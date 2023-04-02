Пхеньян пообещал жёстко ответить на совместные учения США и Южной Кореи

Соединенные Штаты и Республика Корея проводят масштабные военно-морские маневры. В КНДР очень нервно реагируют на сотрудничество Вашингтона и Сеула в оборонной сфере, поэтому Пхеньян пообещал жестко ответить на совместные учения США и Южной Кореи.
Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Фанатики войны будут платить за свое бесчинство
- так озаглавлен материал журналистов агентства.
Там отмечают, что совместная американо-южнокорейская «военная истерия», как в КНДР назвали учения Freedom Shield, началась 13 марта и продолжалась в течение 11 дней. Затем с 20 марта авиация двух стран провела 5-дневные военно-воздушные и военно-морские маневры «Санрён» в Желтом море. А с 26 марта состоялась 4-х дневная наземная фаза учений. Со следующей недели начнутся еще одни военно-морские учения в Японском море, в которых США задействую, помимо других сил, авианосец «Нимиц». К ним, кроме Вашингтона и Сеула, подключится также Токио.
В КНДР расценивают совместные маневры США и Южной Кореи как провокацию, направленную против Пхеньяна, поэтому там грозят союзникам «беспрецедентным ответом», намекая на возможное применение оружия массового поражения.
США и их сателлитам нужно помнить, что они имеют дело с державой, обладающей ядерным потенциалом, а наш народ и армия не знают пустых слов
- говорится в материале агентства.
Журналисты Северной Кореи утверждают, что Пхеньян без колебаний применит этот последний довод, если США и их союзники проявят крайнюю степень агрессии и перейдут к активным действиям против КНДР. Чтобы этого избежать, Вашингтону советуют вести себя разумно и сдержанно.