Российские войска продолжают нанесение ударов как по позициям, так и вглубь обороны ВСУ. За прошедшие сутки уничтожены несколько командно-наблюдательных пунктов противника. На основных направлениях без особых изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Как завили в военном ведомстве, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии, уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР. По имеющимся данным, на складе находились артиллерийские снаряды. Кроме того, в районе Красного Лимана уничтожен командный пункт и узел связи 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а в районах Терны и Петровское ДНР уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады ТРО и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
На основных направлениях без особых изменений, на Купянском ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение ВСУ в районах Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки противник потерял до 30 всушников, три броневика, два автомобиля и гаубица Д-30. Пресечена деятельность шести украинских ДРГ.
На Красно-Лиманском подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику в районах Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Здесь ВСУ потеряли до 100 человек личного состава, два броневика, четыре пикапа, САУ "Акация" и гаубицу Д-30.
На Донецком направлении "Южная" группировка войск уничтожила свыше 210 военнослужащих ВСУ и наёмников, три турецких БТР Kirpi, три броневика, четыре автомобиля, три пикапа, одна гаубица "Мста-Б".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области. В районе Никольское ДНР и Вишневое Запорожской области уничтожены две украинские ДРГ. Всего противник потерял порядка свыше 40 человек личного состава, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицу Д-30 и гаубицу Д-20. Под Успеновкой Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна САУ "Акация".