские дроны-камикадзе "Герань-2" являются для Украины настоящей головной болью, на сегодняшний день Киев так и не нашел действительно эффективных средств для борьбы с ними. Пока единственный вариант - зенитные пулеметы, установленные на автомобильные платформы.
На украинских ресурсах распространяется видео, в котором украинские военные ведут борьбу с российским беспилотником, т.е. сбивают БПЛА "Герань-2". Утверждается, что автору ролика удалось заснять реальный бой, когда группа на "джихад-мобилях" с установленными пулеметами и прожекторами засекла российский дрон и благополучно его уничтожила. Однако, как заявляют другие комментаторы, это постановочное видео, в котором показано, как, по мнению командования ВСУ, должно происходить уничтожение дронов-камикадзе. Случайно собрать в одном месте большое количество "охотников за дронами" просто невозможно при настоящей атаке дронов, тем более в ночное время, ведь обнаружение беспилотников происходит визуально.
О том, что в составе ВСУ созданы мобильные группы для охоты за российскими дронами, сообщалось уже не раз. Наиболее эффективным способом признана установка на автомобильной платформе пулеметов с зенитными прицелами, а также прожекторами для подсветки цели. Киев даже заказал в Чехии производство специальных зенитных установок на базе пикапов под названием Viktor от компании Excalibur Army, представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук. Всего ВСУ должны получить сто таких установок, кстати, оплаченных Нидерландами.
На данный момент ВСУ используют, в основном самодельные зенитные комплексы на базе различных пикапов, щедро поставляемых Западом в качестве гуманитарной помощи.