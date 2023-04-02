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Генштаб ВСУ согласовал с офисом Зеленского новый метод мобилизации украинских граждан

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Генштаб ВСУ согласовал с офисом Зеленского новый метод мобилизации украинских граждан

Попытки Киева провести масштабную мобилизацию и к концу марта поставить под ружье 250 тысяч мобилизованных провалились. Несмотря на вручаемые на улицах повестки, не все украинские граждане выразили желание погибать за Зеленского. Но власти от своих планов не отказались и теперь мобилизация будет проводиться по другой схеме.


Генштаб ВСУ согласовал с офисом президента Украины новый метод мобилизации, при котором будущие военнослужащие ВСУ больше не будут получать повестки с требованием посетить военкомат по месту жительства на следующий день или в другую назначенную дату. Как пишут украинские ресурсы, ссылаясь на информацию, полученную из офиса Зеленского, теперь вручение повестки будет означать немедленную отправку в ближайший территориальный центр комплектации, т.е. в военкомат.

Обязанность вручать повестки, по-прежнему, будет висеть на работниках военкоматов, но к ним присоединятся полицейские. Повестка оформляется на месте, будущий военнослужащий ВСУ, независимо от его желания, доставляется в ближайший ТЦК, откуда уже отправляется на фронт. Никакие отговорки не принимаются, всем необходимым мобилизованного обеспечит Минобороны Украины.

В случае невыполнения плана мобилизации, на фронт отправляются работники военкомата, допустившего срыв, такие случаи уже фиксировались, украинские ресурсы писали об этом.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ принял решение о частичном привлечении к боевым действиям военнослужащих по призыву. Как заявляют генералы, Украина ведет войну "с агрессором", в этой ситуации все должны защищать Украину, независимо от того, срочник ты или контрактник. Если хочешь при этом получать по 100 тысяч гривен, заключай контракт и отправляйся на Донбасс уже в статусе "профессионального военного".
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:24
    +7
    Для чего украинцам бесконтрольно раздаввли оружие,бабушки по два автомата тащили!
    1. АИК05
      АИК05 Сегодня, 14:31
      +1
      У страха глаза велики, паника была и нежданчик, а потом уже осмелели.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:37
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Для чего украинцам бесконтрольно раздаввли оружие,бабушки по два автомата тащили!

      Для того тащили, чтобы потом продать румынам, полякам, словакам ( те больше платят ).
      1. Комментарий был удален.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Для чего украинцам бесконтрольно раздавали оружие,бабушки по два автомата тащили!

      Цитата: carpenter
      Для того тащили, чтобы потом продать румынам, полякам, словакам ( те больше платят ).

      У нас ушлые бабульки на бесплатных местах для пенсионеров продают помидоры, которые берут на оптовом рынке. Говорят, что "со своего огорода". Вдвое-втрое дороже, чем в киосках у торговцев, которые везут эти же помидоры с того же рынка. Потому что "свои", "с огорода". Помидоры привозные, тепличные, одинаковые, как куриные яйца. Жена говорит, что со своего огорода помидоры такими не бывают.

      Украинские бабульки будут продавать автоматы и при этом говорить, что их дедушки изготовили их дома "на коленке"?
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:31
    +1
    Да где ж это новый метод, давно уже эта схема работала. Может, не всегда и не везде, конечно. Или речь просто про придание схеме "вручили - запаковали - отправили" официального статуса? Тогда местным мужикам лучше сразу с вещами из дома выходить, даже если просто мусор выносишь.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:46
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Да где ж это новый метод, давно уже эта схема работала.

      Новый или старый метод, а всё просто, если Зелику приказал Чумадед мобилизовать 250 тысяч, то просто будут ходить по домам, отлавливать всех подряд ( сейчас холодно в степи не отсидеться ) и под конвоем запихивать в "воронок" и прямиком на фронт, а позади заград-нацбаты и наёмники.
  3. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 14:34
    +3
    "...к ним присоединятся полицейские...."© и сотрудника ритуальных контор...
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:35
    +2
    Есть лучше способ, прийтии в школы и всех пацанов (тех, которые не гендерные) сразу в лагеря, чтобы не разбежались, а там до призывного возраста и до растут.

    Да, вопрос, а ЛГБТ и прочие *зеленые"в первых рядах добровольно идут на фронт или их берегут?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:42
      0
      Переходят в женский пол..Но это,кака бы-отсрочка
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:38
    +3
    - Как заявляют генералы, Украина ведет войну "с агрессором" -
    Вот как бывает... они с агрессорами, а мы с предателями. И кто прав? Риторический вопрос.
  6. topol717
    topol717 Сегодня, 14:38
    0
    Я чего то не понимаю, зачем им столько солдат? где они офицеров для всех наберут? Если так выгребают, то армия уже должна быть в 2 млн человек. Но такого кол-ва мы не видим.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:44
      +2
      Судя по тому,армия в два миллиона все же есть.Много в тылу,на границе с Белоруссией.Да,и наши военные говорят о заметной численности всук на фронте
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:45
      +2
      Цитата: topol717
      где они офицеров для всех наберут?

      А зачем? Их просто отправят на убой и все.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:02
      +1
      где они офицеров для всех наберут?

      В роли офицеров выступят те которые прошли обучение на западе. А это только мелкобритания обещала обучать по 6 тыс. чел за короткий срок. а ещё учат трибалты, макаронники ,немчура ,америкосы,ляхи и тд.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:39
    +2
    А в Куршавель слабо сьездить с повестками? Там хлопцы отдохнувшие, да и гривны им не лишние, порастратились там.
    1. Комментарий был удален.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:40
    0
    Ну, судя по вчерашней статье таймс, двадцатилетних жителей Украины для 250 тысяч придется каждого по 5 раз призвать, не исключая инвалидов, зечье и сыновей Порошенко))) Может они там методы клонирования открыли? Ну если в теории в войска можно призвать не более 10% трудоспособного населения, потому как войска надо кормить, одевать и даже возить с места на место, то максимум вообще можно мобилизовать 900 млн было в прошлом году. Если больше, страна сама начнет разрушатся без всяких обстрелов Геранями. Сколько уже уволокли?
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 14:54
      +2
      900 млн wink китайцы притаились за бамбуковой рощей winked
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:12
        +2
        wassat не, а что, кстати, КМК примерно такая же возможность, как реально надыбать сейчас 250 тысяч еще не призваных... В США во время Вьетнама в ГОД около 250 тысяч призывалось - помните, какой там атас начался? Так там народа было в 10 раз больше почти, и призывалось в год, а не за пару месяцев. Нереал, как и 900 млн)
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Bingo
      Ну если в теории в войска можно призвать не более 10% трудоспособного населения, потому как войска надо кормить, одевать и даже возить с места на место, то максимум вообще можно мобилизовать 900 млн было в прошлом году. Если больше, страна сама начнет разрушатся без всяких обстрелов Геранями. Сколько уже уволокли?

      Наверно 800 миллионов уволокли, раз Киев стоит. Или 950. Дальше хохлушек призывать пойдут.
    3. bulava74
      bulava74 Сегодня, 15:21
      -2
      Такой призыв, в 10% от трудоспособного населения, практически остановит всю экономику страны. Не только промышленность, но и сервисная экономика рухнет от недостатка кадров. А сервисная экономика, на сегодняшний день, забирает не менее 60% от всего труднодоступного населения.

      Это мировая тенденция развития человечества, ее ведущих экономик - США,Европа, Азия, Южная Америка.. Мы в том-же ряду.

      В общем-то, есть давно "устаканеный" расчет. От каждого 1,0-го миллиона граждан страны не более 40,0 тыс мобилизованных. Это максимум во время ВСЕОБЩЕЙ мобилизации, при котором экономика УЖЕ начинает задыхаться от нехватки трудовых ресурсов.

      Когда пишите комменты, изучите сначала суть вопроса.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:11
        0
        Цитата: bulava74
        Такой призыв, в 10% от трудоспособного населения, практически остановит всю экономику страны.

        Им деньги дают .Дают щедро , не жалея .. Зачем им экономика ? Дающим грошики свидоукрам нужна не экономика бандероукраЫны , а нужна свежая кровь её жителей .. Такие правила у этих упырей .
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:53
    +2
    Закон это всегда лишь маскировка самого главного Закона -права силы :-) Как разнообразные хим.ухищрения маскируются под марками Е в пищевых добавках , также и тут - способность любой системы ставить своих вольных и невольных участников в разные веселые позы ,маскируется разнообразными бумазейками . Но суть за этим одна - ничем не владеющим людям втирают что на их плечах лежит весь груз ответственности за все-все ,они должны и обязаны по гроб жизни .
    Можно сколь угодно потешаться на этим , но история показывает что 90% государств живут по абсолютно таким же правилам игры - прозвенит колокольчик и из бабкиного сундука все это вылезет за милую душу.
    А потом разные умные головы будут втирать "узбагоинку" людишке ,что мол-де все это в прошлом и никогда не вернется ,что это архаизм и.т.д. НеД-с, все это с нами ,не надо испытывать иллюзий..
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:53
    +1
    Похоже на фейк. А если правда, то похоже руководству бандерлогов дали последний шанс сделать крупную перемогу. Все поставлено на весенне-летнее наступление.
  11. belost79
    belost79 Сегодня, 14:59
    +1
    Никакие заградотряды не удержат подразделения, в которых количество абсолютно не желающих воевать перевалит за половину.
  12. bk0010
    bk0010 Сегодня, 15:00
    +3
    Парням на районе надо объединяться и уничтожать банды мобилизаторов. Беспредел может быть и двухсторонним, тем более, что терять особо нечего.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:05
    +1
    Такое уже было: к конце наполеоновских войн в строй ставили 16-17 летних пацанов, им усы рисовали на лице. Называли их Марии Луизы. Ну и фольксштурм идейного вдохновителя господина Зе: Адольфа Гитлера.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:19
    0
    Судя по тому сколько скачет сатанистов перед Киевско - Печорской Лаврой,мяса для ВСУ ещё много.Даже очень.
  15. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:19
    -3
    Даже насильно мобилизованные в итоге будут воевать. Кто-то погибнет, а кто-то выживет и выучится, и станет нам смертельным врагом. Не стоит верить, что всех "перемололи", сил у них достаточно.
    Так что и нам придётся озаботиться полноценной мобилизацией, если хотим остановить врага хотя бы на подступах к Смоленску.
  16. Nord11
    Nord11 Сегодня, 15:36
    0
    А чего, можно возродить традицию и забривать в солдаты лет на 25, ну а девок всего на 15..