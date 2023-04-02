МВД официально подтвердило гибель военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе

2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский

МВД официально подтвердило гибель при теракте в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга военкора и писателя Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский. На данный момент в кафе работают правоохранители и медики.Всего из-за подрыва взрывного устройства пострадали 16 человек, один в тяжелом состоянии доставлен в ближайшее медицинское учреждение, остальным медицинскую помощь оказывают на месте. Расследованием теракта займется главное управление уголовного розыска МВД РФ, сейчас в кафе работают питерские полицейские.- говорится в сообщении.Между тем появилась информация, что девушка, которая могла пронести взрывное устройство в кафе, является некой "знакомой" Владлена. Данная особа замаскировала его под статуэтку и подарила военкору. Как сообщается, охрана в кафе отсутствует, никаких проверок гостей не проводилось, рамок и детекторов на входе также не имелось. По имеющимся данным, вручившая статуэтку с места взрыва скрылась, сейчас ее ищет полиция.Мощность взрыва составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте, устройство было начинено поражающими элементами, Владлен Татарский погиб на месте, находившийся рядом с ним ведущий вечера получил тяжелые ранения.