Уничтожение подводных интернет-кабелей между США и Европой нанесёт удар как по связи Starlink на Украине, так и по SpaceX в целом

О том, что связь на войне является одним из ключевых факторов победы, говорилось уже много раз. Много говорилось и о том, что со связью у Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) имеются определённые проблемы, так что добровольцам приходится приобретать гражданские радиостанции для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Однако проблема даже не в этом, а в том, что у вооружённых сил Украины (ВСУ) со связью всё в порядке – им поставляют новейшие, цифровые, защищённые от прослушивания радиостанции западного производства. Но самое главное – им предоставляют терминалы спутниковой связи Starlink производства компании SpaceX.
Терминалы Starlink не только обеспечивают ВСУ глобальной высокоскоростной связью, но и позволяют с их помощью создавать дистанционно-управляемые ударные вооружения. Терминалы Starlink устанавливаются на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) квадрокоптерного (октакоптерного/гексакоптерного) типа, способные вести разведку на большом расстоянии и сбрасывать боеприпасы на позиции и технику Российских войск. Терминалы Starlink устанавливают на малозаметные дистанционно-управляемые катера-камикадзе, которые могут быть использованы против Российского флота или инфраструктурных объектов. Терминалы Starlink могут установить на БПЛА-камикадзе большой дальности, с помощью которых ВСУ постараются нанести наиболее болезненные высокоточные удары в глубине территории Российской Федерации – не стоит сравнивать их с крылатыми ракетами, поскольку обратная связь позволит на порядок повысить эффективность ударов такими БПЛА.
Да, вроде как Илон Маск ограничил скорость, на которой терминалы Starlink могут использоваться в зоне СВО, а также ограничил возможность их использования на территории Российской Федерации, но кто знает, куда заведёт нас конфликт, какие решения будут приняты и какие команды он (Илон Маск) получит.
Вот и получается, что сеть спутниковой связи Starlink – это по-прежнему одна из наиболее приоритетных целей для атаки.
Варианты воздействия
О них мы также уже говорили. Наиболее радикальным способом является физическое уничтожение большей части спутниковой группировки с помощью орбитальных спутниковых перехватчиков, рассмотренных в материале «Жнец» зачистит орбиту: можно сбивать спутники Starlink быстрее, чем Илон Маск сможет их запускать. Проблема в том, что «Жнецов» у нас пока нет, а если где-то в недрах российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и зреет некий спутник «Космос-Х» со сравнимыми возможностями, то пока о нём ничего не известно, как и про то, решится ли руководство РФ на столь радикальные действия, как уничтожение крупнейшей на планете низкоорбитальной спутниковой группировки противника, пусть и гражданской, коммерческой.
Концепт орбитального перехватчика «Жнец»
Ещё более сложной задачей является охота на наземные терминалы Starlink. Они мобильны, диаграмма направленности сигнала связи ориентирована вверх, сигнал зашифрован.
Можно ли ещё каким-то способом нанести вред Starlink?
Предположительно, такие возможности имеются, но действовать придётся непрямым путём, для этого придётся...
Взорвать подводные кабели сети Интернет
Пожалуй – это первое, что необходимо было сделать сразу после того, как страны Запада взорвали подводную часть «Северного потока». Да, сделать это сложно, но ведь у нас же есть Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ?
В конце концов, можно и «Посейдон» протестировать – мы же приостановили своё участие в договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) – кто знает, что там под водой произошло, может, это сами США втайне ядерные испытания под водой проводят – можно их же в этом и обвинить. Или можно использовать автономные подводные аппараты (АНПА), несущие мощный заряд взрывчатки, в режиме «камикадзе».
А может, наоборот, не потребуется ничего глобального – небольшие АНПА-камикадзе или подводные диверсанты вполне могут справиться с решением этой задачи – насколько реально для военно-морских сил (ВМС) США обеспечить контроль за подводными кабелями на всём протяжении их маршрута, проходящего через Атлантический океан?
Даже если повредить удастся лишь часть кабелей, то эффект будет весьма значителен, причём, не только политический, но и экономический. Множеству крупных компаний, партнёры или филиалы которых находятся за океаном, постоянно требуется мощный интернет-канал для обеспечения удалённого доступа сотрудников. К примеру, когда у компании Boeing в России был инжиниринговый центр, то вся информация хранилась на серверах в США, а работа российских инженеров осуществлялась удалённо. Несложно представить, как усложнится деятельность европейских и американских компаний, работающих «на удалёнке», в случае если пропускная способность интернет-связи снизится в несколько раз, а то и на порядок-два.
Компании пострадают, но изо всех сил постараются остаться на плаву. Как они будут выходить из ситуации? Используют все доступные каналы связи, в том числе каналы спутниковой связи, в том числе спутниковую связь Starlink, которая, как мы знаем, стала основой для обеспечения высокоскоростной глобальной связью ВСУ.
Чем выше будет нагрузка на сеть спутниковой связи Starlink, тем хуже будет связь у ВСУ – больше задержки, ниже скорость. В конце концов, SpaceX – это коммерческая компания, для которой на первом месте стоит прибыль. Можно не сомневаться, что Илон Маск не имеет ни малейшего желания лезть в российско-украинский конфликт, но на него давят. Однако, чем больше проблем будет создавать Украина его бизнесу, тем сильнее он будет сопротивляться. Компании из Европы и США будут платить SpaceX деньги и требовать за это качественную связь. Даже если Илон Маск и не отключит Украине Starlink, то он вполне может снизить им скорость передачи данных и уменьшить число одновременно доступных каналов, для того, чтобы обеспечить преимущественные условия связи для коммерческих компаний, которые, в отличие от Украины, будут ему платить за это деньги.
Ухудшение качества связи ВСУ – это лишь часть пазла. Последствия от уничтожения подводных интернет-кабелей могут быть куда значительнее.
Неоднозначные последствия
Разрушение трансконтинентальных кабелей вызовет острую недостаточность на рынке интернет-связи между США и Европой. И проблему эту за короткий промежуток времени не решить, тем более что не будет никаких гарантий того, что вновь проложенные подводные кабели опять не будут повреждены.
Это неизбежно вызовет всплеск спроса на альтернативные способы передачи данных между континентами, в частности, на услуги компании SpaceX и её сети спутниковой связи Starlink. Как мы уже говорили ранее, это, скорее всего, вызовет повышенную нагрузку на оборудование сети Starlink, что заставит Илона Маска выбирать – помощь Украине или удовлетворение платёжеспособных клиентов. Но, даже если SpaceX выберет бизнес, то в условиях повышенного спроса неизбежно появление конкурентов, например, таких, как OneWeb.
Если сейчас развитие OneWeb во многом сдерживается значительными конкурентными преимуществами SpaceX – они первые, у них свои ракеты-носители (РН), спутники, то в случае взрывного роста спроса рынок услуг космической связи вполне способен вместить ещё одного-двух игроков. Более того, если новые участники рынка не появятся, то существует риск того, что SpaceX заинтересует антимонопольные службы США и стран Европы, которые вполне могут принудительно раздробить бизнес Илона Маска на составляющие элементы – средства доставки (РН) отдельно, производство спутников отдельно, услуги связи отдельно.
«Детёныш» – модель спутника OneWeb
Таким образом, уничтожение трансконтинентальных кабелей интернет-связи в краткосрочной перспективе может принести SpaceX значительные дивиденды, но в долгосрочной перспективе лишит их многих конкурентных преимуществ, в том числе места № 1 на рынке орбитальных услуг связи.
Кроме того, давление конкурентов на Starlink косвенно может оказать влияние и на другие направления бизнеса SpaceX, особенно в том случае, если на их пути возникнут какие-либо затруднения. Например, неопределённые перспективы Starlink в случае активного развития одного-двух конкурентов, в сочетании с одной-двумя авариями перспективной сверхтяжёлой многоразовой ракеты Starship, потенциально могут привести к закрытию проекта РН Starship, а это, в свою очередь, может избавить нашу страну от серьёзных неприятностей в виде развёртывания США орбитального разведывательно-ударного эшелона.
Таким образом взрыв под водой может лучше зачистить орбиту, чем перспективное противоспутниковое оружие.
Весьма вероятно, что уничтожение подводных кабелей заставит пересмотреть приоритеты американского и европейского флотов – пусть будут при деле, нечего им отираться в Чёрном море или охотиться за российскими стратегическими подводными ракетоносцами.
Мягкая сила
После того, как на рынке спутниковой связи появятся новые игроки, было бы целесообразно максимально осложнить им всем жизнь. Например, стимулировать акции протеста экологических организаций и защитников животных, ведь спутники нарушают сон полярных медведей и способствуют вымиранию канадского долгоносика.
Вымирающий из-за Starlink долгоносик смотрит на Илона Маска с укором...
Вполне обоснованы и претензии астрономов к SpaceX – даёшь чистое небо над головой. Не стоит забывать и про претензии альтернативно-одарённой части населения планеты, ведь, как и вышки 5G, спутники Starlink и их аналоги явно негативно влияют на ауру человека и способствуют распространению коронавируса. Там суд, здесь манифестация, а где-то и вандализм недовольных граждан, как говорится – мелочь, а приятно.
На государственном уровне можно работать с независимыми государствами – зачастую спутниковые группировки требуют наземных базовых станций для повышения эффективности своей работы. Можно давить на SpaceX и их конкурентов угрозой уничтожения их спутников, например, демонстрацией возможности последовательного прохода мимо них российского спутника «инспектора», который пришлёт на Землю детализированные снимки потенциальных целей.
Сети спутниковой связи могут быть подвержены атакам хакерских группировок, какие-то просто могут внезапно выйти из строя, боевой лазерный комплекс (БЛК) «Пересвет» ведь на это способен?
Выводы
Бороться со связью противника необходимо всеми возможными способами, а если это ещё и позволит нанести крупный финансовый ущерб западным спонсорам украинского нацизма, то почему бы и нет?
Взрыв подводных интернет-кабелей должен был состояться сразу после того, как были уничтожены нитки газопровода «Северный поток». Только так можно показать противнику серьёзность своих намерений, а вовсе не рисованием мифических «красных линий».
Кроме того, помимо прямого ущерба экономике стран Запада, уничтожение подводных интернет-кабелей, скорее всего, сказалось бы на ухудшении качества и доступности спутниковой связи ВСУ и потенциально – на сложно предсказуемых взлётах и падениях игроков на рынке услуг космической связи, из-за нестабильности рынка, усугубляемой с помощью рассмотренных выше факторов «мягкой силы».