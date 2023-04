Украинское контрнаступление станет маркером будущего СВО

«Цели Байдена на Украине изменились»

«Стратегия, неоднократно изложенная Байденом, заключалась в том, чтобы помочь Украине защитить себя от России и обеспечить максимально сильную военную позицию Киева, когда придет время для урегулирования путем переговоров. Однако теперь эта стратегия, кажется, становится более жесткой»,

Почему американцы ужесточили свою позицию?

Украинское контрнаступление как маркер будущего конфликта

Западные танки и бронетехника уже начали массово поступать на Украину – так, Германия поставила Киеву обещанные ранее 18 танков Leopard 2 и около 40 БМП Marder, Британия передала танки Challenger 2 (количество неизвестно), а США – бронетранспортёры Stryker и Cougar. Еще несколько «Леопардов» Украина получила от Португалии, а Испания пообещала передать 6 танков Leopard A4 в середине апреля, сразу после Пасхи. Это говорит о том, что вероятное контрнаступление ВСУ, которое уже давно анонсируется, может начаться уже во второй половине апреля или в начале мая.При этом американские чиновники достаточно оптимистично оценивают шансы на осуществление успешного контрнаступления украинских войск весной 2023 года. В частности, министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина «может использовать значительное истощение российских сил». По мнению главы Пентагона, Российская армия истощила свои запасы бронетехники, в связи с чем вынуждена расконсервировать танки Т-54 и Т-55, в то время как Киев продолжает получать поддержку со стороны США. В свою очередь, западная пресса отмечает, что Вашингтон ужесточает свою позицию по Украине.В связи с этим возникает вопрос – чего ожидать России в ближайшее время? И на чем основан этот оптимизм американских чиновников относительно успеха вероятного украинского наступления?Британское издание The Times, ссылаясь на информированные источники из числа американских чиновников, пишет , что цели американского президента Джо Байдена в военном конфликте на Украине изменились.– говорится в тексте статьи.Неназванный высокопоставленный представитель администрации США, которого цитирует издание, отмечает, что теперь Вашингтон хочет, «чтобы Украина победила и сохранила свою территорию».Что это означает? Ведь то, что американцы планируют нанести России стратегическое поражение, на Украине изначально говорилось в той же Стратегии национальной безопасности США (The National Security Strategy, NSS) опубликованной еще осенью прошлого года (об этом читайте в материале « Россия – угроза, Китай – конкурент»: основные тезисы Стратегии нацбезопасности США »). В чем же тогда заключается это «ужесточение»?Дело в том, что изначально американцы склонялись к тому, что для нанесения поражения России будет достаточно, чтобы она вернулась к границам от 23.02.2022, т. е. до момента начала специальной военной операции. Однако сейчас американцы, по всей видимости, решили поддержать Киев в его стремлении «вернуться к границам 1991 года», т. е. захватить весь Донбасс и Крым. Именно в этом и заключается то самое «ужесточение», о котором пишет The Times. Но если все так, как пишет западная пресса, то возникает вопрос – почему США изменили свои цели на Украине в сторону ужесточения?Чиновники НАТО и представители американской администрации неоднократно заявляли, что «решение конфликта на Украине зависит от ситуации на поле боя». То есть, принимая какие-то политические решения, американцы в первую очередь оценивают военно-политическую ситуацию.На начальном этапе специальной военной операции США и их европейские союзники вообще не вмешивались в военный конфликт на Украине, и лишь когда стало понятно, что ВС РФ не смогли взять Киев и одержать быструю победу над ВСУ, начали передачу Киеву оружия и бронетехники, постепенно расширяя спектр поставок.Оценивая реакцию российского руководства на каждый свой шаг, американцы в итоге пришли к выводу, что никакой жесткой реакции со стороны России ожидать не приходится. Слова о «красных линиях» и страшной каре после их пересечения оказались не подкреплены конкретными действиями. «Перегруппировка» из-под Изюма и Купянска, а также отступление из Херсона, тоже способствовали ослаблению переговорной позиции Москвы.Кроме того, ситуация на фронтах, где идет позиционная война с очень незначительными продвижениями Российских войск, позволила американцам сделать вывод о том, что украинские войска, получив существенное количество западных вооружений, смогут одержать победу на поле боя, о чем чиновники НАТО неоднократно заявляли.Можно ли назвать такую позицию США излишне оптимистичной? Ведь ВСУ несут очень серьезные потери в Бахмуте (Артемовске), теряя квалифицированные кадры и технику и также истощаются, в то время как Ллойд Остин однобоко говорит лишь об истощении ВС РФ.Дело в том, что американцев мало волнуют украинские потери. В США прекрасно знают, что украинские войска готовят резервы, которые проходят обучение у западных инструкторов. Конечно, это по большей части люди, которые никогда не принимали участие в реальных боях, и были пойманы на улице, однако и с российской стороны немало мобилизованных граждан, которые ранее не держали в руках оружия. И короткое обучение на полигонах все же не равноценно участию в реальном бою.Таким образом, американцы ужесточают свою позицию, поскольку видят слабость России.Заставить американцев откорректировать свою позицию может только изменение ситуации на поле боя. Например, в случае если украинское контрнаступление закончится неудачей и не приведет к изменениям линии фронта, планы Вашингтона, вероятно, будут пересмотрены. Разумеется, полностью поддержку Украины Запад не прекратит, это неоправданно оптимистичное мнение, однако, возможно, ослабит ее, в связи с чем вырастет вероятность заморозки конфликта.В случае неудачи украинского наступления, ВС РФ даже попытаются в свою очередь контратаковать противника и освободить новые населенные пункты в ДНР или Запорожской области, однако добиться каких-либо существенных результатов, учитывая наличие у ВСУ большого количества оборонительных рубежей, а также измотанность ВС РФ (многие подразделения не выводились в тыл уже около года), будет достаточно сложно.Однако если ВСУ удастся добиться результатов, даже ограниченных, давление на Россию со стороны Запада будет усиливаться, а поддержка Украины будет продолжать нарастать, что, разумеется, повысит угрозы для безопасности РФ. Кроме того, не исключено, что возникнет необходимость новой волны мобилизации, что в сложившихся условиях, когда цели военной операции и глобального противостояния с Западом так внятно и не названы, чревато ростом уровня недовольства среди населения.При этом многие проблемы Российской армии по-прежнему не решаются – в ВС РФ все еще не хватает средств связи, средств разведки и БПЛА (в основном беспилотниками армию обеспечивают волонтеры, но их помощи явно недостаточно), не хватает снарядов и современной бронетехники. Также есть проблемы с управлением, которые усугубляются тем, что генералы, совершающие ошибки, не несут за это ответственность, поэтому часто повторяются одни и те же просчеты при планировании.Подводя итог, следует отметить, что ожидаемое наступление ВСУ станет маркером перспектив военного конфликта на Украине, будущего СВО.Если украинским войскам удастся добиться каких-либо результатов, после очередной паузы в несколько месяцев, вполне вероятно, они снова пойдут в наступление, т. к. западная техника продолжает непрерывно поступать на Украину, а войска проходить обучение. И после каждого контрнаступления ситуация для ВС РФ будет ухудшаться.В случае если ВС РФ удастся благополучно отбить атаку ВСУ, то оперативная ситуация для России улучшится, однако сможет ли Российская армия это успешно использовать?Ответ на этот вопрос мы, вероятно, скоро узнаем.