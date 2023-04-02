Российский эксперт: при «ударе возмездия» 9 марта могли быть уничтожены несколько генералов ВС США

У Вооруженных сил РФ есть все возможности для нанесения тактического ядерного удара по объектам НАТО в случае прямого военного столкновения с альянсом. И эта атака будет особенно эффективна, учитывая, что в качестве средств доставки Россия способна применить гиперзвуковое оружие.
Так рассуждает военный эксперт Александр Перенджиев во время интервью порталу «Украина.ру».
Он отмечает, что возможное применение для ядерного удара гиперзвукового оружия, которое невозможно перехватить, заставляет нервничать американцев и их союзников.
Российский эксперт предполагает, что они уже смогли проверить на себе преимущества гиперзвука. Он имеет в виду массированный «удар возмездия», нанесенный ВС России 9 марта по украинским целям в ответ на диверсию ВСУ в Брянской области. Тогда среди разнообразных средств поражения наибольшую эффективность продемонстрировали гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал».
Согласно версии Перенджиева, одна из этих ракет уничтожила группу американских военных советников. Он предположил, что некоторые из ее членов имели генеральские звания.
По мнению эксперта, дальнейшие действия западных «партнеров» были попытками отомстить за их гибель. В числе таких акций он называет случай с американским дроном над Чёрным морем, заявление британцев о поставках снарядов с обедненным ураном, разработку планов удара по Санкт-Петербургу и тому подобное.
9 марта пресс-служба российского оборонного ведомства заявила о нанесении массированного «удара возмездия» с применением гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Его эффективность была очень высока, но об уничтожении высокопоставленных иностранных военных ничего не сообщалось.