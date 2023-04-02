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СМИ сообщают, что в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга погиб известный военный журналист Владлен Татарский

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СМИ сообщают, что в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга погиб известный военный журналист Владлен Татарский

Приходят сообщения о взрыве в одном из кафе Санкт-Петербурга. Сообщается о том, что в момент взрыва в заведении проходил творческий вечер с Максимом Фоминым, более известным как Владлен Татарский. В кафе находились несколько десятков человек.

По предварительным данным, взрыв расценивается как террористический акт.

В свежих сводках говорится, что взрывное устройство в кафе принесла девушка. Причём она спрятала бомбу в статуэтку, которую подарила Владлену Татарскому.

Сообщается о том, что от полученных в результате взрыва ранений известный военный блогер, журналист, освещавший события специальной военной операции, погиб. Ещё как минимум 15 человек получили ранения, многие – тяжёлые.

Мощность взрывного устройства прибывшие на место взрыва правоохранители предварительно оценили в 200 гр. в тротиловом эквиваленте.

Максим Фомин - настоящий патриот, который радел за Родину, за Россию. Он не стеснялся говорить правду, действовал открыто. Часто приглашался в эфиры теле- и радиопрограмм, включая программы на федеральных каналах. Он обсуждал вопросы хода спецоперации, развития страны, воссоединение с Россией Донбасса и других новых субъектов. Не жалел выражений в адрес украинских властей, называя её киевской хунтой.

Большая утрата не только для родных и близких Максима - большая утрата для всей России.
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184 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Robin Robinson
      Robin Robinson Сегодня, 19:10
      -11
      К сожалению первое апреля уже прошло..
      1. Сергей Муравьев
        Сергей Муравьев Сегодня, 20:04
        +5
        Какое на х.. первое апреля. По России1 Киселев передаёт.
    2. Облитератор
      Облитератор Сегодня, 19:11
      +8
      Цитата: Mic1969
      Я надеюсь, это не первоапрельская шутка. Царствие ему подземное.

      Проспись, протрезвей и не мели тут чушь про "шутки" и "подземные царства"
    3. Mic1969
      Mic1969 Сегодня, 19:16
      -78
      Всем кроме пельменя тотарского. Его родным соболезнования.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 19:48
        +16
        Вот и пришла война в мой родной город...Вечная память...

        Когда "откинжалят" Зеленского?!!!
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 20:35
          -9
          Вы сами понимаете, что НИКОГДА!!! Это уважаемый партнёр для будущих переговоров, которые мы так ПОСТОЯННО предлагаем. Ни надо понимать, что переговоры это позиция слабого. Сильный навязывает свою волю. НО ЭТО НЕ ПРО НАС Н НЕ ПРО НАШЕ РУКОВОДСТВО!!!
        2. 30 вис
          30 вис Сегодня, 21:14
          +3
          Цитата: Ilya-spb
          Вот и пришла война в мой родной город...Вечная память...

          Когда "откинжалят" Зеленского?!!!

          А я , писал в августе , что придёт война в Питер и Москву ... И , что может тогда ..- "Эй вы там на верху ! " - поймут , что всё всерьёз , что это страшно .. Не прорицатель , но думаю , даже уверен , что бандерва на 9 мая устроит налёт каких нибудь "стрижей " ..Массированный налёт на Москву .. Для них это будет перемога , перемог .. Пора зачищать жидоукра и его собратьев во власти ...
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:19
            +1
            Цитата: 30 вис
            Пора зачищать жидоукра и его собратьев во власти ...

            Особенно последнее!
        3. Наган
          Наган Сегодня, 22:07
          0
          Цитата: Ilya-spb
          Когда "откинжалят" Зеленского?!!!

          "Кинжал" на такого тратить много чести. Веревка, или кол осиновый в чувствительное место.
  2. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 19:10
    -44
    Чегой то я не понимаю.какой творческий вечер военкора?война кончилась???????
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 19:18
      +33
      Он не только военкор, но и писатель. Также активно много лет внедрял беспилотники на вооружение армии. Я с удовольствием смотрел "вечерний Владлен" каждый вечер, начиная с Мариуполя. Царствие небесное. Наших взрывают, а тот же Бутусов до сих пор жив гадина.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:55
        +5
        Цитата: Gpn27
        Наших взрывают, а тот же Бутусов до сих пор жив гадина.

        Главное - понять кто их устраняет.
        Устранена вся изначальная верхушка Новороссии.
        Списано на ДРГ укров.
        Не верится только ни хрена.
        Слишком уж все они начиная с Мозгового были социалистически направлены.
        Думается, и здесь расследование зачахнет ничего не выявив. am
      2. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 20:49
        -3
        ОН И БУДЕТ ЖИТЬ, КАК И ДРУГИЕ УКРАИНСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ!!! МОЖЕТЕ МИНУСОВАТЬ, ТОЛЬКО ПЕРЕД ЭТИМ ВСПОМНИТЕ КИЕВ, КУПЯНСК И ХЕРСОН!!!
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 21:01
          +1
          Соболезную родным и близким. Объединенный запад поступает куда нагло и бесцеремонно и взращивает конченных отморозков против нас. Очнитесь, ну нет у них нравственных, моральных ценностей, как и у ихних подопечных.
        2. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 21:20
          0
          МИНУСАТОРЫ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЕТЕ, ЧТО МЫ МОЖЕМ УСТРАНИТЬ НУ ЕСЛИ НЕ ЗЕЛЕНСКОГО, ТО ХОТЯ БЫ ГЛАВУ СБУ, КОТОРЫЙ ВЗОРВАЛ КРЫМСКИЙ МОСТ. НУ- НУ, ЧТО ТО ДОЛГО ТЯНЕМ!!!
  3. Розмари
    Розмари Сегодня, 19:10
    +36
    Настоящее имя Владлена Татарского - Максим Фомин. Ему было 40 лет.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:29
      +4
      Цитата: Розмари
      Настоящее имя Владлена Татарского - Максим Фомин. Ему было 40 лет.

      В Петербурге в кафе Евгения Пригожина произошел взрыв во время творческого вечера «военкора» Владлена Татарского. По предварительным данным, он погиб. Вечером 2 апреля в Петербурге в кафе «Стрит-бар» в Василеостровском районе произошел взрыв, сообщает «Интерфакс». В выходные в этом кафе собирается дискуссионный клуб «Киберфронт Z». Телеграм-канал Соловьев сообщает, что, по данным СМИ, бомбу на встречу с военкором Максимом Фоминым, Владленом Татарским как он себя называл, пронесла девушка.
      Она спрятала ее в статуэтку и подарила военкору.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:06
        -4
        Возврат 90-х?
        В Питере не впервой.
        Когда у академии художеств на Васькином (в самом центре!) )из гранатомёта расстреляли
        план перехват "прохудился", - никого не задержали.
        Есть такое казбище, что и сейчас никого не задержат.
        И это будет знаком, что постаралась одна из ветвей власти.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:00
      -6
      Цитата: Розмари
      Настоящее имя Владлена Татарского - Максим Фомин. Ему было 40 лет.

      Чисто по фотографии:
      лицо открытое, властям такие не нужны.
    3. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 21:39
      0
      Царство небесное... Надеюсь, что ОТВЕТОЧКА будет!!! Пора этих Гадов вытравливать по полной! Влада жалко...
  4. Грац
    Грац Сегодня, 19:11
    +64
    А это произошло потому что за гибель Дарьи Дугиной так и не отомстили
    Сопли жуём к сожалению
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:16
      +46
      Это произошло, потому что СБУ\ГУР имеет в России отглаженную развитую агентурную сеть, а у России на Украине (да и в Европе) ее нет (в чем публично признался Нарышкин).
      1. Джексон
        Джексон Сегодня, 19:33
        +9
        Да, они явно имеют сеть своих агентов в России... А вот мы, похоже, качеством и количествм своей агентуры похвастать не можем
        1. Сангвиний
          Сангвиний Сегодня, 19:36
          +8
          Дело не в качестве или количестве нашей агентуры. Её просто нет там вна Украине по одной простой причине...наши просто не хотят этим заниматься и не будут, потому что ликвидации, намеренной, определённых лиц, задача не ставится... Ибо как же так, Россию будут тоже в терроризме обвинять, потому сопли и жуют
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 21:14
            +3
            Цитата: Сангвиний
            как же так, Россию будут тоже в терроризме обвинять, потому сопли и жуют

            А сейчас не обвиняют... Угу...

            ЛНР с ДНР уж сколько лет скакуасы "террористами" зовут, даже войну против собственного народа в Киеве называли антиТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ. Мы, соответственно, все эти годы - "государство, поддерживающее терроризм".
            Только вот я не помню - какой теракт Донбасс организовал? Организованными Киевом терактами они сами хвастаться не стесняются, а вот чтобы Донбасс или наши в Киеве кафе, например, взорвали или фуру со взрывчаткой отправили - не помню.

            А потому - или не скрываясь лупить от души, мешая всё вокруг с г..рунтом, или точно так же терактами против их руководства отвечать. Наследники П.А.Судоплатова у нас не перевелись.
            Да только "мыжнетакие", матьихувдушу... am
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 21:41
              0
              Цитата: Zoldat_A
              Только вот я не помню - какой теракт Донбасс организовал?

              Нападение против законной власти.
            2. Сангвиний
              Сангвиний Сегодня, 21:43
              0
              Так а я о чём говорю. Уже мыслимые и не мыслимые обвинения в свой адрес получили, а всё равно что то смотрим, и действуем с оглядкой на остальных.
          2. alexoff
            alexoff Сегодня, 21:51
            0
            Агентура есть у Рыбаря. У наших же похоже есть агентура только та, которая говорит куда не надо стрелять чтоб случайно никого из верховной украинской власти не задеть.
        2. Void
          Void Сегодня, 19:47
          +7
          мы не террористы, а вот украинцы - да
      2. Uno
        Uno Сегодня, 19:37
        +3
        я тут конечно не эксперт, но в упор не понимаю зачем СБУ тратить ресурсы и рисковать своей агентурой, чтобы убить военкора
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 19:47
          +8
          Цитата: Uno
          но в упор не понимаю зачем СБУ тратить ресурсы и рисковать своей агентурой, чтобы убить военкора

          Медийность. По сути все их успехи пропагандистского характера.
          1. Uno
            Uno Сегодня, 20:07
            +5
            К успехам в Херсоне пропагандисты не имеют никакого отношения, так же как и в харьковской области. Медийность хорошо, но это не тот вариант. Например, если устранить условного Мильчакова, это был бы медиа успех, а так это риск, который не перекрывает возможный выигрыш
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 20:34
            +6
            Цитата: Dart2027
            все их успехи пропагандистского характера.

            Ага, помню, как Небензя в ООН заявил, что никакого наступления ВСУ нет, пару деревень заняли. А такие как вы писали, что Небензе виднее, чем нам с дивана.
        2. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 20:26
          -2
          так еще следствие не окончено, хотя выводы уже сделаны
        3. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 20:46
          0
          Террор,запугать людей. Психологическая операция.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:26
            -3
            Цитата: Герман 4223
            Террор,запугать людей. Психологическая операция.

            Повисает вопрос: чья?
        4. alexoff
          alexoff Сегодня, 21:50
          0
          Так они ничем не рискуют, никого не поймают как обычно
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:45
        +8
        Несколько лет назад хихикали над эмблемой украинской разведки с мечом нацеленным на Россию.Шутки кончились.Хотя многие этого не понимают.Причем,во властных структурах
      4. Million
        Million Сегодня, 19:53
        +16
        Нарышкину на пенсию давно пора.несмотря на все заслуги.Стар он для своей должности.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 20:04
          +13
          Цитата: Million
          Стар он для своей должности.

          Да там уже все давно напоминают Политбюро ЦК КПСС. Ждут, когда их ногами вперед выносить будут.
      5. Diger
        Diger Сегодня, 19:57
        -5
        Цитата: blackGRAIL
        в чем публично признался Нарышкин)

        Сергей Евгеньевич 22 сентября 2016 года указом Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин назначен на должность Директора Службы внешней разведки Российской Федерации.
        2023-2016=7 лет (чем занимался?)
        2020: Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заработал в 2019 году 10 млн рублей. По итогам 2018 года его доход составил 9,3 млн рублей.

        Согласно декларации, опубликованной на сайте Службы внешней разведки (СВР), Нарышкину принадлежит земельный участок в России площадью 2,5 тысячи кв. м, жилой дом площадью 126,7 кв. м, квартира площадью 224,1 кв. м и два машиноместа площадью 15,7 кв. м.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:39
          0
          По выписке не сказать чтоб "зажрался".
      6. Есаул
        Есаул Сегодня, 20:42
        +3
        Если у нас сами граждане РФ ненавидят и не доверяют власти, то кто за рубежом нам будет доверять и сотрудничать?
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 19:18
      +18
      сопли жуем не мы, сопли жует один человек и его все знают, а мы можем повлиять на соплежуя только на выборах, после выборов он плевать хотел на все наши хотелки, он озабочен только своим видом по телеку в известной воскресной телепередаче
      1. Иваникус
        Иваникус Сегодня, 19:37
        +11
        Приплетать всюду одного человека может либо украинский нацист, либо отечественный либерал. Но он все равно доведет и тех и других до цугундера...
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 20:17
          +4
          Цитата: Иваникус
          Приплетать всюду одного человека может либо украинский нацист
          За нашу систему власти отвечает один человек. Ибо после 23 лет у руля на коммунистов и на Ельцина уже проблемы не спишешь.
          1. ОлесяiЛеся
            ОлесяiЛеся Сегодня, 21:12
            0
            А 23 года назад разве не развалившуюся полностью страну он взял? Не было ни армии, ни экономики, всё в упадке было. И как поднимать страну если на всех постах и во всей иерархии сидела уже либерастня, и которая гадиит кругом до сих пор. Вычистить не один десяток ещё уйдёт.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 21:45
              -1
              Цитата: ОлесяiЛеся
              А 23 года назад разве не развалившуюся полностью страну он взял? Не было ни армии, ни экономики, всё в упадке было.

              Он, он взял, и теперь я бегаю, работу ищу, а до него у меня вполне стабильно было. Сейчас не упадок? Я вчера через бомжа, в подъезде спящего, перешагивал, сегодня шел домой, бабулька в мусорке ковыряется...
            2. Сид2014
              Сид2014 Сегодня, 22:08
              -1
              А сейчас экономика на подъёме? Может мы электронику, компьютеры и др высокие технологии экспортируем. Может мы строим свои авиалайнеры, исследуем космос, производим авто и экспортируем их в Китай. НЕ ПИШИТЕ ЕРУНДЫ!!! А СОВРЕМЕННАЯ армия вооружённая и оснащённая по последнему слову связью разведкой в т. ч космической. Где сотни армат курганцев и коалиций СВ, где сотни ударных дронов баражирующих и наносящих удары где??? На парадах!!!??? На всех россиян ответственность не разделить!!!
      2. cadaver
        cadaver Сегодня, 19:50
        +2
        сопли жует один человек и его все знают

        Вы имеете в виду Путина? Почему боитесь сказать конкретно?
        а мы можем повлиять на соплежуя только на выборах, после выборов он плевать хотел на все наши хотелки, он озабочен только своим видом по телеку в известной воскресной телепередаче

        Тут вы правы. Я лично за него больше не проголосую.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:48
          0
          Цитата: cadaver
          Я лично за него больше не проголосую.

          Ну, я ни разу за него не голосовал и не планирую, но должен отметить что попытки все провалы привязать на одну персону (не важно на кого) вместо того, чтоб говорить о порочности всей установленной у нас буржуазной системы - ошибка которая дорого обойдётся. hi
    3. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 19:32
      -4
      Как конкретно и кому вы предлагаете отомстить? Непосредственная исполнительница очень далеко, нам её не достать.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 19:39
        +3
        Цитата: Роман Ефремов
        Непосредственная исполнительница очень далеко, нам её не достать.

        Сообщается, что статуэтку со взрывчаткой поднесла вот эта девушка, и в отношении неё объявлен план "Сирена" (оперативные меры по поиску и задержанию).

        Но эти сообщения по горячим следам - завтра в качестве основной может появиться совсем другая версия.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:47
        +4
        Сталинское НКВД доставало "нужных"людей через полмира.Мы не в состоянии.Тогда к чему мы идем?Явно не к победе
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 20:16
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Сталинское НКВД доставало "нужных"людей через полмира.Мы не в состоянии.Тогда к чему мы идем?Явно не к победе

          Тоже хотел это сказать. Кстати Яндарбиева в Эмиратах грохнули. И все умылись.
        2. sdivt
          sdivt Сегодня, 20:56
          -2
          Цитата: dmi.pris1
          НКВД доставало "нужных"людей через полмира

          Про НКВД - там всего пара-другая эпизодов и была
          Намного эффективнее и целеустремленнее израильский "Моссад", с его операциями по физическому устранению нацистов по всему миру, там десятки эпизодов!
          Вот кого бы в пример брать
          1. Игорь_Сергеевич
            Игорь_Сергеевич Сегодня, 21:06
            +3
            Почитайте послужной список Николая Кузнецова прежде чем так утверждать.
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 21:24
            +1
            Цитата: sdivt
            Про НКВД - там всего пара-другая эпизодов и была

            Да ну?
          3. alexoff
            alexoff Сегодня, 21:54
            +1
            Десятки эпизодов? Там вообще полтора эпизода по всему миру, остальные эпизоды это когда израильтяне требуют посадить какого-нибудь охранника концлагеря 90-летнего, но правительство Канады отказывается.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:14
      +2
      Цитата: Грац
      А это произошло потому что за гибель Дарьи Дугиной так и не отомстили
      Сопли жуём к сожалению

      Извините, а Вы знаете кому нужно мстить?
      Для меня это не очевидно.
      Так же как не ясно кто устранил лидеров "русской весны".
      У укров в этом интересов не просматривается.
      А вот у буржуев (хоть наших, хоть не наших), да, могли быть.
      hi
    5. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 20:41
      +2
      ОБИДНО КОГДА ПОГИБАЮТ МЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНЫ, МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ ВСУ С ОЧЕРЕДНЫМ УСПЕХОМ. НАШИ ЖЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПОЗДРАВЛЯТЬ НА С ЧЕМ, РАЗВЕ ТОЛЬКО С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ЛИДЕРОВ АЗОВА И НАЁМНИКОВ, УБИВАВШИХ НАШИЛ ЛЮДЕЙ!!! А ЧТО ГОВОРИТЬ О ПОСТОЯННЫХ ОБСТРЕЛАХ НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ И ГИБЕЛИ И РАНЕНИЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ! МЫ ЖЕ НАЧИНАЛИ СВО ЧТО Бы прекратить это. А теперь всерьёз говорим о защите Крыма, Белгорода, опасаемся прорыва ВСУ. ВОТ ЭТО МЫ ПОВОЕВАЛИ!!!
  5. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 19:11
    +27
    Вечная память Владлену. И наверное уже пора делать какие-то выводы по "беженцам" из Незалежной. Иначе это скоро может перерасти во что-то совсем не хорошее.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 19:14
      +35
      вы не правы тут всех не проверишь, тут надо в Киеве пару правительственных кварталов в пыль стереть чтоб задумались в следующий раз и желательно вместе с Подаляком или Даниловым.
      А не сопли жевать
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 19:22
        +8
        "вы не правы тут всех не проверишь," - наверное если ЭТИМ действительно заниматься, то "активные" сразу всплывут на поверхность. Конечно всех не выявишь, но вот эту шушеру, которая обычными терактами занимается можно и нужно выявлять. А так, они тут все себя чувствуют абсолютно вольготно. Кстати исполнительница теракта с Дарьей, уже уничтожена?? Если нет, то глядя на "такое" очень много таких "дам" захотят такое же повторить.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:23
          0
          Цитата: Ivan F
          Конечно всех не выявишь, но вот эту шушеру, которая обычными терактами занимается можно и нужно выявлять.

          Оно так, но как бы "выявлятели" не вышли сами на себя.
          Не верится в укроверсию. Ну, никак не верится. hi
          1. Ivan F
            Ivan F Сегодня, 20:47
            +2
            Возможно, мог кому-то и тут помешать? И такое может быть. Посмотрим развитие событий. Но это не отменяет того, что нужно конкретно работать с "беженцами", сочувствующими и т.д. Безнаказанность зла, порождает всегда ещё большее зло..
      2. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 19:42
        +4
        Цитата: Грац
        , тут надо в Киеве пару правительственных кварталов в пыль стереть чтоб задумались в следующий раз и желательно вместе с Подаляком или Даниловым.
        А не сопли жевать
        Бить точно "по цели" - Данилов, глава ГУР украины и тд и тп - но не взирая на "сопутствующие потери" среди "жителей украины" - находишься вблизи руководства-приказчиков украины - твой личный риск для жизни.
        И ещё парочку "гостей" приезжающих к Зеленскому "откалибровать"... "Приехал на украину - залез в могилу".
      3. Есаул
        Есаул Сегодня, 20:43
        +1
        Да уж, неужели нельзя узнать где они живут и не пожалеть туда по одному кинжалу?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:17
      -3
      Цитата: Ivan F
      Вечная память Владлену. И наверное уже пора делать какие-то выводы по "беженцам" из Незалежной. Иначе это скоро может перерасти во что-то совсем не хорошее.

      Дело не в беженцах, а в том кто(?!) их использует. hi
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 20:27
        0
        А не важно кто. "Материал" для использования находиться тут, и вот его нужно в первую очередь выявлять.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:12
    +18
    Царствия небесного погибшему. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Эту гадину, принесшую бомбу, поймать обязательно или ликвидировать если арест невозможен.
    1. Robin Robinson
      Robin Robinson Сегодня, 19:13
      +2
      Говорят что бомба была в статуэтка которую ему неизвестная девушка подарила
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:32
      +8
      Эту гадину, принесшую бомбу, поймать обязательно или ликвидировать если арест невозможен.

      Гадючник киевский нужно стереть. Иначе он так и будет рассылать змей в Россию. За всю СВО ни один украинский деятель управляющий этим процессом не был уничтожен.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: Лешак
      Эту гадину, принесшую бомбу, поймать обязательно или ликвидировать если арест невозможен.

      Вспомним: Каплан задержали, но убили и сожгли до следствия.
      Это о многом должно бы намекнуть. hi
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:12
    +17
    Ну кроме как доказать причастность спецслужб Украины и повесить на них терроризм - ничего сделать невозможно. Вот ЭТО почему не делается - загадка. Дело в том, что есть такое понятие - теракт. И оно, кстати, будучи прицеплено к службам - дает много им неприятностей. Понимаете ли, никакой войны Укропия не ведет, и вот это - чистой воды теракт и они - международные террористы и никак иначе, причем по любым законам. Как и в деле Дугиной или например в убийствах Мотороллы или Захарченко - теракт, совершенный общественно опасным способом, никакая спецслужба не имеет прав на взрывы в жилых домах и общественных местах, это теракт в любом случае и они - террористы юридически, и все их поддерживающие, внезапно, пособники террористов
    1. Облитератор
      Облитератор Сегодня, 19:19
      +2
      Цитата: Bingo
      Понимаете ли, никакой войны Укропия не ведет, и вот это - чистой воды теракт и они - международные террористы и никак иначе, причем по любым законам.

      А они сами то в курсе, что никакой войны не ведут?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:27
        +3
        Вообще-то какбе да, потому как именно они никому никакой войны не объявляли и не объявят... Там ведь сразу много всякого интересного накроется. Например Турция по договору Монтре вполне может запретить всякие проходы зерновозов от воюющей страны...
        1. Облитератор
          Облитератор Сегодня, 19:57
          +5
          Цитата: Bingo
          Вообще-то какбе да, потому как именно они никому никакой войны не объявляли и не объявят... Там ведь сразу много всякого интересного накроется. Например Турция по договору Монтре вполне может запретить всякие проходы зерновозов от воюющей страны...

          Оставьте эту казуистику. Что у них, что у нас - война. И будет ли это истолковано как теракт, либо же как выдающаяся спецоперация будет зависеть исключительно от того, кто на этой войне победит.
    2. freddyk
      freddyk Сегодня, 19:51
      +2
      . Ну кроме как доказать причастность спецслужб Украины и повесить на них терроризм - ничего сделать невозможно.....это теракт в любом случае и они - террористы юридически, и все их поддерживающие, внезапно, пособники террористов...


      С одной стороны всё верно, а с другой сделав такое серьезное обвинение надо соответсвенно реагировать, а с этим проблема, ведь террористов и пособников только "мочить в сортире" и никаких переговоров.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:10
      +5
      Цитата: Bingo
      Ну кроме как доказать причастность спецслужб Украины и повесить на них терроризм - ничего сделать невозможно.

      Ну и как вы собираетесь доказывать?
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:35
      +1
      Цитата: Bingo
      Как и в деле Дугиной или например в убийствах Мотороллы или Захарченко - теракт, совершенный общественно опасным способом, никакая спецслужба не имеет прав на взрывы в жилых домах и общественных местах, это теракт в любом случае ...

      Во всём Вы правы, однако будь хоть малая зацепка на укроспецслужбы, - она тут же была бы выложена и раздута.
      Но нет ведь этого!
      => Дальше думайте сами. hi
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 20:45
        -4
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        однако будь хоть малая зацепка на укроспецслужбы, - она тут же была бы выложена и раздута

        А вы не слишком торопитесь?

        произошел взрыв самодельного взрывного устройства в 18:13

        Прошло лишь 2.5 часа с момента совершения преступления, а вы уже выводы по его расследованию делаете. Рановато, батенька, рановато... Поневоле вспоминается -

        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:03
          0
          Цитата: Репеллент
          А вы не слишком торопитесь?

          Возможно.
          Но это реакция на массированные обвинения укроспецслужб оснований для которых пока нет.
          Возможно ли что они? Да, возможно.
          Но скакать поперёд паровоза ни к чему. hi
    5. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:57
      0
      Зачем вообще что-то доказывать? Я бы просто вооружался лупой и находил бы везде украинский след, после чего бил побольнее (не по трансформатору) и пусть доказывают что не верблюды
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:13
    +19
    Надеюсь, что у руководства России хватит воли ответить укронацистким террористам: для начала уничтожив СБУ.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:34
      +4
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что у руководства России хватит воли ответить

      Не менее, чем с 2014 года надеемся.(((
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:41
      -3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надеюсь, что у руководства России хватит воли ответить укронацистким террористам: для начала уничтожив СБУ.

      Против ликвидации укронациков и СБУ возражений нет.
      Давно пора.
      А вот имеют ли они отношение к теракту - большой вопрос. hi
  9. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 19:14
    +23
    Вот так с фронта живой приехал, а погиб в глубоком тылу в северной столице страны. ФСБ аууууу, вы там живые вообще?
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 19:27
      +7
      Некогда ФСБ мелочами заниматься. Деньги надо зарабатывать..
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 20:19
        +4
        Цитата: arnulla
        Некогда ФСБ мелочами заниматься. Деньги надо зарабатывать..

        И на гелентвагенах, гонки устраивать.
        1. cadaver
          cadaver Сегодня, 21:03
          +1
          И на гелентвагенах, гонки устраивать.

          Извольте, это для детей. Золотая молодежь нынче выглядит так.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:46
        +1
        Цитата: arnulla
        Некогда ФСБ мелочами заниматься. Деньги надо зарабатывать..

        Чую минусов сейчас схвачу пачку.
        А Вы уверены, что именно они на этом и не заработали?
        Выяснится, если выяснится, только через годы. hi
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:35
      +1
      ФСБ аууууу, вы там живые вообще?

      ФСБ может ловить здесь, а надо стереть в зародыше в Киеве.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:35
      +1
      Цитата: ДушаРоссии87
      ФСБ аууууу, вы там живые вообще?

      Не. Эйтингон, Судоплатов, Кузнецов мёртвые бездетные.(((
  10. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 19:14
    +5
    Сейчас везде камеры, в них распознование лиц, найти и разобраться. Или и так все ясно, найти и наказать и шум поднять.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:38
      +3
      Цитата: IgorZ
      Сейчас везде камеры,

      Надо бы, учитывая бегство убийцы Дугиной, мгновенно границу закрыть, но учитывая бюрократизацию ФСБ сильно сомневаюсь, что закрыли.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:51
        -2
        Цитата: Румaтa
        Надо бы, учитывая бегство убийцы Дугиной, мгновенно границу закрыть, но ...

        А давайте подумаем, она сама "утекла" или ей здесь помогли?
        Может давно искать-то не вне нужно а внутри?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 20:57
          +1
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Может давно искать-то не вне нужно а внутри?

          Неуважаемый, статья о гибели человека, хорошего, заметим, человека. А вам лишь бы "Путин дом труба пошатать"...

          Нехорошо negative
          1. Мимоходом
            Мимоходом Сегодня, 21:41
            -2
            А что , кроме Путина , никто не за что больше не отвечает? А , что, Путин - не " видит" проблем ? А где тот - Путин , который , в " сортирах мочить " обещал ? А почему укрофюрер не боится ,что " прилетит" к нему в дом ? Почему он себя так беспечно чувствует?
  11. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:16
    +17
    Может пора начать проводить диверсионные акции на Украине? Или наши бонзы настолько забили наши спецслужбы?
  12. Sergio Vo
    Sergio Vo Сегодня, 19:16
    +12
    Царствие небесное Воину Максиму! Укротвари боялись его сильного слова... Макс, будем помнить тебя...
  13. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:16
    +4
    Земля пухом. В статуэтке или где то в другом месте грамм на 300 ПВВ (пластичное взрывчатое вещество), скорее всего.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:17
    +14
    А, где девушка? В Литве уже? Спецслужбы! Ау!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:56
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, где девушка? В Литве уже? Спецслужбы! Ау!!!

      Спецслужбы, возможно, отлично знают и где она была до, и где ныне. hi
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 21:33
      0
      Вообще в телеграмме тут сообщают, что в больнице
  15. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 19:19
    +16
    ... На белый террор надо ответить красным террором... иначе нас так и будут взрывать, а наши ответственные лица будут трындеть: - мы не такие, как они.
  16. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 19:19
    +7
    А девушка наверное уже пересекла границу и нам потом покажут видео Все стабильно
  17. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:20
    -8
    Ну все ,кое кто не выйдет из бункера и поднимит налоги.
  18. isergil
    isergil Сегодня, 19:20
    +5
    Не могу поверить. Только сегодня была на его сайте. Узнала в чате и не поверила. Может это бред?
    Нет, это чертова правда. На Лост Армор выложили ролик со взрывом. Всё равно невозможно с этим смириться. Месть должна быть.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:37
      +8
      Цитата: isergil
      Всё равно невозможно с этим смириться. Месть должна быть.

      Вот в Израиле с этим не заморачиваются. Войны не ведут, а на такой подобный акт ответили бы. Нашли и уничтожили.
      Соболезную родным и близким.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: isergil
      Месть должна быть.

      Да уж. Пора ФСБ из православия возвращаться к истокам - иудаизму.
      Не вторую щеку, а око за око!
    3. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 20:05
      +1
      Может быть, хотя бы эта жертва заставит проснуться тех, кто не замечает войны и тратит миллиарды на ненужное благоустройство. Да и обывателям стоит понять, что тыла в этой войне не будет.
  19. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:20
    +6
    Это назывется- террор. И, не акт это- война.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:24
      +4
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это назывется- террор.

      Давайте будем честными. Это называется диверсионно-подрывательная деятельность в стане врага. Да, они этим занимаются.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:00
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это назывется- террор. И, не акт это- война.

      Главное - понять кого с кем. hi
  20. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:22
    +4
    УГИЛ какой-то
    текст вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  21. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 19:22
    +9
    Девиз властей: безотвенность и безнаказанность. Ответные меры могут в будущем закрыть возможность слияния в экстазе со всем прогресивным человечеством.
    1. nellyjuri
      nellyjuri Сегодня, 19:34
      -8
      А самому осторожным быть можно было? Гибель его коллег, его ничему не научила? Почему никто ничего не проверял на входе? Три тысячи ПОЧЕМУ. А виновато опять государство? Оно что должно всех утопающих например спасать? А я думаю что утопающий в первую очередь должен спасаться сам. А если он не хочет, то и спасать его незачем.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 19:39
        +9
        Борьба с террористами обязанность государства.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:03
          -1
          Цитата: Кронос
          Борьба с террористами обязанность государства.

          Теоретически - да, не возразить...
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 21:33
          0
          Цитата: Кронос
          Борьба с террористами обязанность государства.

          Ага, только вот после теракта на Каширском шоссе часть мужиков из подмосковья кинулись подвалы с крысами охранять.
      2. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 19:58
        +8
        "А я думаю что утопающий в первую очередь должен спасаться сам" - легко,только вот дадите "утопающему" те же полномочия, что сейчас у " государства,которое не приделах"? А то как-то странно получается - ты налоги нам плати, а себя защищай сам.
  22. Romeo
    Romeo Сегодня, 19:23
    +12
    Соболезнования родным. Царствие небесное погибшему. Ну что ж, если за каждый теракт у нас положен ракетный удар как за мост и Брянскую область,
    то ждем операцию возмездия с ударом ракетами по зданию сбу. На меньшее не согласны.Они поставили себя вне закона. поэтому руки развязаны.Бейте уже!!!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: Romeo
      Ну что ж, если за каждый теракт у нас положен ракетный удар как за мост и Брянскую область,
      то ждем операцию возмездия с ударом ракетами по зданию сбу.

      А вот тут то и посмотрим, как держава это расценивает.
  23. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:23
    +12
    Царствие небесное Максиму Фомину ,соболезную родственникам. Месть за его смерть должна быть на холодную голову.Смерть сатанистам и их поддерживающих.
  24. Алевил
    Алевил Сегодня, 19:30
    +13
    А ФСБ, кстати, чем занимается? Они, помнится, очень уж эффективно боролись с настоящими русскими патриотами, типа Квачкова. А на террористов сбушных силёнок не хватает? Или, может быть, желания?
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 19:55
      +7
      Цитата: Алевил
      А ФСБ, кстати, чем занимается? Они, помнится, очень уж эффективно боролись с настоящими русскими патриотами, типа Квачкова. А на террористов сбушных силёнок не хватает? Или, может быть, желания?

      Туристический поход украинской ДРГ в Климово Брянской прекрасно показал эффективную работу федеральной службы.
    2. Mike77
      Mike77 Сегодня, 20:07
      0
      Интересно , теперь Квачкову легче или труднее было б доделать недоделанное ?
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:09
      0
      Цитата: Алевил
      А ФСБ, кстати, чем занимается? Они, помнится, очень уж эффективно боролись с настоящими русскими патриотами, типа Квачкова.

      Думается Квачков-то это по полочкам разложит без стеснения и без боязни. hi
  25. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 19:31
    -12
    Знаете в чем беда? Мы все видим чужие ошибки. Мы их ищем. У нас очень любят искать ошибки в управлении государства, в принятии решения в МО РФ, в генштабе, в планировании. На этом просто зациклены. Очень многие. Критикуют и требуют покарать тех, кто виновен в угледарском погроме, в гибели солдат в Макеевке.
    Я с уважением отношусь к Татарскому и считаю его честным военкором и просто хорошим человеком. Но оказалось что обращать внимание на ошибки других все же проще, чем быть самому осторожным и собрать вокруг себя команду, которая тоже бы соблюдала все требования к безопасности. Кто мы тогда все? И имеем ли мы все право критиковать, когда сами попадаемся так просто в поставленную ловушку?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:33
      +12
      Это из разряда сама виновата, что изнасиловали надев короткую юбку.
  26. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:35
    +3
    Лучше бы провели встречу в режиме онлайн. Не время сейчас в кафе кучковаться.
  27. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:38
    +6
    Долго мы это терпеть будем? Терракты уже в центре России, а мы не находим и уничтожаем террористов в любом уголке, а уголовные дела заводим.
    Вот тебе и "замочим в сортире"
    Хватит уже, отменяйте мораторий на смертную казнь.
    1. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 20:00
      +5
      Теракты шли все годы "безальтернативного минска", людей и похищали, и убивали, просто не так нагло.
      А то, что у нас не война, а "операция", ничего для врага не меняет, ему только легче действовать в мирном окружении.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:14
      -4
      Цитата: Ulan.1812
      Вот тебе и "замочим в сортире"

      А Вы уверены что это и не было актом "замачивания"?
      Благо списать есть на кого.
      Да ещё и общество "подогреть".

      PS Жду минусов.
  28. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 19:39
    +3
    До Эстонской границы не близко, должны поймать. Обязаны....
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 19:47
      +1
      Финская граница рядом, но, думаю, она перекрыта.
  29. Адрей
    Адрей Сегодня, 19:41
    +4
    Мда... Дело Судоплатова и Меркадера живет и развивается, но к сожалению не у нас request
  30. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:44
    +1
    Цитата: Евгений Иванов_5
    Может пора начать проводить диверсионные акции на Украине? Или наши бонзы настолько забили наши спецслужбы?

    Да нет: проще отвечать точечными ударами, последовательно, уничтожая всё руководство Украины.
  31. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 19:45
    +7
    Сделали из России проходной двор. Кого тут только нет. Что бы предотвращять подобные безобразия надо что бы в ФСБ было 3 миллиона сотрудников. Но денег на это нет , надо менять бордюры. В Москве опять начасля массовый перекоп и замена прошлогодних уже не модных бордюров с плиткой.
  32. g_ae
    g_ae Сегодня, 19:47
    +8
    Жесты доброй воли, говорите? Красные линии? Центры принятия решений? Ну-ну!
    1. Черноречье
      Черноречье Сегодня, 19:51
      +5
      А что ну-ну ? Какой ответ может дать сегодняшняя Россия ? Если бы могли то давно бы уже что то сделали. Судя по всему не можем.
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 20:04
        0
        А вот они могут. И Судоплатов мог. И Меркадер мог. Как так?
  33. Алебедев
    Алебедев Сегодня, 19:49
    +5
    Царствие небесное. Сильный был Человек.
  34. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:51
    +6
    Вечная память Максиму. Первый, кто начал заострять и поднимать неудобные вопросы .
  35. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 19:52
    -1
    Пока не будет стерта с лица земли проклятая Англия, мы будем терять лучших сынов отечества.
  36. Gena1977
    Gena1977 Сегодня, 19:55
    +3
    Зато Порошенко ездит по Лондонам, Зеля мотается по фронтам и ни чё живые твари. Турчинов от старости наверно сам сдохнет. Все твари живые и ложили. А все силовики ждут указания Гаранта. Ждите, украинцы Вам всем статуэтку преподнесут. Светлая память Дугиной, Светлая память Владлену. Так как наша страна воюет никто в мире нас уважать не будет. Последние союзники отвернутся. Как сказал Владлен про наших чиновников, Вы где оборону собираетесь держать падлы на садовом кольце
  37. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 19:56
    +2
    Родным и близким корреспондента искренне сочувствую и глубоко соболезную. Очень хочу, чтобы все пострадавшие остались живы и здоровы. Террористы должны быть наказаны!
  38. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:56
    +2
    А ещё Владлен Татарский поднимал вопрос про продажу дронов нашему МО по завышенным ценам... Так мысли вслух. У него врагов хватало не только на Украине. Да, и не спорю, что исполнителем могла быть Украина.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:25
      0
      Пишут, что на встречу мог приехать и Е. Пригожин.....
  39. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 19:57
    -1
    Использование женщин - фишка украинской власти.
    И источник дохода, и исполнительницы терактов.
    Беда, что население никак не поймёт, что идёт война, в которой нет тыла.
    Соболезную родным и близким погибшего.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:30
      +2
      Цитата: kakvastam
      Использование женщин - фишка украинской власти.
      И источник дохода, и исполнительницы терактов.

      Да, а ещё отвлекающий большой бампер.
  40. Скорин
    Скорин Сегодня, 19:59
    +4
    Цитата: dmi.pris1
    Сталинское НКВД доставало "нужных"людей через полмира.Мы не в состоянии.Тогда к чему мы идем?Явно не к победе

    Выпускники 2016 г. Академии ФСБ на геленвагенах уже организовали преследование подозреваемых. Все под контролем.
  41. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 19:59
    0
    Где наш дорогой и всеми любимый гарант ? Гарантировать может что-то кроме здоровья и неприкосновенности зеленской шушеры ? Нет ? Тогда мне нужен другой гарант . И выборы 24-го без всяких марионеток-кукол в виде уже надоевших медведеподобных . Надеюсь , своперация к тому времени закончится и ребята с фронта уж проследят за этим без масковских слюнтяев .
    1. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 20:12
      -6
      Вы провокатор, не понимающий, что на самом деле происходит в России, окуппированой США. "Гарант", по "нашей" же колониальной конституции не имеет никакой реальной власти, кроме гарантирования соблюдения конституции. Учите матчасть, господин провокатор.
      1. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 20:17
        +1
        *оккупированной* - это ключевое понятие здесь, отрицая это - вы приближает свой конец и конец всей истории государства Российского.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 21:03
          0
          Цитата: Сергий_ОСВ
          отрицая это - вы приближает свой конец

          Не понял, кто и какой конец приближает? Яснее можно выражаться?
      2. Diger
        Diger Сегодня, 20:24
        0
        Цитата: Сергий_ОСВ
        "Гарант", по "нашей" же колониальной конституции не имеет никакой реальной власти

        Присяга Президента России
        Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
        4глава Конституции
        Президент определяет основные направления внутренней политики.

        Президент определяет основные направления внешней политики.

        Президент является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами.

        Президент решает вопросы гражданства Российской Федерации, награждает государственными наградами, осуществляет помилование.

        в реальности (нашей) на планете Земля мало есть глав государств, которые имею такие обширные полномочия, как " гарант"
        recourse
        Ким Чен Ын?
        Гурбангулы Бердымухамедов?
        Все.Всякие Лукашенко и ассады- менее
        Тем паче:
        1. Cicerist98
          Cicerist98 Сегодня, 22:08
          0
          People like you are the problem.

          Why don't you mention any of the U.S.-backed, West-allied dictatorships and oppressive regimes in the world? The right-wing dictatorships, the sharia regimes, the Islamic terrorist organizations... Why don't you mention the Western-supported Nazi-fascist tyranny of Zelensky in Ukraine in a derogatory manner, even once? Why don't you mention the fact that "democracy" in the U.S. empire is just a facade, hiding the real power, the globalist-fascist, imperialist, plutocrat-military oligarchy who are the real ruling elites behind the elections circus? Instead, you demonize the few anti-American sovereign national leaders in the world using literally the same words as the Western "leaders" and "mainstream" media.

          My question is: Are you being paid for this information-propaganda work that you carry out here diligently; or are you just a stupid, delusional scummy "Russian liberast" who honestly believes in your own nonsense?
      3. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 20:31
        +1
        Цитата: Сергий_ОСВ
        Гарант", по "нашей" же колониальной конституции не имеет никакой реальной власти, кроме гарантирования соблюдения конституции.

        Провокатор-охранитель это вы. У руля более 20 лет, большинство в Думе, собственноручно набранное правительство. Конституцию по срокам правления изменили, а по другим не судьба? Может хватит людей за дyраков считать?
    2. Zerkalo
      Zerkalo Сегодня, 20:27
      -2
      Вы сами на каком фронте воююте? на диванном? Все и всегда почему-то считают, что если у них, условно, нагадили в подьезде, то виноват гарант?
      А есть у Вас, допустим, информция, предупреждали ли его о возможных террактах? может рекомендовали отказаться от мероприятия? Или должны были насильно скрутить и посадить на всякий случай?
  42. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 20:01
    -1
    Russia has to deal with the fifth column inside, ruthlessly. There is no other way.

    And why aren't there any assassinations of Ukronazi/Western Russophobic ideologues and propagandists being carried out?
  43. SwR9
    SwR9 Сегодня, 20:01
    +3
    Девушка могла ничего не знать и стать лишь инструментом, просто знакомые попросили подарить.
  44. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:02
    +2
    Мне жаль, что гибнут хорошие люди, но я знаю. почему всё это происходит.
    Обычная утрата бдительности и тот самый «авось»...
    Нельзя проводить публичные мероприятия в кругу незнакомых людей. не имеем права расслабляться, когда идёт война не на жизнь а на смерть...
    Что-то в России не отлажено, где-то пущено на самотёк.
    Есть богатый опыт ВОВ, есть действенные меры, есть закрытая пропускная система...
    Я не пошёл бы ни на какие «пустые» мероприятия...Не языком нужно плести (простите, конечно), а делать своё дело - каждый на своём месте...Своего народа не нужно бояться, тогда и чужой не пройдёт туда, где ему не место.
  45. AndrewMv
    AndrewMv Сегодня, 20:05
    +2
    Всех деятельных, честных, принципиальных людей, успешно делающих свою работу с 2014 года убивают. А украинское правительство, сбу и т.п. до сих пор не признаны террористами. Одного из последних, а может и последнего уже ЛОМа, убили. И даже не сомневаюсь, что опять всё на тормозах спустят. Царствие Небесное и вечная память Максиму. Просто беда-бедовая.
  46. Сергий_ОСВ
    Сергий_ОСВ Сегодня, 20:07
    0
    Суверенитета у нас нет, - о чем все время говорит Владимир Путин. Поэтому и возможен сей перманентный беспредел. Патриотизм без повестки освобождения Отечества - он всегда "псевдо".
  47. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:07
    +6
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Цитата: Gpn27
    Наших взрывают, а тот же Бутусов до сих пор жив гадина.

    Главное - понять кто их устраняет.
    Устранена вся изначальная верхушка Новороссии.
    Списано на ДРГ укров.
    Не верится только ни хрена.
    Слишком уж все они начиная с Мозгового были социалистически направлены.
    Думается, и здесь расследование зачахнет ничего не выявив. am

    Когда попадались ролики с Мозговым сразу приходила мысль что он своей смертью точно не помрёт, слишком идейный и фанатичный человек
    1. Diger
      Diger Сегодня, 22:04
      0
      Цитата: Tim666
      что он своей смертью точно не помрёт, слишком идейный и фанатичный человек

      good
      Очень честный и принципиальный был человек.
      «Че Гевара» Донбаса.
      Жаль. Скорблю.
  48. север 2
    север 2 Сегодня, 20:13
    +1
    если девицы вручившей статуэтку нету среди раненых , то она не фанатка- террористка , а подготовленная диверсантка , которую в зале возможно даже знали , но которая тоже знала , что ей удастся уйти также , как и убийце Дарии Дугиной . Сказать что ФСБ не доработало , это значить только себя обманывать . Сколько небратьев , которые были объявлены братьями, понаехало от туда в Россию? Так потому и нет диверсий во Львове, в Киеве или в Одессе от "братьев" , потому что они как не братья перебрались в Россию и взрывает в России . И тут они ещё и русских единомышленников находят . Так что ФСБ работу следует менять кардинально и срочно ...
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 20:18
      +1
      Пишут, что девушка принесла коробку из гардероба, подарила, сама села за стол, и произошел взрыв.
  49. Zerkalo
    Zerkalo Сегодня, 20:17
    +2
    Покойся с миром, всем близким и родным мои соболезнования.
    Не раз читал его посты в телеграмме...
  50. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:24
    +1
    Лучший способ отомстить не выплёскивать бессильную злобу в комментариях, а помочь фронту финансово, хотя бы 100 руб закиньте на дроны например. Это будет самый адекватный и действенный ответ.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:10
      +1
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      а помочь фронту финансово, хотя бы 100 руб закиньте на дроны например. Это будет самый адекватный и действенный ответ.

      ... С какого перепоя я должен закидывать на фронт тем, кто в тысячи раз больше меня получает? Помогай, раз у тебя деньги куры не клюют.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 22:07
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        а помочь фронту финансово, хотя бы 100 руб закиньте на дроны например. Это будет самый адекватный и действенный ответ.

        ... С какого перепоя я должен закидывать на фронт тем, кто в тысячи раз больше меня получает? Помогай, раз у тебя деньги куры не клюют.

        Закидывать или нет каждый решает сам. Но к чему вбросы про "тысячу раз" ? А почему не "в миллион". Даже если равняться по нынешней минималке "в десять " и то не выходит. Стоит ли напоминать , что мужики там почти на полном самоснабжении? А про семьи забывать не надо. У большенства мобилизованных по два и больше детей . И далеко не у всех на передовой есть пункт выдачи интернет посылок в соседнем окопе.