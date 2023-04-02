Военное обозрение
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Российский эксперт: при «ударе возмездия» 9 марта могли быть уничтожены несколько генералов ВС США

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Российский эксперт: при «ударе возмездия» 9 марта могли быть уничтожены несколько генералов ВС США

У Вооруженных сил РФ есть все возможности для нанесения тактического ядерного удара по объектам НАТО в случае прямого военного столкновения с альянсом. И эта атака будет особенно эффективна, учитывая, что в качестве средств доставки Россия способна применить гиперзвуковое оружие.

Так рассуждает военный эксперт Александр Перенджиев во время интервью порталу «Украина.ру».

Он отмечает, что возможное применение для ядерного удара гиперзвукового оружия, которое невозможно перехватить, заставляет нервничать американцев и их союзников.

Российский эксперт предполагает, что они уже смогли проверить на себе преимущества гиперзвука. Он имеет в виду массированный «удар возмездия», нанесенный ВС России 9 марта по украинским целям в ответ на диверсию ВСУ в Брянской области. Тогда среди разнообразных средств поражения наибольшую эффективность продемонстрировали гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал».

Согласно версии Перенджиева, одна из этих ракет уничтожила группу американских военных советников. Он предположил, что некоторые из ее членов имели генеральские звания.

По мнению эксперта, дальнейшие действия западных «партнеров» были попытками отомстить за их гибель. В числе таких акций он называет случай с американским дроном над Чёрным морем, заявление британцев о поставках снарядов с обедненным ураном, разработку планов удара по Санкт-Петербургу и тому подобное.

9 марта пресс-служба российского оборонного ведомства заявила о нанесении массированного «удара возмездия» с применением гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Его эффективность была очень высока, но об уничтожении высокопоставленных иностранных военных ничего не сообщалось.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 15:26
    +5
    Чего их басурманов жалеть? Давайте предположим что они все имели генеральные звания!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:49
      -1
      Канадский генерал из Мариуполя и негры наемники. Генерал руководил биолабораторией номер 1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Он явно находился рядом с этими генералами.
      Инфоцыган Перенджиев насчет генералов конечно же не соврал. Окончив Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по специальности: «социальный педагог-психолог», Перенджиев знает что хочет аудитория.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:53
      +2
      Цитата: Kvakosavrus
      Чего их басурманов жалеть? Давайте предположим что они все имели генеральные звания!

      Сомнительно, чтобы генералы США и Британии были советниками на Украине, выше подполковника не было и не будет. Вот если какой то полячшко или румын в генеральском звании и то маловероятно, а у прибалтов там и всего по одному генералу на страну.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 16:01
        +2
        На каком-то греческом сайте недавно мелькнул фейк об уничтожении "Кинжалом" невероятно глубокого бункера с американскими генералами, а эти "эксперты" его повторяют слово-в-слово. Своих-то мозгов нет.
        1. Гималайский
          Гималайский Сегодня, 16:09
          +1
          Гражданина Гаджиева или Перенджиева, не важно, за эти экслибрисы в Дурку - велкам ! Уже навоевали ... Где штаб НАТО в Мариуполе ? Все байки травили. Схоронили в первые месяцы СВО лучших военнных , сейчас с партизанами воевать собираетесь против НАТО. Караколы их оружием и помощью гребут во все щели остатки Шойгу- армии
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:28
    +9
    Вот честно,это уже слишком .Я больше поверю ,что самоходный бидон скоро помрёт ,раз он не летит на коронациию карлуши. laughing
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 16:10
      +1
      Жаль, что не летит! Всем было бы весело! laughing
  3. Степан S
    Степан S Сегодня, 15:31
    +11
    Что то мне кажется, если бы "несколько генералов" вдруг внезапно пропали из поля зрения на такое длительное время уж хоть кто то бы заметил их исчезновение. А так это все слухи и предположение не имеющие под собой никакой базы.
    1. Бармал
      Бармал Сегодня, 15:36
      +5
      Поскольку хоронить особенно нечего, то есть даже нечего собрать в похоронную урну, то и похороны для особого такого признания со стороны гегемона, что его генералов ухайдокали в пыль и пепел, не будет. Отдыхают на Гаваях, эт раз. Все гегералы на Украинском фронте либо на пенсии, либо в отпуске. США не сторона конфликта. Таким вот образом, все остались при своих. РФ проверила работоспособность своего оружия, США утерлись и молчат, но не точно.
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: Степан S
      Что то мне кажется, если бы "несколько генералов" вдруг внезапно пропали из поля зрения на такое длительное время уж хоть кто то бы заметил их исчезновение.

      Не факт. 18 февраля 2016 года исследовательская служба Конгресса США выпустила доклад "Report to Congress on General and Flag Officers in the U.S. Armed Forces" о количестве генералов и адмиралов в Армии США.
      Согласно докладу, на декабрь 2015 года на действительной службе в Армии США насчитывалось 896 генералов и адмиралов - 319 в армии, 277 в ВВС, 217 в ВМС и 83 в корпусе морской пехоты.
      Что на 66 меньше предельной численности действующих генералов и адмиралов, установленной Конгрессом США в 962 штатных единицы.

      Так что, если из 962 действующих генералов и адмиралов Армии США кто-то пропадёт, могли и не заметить.
  4. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 15:40
    -1
    В огороде бузина, а в Киеве - дядька!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:53
      -2
      Да,если бы,да кабы..Да во рту росли бобы..Можно насочинять чего угодно.И самое интересное,люди в это верят
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:41
    +6
    Ох уж этот "военный эксперт", он больше похож на балобола. Даже при плел сюда "разработку" планов удара по Санкт-Петербургу. Зачем эти планы разрабатывать, они давно разработаны.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:46
    +4
    Сказать коротко, ерунда это, по поводу "уничтоженных нескольких генералов ВС США".
    Нам ещё год назад рассказывали про, по моему, 2000 иностранных наёмников, во главе с английским полковником, засевших в Мариупольском АЗОВ-е. Как результат, трое, да и то, один из них, странный пацан-мароканец, из студентов.
    Да и вообще, ну не делают погоду чужеземцы, воюющие в рядах ВСУ. Уже итак всё сделано с "братским народом" скроено, переформатировано. Лютая ненависть ко всему русскому, к общей истории, к общей памяти и былым, совместным достижениям, пропитана сама сущность современного украинца, с чисто украинскими корнями, а что ещё более ужасно, с русскими. Враги они, враги, которые готовы за эту антирусскую идею погибнуть. Ну, раз готовы, нужно Российской Армии этот процесс довести до конца.
    И, желательно, поскорее.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:52
      -4
      Цитата: Fachmann
      Как результат, трое, да и то, один из них, странный пацан-мароканец, из студентов.

      Я бы не стал судить о результатах. При сдаче в "плен" с передовой выгнали всех военкоров. Я думаю именно потому, чтобы не "светить" пленных иностранцев. Где то наверху договорились. По слухам там израильтян много было.
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:53
    0
    Это не утверждение. Это тень на плетень. Кто то от кого то где то почему то. Вангует с завязанными глазами. Сколько можно басни тиражировать. Есть факт - подтверди. Нет - не смеши людей.
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 15:53
    -1
    А при чем тут возмездие? Они являются законной целью! Они должны сраться при одной мысли, что едут на Украину! А тут всего лишь возмездие, а так все нормально было бы. Почти партнёры.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 15:57
    +3
    Они генералов Незалежной не решаются уничтожить, какие там генералы США,спятили?Смотрите по действиям а не по бульварным догадкам.Убьют генерала, потом любитель всего западного Паркетный ежесекундно со своими дружками не досчитаются родственников/любовниц/счетов на западе.Оно им это надо?С такими агентами влияния Зеленский поэтому приспокойно в прифронтовой зоне и гулял.Генералы США могут спать спокойно.Лично я в это не верю.
  10. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 16:14
    0
    Смешно читать как ципсошники усир.. ются и визжат - "не было там генералов.. не было..." Гы-гы-гы
  11. Diger
    Diger Сегодня, 16:16
    0
    Цитата: автор
    Так рассуждает военный эксперт Александр Перенджиев во время интервью порталу «Украина.ру»

    recourse

    Перенджиев Александр Николаевич

    Образование:
    1983-1987 гг. – Новороссийский коммунально-строительный техникум по специальности: «Водоснабжение, канализация и очистка вод».
    1987-1991 гг. – Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по специальности: «социальный педагог-психолог».​

    Во время службы в Вооруженных Силах СССР/Российской Федерации проходил службу на должностях:
    заместитель командира роты по политической части;
    командир военно-строительной роты;
    командир комендантского взвода;
    офицер по организации культурно-досуговой работы – начальник клуба военно-строительного полка;
    офицер по общественно-государственной подготовке и информированию военно-строительного полка;
    заместитель командира военно-строительного отряда по воспитательной работе;
    заместитель начальника Федерального государственного унитарного предприятия «53 Центральный проектный институт Министерства обороны Российской Федерации».

    Уволен из Вооруженных Сил РФ 30 ноября 2009 года в воинском звании подполковник.

    Работа после увольнения из ВС РФ:

    – с 1 декабря 2009 года работал ведущим специалистом кафедры политологии и социальных коммуникаций Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова;
    – с 1 сентября 2010 года по настоящее время работает доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. ​
    Преподавательская деятельность

    Основные учебные курсы:
    Политика противодействия экстремизму
    Политология
    Современная российская политика
    Мировая политика и международные отношения
    Политика противодействия коррупции
    Антикоррупционная политика в образовательной сфере.
    Политолог , одном словом.
    Мне бы ( с таким образованием и послужным списком таким) было бы стыдно позиционирооваться как ВОЕННЫЙ ЭСПЕРТ.
    Игспердом-да, можно.