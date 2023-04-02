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Бойцы ЧВК «Вагнер» воюют уже и трофейным вооружением, поступающим для ВСУ от американцев

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Бойцы ЧВК «Вагнер» воюют уже и трофейным вооружением, поступающим для ВСУ от американцев

В районе Артемовска «вагнеровцы» взяли в качестве трофея очередную бронетехнику ВСУ. Как обычно, они быстрое ее осваивают и начинают бить врага его же оружием.


Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

Где-то на Бахмуте американский БТР М113 уже работает на благо России

- прокомментировал данное сообщение «музыкантов» военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

На канале «Оркестра» также говорится, что бойцы ЧВК «Вагнер» очень довольны трофейным вооружением, поступающим от американцев. Захватив его, они применяют эти трофеи в ходе боевых действий.


Что касается бронетехники ВСУ, которая была подбита или брошена, ее ремонтируют и ставят в строй. В «Вагнере» служит как минимум 6-7 боевых машин пехоты, захваченных у украинских военных. Кресты на них закрашивают, заменяя их своей символикой.

Нередко в руки бойцов, воюющих в Артемовске и его окрестностях, попадают американские штурмовые винтовки М4А1, снайперское оружие UAR-10, изготовленное на Украине, а также другое стрелковое вооружение. Бывает, что к «вагнеровцам» попадает и настоящая»экзотика». К примеру, можно упомянуть гранатометы М320 или противотанковые мины PARM, сделанные в Германии.

Нельзя утверждать, что все это достается нашим военным легко, ведь подразделения украинской армии сопротивляются упорно. Киевскому режиму удалось хорошо «промыть мозги» военнослужащим ВСУ, многие из которых уверены, что сражаются за правое дело.
Использованы фотографии:
https://t.me/orchestra_w, Минобороны США
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28 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:03
    +12
    Лет 20 назад ,подумал бы купить такой,но без пробега по Вьтнаму.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:11
      +1
      Напоминает байку про мужика, ставящего на джипарь для Москвы кенгурятники и прочие лебедки - "Я слышал, что в России плохие дороги, но чтоб настолько!"
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 20:17
        +6
        Кенгурятники уже 20 лет как запрещены в России. Видел эстонцев, но бандера....
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:08
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Лет 20 назад ,подумал бы купить такой,но без пробега по Вьтнаму.

      У отца амерский "Хаммер" М 998, дрова из леса на нём возит, больше ни для чего не годиться.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 21:40
      +1
      После убийства Владлена Татарского на телеге шутят что Пригожину безопаснее быть в Артемовске чем в Питере. А оно так и есть. Пока Гиви и Моторола воевали, были в безопасности среди своих, стоило отойти в тыл и ....
    4. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 21:49
      +1
      Стингеры захваченные нужно использовать по"назначению"...., где нибудь под Жешувом или Рамштайном!!! Вот умора будет...
  2. Romeo
    Romeo Сегодня, 20:09
    +3
    Спорный момент. Можно и от своих огрести. Кресты не закрашены, а то что там черным написано с беспилотника вряд ли увидишь
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:15
    +14
    Неплохо бы трофейной артой типа "777" или "Цезарь" а то и "хаймарсом" ударить по Киеву когда он будет в зоне досягаемости, вот тогда пусть в ООН воют рассматривая осколки снарядов, уж точно алаверды будет.
    1. скептик
      скептик Сегодня, 21:49
      0
      Цитата: Silver99
      Неплохо бы трофейной артой типа "777" или "Цезарь" а то и "хаймарсом" ударить по Киеву

      Тогда уж лучше, по амерзким базам в Сирии и т.д. "Что прислали - от того и схлопотали".
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:19
    +1
    В трофеях может быть маяк установлен.
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 20:21
      +3
      В трофеях может быть маяк установлен.

      На м113 очень врядли.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 20:25
        +1
        На м113 очень врядли.
        Их часто на Ford Transit ставят.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 21:09
      -2
      В трофеях может быть маяк установлен.

      Излучающий?
      По GSM?
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 20:26
    -2
    Это хорошо, но только чем стрелять из этой трофейной техники и откуда брать для нее запчасти? Патронов и снарядов НАТОвских калибров у нас не выпускают. А те, что захвачены "в комплекте", вылетят за пару дней боев, если не раньше. В годы ВОВ даже партизаны не любили немецкое оружие - всегда приходилось рисковать жизнью, чтобы обеспечить его боеприпасами. В то время, как отечественные патроны спокойно доставлялись авиацией на полевые аэродромы или сбрасывались на парашютах.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 20:37
      0
      Цитата: invisible_man
      Это хорошо, но только чем стрелять из этой трофейной техники и откуда брать для нее запчасти?

      Один ветеран вспоминал, что весь 1942 год провоевал с немецкой винтовкой - для нашей патронов не было, а для немецкой хоть завались.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:07
        -2
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: invisible_man
        Это хорошо, но только чем стрелять из этой трофейной техники и откуда брать для нее запчасти?

        Один ветеран вспоминал, что весь 1942 год провоевал с немецкой винтовкой - для нашей патронов не было, а для немецкой хоть завались.

        Мой родственник мне в детстве рассказывал.
        При переформировании (1943...1945) отбирали Шмайсеры и снова выдавали Мосинки . Страшно злился, т.к. кроме сидора таскал на спине рацию 42 кГ и с ней иногда ходил артнаводчиком через линию фронта. За всю войну стрелковым ни разу не воспользовался, хотя по его наводке были уничтожены сотни фашистов.
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:19
        0
        Один ветеран вспоминал, что весь 1942 год провоевал с немецкой винтовкой - для нашей патронов не было, а для немецкой хоть завались.

        Безусловно, этот "один ветеран" - мастер рассказывать забавные истории.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:40
      0
      Там пулеметы ставят советского образца ПКТ..А на фтто голландская поделка на М113.По запчастям?Таа этой коробке ,судя по накалу боев и ездить то всего ничего.Это расходник просто достался
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:50
        0
        Пулемет на М113 стоит браунинг 12,7 мм.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 21:07
          0
          Читал,что устанавливают и наши образцы.Впрочем,посмотрите на фото,что с этим "Браунингом ".случилось.Сильно он устал
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 21:24
            0
            И вообще есть ощущения, что эта развалина больше никуда не поедет.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:43
    0
    Киевскому режиму удалось хорошо «промыть мозги» военнослужащим ВСУ, многие из которых уверены, что сражаются за правое дело.
    Ну тут уж ничего не скажешь, англосаксы в методике промывания мозгов, впереди планеты вся. Всё началось ещё во времена ПМВ с Тавистокского института - научного учреждения Психологической войны.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 21:49
      +1
      Цитата: carpenter
      Ну тут уж ничего не скажешь, англосаксы в методике промывания мозгов, впереди планеты вся. Всё началось ещё во времена ПМВ с Тавистокского института - научного учреждения Психологической войны.

      Один еврей на сайте высказался так : У нас извилин в мозгах не больше, чем у других. Но история богата событиями за 3 тысячи лет. И выводы из неё сделаны. Так что если сравнить Москву, основанную в 1147 и Лондон, основанный в 43,то понятно, у кого богаче опыт.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 21:53
        0
        Цитата: иван2022
        если сравнить Москву, основанную в 1147 и Лондон, основанный в 43,то понятно, у кого богаче опыт

        Это что... вот - у кого опыт, так уж опыт good

        Щитни вида Triops cancriformis считаются самыми древними из ныне живущих живых организмов. Они появились на нашей планете около 200 миллионов лет назад, в триасовом периоде


        А на серьезе если, дружище - задрали вы уже тут рассказывать, какие русские глупые, неумелые и неправильные. Не все с вами согласны, ох, не все... request
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 20:54
    -2
    Откуда автор может знать, чем воюет ЧВК ? Поставщики вооружения любой ЧВК в мире тщательно засекречиваются. Несомненно одно- оружие, компании, которая воюет по всему миру--должно быть лучшим в мире. Чтобы не проиграть другим подобным противникам.

    Это только армия воюет тем, что на складах есть.
  8. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:25
    -2
    Это всё прекрасно. Посещает вопрос- а регулярная армия в которую
    происходит призыв чем занимается?..
    Шахматные роты, мозговые штурмы, чем это всё занято?...
    Как бы идёт война, но как бы и не война..
    Армия Как бы применяется, но как бы не применяется... Что за бред?...
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 21:29
      -1
      Цитата: Бензорез
      Это всё прекрасно. Посещает вопрос- а регулярная армия в которую
      происходит призыв чем занимается?..
      Шахматные роты, мозговые штурмы, чем это всё занято?...


      Понятненько.. "Армия плохая." ...
      "посещает" и другое: чем например, Вы заняты? Ась?

      А можно Армия России не будет Вам докладывать о каждом своём движении?

      Но ежели кого мучают вопросы пусть их задают конкретно Верховному, который и несёт ответственность за все, чем занята Армия.
  9. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 21:26
    -1
    Насчет "Вагнера" не в курсе, но даже, судя по вполне официальным сообщениям, НМ ДНР охотно вооружалась трофейным иноземным оружием (включая ПЗРК) за хроническим недостатком своего. В доказательство последнего "Сводки ополчения" даже приводили видео, как во время осады "Азовстали" донецкие отважно палили из "мосинок" по противнику.