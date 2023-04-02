Украинские артиллеристы получили на вооружение снятые с длительного хранения советские зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм

Украинская армия начала использовать старые 100-мм зенитные пушки КС – 19, хотя изначально они предназначались для борьбы с воздушными целями, теперь они будут применяться с закрытых позиций и прямой наводкой

Несмотря на поставки военной помощи западными странами, украинской армии не хватает артиллерийских орудий, впрочем, как и боеприпасов для них. Все это вынуждает ставить в строй орудия, находившиеся на длительном хранении и восстанавливать списанные. Как сообщает украинская пресса, ВСУ получили на вооружение советские зенитные пушки КС-19.Украинские артиллеристы провели учебные стрельбы из зенитных орудий КС-19, неизвестно из каких закромов вытащенных. 100-мм орудия должны заменить артиллерию более крупного калибра и хоть как-то компенсировать отсутствие артиллерийской поддержки для украинской пехоты. Благо какое-то количество боеприпасов для КС-19 на складах ВСУ все же осталось, правда изготовлены снаряды еще в 1962 году.- пишет "Милитарный".О том, что командование ВСУ планирует ввести в эксплуатацию зенитные пушки КС-19, сообщалось в середине марта. Количество планируемых к возвращению орудий не называлось, но на одной из ремонтных баз было насчитано одиннадцать орудий. Возможно, что их больше, но точной информации нет.КС-19 - советская 100-мм тяжёлая буксируемая зенитная установка, принята на вооружение 18 декабря 1948 года. Выпускалась до 1955-го, всего было изготовлено 10151 орудий КС-19 разных модификаций. Стояла на вооружении армий СССР, Китая, Кубы и Ирана.Ранее сообщалось, что ВСУ сняли с хранения советские орудия Д-44 калибра 85-мм.