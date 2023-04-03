Евгений Пригожин: Юридически Бахмут взят

Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник.

Центральная часть Артёмовска перешла под контроль российских сил. Это подтверждается куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он в социальных сетях опубликовал сообщение о том, что российский флаг и флаг «Вагнера» в ночное время суток были водружены на здании городской администрации города.По словам Евгения Пригожина, на российском флаге, водружённом на здании местной администрации – надпись: «Владлену Татарскому добрая память». Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнера» почтили память погибшего накануне во время теракта в одном из кафе Санкт-Петербурга военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский.Евгений Пригожин:В Артёмовске (Бахмуте) два административных здания – городская (районная) администрация и городской совет. Оба здания находятся в центре города. Районная администрация – на улице Сибирцева, горсовет – на площади Свободы (пересечение ул.Свободы и Мира).Основные силы противника на данный момент сосредоточены в тех кварталах города, которые примыкают к дорогам на выезд из города – через Артёмовское (Хромово) и через Ивановское (Красное). Эти дороги ведут на Часов Яр и Константиновку, где ВСУ пытаются наращивать концентрацию резервов.