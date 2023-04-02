На Украине ликвидирован очередной французский наемник, решивший повоевать против российской армии на стороне ВСУ. Французский МИД подтвердил гибель гражданина Франции, но не привел его данных, французская пресса тоже не спешит раскрывать личность наемника.По данным агентства Франс Пресс, француза ликвидировали еще на прошлой неделе, но сообщили об этом только сейчас, чем вызвана такая задержка не известно. По данным агентства, убитый француз служил в составе так называемого "Иностранного легиона территориальной обороны" ВСУ. Предварительно, ликвидировали его в районе Бахмута, куда наемников перекидывали для стабилизации обстановки. О появлении иностранных наемников в районе Бахмута говорили и "музыканты", но с оговоркой, что долго они там "не задерживаются".По информации газеты Monde, речь идет о неком французе "Т", данные не приводятся. Также подтверждается, что он стал восьмым гражданином Франции, чью гибель на Украине Париж признал официально. Стоит отметить, что на прошлой неделе французский МИД признал гибель другого наемника по имени Кевин Д, уехавшего воевать за ВСУ еще год назад. В Париже призвали граждан республики воздержаться от поездок на Украину.Между тем, накануне появилась информация, что в районе Бахмута (Артемовска) уничтожен другой иностранный наемник, речь идет о колумбийце Мануэле Ферли Барриосе, прибывшего на Украину в начале февраля этого года, чтобы заработать на убийстве российских военнослужащих.Вообще же, в районе Бахмута довольно активно идет утилизация украинских националистов и иностранных наемников. Конечно, происходит это и на других направлениях, но пресса предпочитает писать о ликвидированных именно в районе Бахмуте, где воюют "страшные русские" из непонятной ЧВК "Вагнер", хотя буквально несколько дней назад под Кременной была уничтожена целая группа иностранцев, в которую входили и французы.