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Командный пункт и узел связи 58-й ОМБр ВСУ поражены в районе Красного Лимана ДНР - Минобороны

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Командный пункт и узел связи 58-й ОМБр ВСУ поражены в районе Красного Лимана ДНР - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ударов как по позициям, так и вглубь обороны ВСУ. За прошедшие сутки уничтожены несколько командно-наблюдательных пунктов противника. На основных направлениях без особых изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Как завили в военном ведомстве, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии, уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР. По имеющимся данным, на складе находились артиллерийские снаряды. Кроме того, в районе Красного Лимана уничтожен командный пункт и узел связи 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а в районах Терны и Петровское ДНР уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады ТРО и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

На основных направлениях без особых изменений, на Купянском ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение ВСУ в районах Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки противник потерял до 30 всушников, три броневика, два автомобиля и гаубица Д-30. Пресечена деятельность шести украинских ДРГ.

На Красно-Лиманском подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику в районах Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Здесь ВСУ потеряли до 100 человек личного состава, два броневика, четыре пикапа, САУ "Акация" и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении "Южная" группировка войск уничтожила свыше 210 военнослужащих ВСУ и наёмников, три турецких БТР Kirpi, три броневика, четыре автомобиля, три пикапа, одна гаубица "Мста-Б".

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. В районе Никольское ДНР и Вишневое Запорожской области уничтожены две украинские ДРГ. Всего противник потерял порядка свыше 40 человек личного состава, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30 и гаубицу Д-20. Под Успеновкой Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна САУ "Акация".

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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:33
    0
    Я приводил фото командного пункта ВСУ обороны Артёмовска ,оснащение впечатлило.Если командный пункт и узел связи 58 ой бригады ,так же оснащён,то это просто отлично.Удачной охоты мужики и берегите себя.Артёмовский командный пункт пока цел.Но надо его искать.
  2. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:53
    -3
    А на Зеленского и его банду которые по шею в крови кто то надел шапочку-невидимочку. Интересно кто? У кого детишки и баблишко на Западе? "Золото партии" №2. Всё повторяется. Ничего нового.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 16:10
    -1
    На Донецком направлении "Южная" группировка войск уничтожила свыше 210 военнослужащих ВСУ и наёмников, три турецких БТР Kirpi

    Когда это МРАП Кирпи успел стать БТРом? Чудеса.