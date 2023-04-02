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Пхеньян пообещал жёстко ответить на совместные учения США и Южной Кореи

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Пхеньян пообещал жёстко ответить на совместные учения США и Южной Кореи

Соединенные Штаты и Республика Корея проводят масштабные военно-морские маневры. В КНДР очень нервно реагируют на сотрудничество Вашингтона и Сеула в оборонной сфере, поэтому Пхеньян пообещал жестко ответить на совместные учения США и Южной Кореи.


Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фанатики войны будут платить за свое бесчинство

- так озаглавлен материал журналистов агентства.

Там отмечают, что совместная американо-южнокорейская «военная истерия», как в КНДР назвали учения Freedom Shield, началась 13 марта и продолжалась в течение 11 дней. Затем с 20 марта авиация двух стран провела 5-дневные военно-воздушные и военно-морские маневры «Санрён» в Желтом море. А с 26 марта состоялась 4-х дневная наземная фаза учений. Со следующей недели начнутся еще одни военно-морские учения в Японском море, в которых США задействую, помимо других сил, авианосец «Нимиц». К ним, кроме Вашингтона и Сеула, подключится также Токио.

В КНДР расценивают совместные маневры США и Южной Кореи как провокацию, направленную против Пхеньяна, поэтому там грозят союзникам «беспрецедентным ответом», намекая на возможное применение оружия массового поражения.

США и их сателлитам нужно помнить, что они имеют дело с державой, обладающей ядерным потенциалом, а наш народ и армия не знают пустых слов

- говорится в материале агентства.

Журналисты Северной Кореи утверждают, что Пхеньян без колебаний применит этот последний довод, если США и их союзники проявят крайнюю степень агрессии и перейдут к активным действиям против КНДР. Чтобы этого избежать, Вашингтону советуют вести себя разумно и сдержанно.
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12 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:07
    +1
    Ну в чем проблемма, проведите свои учения возле гавайев или японии если плыть не начем.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 13:16
      +4
      Цитата: evgen1221
      Ну в чем проблемма, проведите свои учения возле гавайев или японии если плыть не начем.

      КНДР и так последнее время регулярно проводит учения возле Японии.
      Их баллистические ракеты то перелетают через Японию, то недолетают до её границ
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 16:11
        0
        а нечего корейцам ракетный полигон рядом с японией выделять, вот и скулят по привычке уже, как с курилами.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:12
    +3
    Пульнуть ракету в центр учений, естественно в море и без боеголовки. Типа сбилась с курса, проблемы с электроникой от стиральных машин.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    +5
    Специально сходил в сми утром КНДР как чувствовал, немного фоток с Великим ,Многоуважаемым товарищем Ким Чен Ыном из ядерного арсенала КНДР.


    На первом фото возможно,подводный дрон беспилотник ,типа нашего Посейдона ,но на минималках.Вот чем Ын мне нравится ,может делать " атмосферные" фото в нужное время.США констировало в ближайшее время завершение модернизацию ядерного объекта для производства, боеголовок.Западу очень поплохело ,смотря по их публикациям в сми.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:19
    +4
    Дааа... В КНДР не убегут за границу всякие блогеры, шоумены,певички и юмористы,и манагеры в случае заварушки!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:34
      -1
      а наш народ и армия не знают пустых слов
      В КНДР реальные пацаны !
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 14:00
      +2
      не убегут за границу всякие блогеры, шоумены,певички и юмористы


      Непонятно, с чего вы это взяли?
      Родная мама Ким Чен Ына была балерина, уехала во Францию и скончалась в Париже в 2004.
      Сам он получил образование в Швейцарии.
      Его старший брат также получил образование в Швейцарии и в 2001 был пойман при попытке побега с семьей в Японию, лишен всех постов и после чего жил за границей.
      Его другой старший брат также получил образование в Швейцарии и ничем не интересуется, кроме игры на гитаре и поездок по миру на рок-концерты, из-за чего папа сердился на него и не сделал своим наследником.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:40
    -2
    Хотелось бы понять, что конкретно имеется в виду под "очень жестким ответом"?
    Запустят ещё одну ракету в сторону Японии? Так они и так их десятками запускают, кому от этого холодно или горячо, если они своими руками утопят в море свой же миллион своих же денег?
    Проведут своё собственное учение в Желтом море? Рядом с американцами? Это будет очень жестко?
    "... армия не знают пустых слов" (с)
    Иной раз поражает, как взрослые люди, главы государств, но, как детишки,машут друг-другу кулачками и показывают язык
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 15:08
      -2
      Цитата: sdivt
      Хотелось бы понять, что конкретно имеется в виду под "очень жестким ответом"?
      Запустят ещё одну ракету в сторону Японии? Так они и так их десятками запускают, кому от этого холодно или горячо, если они своими руками утопят в море свой же миллион своих же денег?
      Проведут своё собственное учение в Желтом море? Рядом с американцами? Это будет очень жестко?
      "... армия не знают пустых слов" (с)
      Иной раз поражает, как взрослые люди, главы государств, но, как детишки,машут друг-другу кулачками и показывают язык

      ...Извините, не вникая в подробности, не углубляясь в подробности( кстати- как и большинство винфо-СМИ);НО(!), ИМХО, конечно, но... Что Иран, что С.Корея в заслуживают уважения в своей стойкости, бескомпромиссности, и серьезных успехах( если учесть санкции, и колеблющийся курс "сподвижников")...
      Если честно,- Нам-бы так!
      ...Неее, не надо ля-ля на тему " а вы готовы как у них?..." -- Значительная,
      все бОльшая часть населения у Нас живет, начинает жить, как у них( где-то, - условно). С той ( ЛИШЬ) разницей, что у них впереди брезжит Светлое, может быть даже иллюзорное, Будущее.
      А нам предлагают - "сразу в Рай".
      Причем, -весьма выборочно. Для некоторых создается картинка, - мол все в ажуре: и шоу, развитие экономики, и т.д., и т.п.....
      Прошу прощения за эмоциии.... hi
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:20
    0
    Цитата: A.A.G.
    Прошу прощения за эмоциии

    Да, действительно, эмоционально.
    причем, настолько, что я даже не увидел в Вашем тексте ответа на свой вопрос:
    Цитата: sdivt
    что конкретно имеется в виду под "очень жестким ответом"?
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:09
    0
    Pravdou je, že USA budou poraženým státem v tomto století a už nikdy se z toho nevzpamatují!!