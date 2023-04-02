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МИД Франции официально признал гибель на Украине восьмого французского наёмника из состава «Иностранного легиона» ВСУ

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МИД Франции официально признал гибель на Украине восьмого французского наёмника из состава «Иностранного легиона» ВСУ

На Украине ликвидирован очередной французский наемник, решивший повоевать против российской армии на стороне ВСУ. Французский МИД подтвердил гибель гражданина Франции, но не привел его данных, французская пресса тоже не спешит раскрывать личность наемника.


По данным агентства Франс Пресс, француза ликвидировали еще на прошлой неделе, но сообщили об этом только сейчас, чем вызвана такая задержка не известно. По данным агентства, убитый француз служил в составе так называемого "Иностранного легиона территориальной обороны" ВСУ. Предварительно, ликвидировали его в районе Бахмута, куда наемников перекидывали для стабилизации обстановки. О появлении иностранных наемников в районе Бахмута говорили и "музыканты", но с оговоркой, что долго они там "не задерживаются".

По информации газеты Monde, речь идет о неком французе "Т", данные не приводятся. Также подтверждается, что он стал восьмым гражданином Франции, чью гибель на Украине Париж признал официально. Стоит отметить, что на прошлой неделе французский МИД признал гибель другого наемника по имени Кевин Д, уехавшего воевать за ВСУ еще год назад. В Париже призвали граждан республики воздержаться от поездок на Украину.

Между тем, накануне появилась информация, что в районе Бахмута (Артемовска) уничтожен другой иностранный наемник, речь идет о колумбийце Мануэле Ферли Барриосе, прибывшего на Украину в начале февраля этого года, чтобы заработать на убийстве российских военнослужащих.

Вообще же, в районе Бахмута довольно активно идет утилизация украинских националистов и иностранных наемников. Конечно, происходит это и на других направлениях, но пресса предпочитает писать о ликвидированных именно в районе Бахмуте, где воюют "страшные русские" из непонятной ЧВК "Вагнер", хотя буквально несколько дней назад под Кременной была уничтожена целая группа иностранцев, в которую входили и французы.
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24 комментария
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  1. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 18:10
    +20
    Надеюсь не последний, из стаи бандерлогов!
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:36
      +5
      Да всем им, бандерлогам, и по рождению, и по духу - земля стекловатой, хороший бандера - только 200-й бандера!
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 18:10
    +7
    Грохнули и грохнули. Воздух чище стал - одним уродом меньше. Тоже мне сенсация
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:23
      +4
      Цитата: bambr731
      Грохнули и грохнули. Воздух чище стал - одним уродом меньше.

      Да как говорят в народе - "помёр Хаким, да и чёрт с ним". Не стоит он наших слов.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:12
    +5
    Маловато будет,маловато!Это те которых тела находят.А может оркестранты передали.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:12
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Маловато будет,маловато!Это те которых тела находят.А может оркестранты передали.

      Земля всех примет, ей всё едино, апатиты и навоз, француз или бандера.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:14
    +2
    сообщают о ликвидации каждого наемника так, как будто очередной батальон противника уничтожили...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      +5
      Вообщето эти сообщения нужны не нам.Они должны доходить туда,откуда эти утырки
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:15
    +1
    Скрепя зубами, но признали. Только чего ж так "по чайной ложке в час?" Или если всех посчитать, то не 8 а 80 будет?
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 19:44
      0
      Посмотрите в Телеге канал "Вагнер"там только с фото и опознаных уже под символическую цифру 200 и это только Бахмут.
  6. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 18:16
    +1
    Чувак на фотографии кого-то очень сильно напоминает)
    1. Diger
      Diger Сегодня, 18:28
      +1
      Цитата: Жопир Туманов
      Чувак на фотографии кого-то очень сильно напоминает)

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      хранцузов не было. Это точно
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:31
      -1
      Неужели,"на фото похожий на Генпрокурора?".. belay Под это изображение можно и меня в молодости после попойки принчть..
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    +1
    Докладываю с второго фронта в Франции 1093 полицейских получили производственные травмы,против 36 полицейских ведётся расследование за чрезмерное использование силы.Но макорон молодец взял Сунака за фаберже с мигрантами через ЛаМанш.Сунак надеется что он джентльменом Макороном договаривался .
  8. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:28
    +2
    Прибили лягушатника ну и фиг с ним. Он поди и на родине никому нужен не был, кроме матери. Восемь штук - мало, жаль что не восемь тысяч. Всю их францию надо дустом посыпать и "Новичком" попшикать, чтоб вся эта пакость по миру не расползалась.
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:45
    +1
    Не ну гражданам евроколхоза говорили, что они едут на Сафари, а сказать что в качестве дичи не удосужились
  10. Юрий Веселов
    Юрий Веселов Сегодня, 18:48
    +4
    лучше бы одна тысяча сто
    восемьдесят восьмой
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:49
    -5
    На Украине ликвидирован очередной французский наемник, решивший повоевать против российской армии на стороне ВСУ.
    Хорошо, что враг потерял бойца!
    Но ликвидирован???
    Это наши за французом целенаправленно охотились, и ликвидировали?
    А француз точно стоил того, что бы за ним охотились? Особо знатный дикий гусь?
    Или ВО пошло по пути официальных рупоров успеха?
    Дикий гусь набивал магазин и часть патронов уронил. Значит противник боеприпасы теряет при перемещении.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:19
      +2
      Цитата: Fangaro
      Или ВО пошло по пути официальных рупоров успеха?
      Дикий гусь набивал магазин и часть патронов уронил. Значит противник боеприпасы теряет при перемещении.

      Извините, ну Вы нагородили забор, так что не понял Вашу мысль и о чём хотели сказать.
    2. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 21:42
      0
      Да это в последнее время фишка такая в СМИ и сильно патриотических каналах, судя по массовости - спущенная сверху. Нельзя писать про вражеских солдат (не только наемников, но и простых ВСУшников), что они были "убиты" или "уничтожены", только "ликвидированы". Видимо, как демонстрация презрения и лютой ненависти - раньше ведь термин "ликвидирован" употреблялся к террористам. Наверное, по мнению мастеров пропаганды, это как-то приближает победу.
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 18:56
    +2
    ИД Франции официально признал гибель на Украине восьмого французского наёмника

    Хорошо бы это был восьмой десяток!
  13. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 19:13
    +1
    Теперь что, о каждом убитом иностранном наемнике будет отдельная статья на ВО? Тем более, что:
    Французский МИД подтвердил гибель гражданина Франции, но не привел его данных, французская пресса тоже не спешит раскрывать личность наемника.

    По информации газеты Monde, речь идет о неком французе "Т", данные не приводятся.

    Какая польза от такой инфы? То что наемники воюют и гибнут, и так давно всем известно. Вот если старшего офицера НАТО грохнут -- тогда другое дело.
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:06
    0
    Цитата: carpenter
    Цитата: Fangaro
    Или ВО пошло по пути официальных рупоров успеха?
    Дикий гусь набивал магазин и часть патронов уронил. Значит противник боеприпасы теряет при перемещении.

    Извините, ну Вы нагородили забор, так что не понял Вашу мысль и о чём хотели сказать.


    Может и правда нагородил.
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:15
    +1
    Дикие гуси продолжают падать в больших количествах.