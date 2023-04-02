СМИ США: появление ордера на арест Путина мешает мирному урегулированию на Украине

Появление ордера на арест президента РФ Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), мешает мирному урегулированию на Украине. С другой стороны, на Западе надеются, что он повышает вероятность того, что российский лидер будет когда-нибудь отдан под суд.Так рассуждает в своей статье обозреватель агентства Associated Press Майк Кордер.Автор считает Путина главным виновником в ситуации, сложившейся на сегодняшний день на Украине. В то же время он обеспокоен тем, что ордер на его арест затруднит прекращение военных действий и переход к мирным переговорам.СМИ США отмечает, что в данной ситуации западный мир оказался перед выбором между правосудием и мирными перспективами, которые взаимоисключают друг друга. И если пытаться реализовать решение международного суда в Гааге, принятое 17 марта, то о попытках установления мира можно забыть.В то же время Кордер напоминает, что хотя появление президента России в зале суда в Гааге выглядит маловероятным, другие главы государств после отстранения от власти там оказывались. В качестве примера он упоминает бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.Ранее в венгерской прессе предположили, что решение МУС ограничит возможность президента РФ Владимира Путина выезжать за пределы своей страны. А это, в свою очередь, может в значительной степени повлиять на его дальнейшие планы.Обвинение в адрес российского лидера было выдвинуто генпрокурором МУС Каримом Ханом. Его обвиняют в том, что несколько сотен детей были вывезены в Россию с территории Украины. Причем тот факт, что их вывозили из зоны военных действий, где они подвергались опасности, суд учитывать не стал.