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МВД официально подтвердило гибель военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе

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МВД официально подтвердило гибель военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе

МВД официально подтвердило гибель при теракте в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга военкора и писателя Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский. На данный момент в кафе работают правоохранители и медики.

Всего из-за подрыва взрывного устройства пострадали 16 человек, один в тяжелом состоянии доставлен в ближайшее медицинское учреждение, остальным медицинскую помощь оказывают на месте. Расследованием теракта займется главное управление уголовного розыска МВД РФ, сейчас в кафе работают питерские полицейские.

2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский

- говорится в сообщении.

Между тем появилась информация, что девушка, которая могла пронести взрывное устройство в кафе, является некой "знакомой" Владлена. Данная особа замаскировала его под статуэтку и подарила военкору. Как сообщается, охрана в кафе отсутствует, никаких проверок гостей не проводилось, рамок и детекторов на входе также не имелось. По имеющимся данным, вручившая статуэтку с места взрыва скрылась, сейчас ее ищет полиция.

Мощность взрыва составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте, устройство было начинено поражающими элементами, Владлен Татарский погиб на месте, находившийся рядом с ним ведущий вечера получил тяжелые ранения.
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92 комментария
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  1. Scipio
    Scipio Сегодня, 19:53
    +54
    Вот и результат без контрольного пропуска украинцев в Россию. Сколько сбушников проникло? Необходимы чистки среди переехавших. К сожалению опять на лицо раздолбайство
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:55
      +60
      Да уничтожьте вы уже главарей бандеровских! И Зеленского!

      Это нечисть!

      А Владлена Татарского жалко(((

      P.S. И, заметьте...В кого они бьют: в тех, кто несет слово "Русской Весны". Они уничтожают писателей, мыслителей.

      Значит, для них опасна сама мысль о русскости, о России!
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:03
        +21
        Цитата: Ilya-spb
        уничтожьте вы уже главарей бандеровских! И Зеленского!

        За Зеленского евреи просили, его нельзя.
      2. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 20:17
        +11
        Эти твари, в канун осеннего наступления. Убили- Дугину. Сейчас- Владлен.
        Уверен, что скоро пойдут в атаку и планы у них закончить к 9Мая.
      3. Сергий_ОСВ
        Сергий_ОСВ Сегодня, 20:25
        +3
        Главари бандеровские в Вашингтоне сидят, а Зеленский кукла - толку то по нему бить. Руку, управляющую нитями, надо отрубать.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 21:40
          +1
          Цитата: Сергий_ОСВ
          Главари бандеровские в Вашингтоне сидят, а Зеленский кукла - толку то по нему бить. Руку, управляющую нитями, надо отрубать.

          После Войны бандеровским подпольем на Украине руководили из Лондона и США и что, по Вашему, с бандеровцами воевать не надо было ?
      4. kombin23
        kombin23 Сегодня, 20:54
        +8
        Украина-государство террорист. Президент Зеленский- международный террорист, который должен быть уничтожен.
        1. скептик
          скептик Сегодня, 21:59
          0
          Цитата: kombin23
          Президент Зеленский- международный террорист, который должен быть уничтожен.

          Начните с Корчинского.
      5. blackbeard
        blackbeard Сегодня, 21:35
        0
        вот именно! пока их чинуши сами не будут боятся, что против них такое совершат, они так и будут продолжать теракты
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:03
      +25
      На опубликованном видео видно, что статуэтку ему вручает мужик, а принесла девушка, кто эту статуэтку нафаршировал ВВ вопрос, но похоже те же люди, что и фуру отправленную на Крымский мост ((( Когда будет око за око ? или опять исполнители улизнут через литовскую границу ? Хотелось бы релиза о ликвидации руководства СБУ, а не пустых отчетов am
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:04
      +4
      Цитата: Scipio
      Сколько сбушников проникло? Необходимы чистки среди переехавших. К сожалению опять на лицо раздолбайство

      Не обязательно сбушников! Просто дюже свидомая, настроенная на борьбу с оккупантами. Чисто по пропаганде. Проверять надо обязательно.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 20:24
        +11
        Нужен новый "СМЕРШ". Заодно и коррупцию приголубят пусть.

        Не будет порядка, пока на государство влияют либералы и торгаши!
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:35
      +8
      Цитата: Scipio
      Вот и результат без контрольного пропуска украинцев в Россию. Сколько сбушников проникло?

      Они уже засылаются с 2004 года, многие уже осели капитально с хорошей легендой и до нужного времени были " спящими " и сколько их разбросано по России. Менталитет язык общий, а злость бандеровская, звериная и дикого зверя тяжело поймать.
      1. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 21:08
        0
        Как раз таки дикому зверю в городе делать нечего, его стараются отловить валантёры или ветеренарная служба чтобы после отлова переместить в естественную, живую среду обитания леса. А вот с тварями именуемые человеком перенявшими звериные повадки и применяющие в повседневной жизни необходимо поступать соответствующе с применением специальных лиц с очень широкими полномочиями от поиска лица "любитетеля фауны" до разрешения на устранение с летальным исходом.
    5. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 20:44
      +3
      Вы как себе это представляете? Сгоните 3 ляма в одно место?
      1. Scipio
        Scipio Сегодня, 20:48
        -3
        Как? Это уже пусть силовики решают.
        1. AlexTires
          AlexTires Сегодня, 21:03
          +4
          А вы представляете чем это обернётся для вас?
    6. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 21:04
      +6
      Цитата: Scipio
      Вот и результат без контрольного пропуска украинцев в Россию.

      Почерк совершённого теракта в Петербурге против Владлена Татарского напоминает трагедию, случившуюся с Дарьей Дугиной. В обоих случаях фигурируют женщины.
      Цитата: Scipio
      Сколько сбушников проникло?

      А кто их считал? Дактилоскопию отменили в связи с неготовностью компетентных органов. А к чему они готовы?
      Цитата: Scipio
      Необходимы чистки среди переехавших.

      А кто этим будет заниматься? Те" органы", которые сами подлежат чистке?
      Не удивлен, если "заказчик" уже покинул Россию и находится в Прибалтике. Обратите внимание, коллеги, как только появляется инфо о подозрении кого то , тот сразу покидает Россию и потом его не отскребешь из "демократической" европы.
      Цитата: Scipio
      К сожалению опять на лицо раздолбайство

      Это уже даже не раздолбайство! Это гораздо серьезнее! Это полная неспособность "системы" защитить своих граждан на своей территории. Это полный обсер спецслужб!!! Выгонять и сажать опять некого, там все "свои"!
    7. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:39
      +1
      Необходимо хотя бы ловить выехавших после преступления. Небось снова мастера из ФСБ ограничатся записями с камер наблюдения что мол исполнитель теракта выехал в Эстонию и всё, дело закрыто
    8. Маз
      Маз Сегодня, 21:43
      +1
      Мне убийство Владлена напоминает убийство Моторола и Гиви в Донецке. Пока они находились на передке, среди своих ребят , то были в безопасности и к ним подобраться было невозможно, , стоило отойти в тыл и оказалось что там опаснее , чем в окопах. В телеге шутят , что Пригожину безопаснее на Артёмовске, чем в Питере - однако второй столице России. Что весьма прискорбно.. Помнится мне местные власти и СВО не очень принимали и ратовали, был там какой-то конфликт и не один.
  2. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 19:55
    +15
    Скорее это была не статуэтка, а заранее заложена бомба. Свидетели говорят, что девушка подарившая статуэтку зал не покинула, а села на своё место. В любом случае следствие разберётся.
    Земля пухом Владлену.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:05
      +10
      Вполне возможно девушку использовали в темную, как водителя фуры, только заказчик то известен, он в Киеве сидит и потешается , все думает что это КВН am
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 20:10
        +3
        Цитата: Silver99
        Вполне возможно девушку использовали в темную,

        Она сказала, что сама эту статуэтку сделала. Типа скульптор она.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:06
      +3
      Цитата: aleksr2005
      Свидетели говорят, что девушка подарившая статуэтку зал не покинула, а села на своё место.

      Она среди пострадавших есть? Нет? Значит долго не сидела. А уж как следствие разберется...объяснять не надо.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 20:18
        0
        Там было около ста человек, большинство не пострадали. СМИ пишут о 15 раненых, 1 тяжело (ведущий мероприятия, который сидел рядом с Владленом).
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 20:24
        +3
        Рассказ девушки, которая была свидетельницей взрыва в петербургском кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского:

        «Было под 100 человек. Одна за столиком сидела, некая Настя, говорит, я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только.

        Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. “Настя”, казалось, не ушла заранее.....
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:57
    +25
    "Вечернего Владлена"часто смотрел и читал.Погиб мужик,патриот.Мир его праху,да сгинут в ад те,кто это свершил.Родным соболезнование.
    1. NickShel
      NickShel Сегодня, 21:30
      -1
      В том-то и дело, что не сгинут. Или опять через литовскую границу уедут или полетят в Турцию в отеле 5 звезд отдыхать с айфонами от Абрамовича.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:57
    +13
    Эта сволочь наверняка уже эстонскую границу проехала. И, как в случае с Дарьей Дугиной, наши спецслужбы облажаются.
    1. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 20:27
      -14
      Если бы не наши спецслужбы, Вас бы и вашу семью, поляки бы уже на кол посадили.
      1. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 20:59
        -2
        Цитата: Сергий_ОСВ
        Если бы не наши спецслужбы, Вас бы и вашу семью, поляки бы уже на кол посадили.

        Глядите-ка, двенадцать минусов сразу накидали ребятки. Но это явно с той стороны, которых наши спецслужбы "на кол" скоро посадят.
        Сколько же здесь ЦИПсОты собралось. Считайте.
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:58
    +17
    Нет охраны, нет проверки подозрительных лиц и предметов. Похоже продолжают считать, что война где-то далеко.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:59
    +14
    Вот подозреваемая, срочно надо распространить в соцсетях, пока она не свалила к финляндцам


    Надеюсь правило семи рукопожатий сработает
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 20:01
      +8
      Взгляд у нее бесовской, сатанинский...
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 21:18
      0
      Не знаю она или не она, но взгляд нехороший...
  7. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 19:59
    +5
    Ничего себе спец службы Безопасность обеспечивают надёжно
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 20:13
      +6
      Вот ответ охранителям, зачем нужно в стране военное положение.
  8. Джексон
    Джексон Сегодня, 20:00
    +2
    МВД официально подтвердило.... Хорошо. А дальше? Осуждение подобных действий, заочный срок соучастникам и организаторам?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:00
    +3
    Сейчас будет разгоняться тема ,чтобы привести к " народным" волнениям.Душить эту гадину в зародыше, в суде разберёмся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:18
      +3
      Да какие "народнып волнения"?Люди по кухням,да так....А вот если начать обманывать ,подставлять тех ребят,фронтовиков,то да.Они не остановятся.
  10. igorra
    igorra Сегодня, 20:03
    +22
    Думаю пока бандеровцы не устроят покушение на Путина или других высших чиновников, так и будет наша власть сопли жевать, да либеральничать. Или всё ещё хотят выглядеть в глазах Запада цивилизованными? До сих пор думают, что смогут найти общий язык после убийства десятков тысяч русских?
    1. Джексон
      Джексон Сегодня, 20:35
      +5
      А не будет такого... Договорняк. Мы не наносим удар по их лидерам, они не трогают наших...
    2. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 21:04
      +1
      Не будет этого... Точно потому что нет покушений на чиновников и наркомана их 404
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 21:14
        +1
        НЕ ЖЕЛАЙТЕ КРОВИ УКРОФАШИСТОВ !ПРЕЗИДЕНТ ЖЕ ЯСНО СКАЗАЛ,, " ВОЛЯ У НАС ДОБРАЯ"!!!
  11. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:12
    +16
    Жаль что прошло время Судоплатовых и Стариновых. Жаль, что наши бонзы никогда не решатся на ответку в стиле убийства Коха, Гейдриха. Нет надежды на алаверды по-полной.
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:14
    +9
    Дождемся, что начнут колодцы травить! Необходимо срочно создавать отдельную структуру типа Смерш. И обязательно провести комсомольский набор, чтобы разбавить в ней кадровых силовиков юными, честными, горячими сердцами, жаждущими справедливости.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 20:19
      +3
      Надо создавать параллельную структуру, как ЧК в своё время, из полицаев никого не брать!
      1. Альф
        Альф Сегодня, 21:49
        +1
        Цитата: 75Сергей
        Надо создавать параллельную структуру, как ЧК в своё время, из полицаев никого не брать!

        А из кого ?
    2. двп
      двп Сегодня, 20:41
      +6
      Не знаю насчет колодцев,но крупных пожаров стало больше,в Хакасии и Минусинске африканская чума свиней. Вот такие пряники.
    3. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 20:50
      +2
      Какими сердцами ??? Честными и горячими ?! Жаждущими чего ?!
      К сожалению, жаждать справедливости юные сердца стараются только при обсуждении размера зарплаты, корпоративного пакета и гарантированных выплат при увольнении...увы !
    4. Альф
      Альф Сегодня, 21:48
      0
      Цитата: михаилл
      И обязательно провести комсомольский набор,

      А где комсомольцев-то взять ?
  13. freddyk
    freddyk Сегодня, 20:16
    +5
    А почему уголовный розыск? Разве террактами не ФСБ занимается?
    1. Комментарий был удален.
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:17
    +5
    Врятли бабу найдут, вон в самой Москве обочечника угрожавшего автоматом так и не нашли и всё заглохло


    Никто ни Без ни Ме
    1. Станислав82
      Станислав82 Сегодня, 21:16
      +1
      Я думаю нашли. Только осторожно типа в процессе следствия не выйти на самих себя, а потом его нашли и объяснили стоимость выхода из авто с автоматиком.
  15. spirit
    spirit Сегодня, 20:22
    +11
    Будет Новороссия будет!Вечная память!
  16. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 20:22
    +11
    Один из немногих военкоров, которые говорили о проблемах в армии на фронте. Его роликов не будет хватать.
  17. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 20:25
    +3
    Это война цивилизованных людей, то как и должна была выглядеть сво. уничтожаются самые крикливые, потом потише , потише , пока совсем слышно не будет., Для этой войны не нужно уничтожать города, расходовать тысячи снарядов, заливать кровью окопы. Противостоять ей можно только зеркально, но пока до наших это дойдет уйдет ещё много хороших людей.
  18. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:26
    +7
    Судя по реакции на предыдущие теракты, надо привыкать жить в новых условиях.
    Военного положения нет и не будет, сплошной мир и партнёрство, но только с нашей стороны.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:44
      0
      Скажут, что по отступающим исполнителям теракта отработала артиллерия и всех победили, еще и медали раздадут. Ведь вдруг дети исполнителей и заказчиков терактов учатся в одном классе с детьми важных людей в Лондоне?!
  19. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 20:27
    +5
    Царствие Небесное. Не во всем и не всегда был согласен, но большое дело Владлен делал.
    Р.С. На террор надо отвечать соответствующе.
  20. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 20:30
    +7
    Почему до сих пор живы главари террористической организации Украина Зеленский, Залужный, Данилов и другие???

    С кем, на чьей Вы стороне Вы Владимирович Владимирович Путин, гарант наших конституционных прав?

    Почему Вы бездействуете?!
    1. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 20:54
      +1
      Зарегистрирован 22 марта 2023 10:46

      Готовились?
    2. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 21:01
      +2
      Потому что шахматисты едят фигуры, а не других шахматистов.
    3. Альф
      Альф Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: Флибустьер
      Почему до сих пор живы главари террористической организации Украина Зеленский, Залужный, Данилов и другие???

      С кем, на чьей Вы стороне Вы Владимирович Владимирович Путин, гарант наших конституционных прав?

      Почему Вы бездействуете?!

      А с кем тогда договариваться ?
  21. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:31
    +4
    Чем больше будет (если будет) успехов РФ на фронте, тем больше больше терактов в тылу.
    Мужикам из "Клуб рассерженных патриотов" нужно напрячься и усилить меры безопасности.
  22. север 2
    север 2 Сегодня, 20:32
    +2
    девица была знакомой Владлена ? Так уже две тысячи лет известно , что Иуда часто сидит за одним столом .A Вергилий предупреждал , - Бойтесь данайцев дары приносящих.
  23. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 20:33
    +8
    ждем когда всех патриотов перебьют безнаказанно? позорище
  24. двп
    двп Сегодня, 20:36
    +4
    Девку значит ещё не поймали. Здорово!украинские дивера болтаются где хотят по матушке России,спокойно переезжают границу.
  25. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:38
    +3
    Судя по активности сверхновых пользователей, этот теракт будут раскручивать по полной.
    К сожалению, есть слишком много вопросов, которыми можно будоражить людей.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:46
      0
      Конечно, будут враги рассказывать, что российские силовики никуда не годные, ничего не могут ни военные, ни ФСБ. Ни предотвратить, ни наказать. Врать короче будут, всё ж не так
  26. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:47
    -1
    Цитата: Ilya-spb
    Нужен новый "СМЕРШ". Заодно и коррупцию приголубят пусть.

    Не будет порядка, пока на государство влияют либералы и торгаши!


    Правильно!!! И всем, кто за СМЕРШ в 2023-м году, бесплатную экскурсию. На простой уральский ГОК. Не прошёл "проходную" - пошёл отвечать на вопросы. )
  27. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:51
    +8
    Если уничтожить верхушку которая отдает приказы на совершение терактов то никаких терактов не будет. И не надо мне в уши дуть что отдельные потенциальные террористы действуют самостоятельно и автономно. Уничтожить всю вехушку укронацистского режима. американцы поставят второй раз новых - уничтожить и ее всю..ну а на третий раз там даже слабоумные не согласятся руководить и отдавать приказы.
  28. isv000
    isv000 Сегодня, 21:03
    +5
    Утром Блинкен звонил Лаврову просить за схомутанного Гершковича, не договорились.
    Прошло немного времени и в кафе Петербурга прогремел взрыв, погиб наш журналист В. Татарский... Совпадение? Или нам снова указывают место?!! И не пора ли, наконец, отвечать на подлый укус кирзачом, чтоб без вариантов, челюсть долой?!!
  29. agoran
    agoran Сегодня, 21:06
    -1
    На террор нужно отвечать террором.
    "Резолюция ВЦИК по поводу покушения на В.И. Ленина и ответе рабочих и крестьян на белый террор контрреволюции красным террором.
    [2 сентября 1918 г.]".
    Кстати, сегодня ЧВК (по данным Colonelcassad) уничтожили 50 шумеров, а в плен попали только 5, но не все выживут.
  30. Улисс
    Улисс Сегодня, 21:06
    0
    Мои соболезнования родным и близким ..
  31. km-21
    km-21 Сегодня, 21:07
    +1
    Я уже целый год, везде где могу, кричу о необходимости наведения жесткого порядка в стране. Но бесчинства диверсантов продолжаются, и конца этому не видно. Более того, за мои призывы на форуме "Раша Тудэй" меня попросту забанили. Может быть предательство скрывается именно в тех коридорах, от которых мы ожидаем защиту интересов Родины?
  32. НСВ
    НСВ Сегодня, 21:09
    0
    Больше,больше "братской"укронечисти надо беспрепятственно в страну пускать!
  33. Rastas
    Rastas Сегодня, 21:14
    -2
    Это тот самый, кто не стесняясь говорил, что всех убьём, кого надо, ограбим, все будет как мы любим?
  34. север 2
    север 2 Сегодня, 21:22
    +2
    хотя от названия нам нелегче , но почему МВД диверсию называет терактом ? Взорвали военного
    корреспондента , в стране ведущей войну против нацизма - это диверсия чистой воды . Ещё пусть свалят на то , что террористка была одиночка- фанатка и самоучка . А вот диверсанты одиночки-фанатки не бывает . Диверсантов специально готовят к диверсиям . Диверсантка она , хотя от названия нам и нелегче , но ФСБ должно вещи называть своими именами , по моему .
    1. Альф
      Альф Сегодня, 21:55
      0
      Цитата: север 2
      Ещё пусть свалят на то , что террористка была одиночка- фанатка и самоучка

      Так проще-заказчиков и устроителей искать не надо, дело-то хлопотное...
  35. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:24
    -1
    Этот "корреспондент" судим за разбой. Хорошо, что сдох
  36. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 21:25
    0
    https://vk.com/chp.crimea82?z=video-127354146_456247458%2Fecfcff073dcac5bc81
  37. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 21:27
    +1
    Цитата: Сергий_ОСВ
    Зеленский кукла - толку то по нему бить

    Толк есть, если "куклы" станут гибнуть - то 3 раза подумают...
    Охота на "террористов" - должна быть объявлена и выполнена.
  38. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 21:28
    +1
    Информация к размышлению. Пару видео.



  39. hhurik
    hhurik Сегодня, 21:28
    +1
    Цитата: freddyk
    А почему уголовный розыск? Разве террактами не ФСБ занимается?

    С чего вы решили, что розыск - в сторонке стоит? wink Он вообще-то основной везде, это его земля. И расследованием будет заниматься СКР. А фейсы...ну тоже будут в межведомственной СОГ.
  40. hhurik
    hhurik Сегодня, 21:32
    0
    13 марта 2023 в Госдуме подписали меморандум о завершении Гражданской войны 1917-1922 годов между белыми и красными. Его заключили представители противостоявших во время войны политических течений.
    Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал, что, помимо него, меморандум подписали: Роман Антоновский от монархистов, Алексей Чадаев от право-левых ЛКПН, Герман Садулаев от большевиков, Владлен Татарский от анархистов-махновцев, Андрей Коробов-Латынцев от эсеров, Анастасия Удальцова от КПРФ, Станислав Наумов от ЛДПР и Николай Новичков от справедливороссов.

    Странная личность, конечно. Ранее судим за разбойное нападение на банк, освобожден из мест лишения свободы в ходе боев в Донбассе в 2014 г. Но много сделал для уничтожения бандерлогов, это не отнять.
  41. NickShel
    NickShel Сегодня, 21:32
    0
    Дугина, Крымский мост, Любечане теперь Владлен. Вопрос - есть ли у нас вообще в России спецслужбы, и за что они получают деньги?
  42. Финтифлюшкин
    Финтифлюшкин Сегодня, 21:40
    -2
    Скорее всего про девушку вброс с целью дать скрыться истинному виновнику (предположение).
  43. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 21:43
    -1
    Срочно ОТВЕТОЧКУ!!!!Цели ясны: Рада, Банковая, ГШ, СБУ, ГУР....места дислокации натовских советников!!! Доколе БУДЕМ чего то ждать!!?!
  44. Финтифлюшкин
    Финтифлюшкин Сегодня, 21:45
    -1
    Цитата: NickShel
    Дугина, Крымский мост, Любечане теперь Владлен. Вопрос - есть ли у нас вообще в России спецслужбы, и за что они получают деньги?

    Ну, попробую предположить, что подобно феодальному государству цепные псы охраняют своих феодалов. Зорко следят, чтобы никто не побеспокоил хозяина.
  45. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 21:46
    -2
    ВВП слово дал Бенету ,что вся шайка которая захватила власть на окраине,а это наркоманы и неонацисты,будут живы
  46. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 21:59
    -1
    Скажу прямо - это все последствия отвратительной работы спецслужб России. Таможни, пограничников, ФСБ. юстиции. Агенты и ДРГ противника преспокойно пересекают границу, совершают нападения и терракты в России, и также беспрепятственно уезжают обратно. Причем если российский гражданин задолжал по кредиту 10 тыс. - его приставы и прочие органы из под земли откопают, из страны не выпустят. А тут - перекати поле.
    Владлен далеко не тот блогер военкор был, речи которого я одобрял, но он приносил пользу армии и людям, оказывал помощь настоящую. И вот сволочи забрали его жизнь. А где работа наших спецагентов, спецслужб? Почему не взрываются всякие каратели и нацисты на Украине? Почему не взрываются военкоры "Униан", "Украина сегодня" и других?! Или в спецслужбах этого не умеют? А что тогда умеют? Своих граждан пасти и сажать только!? Эмоции зашкаливают...