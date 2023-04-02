Переданные Украине британские танки Challenger 2 замечены в Житомирской области

Поставленные на Украину британские танки Challenger 2 уже преданы в боевые части, но на фронт не отправлены. На украинских ресурсах распространяется видео с британским танком, снятое, как утверждается, в Житомирской области.
Великобритания поставила Киеву 14 основных боевых танков Challenger 2 из наличия британской армии, техника прибыла на Украину в этом месяце, о чем заявил украинский министр обороны Алексей Резников, назвавший их "фантастическими машинами". Теперь появилась информация, что танки уже отправились в действующие части, но не к линии соприкосновения, а в тыловые районы. Ролик с Challenger 2 сняли в Житомирской области.
В принципе, этого и добивались от Киева западные спонсоры, потребовавшие не отправлять на передовую поставленные танки, пока не наберется большое количество бронетехники. На Западе считают, что переброшенные на линию соприкосновения танки в малом количестве не покажут "всей эффективности".
Напомним, что британцы опасаются попадания ОБТ Challenger 2 в руки российских военных, поэтому разработали план, в рамках которого украинские экипажи должны предпринимать все возможные действия для эвакуации поврежденного танка с поля боя, а лучше вообще британские танки не применять на участках, где имеется возможность наступления российских войск. Кроме того, предлагалось установить в башни взрывчатку с дистанционным управление, чтобы врагу не досталось "секретное оборудование". Было ли сделано это информации нет.
Между тем, сегодня появилась информация, что ВСУ намерены оснастить западные танки дополнительной защитой, в частности, установив динамическую защиту "Нож" украинского производства. Первый немецкий Leopard уже получил комплекс, правда российский "Контакт-1".