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Евгений Пригожин: Юридически Бахмут взят

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Евгений Пригожин: Юридически Бахмут взят

Центральная часть Артёмовска перешла под контроль российских сил. Это подтверждается куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он в социальных сетях опубликовал сообщение о том, что российский флаг и флаг «Вагнера» в ночное время суток были водружены на здании городской администрации города.


По словам Евгения Пригожина, на российском флаге, водружённом на здании местной администрации – надпись: «Владлену Татарскому добрая память». Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнера» почтили память погибшего накануне во время теракта в одном из кафе Санкт-Петербурга военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский.

Евгений Пригожин:

Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник.

В Артёмовске (Бахмуте) два административных здания – городская (районная) администрация и городской совет. Оба здания находятся в центре города. Районная администрация – на улице Сибирцева, горсовет – на площади Свободы (пересечение ул.Свободы и Мира).

Основные силы противника на данный момент сосредоточены в тех кварталах города, которые примыкают к дорогам на выезд из города – через Артёмовское (Хромово) и через Ивановское (Красное). Эти дороги ведут на Часов Яр и Константиновку, где ВСУ пытаются наращивать концентрацию резервов.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:08
    +12
    Давайте освободим весь город,потом будем рассуждать.Юридически,практически,фактическ
    1. monetam
      monetam Сегодня, 06:15
      +3
      Согласен. Флаг над администрацией - это хорошо, но говорить о победе можно когда противник выбит за городскую черту...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:17
      +12
      Все таки при всей неоспоримой мощи регулярной армии ВС РФ в новостях о реальных достижениях только ЧВК "Вагнер", спасибо мужики !!! Пусть еще город не взят, но сопротивляющиеся бандеровцы при натиске "музыкантов" будут видеть флаг победителей, это сильное моральное давление.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 09:11
        +1
        Цитата: Silver99
        Все таки при всей неоспоримой мощи регулярной армии ВС РФ в новостях о реальных достижениях только ЧВК "Вагнер", спасибо мужики !!! Пусть еще город не взят, но сопротивляющиеся бандеровцы при натиске "музыкантов" будут видеть флаг победителей, это сильное моральное давление.

        Регулярная армия держит фланги "музыкантов" и работает вглубь по тылам бандерлогов, так что у них сейчас взаимодействие поставлено нормально. yes
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:27
    +8
    С этой точки зрения и Сталинград был германцами юридически взят
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:45
      +15
      Учитывая что в районе элеватора и СТЗ немцы в Сталинграде вышли на берег Волги Паулюс город юридически взял. Но все деньги у него ушли на адвокатов.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:35
    +4
    Юридически Бахмут взят
    Все же наверное необходимо взять по факту и тогда объявить об этом.
  4. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:20
    -1
    Вот так ципсошник, город юридически взят, как бы вы здесь не визжали и не сравнивали его со Сталинградом по указанию Зели ( сравнили город герой Сталинград с оккупированным укрофашистами небольшом городке). И его осталось только зачистить...
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:36
    +8
    Юридически СССР до сих пор существует...
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:54
    +2
    Финальная точка еще не поставлена, но эпилог уже начали писать.... Ждем пролог Краматорск-Славянск.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:58
    +1
    Диванные эксперты негодуют, не засчитывают результат и требуют переигровки. Принципиальные вы наши. По комментариям некоторых персонажей создается впечатление, что они тут на работе.
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:01
    +4
    Многие здесь высказывают недоумение, что необходимо взять город фактически, а потом рассуждать.

    Для понимания: слова Пригожина - это не бахвальство раньше времени, а психологическое давление на противника. На многих ВСУшников это будет действовать угнетающе. Ещё, заставит кого-то из командиров или киевский режим кинуть побольше мяса в мясорубку.
  9. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 08:57
    +1
    Евгений Пригожин: Юридически Бахмут взят

    Это что же получается - если на каком-нибудь московском здании повесят флаг Украины, значит и Москва взята?
    laughing
  10. SwR9
    SwR9 Сегодня, 09:17
    -2
    Никогда не думал, что на этом сайте под солидными погонами столько ципсоты сидит, это вводит в заблуждение посетителей. Зачем осквернять погоны.