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Украинские артиллеристы получили на вооружение снятые с длительного хранения советские зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм

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Украинские артиллеристы получили на вооружение снятые с длительного хранения советские зенитные орудия КС-19 калибра 100 мм

Несмотря на поставки военной помощи западными странами, украинской армии не хватает артиллерийских орудий, впрочем, как и боеприпасов для них. Все это вынуждает ставить в строй орудия, находившиеся на длительном хранении и восстанавливать списанные. Как сообщает украинская пресса, ВСУ получили на вооружение советские зенитные пушки КС-19.


Украинские артиллеристы провели учебные стрельбы из зенитных орудий КС-19, неизвестно из каких закромов вытащенных. 100-мм орудия должны заменить артиллерию более крупного калибра и хоть как-то компенсировать отсутствие артиллерийской поддержки для украинской пехоты. Благо какое-то количество боеприпасов для КС-19 на складах ВСУ все же осталось, правда изготовлены снаряды еще в 1962 году.

Украинская армия начала использовать старые 100-мм зенитные пушки КС – 19, хотя изначально они предназначались для борьбы с воздушными целями, теперь они будут применяться с закрытых позиций и прямой наводкой

- пишет "Милитарный".


О том, что командование ВСУ планирует ввести в эксплуатацию зенитные пушки КС-19, сообщалось в середине марта. Количество планируемых к возвращению орудий не называлось, но на одной из ремонтных баз было насчитано одиннадцать орудий. Возможно, что их больше, но точной информации нет.

КС-19 - советская 100-мм тяжёлая буксируемая зенитная установка, принята на вооружение 18 декабря 1948 года. Выпускалась до 1955-го, всего было изготовлено 10151 орудий КС-19 разных модификаций. Стояла на вооружении армий СССР, Китая, Кубы и Ирана.

Ранее сообщалось, что ВСУ сняли с хранения советские орудия Д-44 калибра 85-мм.
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66 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:41
    -5
    Старые снаряды и старые стволы. А если ещё никто дефектовку и ремонт после хранения не делал? Молот будет тихонько завидовать успеху могилизации расчётов армии хунты.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:03
      +1
      А еще на замену стволов нет наверняка(но это не точно)
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 13:11
        -6
        артиллерия конечно интересно, но гораздо интереснее где они до сих пор стрелковку берут??? про единичные максимы на опорниках все слышали, а ведь калаши что-то заканчиваться и не думают
        1. 1 z1
          1 z1 Сегодня, 13:39
          +9
          Калашей по миру , дох.. вообщем очень много.
        2. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 15:06
          +1
          Цитата: д^Амир
          калаши что-то заканчиваться и не думают

          Тех калашей на Украине было, по минимуму, десяток миллионов. Все распродать не успели...
          1. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 15:14
            +1
            Все распродать не успели...

            Вот именно это только нам в уши льют что хох-лы всё продали, а выходит не всё и много чего у них ещё есть в загашниках.
      2. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 15:54
        0
        А стволы обязательно менять или можно восстанавливать? На мой взгляд, гальваническое наращивание, хрома, например, очень даже прокатит. Как известно, металл в процессе гальванического наращивания откладывается в первую очередь на выступающих элементах (ребрах, остриях) катода. Т.е. таким образом можно восстановить сточившиеся нарезы в стволе, помимо уменьшения его диаметра. Кто что может сказать по этому поводу?
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 12:42
    -1
    какое-то количество боеприпасов для КС-19 на складах ВСУ все же осталось, правда изготовлены снаряды еще в 1962 году

    Это потомки снарядов обстреливавших Берлин, они должны взорваться в руках фашиков.
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 14:03
      +11
      Для КС-19 можно использовать снаряды от Д-10Т и БС-3, т.е. стандартные 100-мм выстрелы от Т-54, Т-55, СУ-100 и пр.
      Этих зенитных орудий мало, погоды они не сделают, но на войне мобилизуются все резервы и, если нет ПК то и Максим пойдет. Только "долбоюноши" могут думать что на серьезной войне есть излишки современной техники, боеприпасов, транспорта и т.д.
      Это к тому, почему у нас модернизируют Т-62 и используют Д-20, даже Д-1, ПТРы воемен ВОв и винтовки Мосина. Кстати, трехлинейки с простейшим оптическим прицелом для ведения огня на дальность свыше полукилометра и более не хуже СВД , не говоря уже АКМ с разными там модными приспособами.
      1. certero
        certero Сегодня, 15:12
        -2
        Цитата: алексеев
        Кстати, трехлинейки с простейшим оптическим прицелом для ведения огня на дальность свыше полукилометра и более не хуже СВД , не говоря уже АКМ с разными там модными приспособами.

        Прошу прощения вы это всё на полном серьёзе пишите? Или всё-таки после 1 апреля не отошли?
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: алексеев
        Для КС-19 можно использовать снаряды от Д-10Т и БС-3, т.е. стандартные 100-мм выстрелы от Т-54, Т-55, СУ-100 и пр.

        А ещё всю номенклатуру корабельных 100мм.
        Фугасными дальность до 22 км.
        Кроме фугасных, имеются осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные, бронебойные, бронебойно-подкалиберные, дымовые, осветительные, шрапнельные, противорадиолокационные и управляемые противотанковые.
        Если свои закончатся, румыны подкинут, они 100мм снаряды производят.
        Ресурс ствола 2800 выстрелов.
        Всего на хранении на Украине оставалось до 200шт орудий КС-19
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:48
    -8
    Скоро фашисты поставят большую берту и катапульты wassat
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 15:05
      +1
      Вы прямо в точку,в телеге есть видео от бандерлогов,там как раз они и смастерили что то типа большого арбалета,закидывают ручные гранаты.Так что у бандерлогов еще все впереди.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:49
    +9
    Интересно - как они её юзать собираются - у неё же проходимость при буксировке никакая.. При такой массе и таком лафете.. А в наши времена это первое дело - вовремя успеть свалить с позиций после залпа..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:50
      +9
      Ну бросят установку после залпа и свалят - делов то.... laughing
      Москальское же ж - не жалко. yes
      От за западно-свидомое им шаровары то могут и порвать немилостиво.....
      От пазух ног до горла....
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:04
      +5
      Кстати,орудие весьма неплохое.При стрельбе из засады .Чего тут стебаться.Мы тоже вытаскиваем из загашников все,что ездит,возят и стреляет.Мотолыги с морскими башнями забыли?
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:51
    +1
    Украинские артиллеристы провели учебные стрельбы из зенитных орудий КС-19, неизвестно из каких закромов вытащенных.
    Несколько дней назад было заявлено, что это украинские трофеи. 11 орудий были взяты доблестными всушниками ... laughing laughing laughing laughing
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 12:57
      +5
      С-60 используются нами, КС-19- нет. Если украинцы где их и затрофеили, то только из гум. помощи какой-нибудь солнечной Молдавии.
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 13:50
        +2
        ПВЗРККУ (кто в теме - поймёт), там на полигоне чего только на хранении не было. Хотя, вполне к сегодняшнему дню могли и в металлом сплавить.
  6. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:51
    0
    Так то пушка хорошая, вот только со снарядами конечно беда, опасно такими стрелять то
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:53
      +5
      Цитата: Николай Дягелев
      Так то пушка хорошая, вот только со снарядами конечно беда, опасно такими стрелять то

      Ну как верёвку подлиннее привяжут, метров на 60-100 отойдут и оттуда будут дергать. Это уже правда не зенитка будет.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 13:01
        +3
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        верёвку подлиннее привяжут, метров на 60-100 отойдут и оттуда будут дергать

        Скорострельность будет - ну просто очешуительная yes
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 13:22
          +2
          верёвку подлиннее привяжут, метров на 60-100 отойдут и оттуда будут дергать

          Скорострельность будет - ну просто очешуительная
          Естессно, очушеительная - негры на стометровке из 10 секунд выбегают, поэтому для скорострельности КС-19 придётся в США набирать расчёт. Им ведь 100 м туда - 100 м обратно бегать придётся. laughing
      2. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 13:12
        -1
        Ну как верёвку подлиннее привяжут, метров на 60-100 отойдут

        Ага. Пусть к дрону привязывают и им же дёргают. Хоть видео на память....
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 12:57
      +3
      Цитата: Николай Дягелев
      вот только со снарядами конечно беда, опасно такими стрелять то

      Вот нисколечки за это не пИчалюсь! request
    3. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:02
      +6
      Сам удивился, почитав номенклатуру снарядов к КС-19. Более 30 видов!!! Полюбому есть что то в загашнике и в приличном состоянии.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:12
        +6
        А если и немае - болгары"братушечки" подгонят - завод запустили в аккурат на советские калибры. При финпомощи США и ЕС. В три смены стахановски фигачат - даже на форуме здесь больше не появляются с разъяснениями как прально воспринимать болгарскую позицию по СВО и Украине.
    4. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:26
      0
      Ну так это разве плохо? Пусть лучше из таких стреляют чем 777.
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:55
    +8
    КС-19 - советская 100-мм тяжёлая буксируемая зенитная установка, принята на вооружение 18 декабря 1948 года. Выпускалась до 1955-го

    Клятое наследие клятых оккупантов. И как свидомая рука поднялась необжёгжись? wassat
  8. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 12:56
    +1
    Если покопаться, то ВСУ может пулемет "Максим", и трехлинейки найти!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:59
      +2
      ВСУ может пулемет "Максим", и трехлинейки найти!
      Уже давно нашли и активно используют. На цензоре один даже статью-инструкцию по разборке\сборке максима выкладывал года 4 назад.
    2. Minus
      Minus Сегодня, 13:16
      +3
      Не получается видео вставить, поэтому ссылка на строенный Максим у ВСУ)
      https://t.me/infantmilitario/95712
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:00
    +17
    Во время Второй Мировой войны была у немцев замечательная по всем параметрам 88-мм зенитная пушка FlaK 18/36/37 (цифры - это модификации) - знаменитая Ахт-ахт. Считалась она зенитной, но использовалась и как противотанковая, и как штурмовая. Когда война заканчивалась, наши оружейники раскатали по винтику эту пушку и взяв из конструкции всё самое передовое и увеличив калибр до 100 мм. сделали КС-19. Это ОЧЕНЬ мощное и ОЧЕНЬ универсальное оружие, и возраст этого оружия не должен влиять на отношение к этой универсальной артсистеме - из неё ТАК может прилететь, что мало не покажется. Так что побольше разума и поменьше благодушия - это очень опасная пушка. Особенно для танков. Кстати наши Малки тоже взяты со складов хранения и они ненамного младше КаЭсок, а работают на ять.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:06
      +1
      Дык у нас то, слава Богу, не брезгуют советским наследием - восстанавливают-обслуживают-модернизируют. Не ну про галоши был базар, был.... Не отрицаю. Но тем не менее - пользуют же и не жужжат.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 14:09
        +1
        Ну хоть один коллега сказал без неуместной иронии и о нашем широком использовании "наследия предков", тем более - что там не только "галоши", но так же и "хохлопитеки", "чуни", "постолы", "опорки" ... ну в смысле и Т-62, и Т-54/55, и Д-20, и "Рапиры" и 25-мм катерные зенитки на "мотолыгах" и много-много чего другого... да ещё из той-же оперы и тупая шутка на 01.04.2023 про поставки на фронт "чёрных орлОВ"...
        1. ААК
          ААК Сегодня, 14:11
          +1
          господа модераторы, а что у нас и слово хохлопитеки уже под запретом, что автоматом на оскорбительное для бандер древнеисторическое сочетание переводится?
          1. ААК
            ААК Сегодня, 14:14
            +2
            Обалдеть - два раза автомат переделывает на словосочетание слово, обозначающее древнюю российскую обувь из лыка, уже и оно под запретом... ну модераторы, ну бдительные красавцы... хоть переведённое слово для бандер неприятно, уже плюс...
    2. poquello
      poquello Сегодня, 13:36
      -2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Во время Второй Мировой войны была у немцев замечательная по всем параметрам 88-мм зенитная пушка FlaK 18/36/37 (цифры - это модификации) - знаменитая Ахт-ахт. Считалась она зенитной, но использовалась и как противотанковая, и как штурмовая. Когда война заканчивалась, наши оружейники раскатали по винтику эту пушку и взяв из конструкции всё самое передовое и увеличив калибр до 100 мм. сделали КС-19.

      откуда у вас такая лапша?
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 13:53
        -2
        Ага ага, а еще скопировали сопряжение с РПК.....
      2. AMG
        AMG Сегодня, 15:01
        -1
        Никакой лапши. Немцы постоянно развивали свою зенитную артиллерию в ответ на развитие тяжелой бомбардировочной авиации Британии и США. Сначала калибр 88 мм, затем 105 мм и наконец 128 мм. После войны наши сделали КС-19, главный конструктор Люльев Л.В., который впоследствии сделал ракету 3М8 для комплекса "Круг" ( на вооружении 1965 г.) А затем в 1952 года на вооружении принята КС-30. Калибр -130мм. Электрифицированное орудие с силовыми моторами установщика взрывателя, досылателя, механизмов наведения с единого прибора наведения, с досягаемостью до 20 км. Немецкие наработки. Выпущено более 700 штук. Наш ответ Б-29 и другим последующим. А затем подоспели ЗУРы. Ничего зазорного использовать передовые разработки, даже врага.
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 15:17
          0
          Цитата: AMG
          Ничего зазорного использовать передовые разработки, даже врага.

          Ну тогда интересно было бы узнать про механизацию гидравликой всех процесов на немецком ээээ...как тут уверяют "протатипе"..
        2. poquello
          poquello Сегодня, 15:59
          0
          Цитата: AMG
          Немцы постоянно развивали свою зенитную артиллерию

          остальной текст опускаю ввиду непригодности, и соответственно вопрос - а наши типа не развивали? ), другие аргументы надеюсь есть или байки как с штурвагеном?
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 14:54
      -1
      А чего было ждать конца войны то? Этих зениток под Москвой полно осталось, вон у нас в деревне до середины 80-х валялась, зачем было ждать конца?! ¯\_(ツ)_/¯
    4. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев (Сергей) Сегодня, 13:00 Новый
      +14

      Во время Второй Мировой войны была у немцев замечательная по всем параметрам 88-мм зенитная пушка FlaK 18/36/37 (цифры - это модификации) - знаменитая Ахт-ахт. Считалась она зенитной, но использовалась и как противотанковая, и как штурмовая. Когда война заканчивалась, наши оружейники раскатали по винтику эту пушку и взяв из конструкции всё самое передовое и увеличив калибр до 100 мм. сделали КС-19.

      У немцев были зенитки 105мм зенитки 10.5 cm FlaK 38 и 39, которые перед войной были закуплены у немцев. Один дивизион действовал в системе ПВО Москвы.
      Они были с электроприводом и могли сопрягаться с РЛС орудийной наводки.
      К слову, 88мм зенитки мы тоже закупили у немцев перед войной, именно для изучения.
      А в целом, перед войной мы у немцев закупили для ознакомления практически все образцы современного на тот момент сухопутного и авиационного вооружения.
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:02
    -2
    Так хо хлы вроде все советское и русское разрушают, изменяют названия, общем избавляются от наследия. А как с вооружением советским? Или это другое и все не так поняли хо хлов? Вот же продажный народишко!
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:05
    +2
    ИМХО. Зенитные и особенно авиационные пушки очень хороши для городских боёв. Скорострельность рулит.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:09
    +2
    Смотрю у нас при помощи Ланцетов идёт целенаправленно выбивание артилерии ВСУ.И то наверно не всё показывают.Надеюсь в Крабах поляки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:21
      +1
      Может и так... Надо проверять - если в их прессе напишут о 200ых и похоронах на спецкладбище после того как наши отланцетят очередной Краб - тогда да, с высокой вероятностью там поляки были
  13. Бигль
    Бигль Сегодня, 13:12
    0
    Ну..в принципе ожидаемо. Мы то ведь тоже т-55 с длительного хранения изымаем.. Никого ведь не смущает применения пулеметов Максим и противотанковых ружей. Так что и тут все норм. Хорошую,современную технику можно и поберечь.
  14. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 13:15
    +1
    теперь они будут применяться с закрытых позиций и прямой наводкой
    Теперь процесс могилизации пойдёт быстрее. И насчёт снарядов 1962 года выпуска. Я уже неоднократно тут писал, что в 1997 на баллистическом стенде использова винтовочные патроны 1946 года выпуска. И несколько % из них давали из-за старения пороха повышенную дульную скорость. Так что прежние таблицы стрельбы из КС-19 шумерам теперь ни к чему, снаряд будет лететь куда угодно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:23
      +1
      ...лучше бы снаряд прямо в стволе "большой бадабум" (с) делал никуда не улетая. Во было бы good

      зы Я, конечно, не арта, но чёт не могу себе представить как это с закрытой позиции да прямой наводкой фигачить???? Это шароварная новая метода?? lol Насквозь через укрытия и строения????
  15. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:24
    +2
    Друзья мои ироничные, перед тем, как прыгать от восторга по поводу ОЧЕНЬ СТАРЫХ снарядов, вы хотя бы погуглите номенклатуру НОВЫХ 100 мм. снарядов, используемых в армиях европейских государств и странами НАТО. Шапкозакидательство и благодушие всегда вылезает боком.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:31
      -1
      А эти новые 100мм боеприпасы подойдут к столь древней установке?
      А стволы в разнос не пойлут после пары выстрелов - время то никого не щадит, старое новым не станет.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:45
        +4
        У КС-19 стволы почти не стрелянные - эти зенитки предполагалось использовать против тяжёлых бомбардировщиков, идущих на больших высотах, поэтому применялись очень мощные заряды и осколочно-фугасные снаряды с большой сферой поражения. Но именно в тот момент, когда поставили эти системы на вооружение начали применяться более перспективные ракетные системы, а КаЭски поставили на хранение, ну и на парадах их использовали - очень фактурные орудия. Так что и стволы практически новые и подходящих к ним снарядов дохрена и больше, особенно противотанковых - там и размер унитарного патрона и размер ранта - всё совпадает. Единственная закавыка - прицельные устройства, но таблицу поправок нарисовать - дело пары часов и десятка выстрелов.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:08
          +2
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          стволы практически новые и подходящих к ним снарядов дохрена и больше

          Если можно - чуть подробнее про "подходящие к ним снаряды". "Любой калибра 100 миллиметров" - не предлагать, 100 мм - это не 220 вольт ни разу, они разные бывают...
          1. Вождь_Бармалеев
            Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:55
            -1
            Если можно - чуть подробнее про "подходящие к ним снаряды".

            Можно. Если вас не забанили в гугле, то смотрите марку выстрела 3УБК10-1, 3УБК10М-1 и 3УБК23-1 под тип снарядов 9М117, 9М117М и 9М117М1 - это то, что до сих пор выпускается с 1980 года, а потом посмотрите в этом же гугле АНАЛОГИ зарубежные к этому типу зарядов и снарядов. Будете удивлены, что ТОЧНО под КС-19 подходят чуть более сотни современных изделий. Удачи в поиске.
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 15:10
              +1
              Цитата: Вождь_Бармалеев
              Если вас не забанили в гугле, то смотрите марку выстрела 3УБК10-1, 3УБК10М-1 и 3УБК23-1 под тип снарядов 9М117, 9М117М и 9М117М1

              Вы всерьёз собрались трелять из нарезного ствола снарядами предназначиненными для гладкоствольной пушки?
              1. Вождь_Бармалеев
                Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:47
                0
                Перед тем, как возражать людям, которые точно знают что к чему, почитали бы спецификацию к КС-19 - эти марки снарядов я из неё скопировал а не из головы взял. Кстати, заодно поинтересуйтесь совместимостью боеприпасов для гладкоствольных и нарезных стволов - ох и удивитесь.
                1. mat-vey
                  mat-vey Сегодня, 16:09
                  0
                  Цитата: Вождь_Бармалеев
                  поинтересуйтесь совместимостью боеприпасов для гладкоствольных и нарезных стволов - ох и удивитесь.

                  Действительно удевлюсь...я уж не говорю про разницу в размерах - у них разный принцип придания вращения для стабилизации в полёте.У нарезных закручивание в нарезах,а в гладких стволах всяческие оперения,за исключением подкалиберных..
            2. Комментарий был удален.
    2. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 13:45
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      вы хотя бы погуглите номенклатуру НОВЫХ 100 мм. снарядов, используемых в армиях европейских государств и странами НАТО.

      Ну метательный заряд подогнать можно...а как там с геомерией?
    3. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 13:46
      0
      Интересно, а старые снаряды можно переснаряжать?
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:02
        +1
        Обычно старые снаряды переснаряжают в условиях острейшего снарядного голода для уникальных орудий, к которым идёт только какой-то уникальный вид снарядов. Ну и делается это только в условиях оборудованного производства - на коленке этого не сделать. Применительно к КС-19 ничего переснаряжать не надо, под неё полно современных боеприпасов.
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:49
    +1
    Эффективнее 100мм пушки танках и СУ. Т-55 найти можно в Румынии.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Pavel57
      Эффективнее 100мм пушки танках и СУ. Т-55 найти можно в Румынии.

      Т-55 из Румынии мы на Украине ещё увидим....
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:07
    0
    Мне вот интересно: сорокопятки у них остались?
  18. Канонир
    Канонир Сегодня, 15:24
    0
    Фашисты недавно писали что отбили их у ВС РФ, даже видос в ютюбе есть. Скотская нация брехливая воровитая завистливая, поэтому деукраинизация Украины должна идти до достижения всех целей.