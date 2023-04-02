Украинский концерн «Укроборонпром» развернул производство специальных боеприпасов для применения с беспилотников

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" наладил выпуск специальных боеприпасов, предназначенных для сброса с беспилотников. Производство развернуто на заводе "Маяк" в Киеве, сообщает пресс-служба украинского концерна в одной из запрещенных в России социальных сетей.
"Укроборонпром" опубликовал фотографии новых боеприпасов собственной разработки, предназначенных для сброса с беспилотных летательных аппаратов. Авиационные боеприпасы имеют радиус поражения 11 и 4,5 метра. Планируется, что они будут применяться для уничтожения личного состава российской армии.
Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра
- говорится в сообщении.
Кроме того, предприятие с 2021 года производит специальные боеприпасы кумулятивного действия под обозначением РГ-1600, предназначенные для применения с беспилотника.
Ранее сообщалось, что Киев планирует создать до 60 рот "ударных беспилотников", задачей которых будет разведка и нанесение ударов по позициям российской армии, первые три роты уже сформированы, получили необходимое оборудование и должны были отправиться на фронт. Новые боеприпасы для БПЛА должны поступить на вооружение этих самых подразделений. Как ранее заявил Зеленский, беспилотная авиация, в какой-то мере, должна заменить отсутствующую пилотируемую и взять на себя ее функции.