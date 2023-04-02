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СМИ США: появление ордера на арест Путина мешает мирному урегулированию на Украине

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СМИ США: появление ордера на арест Путина мешает мирному урегулированию на Украине

Появление ордера на арест президента РФ Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), мешает мирному урегулированию на Украине. С другой стороны, на Западе надеются, что он повышает вероятность того, что российский лидер будет когда-нибудь отдан под суд.


Так рассуждает в своей статье обозреватель агентства Associated Press Майк Кордер.

Автор считает Путина главным виновником в ситуации, сложившейся на сегодняшний день на Украине. В то же время он обеспокоен тем, что ордер на его арест затруднит прекращение военных действий и переход к мирным переговорам.

СМИ США отмечает, что в данной ситуации западный мир оказался перед выбором между правосудием и мирными перспективами, которые взаимоисключают друг друга. И если пытаться реализовать решение международного суда в Гааге, принятое 17 марта, то о попытках установления мира можно забыть.

В то же время Кордер напоминает, что хотя появление президента России в зале суда в Гааге выглядит маловероятным, другие главы государств после отстранения от власти там оказывались. В качестве примера он упоминает бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

Ранее в венгерской прессе предположили, что решение МУС ограничит возможность президента РФ Владимира Путина выезжать за пределы своей страны. А это, в свою очередь, может в значительной степени повлиять на его дальнейшие планы.

Обвинение в адрес российского лидера было выдвинуто генпрокурором МУС Каримом Ханом. Его обвиняют в том, что несколько сотен детей были вывезены в Россию с территории Украины. Причем тот факт, что их вывозили из зоны военных действий, где они подвергались опасности, суд учитывать не стал.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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46 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:00
    +14
    Какое урегулирование?Урегулирование это победа одной из сторон,причём однозначная и безоговорочная победа.Без победы одной из сторон это будет всего лишь очередной Минск перед очередной войной.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:07
      +5
      Поэтому идти надо до границы с Польшей. yes
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 18:15
        0
        Цитата: Alex777
        Поэтому идти надо до границы с Польшей. yes

        Минимум до Калининграда с денонсаций и переподписанием Варшавского договора Польшей и Чехословакией и выходом к Сербии.
        hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:24
          0
          Чехословакия есть на карте,кстати?Да и не надо они нам.Ни чехи,ни поленья со словаками..Тут вон,"ждунов"куча сидит..С ними что делать.То,что было пущено на самотек тридцать три года назад уже не вернуть
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Сегодня, 20:09
            +1
            Нам они не нужны,пусть делают что хотят но в НАТО их не должно быть тоже. Это касается нашей безопасности.
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 18:38
          +2
          Цитата: Чеширский
          ... и выходом к Сербии.

          Через границу с Венгрией будет выход на Сербию. wink
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 18:55
            +1
            Орбан думаю будет совсем не против. hi
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 20:48
              0
              Надеюсь, что он первый выйдет из НАТО. wink
        3. ААК
          ААК Сегодня, 18:45
          -2
          Тут российское руководство не может прийти к единому знаменателю по поводу того, что в итоге надо сделать с бандеростаном, его лидерами, нациками и военными... От плевков "прибалтских тигров" и даже от голимых жузяев и ар только молча утираются, а тут прям Буонапартиев поразводилось, всем принудительное воссоздание варшавского договора и поход до Ла-Манша во влажных грёзах видится...
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 19:35
        -2
        Поэтому идти надо до границы с Польшей
        Это ваше мнение. Что-нибудь подобное высказывали, главнокомандующий, министр обороны или хотя бы начальник генштаба. Реальность поразительно отличается от высказываний здесь.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 20:49
          0
          Цитата: Гардамир
          Что-нибудь подобное высказывали, главнокомандующий, министр обороны или хотя бы начальник генштаба.

          Медведев. Он теперь оракул. bully
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 19:31
      0
      поддерживое, без капитуляции окраины любое "урегулирование" это отложенная война которая будет ещё ожесточеннее и не факт что уже не нашей территории, но похоже у Путина другое мнение , судя по тому с какой маниакальной упертостью он хочет договориться, но его дорогие партнеры уже приговорили и пощады ему не будет, без нашей полной победы и ликвидации окраины ему грозит судьба Милошевича
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 20:14
        +3
        «у Путина другое мнение , судя по тому с какой маниакальной упертостью он хочет договориться»
        Хотел бы то уже договорился бы . Иногда люди говорят какие-то вещи ради приличия,а не для того чтобы их осуществить.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:08
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Урегулирование это победа одной из сторон

      в случае нашей победы, ордер можно свернуть в трубочку и ....
      ну а если вдруг, то ВВП уже на эту тему все сказал
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 21:18
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        ордер можно свернуть в трубочку и ....

        lol
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 18:00
    +3
    Сначала выдали, затем начали рассуждать, а надо ли было. Понятно, что этот МУС для России ничего не значит - себе лишь проблем наделают.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:06
      +2
      Выдали одни люди с конкретными целями, а обсуждают совершенно другие наивные болабаолы.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: pyagomail.ru
      Понятно, что этот МУС для России ничего не значит - себе лишь проблем наделают.

      Как это не странно, но для США такая же фигня. Собственно Янки активно крутят у виска: "А не пора ли им в психушку собственное либидо как то восстановить"
  3. Falx
    Falx Сегодня, 18:02
    +4
    мирное урегулирование в бывшей УССР - это ликвидация бандеровского режима. а ордер этой непонятной конторы на это ни как не влияет.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:09
      +3
      Автоматом отменится этот ордер. Когда денацифицируем. hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:04
        +1
        А как вам сегодня страны ОПЕК.Вроде выходной,в США жарят барбекю.Атут на что то между ног прилетело.США введут санкции против ОПЕК? laughing
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 20:15
          +1
          Приветствую Андрей! drinks
          Когда в Штатах хромает банковская система, в первую очередь страдают сланцевики - скважины бурят на кредиты, и бурить надо постоянно. Повышение цены упрощает им жизнь. Так что пока не понимаю, куда нас приведет сокращение добычи и повышение цены на нефть. Посмотрим.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:55
      +2
      Дело не режиме.Самого этого теробразования не должно быть.Иначе возродится вновь в пще более зверином образе
  4. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:03
    0
    Получается они следят за детьми. Значит им они очень нужны. И если у них демографическая ситуация нормальная то один вопрос - зачем им дети?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Аргон
      И если у них демографическая ситуация нормальная то один вопрос - зачем им дети?

      Ситуация у них ненормальная, а детишки для однополых браков нужны, чтобы "семья" получилась. Деньги за них готовы платить. Страшно подумать, чему дети в такой семье научатся.
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:19
      +3
      Цитата: Аргон
      зачем им дети?

      Органы, батенька, детские гораздо дороже. Секс-индустрия, гей-семьи - там этой мерзости припасено столько....
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:39
      0
      Судя по минусам вам и таким же комментариям. педофилов и гейдорасов на сайте немало.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:04
    +3
    В каком месте смеятся над идиотом из США?Когда коту делать нечего он фаберже свои л жет.Мониторю СМИ запада ,у них информационный голод.ВСУ не те новости даёт ,не комильфо..Начинают нести всякую ахинею и потом в эту ахинею верят.Опять у нас заговор против Путина.Они не вкурсе ,как у нас ФСБ работает.
    1. стар
      стар Сегодня, 18:10
      +2
      Они не вкурсе ,как у нас ФСБ работает.

      Да какое там?! Они не в курсе о том, как работает судопроизводство и что такое международное право!
  6. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 18:09
    +9
    Ордер на арест зачинщика этой бойни, Байдена.. и МУСора могут себя реабилиторовать)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:58
      0
      США ордера МУС не признаёт.Только Тверской суд.И не Джо,стариков надо уважать.А негра на пенсии и старуху Изергиль- Клинтоншу.
  7. rusich
    rusich Сегодня, 18:12
    +4
    Надо генпрокурора МУСа в мешке притащить в Россию и отдать под наш суд, чтоб другим гейропейцам неповадно было. Надеюсь найдутся последователи Судоплатова
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:18
      +2
      Только за ,это поляк 196 см ростом.Мешок выделю из под цемента 1 тонна.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:17
    +2
    СМИ США отмечает, что в данной ситуации западный мир оказался перед выбором между правосудием и мирными перспективами, которые взаимоисключают друг друга.

    Так то правосудие основывается на неотвратимости наказания, а тут евросудьи попадают наоборот под каток неотвратимости судебного преследования от "подсудимого". Делайте свои ставки господа обреченные
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:35
      +1
      Цитата: Tusv
      правосудие основывается

      Правосудие – это рассмотрение дела судьями по совести и вынесение справедливого решения или приговора. Правосудие – это положительный результат деятельности судебной системы. Наиболее широкое понимание правосудия философско-феноменологическое, где осуществление правосудия представляют в виде исполняемого ритуала, направленного на приобретение законной силы, случая применения права при разрешении каких-либо споров.

      Цитата: Tusv
      неотвратимости наказания

      Принцип неотвратимости наказания означает, что всякое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам уголовноправового воздействия, предусмотренным уголовным законом.
      Смысл принципа заключается в том, что неотвратимость наказания есть лучший способ предупреждения преступлений, суровость наказания сама по себе не способна остановить преступника.
  9. kit88
    kit88 Сегодня, 18:24
    0
    решение МУС ограничит возможность президента РФ Владимира Путина выезжать за пределы своей страны.

    Вот это как? Я не до конца понимаю.
    То есть прилетел Борт №1, дорожка, оркестр...
    И тут появляется сержант с наручниками, расталкивает всех, и говорит : "Гражданин ВВП? Пройдемте."
    Разве через пол-часа ВС РФ эту страну не сотрут с карты Мира ВСЕМИ имеющимися в наличии средствами?
    А все скажут: "Ну, впринципе так и должно было быть. Претензий к РФ нет."
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:43
      +2
      Цитата: kit88
      А все скажут: "Ну, впринципе так и должно было быть. Претензий к РФ нет."

      Троллим-с? wink
  10. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 18:24
    -2
    Капиталистический бред. Несуразная блажь человеконенавистничества..
  11. bambr731
    bambr731 Сегодня, 18:27
    +3
    Надоела уже эта западная песня про "мирное урегулирование" am
    Секретарь СНБО Данилов вещает: "Севастополь необходимо переименовать в "Объект №6", а далее назвать "Ахтияром", Крымский мост снести, так как он мешает "свободному мореходству". Также предлагается уничтожить памятник затопленным кораблям, а вместо него установить что-нибудь, прославляющее Украину. Все население полуострова подвергнуть люстрации за связи с Россией, большую часть пересажать "за госизмену", остальных лишить избирательного права. Всех жителей Крыма, переселившихся туда после 2014 года, лишить имущества, как незаконно приобретенного. Запустить в Крыму комплексную программу "Детоксикация", целью которой будет нейтрализация последствий "многолетней российской пропаганды" и т.д.".
    И о каком мире может идти речь? Только победа РФ, капитуляция Украины и суд над Зе и всей его конторой. Причём не какой-то международный, а свой. Иными словами к стенке их
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:27
    +1
    СМИ США отмечает, что в данной ситуации западный мир оказался перед выбором между правосудием и
    . Это даже не прикольно... за бугром многих убедили, что это и есть правосудие. Переубедить не реально, только страх за свою шкуру, за свое благополучие может заставить некоторых задуматься, а что это было, а правда ли это и самое главное, КОМУ ЭТО НУЖНО!!!
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:27
    +1
    Оно делает его невозможным, априори.
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:33
    -1
    Обвинение в адрес российского лидера было выдвинуто генпрокурором МУС Каримом Ханом. Его обвиняют в том, что несколько сотен детей были вывезены в Россию с территории Украины. Причем тот факт, что их вывозили из зоны военных действий, где они подвергались опасности, суд учитывать не стал.

    Вот положа руку на сердце, как то ещё можно было бы спорить о правомерности обвинения этого МУСа, если бы Путина обвинили в начале СВО и вводе на территорию сопредельного государства Российских Вооружённых Сил.
    Но обвинить Главу Государства в том, что он лично, или по его непосредственному указанию, детей вывезли из зоны боевых действий???
    А пример со Слободаном Милошевичем вообще ни в какие ворота не лезет!
    Вот если, и когда, МУС выдаст ордер на арест экс-президента США, начавшего Бурю в пустыне, на тех, кто Белград бомбил, на тех, кто в Ливии провокациями физически убил Главу Государства, вот тогда будет Закон и Порядок.
    1. Комментарий был удален.
  15. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 18:40
    +1
    Появление ордера на арест президента РФ Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), мешает мирному урегулированию на Украине. С другой стороны, на Западе надеются, что он повышает вероятность того, что российский лидер будет когда-нибудь отдан под суд

    А США вообще не нужно никакое мирное урегулирование на Украине - США нужна бесконечнпя война нацистской Украины с Россией до последнего укропа.
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 21:01
      0
      Интересно, что и Россия, и Штаты находятся вне юрисдикции МУС. Непонятно, зачем этот МУС принимает решение против лидера страны, которая по международным законом не обязана подчиняться этой организации.
  16. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 18:49
    0
    Решение МУС оставляет только один вариант действий-враг будет разбит,пособники и сочуствующие наказаны,и таки явится В.В.Путин в этот самый суд,но,думаю,что в качестве судьи.Ибо победителей не судят.
  17. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 19:05
    0
    Приглашение Владимиру Владимировичу Путину в Гаагу по столь малозначимому поводу, это сигнал об усилении изоляции России. Сигнал нашему президенту, что "цивилизованный мир", т.е. Запад, с ним разговаривать ни о чем не будет. И сигнал нашему истеблишменту, что пока Путин президент, с Россией разговаривать не будут, будут давить. Только что озвученная Путиным концепция внешней политики, в той части что обращена к Европе, говорит: ребята давайте жить дружно. Не хотят ребята жить дружно Владимир Владимирович.