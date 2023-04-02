СМИ сообщают, что в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга погиб известный военный журналист Владлен Татарский

Приходят сообщения о взрыве в одном из кафе Санкт-Петербурга. Сообщается о том, что в момент взрыва в заведении проходил творческий вечер с Максимом Фоминым, более известным как Владлен Татарский. В кафе находились несколько десятков человек.По предварительным данным, взрыв расценивается как террористический акт.В свежих сводках говорится, что взрывное устройство в кафе принесла девушка. Причём она спрятала бомбу в статуэтку, которую подарила Владлену Татарскому.Сообщается о том, что от полученных в результате взрыва ранений известный военный блогер, журналист, освещавший события специальной военной операции, погиб. Ещё как минимум 15 человек получили ранения, многие – тяжёлые.Мощность взрывного устройства прибывшие на место взрыва правоохранители предварительно оценили в 200 гр. в тротиловом эквиваленте.Максим Фомин - настоящий патриот, который радел за Родину, за Россию. Он не стеснялся говорить правду, действовал открыто. Часто приглашался в эфиры теле- и радиопрограмм, включая программы на федеральных каналах. Он обсуждал вопросы хода спецоперации, развития страны, воссоединение с Россией Донбасса и других новых субъектов. Не жалел выражений в адрес украинских властей, называя её киевской хунтой.Большая утрата не только для родных и близких Максима - большая утрата для всей России.