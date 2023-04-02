Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост после «деоккупации» полуострова

В Киеве продолжают вынашивать планы по "деоккупации" Крыма, после заявлений Зеленского о желании уже в этом году отдохнуть на пляжах полуострова, в окружении клоуна уже заговорили о переименовании Севастополя и сносе Крымского моста. С таким предложением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Данилов предложил план по "деоккупации" Крыма, который будет введен в действие после того, как украинская армия "освободит" полуостров от российских войск. При этом секретарь СНБО уверен, что это произойдет уже в "ближайшее время". Всего в предложенном Даниловым плане 12 пунктов, главными из которых он считает переименование Севастополя и разрушение Крымского моста. Украинский неадекват хочет уничтожить память о городе русских моряков, а также прервать сообщение полуострова с материковой Россией.По убеждению Данилова, Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром", Крымский мост снести, так как он мешает "свободному мореходству". Также предлагается уничтожить памятник затопленным кораблям, а вместо него установить что-нибудь, прославляющее Украину. Все население полуострова подвергнуть люстрации за связи с Россией, большую часть пересажать "за госизмену", остальных лишить избирательного права. Всех жителей Крыма, переселившихся туда после 2014 года, лишить имущества, как незаконно приобретенного. Запустить в Крыму комплексную программу "Детоксикация", целью которой будет нейтрализация последствий "многолетней российской пропаганды" и т.д.Данилов похвалился, что в разработке плана приняли участие специалисты СНБО с привлечением "широкого круга украинских экспертов". Думается, что после публикации этого плана последние сомнения в явном психическом расстройстве главного клоуна и его свиты пропали окончательно.