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Украинский концерн «Укроборонпром» развернул производство специальных боеприпасов для применения с беспилотников

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Украинский концерн «Укроборонпром» развернул производство специальных боеприпасов для применения с беспилотников

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" наладил выпуск специальных боеприпасов, предназначенных для сброса с беспилотников. Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве, сообщает пресс-служба украинского концерна в одной из запрещенных в России социальных сетей.


"Укроборонпром" опубликовал фотографии новых боеприпасов собственной разработки, предназначенных для сброса с беспилотных летательных аппаратов. Авиационные боеприпасы имеют радиус поражения 11 и 4,5 метра. Планируется, что они будут применяться для уничтожения личного состава российской армии.

Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра

- говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие с 2021 года производит специальные боеприпасы кумулятивного действия под обозначением РГ-1600, предназначенные для применения с беспилотника.

Ранее сообщалось, что Киев планирует создать до 60 рот "ударных беспилотников", задачей которых будет разведка и нанесение ударов по позициям российской армии, первые три роты уже сформированы, получили необходимое оборудование и должны были отправиться на фронт. Новые боеприпасы для БПЛА должны поступить на вооружение этих самых подразделений. Как ранее заявил Зеленский, беспилотная авиация, в какой-то мере, должна заменить отсутствующую пилотируемую и взять на себя ее функции.
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51 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:09
    +8
    У нас как с этим?Самодельщики занимаются,или как?Вообще,гляжу на происходящее-все время догоняем.Хорошо хоть до производства корректируемых платформ для фугасных бомб дошло
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:20
      +3
      Ну к примеру для Орион-РУ,он же Иноходец.
      Сенсационность, с точки зрения турок, состоит в том, что новый боеприпас «Ориона», которым был поражен «Альбатрос», — это копия разработанной турецкой компанией ROKETSAN планирующей бомбы MAM-L. Весит она 22 кг, БЧ имеет массу 10 кг. Способна пролетать до 8 км в зависимости от скорости и высоты бомбометания. ... Однако совершенно непонятно, почему это не может быть российская корректируемая авиабомба КАБ-20, имеющая схожие с «турчанкой» характеристики? Разработана она была концерном «Тактическое ракетное вооружение» (КРЭТ) и входит в состав вооружения «Ориона» с 2018 года. У нее та же самая система наведения — спутниковая с включением лазерной головки самонаведения при подлете к поражаемой цели.


      Арсенал «Ориона» таков:

      КАБ-20 — корректируемая авиационная бомба с осколочно-фугасной БЧ, наведение спутниковое или лазерное. Масса — 21 кг, масса БЧ — 9 кг;
      УПАБ-50 — управляемая планирующая авиабомба с БЧ РСЗО «Град». Масса — 50 кг, масса БЧ — 37 кг;
      КАБ-50 — корректируемая авиабомба с БЧ РСЗО «Град». Наведение: спутниковое/лазерное/теле-/тепловизионное. Масса — 46 кг, масса БЧ — 37 кг;
      ФАБ-50 — свободнопадающая авиабомба. Масса — 50 кг, масса БЧ — н/д;
      Х-50 — авиационная управляемая ракета с осколочно-фугасной боевой частью повышенной проникающей способности. Наведение: инерциальное/спутниковое/различные головки самонаведения. Масса — 50 кг, масса БЧ — 10−20 кг (в зависимости от типа ГСН).
      Боеприпасы массой 20 кг предназначены для уничтожения живой силы и легкобронированной техники, 50-килограммовые сверх того способны поражать и бронированную технику вплоть до танков.

      https://svpressa.ru/war21/article/294414/
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:50
        +2
        Это для достаточно крупного БПЛА.Статья про боеприпасы для мелочевки,которой может быть сотни,способной донести боеприпас
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:07
          +5
          В основном ВОГи используют с напечатанными на 3D -принтерах стабилизаторами.
          Наибольшим спросом в зоне спецоперации на Украине, пользуется модификация боеприпаса ВОГ-17М, в котором взрыватель оснащен устройством самоликвидации с замедлителем в 25 секунд. Именно такие выстрелы устанавливают на БПЛА как российские бойцы, так и противник.Для того, чтобы ВОГ-17 можно было сбрасывать с беспилотника, на аппарат монтируется специальный механизм, а сам боеприпас оснащается пластиковыми хвостовыми стабилизаторами.ВОГ-17 в основном используют на небольших беспилотника типа квадрокоптеров, в том числе и на FPV-дронах. Основно целью для таких самодельных аппаратов с осколочным выстрелом, являются небольшие группы противника.

          https://amalantra.ru/vog-17/

          ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Площадка для выпуска хвостового оперения для боеприпасов, которые используются беспилотниками, начала работу в Хабаровске. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города."Фракция "Единая Россия" в городской думе и представители бизнес-сообщества организовали площадку для производства хвостового оперения для боеприпасов ВОГ-17. Они применяются при проведении специальных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что произведено уже более 100 единиц, которых хватит одному расчету на 5-7 дней.

          https://tass.ru/obschestvo/17232703

          Фонд «Добро и Дело» совместно с неравнодушными краснодарскими IT-специалистами сообщества «Свои» запустили производство стабилизаторов для сброса осколочных боеприпасов ВОГ с квадрокоптеров.
          - Стабилизаторы мы печатаем на 3D-принтерах, которые волонтеры закупили на свои деньги,



          Благодаря современным технологиям 3D-принтеры помогают нашим парням приблизить победу, - рассказывает программист, волонтер, координатор Фонда «Добро и Дело» Алексей Миненко. - Боевые действия, как показало СВО, сейчас носят совершенно другой характер. Массово задействованы дроны, квадрокоптеры. Но задействовать их начали не только для наблюдения, но для уничтожения противника. Сейчас массово используют квадрокоптеры как минибомбардировщики. Появились система подвеса и сброса с дронов гранат. Дрон подлетает точно в то место ,где находится противник и происходит сброс гранаты. Но чтобы граната летела точно, придумали крепить к ней хвостовик, как у мины.

          https://www.kuban.kp.ru/daily/27458.5/4713173/

          Украинский государственный концерн "Укроборонпром" наладил выпуск специальных боеприпасов, предназначенных для сброса с беспилотников. Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве, сообщает пресс-служба украинского концерна в одной из запрещенных в России социальных сетей.


          Вопрос.А почему это производство всё ещё работает,а не разбомбленно? Опять кто то мышей не ловит.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Самодельщики занимаются,или как?Вообще,гляжу на происходящее-все время догоняем.

      Каа и раньше, всё в сараях и гаражах, мастерит ". Юный техник" и любимый
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:22
        +1
        Украинский концерн «Укроборонпром» развернул производство специальных боеприпасов для применения с беспилотников
        нашим надо карту на песке нарисовать ?
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 17:28
      -2
      У нас как с этим?Самодельщики занимаются,или как?Вообще,гляжу на происходящее-все время догоняем.Хорошо хоть до производства корректируемых платформ для фугасных бомб дошло.


      Предлагаете заново велосипед изобретать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:19
        0
        Что несет этот боеприпас?Кассета в "Граче".На многочисленных видео наши бойцы цепляют Ф1 в стакане,ВОГ..И все..Я про БПЛА,о чем и речь
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 20:19
          0
          Что несет этот боеприпас?Кассета в "Граче".На многочисленных видео наши бойцы цепляют Ф1 в стакане,ВОГ..И все..Я про БПЛА,о чем и речь


          Вам как, шашечки, или ехать? lol Упомянутый боеприпас не только на снаряжение РБК идёт, а также КМГУ. И никакая религия не запрещает использовать его одиночно.
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:18
      0
      У нас как с этим?Самодельщики занимаются,или как?

      У нас самодельщикам за это будет статья, а государевым мужам недосуг такой мелочёвкой заниматься.
    5. Добренко
      Добренко Сегодня, 18:23
      +1
      А у нас всё как всегда ....А на постройку цеха и дронов всём миром и занимаются этим простые девчонки https://t.me/katya_valya_dnr
    6. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 19:41
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Самодельщики занимаются,или как?

      Самодельщики вНа украине.
      А у нас конвейер.
      Для тех кто это не понимает - это поточное производство, т.е. МНОГО и КАЧЕСТВЕННО.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:10
    -8
    беспилотная авиация, в какой-то мере, должна заменить отсутствующую пилотируемую и взять на себя ее функции.

    Так самолетов таки нет? Не дотолкали их с запада?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:32
      0
      Цитата: Егоза
      Так самолетов таки нет? Не дотолкали их с запада?

      Стоимость истребителя F-16: 34 миллиона долларов за штуку, а стоимость танка Leopard 2A6: 6,79 миллиона долларов (и его не жалко, немцы поставляют).
      Но криворожский клоун, да к тому и еврей, хлопче настырный, чую Чумадеду дожмет шулята, дед уже не сопротивляется.
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 17:11
    +13
    Вот именно по этому необходимо разносить всю внутреннюю инфраструктуру производства в Украине не дожидаясь поводов для операций возмездия.
    Пока наши войска на ЛБС молотят врага стало ясно, что просто так территории никто не отдаст. И если врага сдвигают, то только перепахав все и разрушив. За собой ВСУ не оставляют ничего. Выжженная земля.
    Отсюда назревает вопрос: раз ничего нам не оставляют, зачем ждать, чтобы наносить какие то удары возмездия? Нам Необходимо регулярно методично, монотонно, спокойно разносить до фундамента всю инфраструктуру, которая может работать на экономику врага. В частности и особенно энергетические обьекты, производственные, механические, мастеркие, все что может производить и работать на оборонку методично разрушать без сожаления. Никто нам там ничего не отдаст. В случае чего заранее просто вывезут до того, как сапог российского солдата вступит на ту территорию. Так что не нужно сожалеть, сантименты и жентельменство в сторону. Не ждать поводов для возмездия. Множить на ноль тепловозные депо, ремзаводы, мехзаводы, производственные цеха, химическое производство, кислородку, пластмассовое и композитное, металлопрокат и т.д.... Особенно должна пылать западная Украина и Киевская область. Там как показала жизнь все идет своим путем, жизнь кипит, оборона укрепляется.
    ....Хотяяя....как показала практика, учитывая вовлеченность наших бизнесменов и чиновников в украинский бизнес навряд ли кого то этот вопрос заботит больше, чем вероятность потерять барыши. Но на войне не должно быть неприкосновенных обьектов, которые стратегически через свое производство могут нанести урон нашим войскам.
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:17
      +6
      Такие "простые" истины, слишком "сложны" для нашего руководства. Парадокс, за который платят кровью наши люди.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:12
    +5
    Ну, тогда, вопрос: координаты "маяка" известны? Или, это деза? Может быть его трогать нельзя, ибо это "кого надо нога". Неужели они (бандеровцы) показали себя тактии идиотами, что бы верить их сообщениям о месте производства вооружения! Очень странно.
    1. Торвлобнор IV
      Торвлобнор IV Сегодня, 17:31
      0
      Известны с тех пор, как там производились одноименные магнитофоны.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:51
      -2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      координаты "маяка" известны? Или, это деза? Может быть его трогать нельзя, ибо это "кого надо нога".

      Ищете координаты для удара Кинжалами?
      Вы понимаете, что это корпуса напечатанные на 3d принтер, а коробки из фанеры на резаке лазерном? yes
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 20:58
        0
        Коробки походу вообще обувные. я берцы в такой покупал
    3. Uno
      Uno Сегодня, 18:47
      +1
      ага, там же завод маленький, на 1 калибр и все собирается под открытым небом)
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:15
    0
    Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве, сообщает пресс-служба украинского концерна в одной из запрещенных в России социальных сетей.
    Хоть сеть и запрещена в России, но нужно прислушаться и обработать поля завода "Маяк" дустом "Кинжалами" и "Калибрми" и для запаха покрыть " Геранью".
  6. геолог
    геолог Сегодня, 17:23
    0
    Коробки из под пива приспособили че ли? С Днем геолога, кстати!
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 18:10
      0
      Вас тоже с днём геолога........................
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:36
    +8
    То есть украинцы быстрее реагирует на меняющуюся обстановку.
    Всегда говорил, что Внешний враг нас никогда не победит. Россию погубит наша бюрократия, которая глушит всё на корню.
  8. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 17:45
    +3
    Наши для дронов просили кумулятивные боеприпасы малых калибров, чтобы вражескую бронетехнику с мелких дронов уничтожать. Просьбу озвучивал Владлен Татарский. Ещё в 2019 году были сообщения, что кумулятивные боеприпасы для подствольников в калибре 43 мм были разработаны, но более ничего.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:56
    -1
    Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве, сообщает пресс-служба украинского концерна

    - в стране, в которой прилеты фотографировать запрещено? Что за вброс? Или это для таких комментариев?
    Цитата: dmi.pris1
    Вообще,гляжу на происходящее-все время догоняем.
  10. Mraka
    Mraka Сегодня, 17:56
    +3
    А почему этот завод ещё не разбомблен?
  11. Наган
    Наган Сегодня, 18:01
    -1
    Когда-то, не так чтобы и давно по историческим меркам, там строили авианосцы и межконтинентальные ракеты. А теперь и тупые бомбы за достижение.
  12. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 18:02
    +8
    Я так понял, у них еще есть заводы и фабрики . Которые могут что-то производить!
    Мдаа..
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:12
      0
      К них много чего есть. Вся война пришлась по лднр!
  13. clou
    clou Сегодня, 18:08
    +1
    Нет ударных беспилотников значит и боеприпасы к ним не нужны. Л-логика!
  14. Владислав Полушин (Vlad74)
    Владислав Полушин (Vlad74) Сегодня, 18:13
    0
    Корпуса на 3D-печатные детали похожи. Причём хренового качества.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 22:00
      0
      Цитата: Владислав Полушин (Vlad74)
      Корпуса на 3D-печатные детали похожи. Причём хренового качества.

      Вот только убивать будут по настоящему...
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:18
    +1
    "Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве, сообщает пресс-служба украинского концерна в одной из запрещенных в России социальных сетей" (с)

    Ну вот. Как я и подозревал, запрещение соц.сетей, ни к чему хорошему не приведёт.
    Вот не была бы эта "одна из запрещенных" - запрещена, Министерство Обороны прочитало бы про завод "Маяк" в Киеве, и приняло бы меры.
    А вот теперь соц.сеть запрещена, МО не в курсе, завод штампует свои боеприпасы, и никто ничего сделать не может((

    А если серьёзно, то как такое может быть, что, спустя ГОД военных действий, у противника ещё функционирует целый, мать его, концерн "Укроборонпром"! Да ещё и чего-то там налаживает, какой-то выпуск!

    Походу, дело действительно в соц.сетях...(
  16. Джексон
    Джексон Сегодня, 18:20
    +1
    А завод "маяк" для нас неприкосновенен? Герани кончились неожиданно или партнёры не позволяют?
  17. stankow
    stankow Сегодня, 18:20
    -5
    3D печать - самьiй медленньiй, неточньiй и дорогой способ производства. Пробовали.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 18:37
      0
      Не знаю почему для изготовки таких простейших корпусов все на 3Д. Принтерах помешались.
      А если бы Китая не было, войну бы вели луком со стрелами и пращами.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 19:39
        0
        Ну 3Д принтер это единственное доступное устройство для энтузиастов. Ещё 20 лет назад на любом промышленном предприятии был цех для литья пластмасс.
  18. Tim666
    Tim666 Сегодня, 18:29
    +5
    Цитата: Atlant-1164
    Я так понял, у них еще есть заводы и фабрики . Которые могут что-то производить!
    Мдаа..

    Германию бомбили армады бомбардировщиков но промышленность выпускала передовую по тем временам технику почти до конца войны, Вьетнам бомбили не слабее если не сильнее результат тот же, а тут производство для которого достаточно гаражного бокса. Сколько нужно КР чтобы обеспечить уничтожение рассредоточенных производств? Только не нужно бреда про ТЯО.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:32
      -2
      Цитата: Tim666
      Цитата: Atlant-1164
      Я так понял, у них еще есть заводы и фабрики . Которые могут что-то производить!
      Мдаа..

      Германию бомбили армады бомбардировщиков но промышленность выпускала передовую по тем временам технику почти до конца войны, Вьетнам бомбили не слабее если не сильнее результат тот же, а тут производство для которого достаточно гаражного бокса. Сколько нужно КР чтобы обеспечить уничтожение рассредоточенных производств? Только не нужно бреда про ТЯО.

      1)Что не помешало всей Германской промышленности и танкам под конец встать от нехватки ресурсов.
      2)Вьетнам получал оружие из СССР, а его не бомбили. Поэтому данный пример совсем мимо.
  19. Tim666
    Tim666 Сегодня, 18:32
    0
    Цитата: Наган
    Когда-то, не так чтобы и давно по историческим меркам, там строили авианосцы и межконтинентальные ракеты. А теперь и тупые бомбы за достижение.

    Про ОТРК Гром слышали? Строительство авианосца кстати не какая то сверхсложная задача, вопрос в деньгах на постройку и деньгах на содержание.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:55
      0
      Сэр, если бы авик было так легко построить, то у Гонолулу их бы штук цать было, не считая толпы авиков монголии. Чуши больно, перестаньте плиз.
  20. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:53
    +2
    Комментаторам почему у нас нет этого. Во первых статья и где вы взрывчатку будите волонтерам(гражданским лицом) находить и снаряжать. Во вторых они шумеры реально сплотились страной на защите своей страны и победе над нами,а это многое дает. Третье-дармовые изза рубежа поставки всего для производства, причем централизованно всем изьявившим желание клепать хоть чтото, у нас же всё купи сам,еще и на передовую привези(для верности что дойдет точно а не перепродастся мо но уже за деньги ушлому сыночку при связях).
    По месту сборки стабилизаторов-это можно в любой квартире,гараже,коровнике организовать, были бы перекрестные поставки комплектухи из других сараев и электричество. Найти можно лишь по наводке,да и то сомнения что сарай с принтерами будут бомбу тратить, ну типа бомба дороже и тысяча причин.
    Почему у нас не могут-были бы поставки принтеров хотя бы на время работы бесплатны и поставка расходников, можно и самим делать, а так как за всё у нас из своего кармана гражданин должен за помощь стране заплатить то скорее нет чем будет это массово. Хотя желание есть у очень многих, но опять же нет,станков,чертежей,знаний куда слать для досборки изделия, воо́бще ничего нет кроме вязки варишнк на дому и шапок. Вот шапками и закидываем.
  21. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:15
    +1
    Судя по виду, 3д принтер используется. Быстро, дешево и сердито. Можно тысячами клепать в сутки такие.
  22. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:23
    +1
    Цитата: Tim666
    тут производство для которого достаточно гаражного бокса. Сколько нужно КР чтобы обеспечить уничтожение рассредоточенных производств?

    Да вроде достаточно конкретно указано:
    "Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве" (с)
    Никаких гаражей, никаких боксов, никаких рассредоточенных производств
  23. German Brit
    German Brit Сегодня, 20:17
    +1
    шойгу конечно не в курсе или в доле.Или красная черта этого шоу не позволяет уничтожать подобное!
  24. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 20:47
    +1
    [/quote]Украинский концерн «Укроборонпром» развернул производство специальных боеприпасов для применения с беспилотников[quote]

    С этим всё понятно...так и должно быть.
    Вопрос в другом: какого хрена?
    Нельзя один разок вместо трансформатора пульнуть?
    Или "это нога, у того, у кого надо нога"?
  25. штурм
    штурм Сегодня, 21:08
    0
    Похоже давно хорошо по Киевским заводам не прилетало, КАБами или Калибрами, а лучше всем вместе...
  26. штурм
    штурм Сегодня, 21:17
    -1
    Во вторых они шумеры реально сплотились страной на защите своей страны и победе над нами,а это многое дает.

    Да что бы наши "соловьи" не пели, а с организацией производства оборонной продукции и обеспечении предприятий сырьём, оборудованием, материалами и комплектующими у украины и порядка и возможностей в разы больше...
    Во-первых там такого количества ленивых и вороватых чинуш как в россии нет, а во-вторых комплектующими и с инженерной поддержкой запад помогает....
  27. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 21:37
    +1
    выглядит как будто на 3д принтере напечатано