Украинское контрнаступление станет маркером будущего СВО

«Цели Байдена на Украине изменились»

«Стратегия, неоднократно изложенная Байденом, заключалась в том, чтобы помочь Украине защитить себя от России и обеспечить максимально сильную военную позицию Киева, когда придет время для урегулирования путем переговоров. Однако теперь эта стратегия, кажется, становится более жесткой»,

Почему американцы ужесточили свою позицию?

Украинское контрнаступление как маркер будущего конфликта