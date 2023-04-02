Генштаб ВСУ согласовал с офисом Зеленского новый метод мобилизации украинских граждан

Попытки Киева провести масштабную мобилизацию и к концу марта поставить под ружье 250 тысяч мобилизованных провалились. Несмотря на вручаемые на улицах повестки, не все украинские граждане выразили желание погибать за Зеленского. Но власти от своих планов не отказались и теперь мобилизация будет проводиться по другой схеме.Генштаб ВСУ согласовал с офисом президента Украины новый метод мобилизации, при котором будущие военнослужащие ВСУ больше не будут получать повестки с требованием посетить военкомат по месту жительства на следующий день или в другую назначенную дату. Как пишут украинские ресурсы, ссылаясь на информацию, полученную из офиса Зеленского, теперь вручение повестки будет означать немедленную отправку в ближайший территориальный центр комплектации, т.е. в военкомат.Обязанность вручать повестки, по-прежнему, будет висеть на работниках военкоматов, но к ним присоединятся полицейские. Повестка оформляется на месте, будущий военнослужащий ВСУ, независимо от его желания, доставляется в ближайший ТЦК, откуда уже отправляется на фронт. Никакие отговорки не принимаются, всем необходимым мобилизованного обеспечит Минобороны Украины.В случае невыполнения плана мобилизации, на фронт отправляются работники военкомата, допустившего срыв, такие случаи уже фиксировались, украинские ресурсы писали об этом.Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ принял решение о частичном привлечении к боевым действиям военнослужащих по призыву. Как заявляют генералы, Украина ведет войну "с агрессором", в этой ситуации все должны защищать Украину, независимо от того, срочник ты или контрактник. Если хочешь при этом получать по 100 тысяч гривен, заключай контракт и отправляйся на Донбасс уже в статусе "профессионального военного".