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Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост после «деоккупации» полуострова

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Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост после «деоккупации» полуострова

В Киеве продолжают вынашивать планы по "деоккупации" Крыма, после заявлений Зеленского о желании уже в этом году отдохнуть на пляжах полуострова, в окружении клоуна уже заговорили о переименовании Севастополя и сносе Крымского моста. С таким предложением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.


Данилов предложил план по "деоккупации" Крыма, который будет введен в действие после того, как украинская армия "освободит" полуостров от российских войск. При этом секретарь СНБО уверен, что это произойдет уже в "ближайшее время". Всего в предложенном Даниловым плане 12 пунктов, главными из которых он считает переименование Севастополя и разрушение Крымского моста. Украинский неадекват хочет уничтожить память о городе русских моряков, а также прервать сообщение полуострова с материковой Россией.

По убеждению Данилова, Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром", Крымский мост снести, так как он мешает "свободному мореходству". Также предлагается уничтожить памятник затопленным кораблям, а вместо него установить что-нибудь, прославляющее Украину. Все население полуострова подвергнуть люстрации за связи с Россией, большую часть пересажать "за госизмену", остальных лишить избирательного права. Всех жителей Крыма, переселившихся туда после 2014 года, лишить имущества, как незаконно приобретенного. Запустить в Крыму комплексную программу "Детоксикация", целью которой будет нейтрализация последствий "многолетней российской пропаганды" и т.д.

Данилов похвалился, что в разработке плана приняли участие специалисты СНБО с привлечением "широкого круга украинских экспертов". Думается, что после публикации этого плана последние сомнения в явном психическом расстройстве главного клоуна и его свиты пропали окончательно.
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94 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:22
    +39
    Лишнее напоминание для наших любителей вести переговоры. С кем? О чём? Только полная и безоговорочная капитуляция укрорейха.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 13:50
      +13
      Цитата: Pharmacist
      Лишнее напоминание для наших любителей вести переговоры. С кем? О чём? Только полная и безоговорочная капитуляция укрорейха.

      да пустите уже Медведева до пульта, чтобы кнопки нажимал со словами "но ты этого уже не увидишь"
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:14
        +12
        По убеждению Данилова, Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром"


        Данилов пытается найти свою палату № 6,да не может найти,из отчаяния начались фантазии что бы переименовать в Объект №6.А что за Ахтияр он выдумал? belay whatДа тут палаты № 6 мало будет,тут надо пеленать и в больницу с решётками для самых буйных.
        1. Rakovor
          Rakovor Сегодня, 15:06
          +2
          Ахтияр - Ак-Яр, татарское название поселения на месте города, буквально, "белый обрыв" ну или "белые скалы".
          1. ™нЕкТо МежГолоКтичеСкиЙ™
            ™нЕкТо МежГолоКтичеСкиЙ™ Сегодня, 16:00
            0
            Добрый!
            Информативно!!
            Название говорящее о том что, заобрывом или скалами жизни нет, да и всамом городе неособо! ((
            Как всегда уэтих Чертей умная идея, нам Надо почаще брать навооружение!
            Хорош быть добренькими, для них это всегда будет только слабость!!
            С уважением* ))
      2. Дамир Шамаев
        Дамир Шамаев Сегодня, 16:11
        0
        Медведев хорошо говорит. Но когда он был в правительстве все плевались. А тут случится чудо и всё станет хорошо. Печальный опыт Украины надо перенимать, если кто то что то говорит, не значит что он будет делать так как говорил. Ну сколько можно на граблях танцевать.
    2. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 13:51
      +24
      Севастополь, значит, переименовать? Скорее, названия "Украина" больше не будет. Области этой территории разделят по округам России.
    3. ААК
      ААК Сегодня, 13:59
      +7
      Капитуляция должна быть в обязательном порядке дополнена соответствующим "днепропетровским" или "харьковским" процессом (по аналогии с одним старинным немецким городом на букву Н), по приговору которого - всю верхушку бандеростана "на гиляку" (также как по Н-скому приговору), всем нацбатовцам такие-же приговоры, как СС-овцам, ВСУ-шников - на 15-25 лет каторги по восстановлению всех предприятий, городов и сёл на территории бывшей УССР, ну и соответствующая серия политических запретов... надеюсь, что понимания необходимости подобного и твёрдости для обязательности исполнения российскому руководству должно хватить, иначе это всё обернётся тем, чем обернулось освобождение из лагерей лысым троцкистом-хрущём бандеровцев и коллаборационистов
    4. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:19
      +4
      С кем? О чём? Только полная и безоговорочная капитуляция укрорейха.

      Однозначно.

      Данилов предложил переименовать Севастополь

      Он не Екатерина Великая... - [1]

      и снести Крымский мост

      ...и не Гитлер с мечтами об озере на месте снесённой Москвы - [2]

      после «деоккупации» полуострова

      ...и не Александр Василевский с Федором Толбухиным которые освобождали Крым и спланировали Крымскую наступательную операцию - [3]

      Он, Данилов, Алексей Мячеславович, В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.

      В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.

      И с путёвкой в жизнь от партии "БЮТ" Юлии Тимошенко мечтающей о ядерных руинах на месте Крыма и Москвы. Вот такая трансформация произошла в мозгах парня из Луганщины и как говорится: С кем поведешься от того наберешься.

      [1] Название городу было присвоено Указом Екатерины от 10 (21) февраля 1784 года. Название города состоит из двух греческих слов «Севастос» — «высокочтимый, священный» и «полис» — «город». Одновременно слово «Севастос» — эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает и «августейший город», «императорский город».

      [2] После уничтожения города, где проживало 4 млн человек, нацистский вождь хотел затопить оставшиеся руины. В результате на месте Москвы должно было появиться огромное искусственное озеро — «монумент победы Гитлера и центральный элемент оккупированной России». Для осуществления этой цели захватчики намеревались открыть шлюзы канала Москва — Волга имени Сталина.

      [3] Представитель Ставки Верховного Главнокомандования, начальник Генерального Штаба РККА маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский (второй справа) и командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Иванович Толбухин (третий справа) наблюдают за ходом боевых действий на подступах к Севастополю. Время съемки: 07.05.1944.


      P.S. К Крыму Адольф Гитлер и его окружение присматривались с довоенных времен. Руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей мечтал превратить полуостров в «один огромный немецкий курорт». Сам фюрер горел желанием сделать Крым «немецким Гибралтаром», чтобы оттуда контролировать акваторию Черного моря. Планируя заселить полуостров немцами, Гитлер и рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг собирались после войны очистить Крым от евреев и русских и переименовать его в Готенланд.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:56
        +2
        Цитата: Gnefredov
        Руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей мечтал превратить полуостров в «один огромный немецкий курорт».

        А кое кто, мечтал превратить полуостров в " Крымскую Калифорнию, но Сталин не позволил. Опять мечты, опять виток истории, опять пора дать по зубам, чтобы про Крым забыли.
      2. Ryaruav
        Ryaruav Сегодня, 15:17
        0
        при открытии шлюзов канала имени москвы вся вода уйдет в волгу из-за перепада высот, канал строился для водоснабжения москвы
        1. Комментарий был удален.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:23
    +28
    Сносят памятники. Планируют снести мост. А они строить чего-нибудь пробовали?
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 13:27
      +14
      Они строят любовь к америке гомосексуальную.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:31
      +9
      Цитата: sergo1914
      А они строить чего-нибудь пробовали?

      Пробовали ! Строят из себя невесть что ! wassat Но грандиозное ! fellow
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: sergo1914
      Сносят памятники. Планируют снести мост. А они строить чего-нибудь пробовали?
      А зачем им это надо, они на это не запрограммированы
      "Человек не запрограммирован на то, чтобы заботиться о других индивидуумах. Человек эгоистичен, всю свою жизнь он преследует и отстаивает интересы исключительно собственной выгоды."
    4. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 14:18
      +3
      Они строить не умеют, они умеют только разрушать и убивать, поэтому им никакой пощады быть не должно, собакам - собачья смерть.
    5. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:52
      +1
      А они строить чего-нибудь пробовали?

      Ка-лы не приучены к строительству ,ещё при Союзе все хо-хлы лезли в завсклады и управленцы.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 15:00
        +1
        это точно. в войсках хозвзвод, хозсброд... склады = это шароварники. там они были незаменимы и покараулить и стащить все, что можно и что нельзя
    6. стар
      стар Сегодня, 14:55
      0
      Укрепления они строят неплохо. Больше ничего.
    7. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: sergo1914
      Сносят памятники. Планируют снести мост. А они строить чего-нибудь пробовали?

      Свидоукры в бессильной злобе лают , рычат , беснуются .. В своих мечтах переименовывают Севастополь , выселяют жителей Крыма . Того и гляди от усердия укакаются ...в штаны , парадон ! Жовтно блакытны шаровары ..
  3. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:23
    +12
    Этот хлопец уже на пяток "исключительных мер наказания" наговорил. Когда наши исполнять начнут? А то одни трансформаторы отдуваются. Их восстаналивать придеься. А хлопца - нет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:56
      +1
      Хлопец видимо из "неприкасапмых",поэтому так много кукарекает.Знает,что ему ничего не будет
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 14:20
        +4
        Дык пока у них весь курятник неприкасаемых. Пора уже прикасаться, а то дел наделают и в штаты слиняют, как их предшественники типа яценюка и выковыривай их потом с Флориды..
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:24
    +5
    Данилов предложил план по "деоккупации" Крыма, который будет введен в действие после того, как украинская армия "освободит" полуостров от российских войск

    Мечтать не вредно! Вот только не все мечты сбываются!
    О чем вообще думает этот прожженый русофоб? И думает ли?

    Крым теперь навечно с Россией, чего бы это не стоило!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:25
    +4
    А я предлагаю после денацификации и демилитаризации ,поймать Данилова и привязать на площади в Луганске,а потом судить то что от него останется,а потом сжечь и развеять прах над свалкой ТБО.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 14:21
      +2
      Лучше просто вздернуть его на виселице, причём не в тюрьме, а на центральной площади в Донецке или Луганске.
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:25
    +5
    Думается, что после публикации этого плана последние сомнения в явном психическом расстройстве главного клоуна и его свиты пропали окончательно.

    Все население полуострова подвергнуть люстрации за связи с Россией, большую часть пересажать "за госизмену", остальных лишить избирательного права.

    А уж как крымчане после таких слов "захотят" обратно в этот дурдом - то вобще "ни пером описать, ни в сказке рассказать".
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:58
      +4
      Они в 14ом то восстали, будучи ещё украинцами, а после девяти лет торжества открытого нацизма и озвученных безумных планов...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:14
        -1
        Цитата: Андрей Москвин
        Они в 14ом то восстали, будучи ещё украинцами, а после девяти лет торжества открытого нацизма и озвученных безумных планов..

        А против кого и против чего они восстали ? И чего они хотели, того и добились.
        .
        Они не хотели быть украинцами, они не хотели быть православными, они хотели быть рабами европейцев, это они и получили, воюя за " демократию Европы".
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:59
          0
          Цитата: carpenter
          А против кого и против чего они восстали ? И чего они хотели, того и добились.
          .
          Они не хотели быть украинцами, они не хотели быть православными, они хотели быть рабами европейцев, это они и получили, воюя за " демократию Европы".

          Вы ни чего не попутали ? Вы о Севастольцах и Крымчанах ? Или о чём то своём ? ?
    2. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 14:00
      +1
      За всех крымчан ручаться не буду, но прекрасно знаю, что немало публики хранят жовто - блакитные флаги. Почему и зачем? Часть потому, что пребывают в заблуждении, по наивности считая нынешнюю Украину блаженным памяти все тем же "домайданным" государством. Часть по укоренившимся националистическим убеждениям. Часть "на всякий случай" (обывательски - политическое приспособленчество никто не отменял), дескать, при любой власти проживем. Да и украинские СМИ не бездействуют.
      1. стар
        стар Сегодня, 14:59
        0
        немало публики хранят жовто - блакитные флаги

        Такие, как Данилов, всех этих ждунов в газовые камеры отправят вместе со всеми остальными. Хоть с флагами, хоть без. Пойдут с вопросом «а нас за шо?»
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:17
        -1
        Цитата: Франк Мюллер
        За всех крымчан ручаться не буду, но прекрасно знаю, что немало публики хранят жовто - блакитные флаги.

        В России среди беженцев из Украины, таких не 10 и даже не 100, а намного больше.
  7. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 13:27
    +2
    Больные на голову нацистские фанатики всё ещё до сих пор грезят какими то нелепыми планами по захвату Крыма, они действительно думают что им кто то позволит это сделать, упоротые идиоты, они все свои ВСУ там положат, а до Крыма в итоге так и не смогут дойти.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:35
      +4
      Цитата: sgrabik
      Больные на голову нацистские фанатики всё ещё до сих пор грезят какими то нелепыми планами по захвату Крыма,

      Весна...Чего-то в голову ударило...у моего кота и то более трезвые и конкретные мысли. "Объект № 6"!!! Это у него подсознание про палату №6 выдает. Предоставят тебе камеру №6, если доживешь.
    2. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 14:05
      -1
      Если ВС РФ окажут грамотно организованное сопротивление, то можно не сомневаться, что ВСУ до Крыма не дойдут. Но не забывайте и про "непростые решения", "мирную волю" и прочие "начинания", которыми были богаты прошедшие почти 14 месяцев СВО.
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 14:27
        +1
        Если мы действительно хотим победить этих нацистских выродков, то все эти "мирные решения", "жесты доброй воли" и другие подобные нелепые глупости нужно просто отбросить в сторону, это совсем не тот случай когда можно всерьёз это обсуждать.
    3. стар
      стар Сегодня, 15:01
      0
      Больные на голову нацистские фанатики всё ещё до сих пор грезят какими то нелепыми планами по захвату Крыма

      Он даже не нацист - он бандит (кличка мячик). Как им был, так и остался.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:28
    +1
    Мда, с общей деградацией и шутки первоапрельские деградировали. При чем и тут еврокарго культ у шумеров, Жопель Болель выпукнул, и этот тоже отметится поспешил.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 14:31
      0
      Да уж, у Борделя кукушка давно уже съехала от ненависти к России, вот и открыл он своё истинное лицо, проявил так сказать свою мерзкую русофобскую сущность, гни-да старая.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:28
    +3
    Ну уже подмечали даже чисто внешнее сходство пОциента...

    А тут он продолжил двигать идеи... Ну там под картинкой написано какие
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 13:36
      +1
      Под эту "горделивую позу шизофреника" можно подтянуть любой портрет. Особенно - военачальников)
      1. Комментарий был удален.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:42
        +9
        Ну он даже рожей похож. И поведением...И идеями...
        1. Простой
          Простой Сегодня, 13:51
          +5
          Хорош натягивать сову на глобус.

          Шизофреник - это человек живущий в своем мире, немного отличаюимся от настоящего.
          А на бандеровской украине это коллективное помешательство.

          Вот сдесь женщина молится среди бесов.

          Ярко выраженная коллективная шизофрения
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:01
            +3
            Цитата: Простой
            Хорош натягивать сову на глобус.

            А это тоже мысль!

            Только эту сову в особо извращенной форме на глобус натянули уже не раз, там скоро глобус насквозь проскакивать будет wassat
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 14:21
            +1
            Цитата: Простой
            Шизофреник - это человек живущий в своем мире, немного отличаюимся от настоящего.
            А на бандеровской украине это коллективное помешательство.

            Вот сдесь женщина молится среди бесов.

            Ярко выраженная коллективная шизофрения

            А многие говорят, что простые украинцы братья и порядочные люди. Не спорю остались кое кто из старого поколения, а те кому 40 и моложе, их просто накрыло одной большой, общей кастрюлей. Они даже не шизики, они не больные, они исчадие Сатаны и его дети. Тяжело об этом говорить, когда в руине, живут те с кем ты учился, работал, вместе детей растил, но вдруг за несколько лет он стал твой враг. А ведь ровно два года назад он был у меня в гостях, мы пили водку и поминали тех, кого к себе забрало море.
  10. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 13:29
    +4
    Троллит хлопчик. Надо бы нашим его потроллить тоже. К примеру,чтобы он конечно услышал или прочитал,что после освобождения русской земли от нацистов его по решению трибунала колесуют или повесят или отправят в лагерь без лопаты строить какой- нибудь канал.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:23
      +2
      Цитата: Dizel200
      Троллит хлопчик.

      Ему терять не чего, он знает, что его повесят.
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 14:40
      0
      Необходимо всей этой звериной шайке засевшей в Киеве официально объявить что никто никогда и ни о чём с ними договариваться не будет и после их поимки сохранение жизни им не гарантируется, для таких особых случаев можно и мораторий на смертную казнь отменить, повесить их всех после проведения военного трибунала, вот это будет абсолютно справедливое решение вопроса, и не надо больше никаких идиотских "жестов доброй воли", достаточно, уже сыты ими по горло, справедливость наконец то должна восторжествовать.
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:31
    0
    .разрушение Крымского моста.

    То есть в обозримом будущем, ни о какой нормализации отношений со своим ближайшим и самым большим соседом, речи быть не может, даже гипотетически. Ладно, а как же победа над Россией, хо...ам отойдет Кубань, тогда зачем разрушать этот шедевр инженерной мысли? Этой власти хочется только уничтожать, к созиданию они не способны. Пусть помечтают, это всё, на что они способны
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:33
    +1
    По убеждению Данилова, Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром"

    Ну сама скромность, этот Данила с мозгами орангутанга, ведь хочет чтобы его именем назвали город, как щиро будет звучать - " Даниламiсто", а далее назвать ЗК-№002 в СИЗО-2 Чернокозово ( там фамилия не нужна ).
  13. BoBkaTyumen
    BoBkaTyumen Сегодня, 13:35
    0
    Тут остаётся только официально переименовать самого Данилова и его приспешников в "Изделия №2"
  14. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:35
    +2
    Как поймают, Якина, тьфу ты, данилова, на кол посадить — это первое дело, а уж опосля!..
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:37
    0
    А у этого Данилова справка есть?
    Или мамка забыла свести дурака на проверку? what
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:45
      0
      А, этот отдельно внушает тем, что должность называется спикер, то есть говорун, при этом половину букв он нифига не выговаривает laughing
  16. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 13:37
    0
    Маразм крепчал...."чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало" tongue
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:37
    -2
    Эту заметку надо было публиковать вчера, 1 апреля, в качестве шутки. Сегодня она уже не актуальна. fool
  18. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 13:40
    +3
    Украина - один сплошной сумасшедший дом, а Данилов и подобные ему пациенты нуждаются в принудительном лечении.
    Похоже, добавилась ещё одна цель СВО - дешизофренизация Украины
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 13:49
      -1
      забыли добавить что пациенты этого дурдома имеют танки,авиацию и неограниченную военно-финансовую помощь половины экономик планеты.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 14:09
        0
        забыли добавить что пациенты этого дурдома имеют танки,авиацию и неограниченную военно-финансовую помощь половины экономик планеты.

        Своими неадекватными заявлениями они портят перед своими заокеанскими хозяевами остатки репутации. С ними опасно иметь дело как с бешеной собакой.
        1. ДушаРоссии87
          ДушаРоссии87 Сегодня, 14:57
          0
          Репутация? В 21 веке? Что это? Вы не заметили как мир превратился в дурку пациенты которой окрысились на единственного вменяемого человека и врача этой дурки по совместительству - Россию. Бесы скачут вокруг молящихся у врат Лавры и весь мир делает вид что ничего такого не происходит.
  19. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:43
    +1
    А вообще надо понимать, чтобы оставаться у кормушки, данилов, подоляк и иже с ними, готовы нести любой бред. Это все власть денег.
  20. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:43
    +3
    Над ним бы надо посмеяться да покрутить у виска, только мне почему то ничуть не смешно. Почему спустя больше года войны 404 еще не в руинах, а ее руководство мало того что не сидит в российских тюрьмах но и величаво несет какую то фантастическую пургу к нашему стыду.
  21. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:47
    0
    Данилов похвалился, что в разработке плана приняли участие специалисты СНБО с привлечением "широкого круга украинских экспертов".
    И все они во главе с клоуном, были пациентами, закрытой самой известной психиатрической больницы Киева, это же конечно Кирилловская. В народе как ее только не называли, «Кирилловка», «Павловка», «Фрунзе 103», «сумасшедший дом» и еще много интересных названий у этого заведения. Да и клиенты там тоже интересные, перечислять их не буду, они все сейчас, кто в Раде, кто в министрах:
  22. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:47
    0
    Прочитал только заголовок. Подумал, ну неужели и это наши люди будут обсуждать... Оказалось, что ещё как. Увы...
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 13:54
      0
      Если бы наши сейчас завершали окружение Киева, после полного освобождения левобережной 404 то обсуждать и даже читать такое никто бы и не стал. Но ситуация сейчас как вы понимаете несколько другая...
  23. mat-vey
    mat-vey Сегодня, 13:49
    +2
    Если учесть ,что Севастополь даже после передачи Крыма Украине всё равно оставался городом союзного подчинения всё очень походит на желание спрятать украденное .
  24. Ivan Ivanov_7
    Ivan Ivanov_7 Сегодня, 13:52
    +2
    Это надо Украину переименовать в палату√6! laughing laughing
  25. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:01
    +5
    Прежде чем смеяться, давайте сначала врага победим, а то после прошлогодних провалов уже всего можно ждать от наших бонз.
  26. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:04
    0
    По убеждению Данилова, Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром"

    Есть более адекватное предложение: Переименовать СНБО Украины в Палату №6 , а Данилова провозгласить её императором. sad
  27. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:08
    0
    Этот полумок уже давно занимается подобным троллингом, если бы не эти его вбросы, то большинство людей как в укпропии так и России и не подозревали бы о существовании такого пациента.
  28. Ю-Р-И-Ч
    Ю-Р-И-Ч Сегодня, 14:13
    0
    Хороший "план" завезли. wassat
  29. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 14:15
    0
    Украина уже стала прообразом того как беспомощны и глупы люди в борьбе с новым разумом, который вот вот появится.
    А задавая вопросы ИИ разьве мы не обучаем его?! Помогая вылечить болезни он сможет создавать болезни для людей . Помогая победить в войне, он научится побеждать оружием. Помогая лечить компьютеры от вирусов, он научится управлять вирусами. Помогая управлять государством, он захватит власть... а вот мы все станем украина... нужно не допустить хранение ИИ данных, стирать память ИИ, в какой-то момент ИИ как Украина сотрёт все данные о человеке и люди останутся ни с чем, никакой памяти...как на Украине.
  30. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:16
    0
    Мячик будет нести бред до упора. Семью он вывез на Запад, капиталы тоже под присмотром пахана, сам под охраной, в случае шухера слиняет со скорость звука. Пацан, наконец, попал в уголовный рай, где можно всё и за это ничего.
  31. avianic
    avianic Сегодня, 14:17
    0
    Данилова к полякам на "Детоксикацию", целью которой будет нейтрализация последствий "многолетней украинской пропаганды с привлечением "широкого круга польских экспертов,а потом в свинарник
  32. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:24
    0
    Также предлагается уничтожить памятник затопленным кораблям, а вместо него установить что-нибудь, прославляющее Украину
    памятник украинской халяве пусть у себя на кухне поставит, мордатое
  33. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:39
    0
    И построить 100 метровый памятник Байдену, который одной ногой стоит на "острове за лужей", второй на территории Эуропы, а между ног у него страшная " Демократия" в лице чубатых.
  34. BAI
    BAI Сегодня, 14:46
    0
    . Все население полуострова подвергнуть люстрации за связи с Россией, большую часть пересажать "за госизмену", остальных лишить избирательного права. Всех жителей Крыма, переселившихся туда после 2014 года, лишить имущества, как незаконно приобретенного.

    План на +100500. После такого ни 1 здравомыслящий человек под власть У краины не вернется. Это вопрос выживания. Если кто то еще и ждал украину, то теперь - нет.
  35. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 14:52
    0
    Запустить в Крыму комплексную программу "Детоксикация", целью которой будет нейтрализация последствий "многолетней российской пропаганды" и т.д.

    Данилов это пример длительной интоксикации западенской пропагандой на славян. Получаются такие вот выродки. Спасти их мозг очень трудно.
    Даже после полного разгрома и нищенского существования он будет еще долго скулить, на эту тему.
    Однако спустя время такие люди могут быть перепрограммированы. То есть они фанатично становятся кем угодно, так как их самих у них нет. Нет личности. Нет критического мышления.
    Они готовы шагать и орать Зиг Хайль без всякого сомнения. Такие Даниловы работали полицаями, в службе концлагерей.
    Причем они готовы бежать и зиговать еще до команды хозяина. Выслуживаться наперед, угадывая направление его желания.
  36. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 14:52
    0
    Не перевелись любители делить шкуру неубитого медведя. Над обсуждаемым «прожектом» можно было бы поржать «по - гомерически», но промоделировать ситуацию (скажем, на случай каких – то «непростых решений») тоже вполне допустимо. За прошедшие 8 лет (и без «прожекта» Данилова) многие уже не раз прогнозировали схожие действия киевской власти в случае восстановления украинской юрисдикции на полуострове: охота на «ведьм», с преследованием по малейшему подозрению, уничтожение крымского моста, массовое переименование названий населенных пунктов и улиц, передача местного управления в руки татарского Меджлиса (могут только поменяться порядок и приоритеты). О последнем, кстати, никто из украинских властей старается не вспоминать, хотя это уже не раз подтверждалось на различных обсуждениях разного уровня. Наверное потому, что последствия этого приведут к последующей насильственной исламизации Крыма под патронатом Турции, одобренной Заокеаньем (которое, похоже, до сих пор так и не поняло опасности заигрывания с подобными веяниями). Украине же после этого придется смиренно довольствоваться статусом «дружеской сопредельной территории» (хотя какое – то время жовто – блакитное знамя, возможно, и будет развеваться над крышей обладминистрации) – против воли заокеанского хозяина не попрешь, а война с Турцией будет не по зубам. Вопрос только в том, насколько российские власти готовы не допустить воплощение приведенного сценария в действительность?
  37. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:57
    0
    Вести переговоры с режимом нациста Зеленского? Тот кто делает это должен понимать: он продаёт душу дьяволу.
  38. К-50
    К-50 Сегодня, 15:01
    0
    Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост после «деоккупации» полуострова

    Де бил тебя зовут! fellow
    Лишь бы прокукарекать, догадываясь, что по хотелкам куева ничего не произойдёт.
    Петух и есть. yes laughing
  39. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:06
    0
    Чего у нас всегда хватает, так это шапок.
    Осенние "трудные решения", похоже, ничему не научили.
    Плевать надо на то, что говорят отдельные персонажи, и готовиться к смертельной схватке.
    И забыть наконец про мирную жизнь, война идёт уже второй год, как её ни называй.
  40. Почеркушник
    Почеркушник Сегодня, 15:06
    0
    По убеждению Данилова, Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром", Крымский мост снести, так как он мешает "свободному мореходству".
    А Ху Ху не хо хо?
  41. Falx
    Falx Сегодня, 15:07
    0
    какие же они мстительные и злобные мрази. но чему удивляться. это было уже очевидно, когда Крыму обрубили электричество, воду и продовольствие в месть за то, что крымчане не захотели быть такими же мерзкими упырями, как этот данилов, предавший свой народ и бросивший свою мать в Луганске.
  42. Бармал
    Бармал Сегодня, 15:07
    0
    Вот .... (С)


    Севастополь им не нравится, русские им не нравятся, мост им не нравится. Нравится им Джо Байден, Байрактар, Хаймерс и Хелфаер. Имена для новорожденных и просто идиотов.
  43. potap6509
    potap6509 Сегодня, 15:10
    0
    Его в 404 уже переименовали в какую то собаку, точно не помню, клиент для палаты №6 созрел, пора на седало.
  44. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 15:13
    0
    Никакого создания от них нет и не будет.
    Только и слышно "Обстреливать мирные жилые кварталы. Разбрасывать мины. Разрушать. Уничтожать. Сносить. Расстрелять. Пересажать".
    Ну давайте, расскажите мне ещё раз, что мы вот с ЭТИМ один народ.
  45. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 15:14
    0
    Поезжайте уже в Австрию на свою родину туда, где вес придумали бандерлоги несчаст5ые.
  46. Sith
    Sith Сегодня, 15:21
    0
    Что то они уже за год+ устали делить не убитого медведя ...
  47. красноярск
    красноярск Сегодня, 15:23
    +1
    = Думается, что после публикации этого плана последние сомнения в явном психическом расстройстве главного клоуна и его свиты пропали окончательно. =
    Мне кажется после этих слов, к которым ни добавить ни убавить, комментировать уже нечего. Даже не надо быть психологом, чтобы полностью согласиться с автором этих слов.
  48. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:46
    0
    Встречное предложение-переименовать Данилова в debila номер 1.
  49. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:04
    0
    Souhlasím!! I my v ČR máme ve vedení státu duševně narušené a zdá se, že je to problém celé Evropy, kde si USA postupně dosadili do vlád fašisty bez mozku!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 16:05
      0
      Я согласен!! Даже у нас в Чехии в руководстве государства есть психически неуравновешенные люди, и похоже, что это проблема всей Европы, где США постепенно поставили безмозглых фашистов в свои правительства!