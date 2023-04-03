Военное обозрение
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Определена подозреваемая в совершении теракта в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга

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Определена подозреваемая в совершении теракта в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге, как написали местные СМИ, произведено задержание подозреваемой в убийстве военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Потом выяснилось, что задержана не сама подозреваемая, а её сестра.


Речь идёт о задержании сестры местной жительницы. Её имя – Дарья Трепова (1997 г.р.)

Напомним, что Владлен Татарский погиб при взрыве в одном из петербургских кафе (на Васильевском острове), где проходил его творческий вечер. Максим Фомин был не только военным блогером, но и писателем, публицистом.

По версии правоохранителей, взрыв прогремел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложено в статуэтку. Эту статуэтку в ходе творческого вечера Владлену Татарскому и преподнесла Дарья Трепова. Статуэтка была выполнена в виде бюста военкора. Мощность взрывного устройства оценена в 200 г в тротиловом эквиваленте.

Сама Дарья Трепова представилась на творческой встрече студенткой академии художеств, в один из моментов встречи попросив военкора отлучиться за «небольшим презентом» в гардероб. Именно оттуда, как сообщают свидетели, она и принесла бюст.

Момент входа девушки с коробкой в здание кафе на Университетской набережной попал на камеру видеонаблюдения.

По последним данным, подозреваемую задержали в городе Пушкин (территориально входит в Пушкинский район города федерального значения Санкт-Петербург).

Питерская пресса сообщает о том, что в феврале прошлого года Дарья Трепова участвовала в акции, которая была направлена против проведения на Украине и Донбассе специальной военной операции. Тот факт, что изначально девушка выступала против СВО, а потом вдруг решила посетить творческую встречу с военкором-патриотом, активно освещавшим ход спецоперации, обращает на себя особое внимание.

В результате теракта помимо одного погибшего ещё и до 30 пострадавших. Среди них - ребёнок, который в момент взрыва проходил мимо здания кафе.

Проводится проверка того, когда подозреваемая покинула здание, в котором располагалось кафе.
Использованы фотографии:
ГУ МВД по Санкт-Петербургу
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86 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 06:28
    +23
    поймали таки гадину,у нее муженек тоже тот еще кадр
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:58
      +46
      Так называемые либералы - вот главная пятая колонна в России.

      Почему так называемые? Потому что им наплевать на свою страну. Их религия - это США и Евросоюз. Западные ценности.

      Иконы их - Гайдар, Чубайс, Ельцин и другие.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:08
        +8
        Цитата: Ilya-spb
        Так называемые либералы - вот главная пятая колонна в России.

        Почему так называемые? Потому что им наплевать на свою страну. Их религия - это США и Евросоюз. Западные ценности.

        Иконы их - Гайдар, Чубайс, Ельцин и другие.

        Давно пора отменить мораторий на смертную казнь. Эту девушку надо показательно казнить. Убила человека. Ещё 30 человек покалечила. А ещё лучше отдать её раненым на расправу. Они эту самку собаки на куски разорвут. am
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 09:40
          0
          Военкор Владлен Татарский – творческий псевдоним Максима Фомина - родился весной 1982 года в городе Макеевка Донецкой области, в семье шахтера Юрия Фомина.

          У Владлена Татарского был блог. См. - https://vk.com/wall309198157_139039
          Последняя его запись.

          Владлен Татарский. вчера в 12:27
          По строительству соборов и мечетей.

          Христиане не должны строить церкви в святых для мусульман местах, мусульмане - в святых для христиан. По-моему всё логично. Во время нашей общей Священной Войны против антихриста на Украине эти споры вообще не уместны.

          Нравится 1441 Коиентариев 142
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 07:01
      +15
      поймали таки гадину,у нее муженек тоже тот еще кадр

      Объективно. Даму в кафе видели и запомнили многие. Возможно кто-то просто узнал, раз она активистка+ камеры наблюдения на каждом углу.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:00
        +3
        Мощность взрывного устройства оценена в 200 г в тротиловом эквиваленте.

        Это, примерно мощность четырех гранат.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 08:23
          +2
          Это, примерно мощность четырех гранат.
          Стандартная тротиловая шашка.
        2. Розмари
          Розмари Сегодня, 09:57
          0
          Цитата: Теренин
          Это, примерно мощность четырех гранат.

          Смотря каких. Заряд взрывчатого вещества Ф-1 - тротил массой 60 граммов, РГД-5 - тротил массой 110 граммов, а взрыв штурмовой термобарической гранаты РГ-60ТБ эквивалентен подрыву 600 грамм тротила.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:29
    +4
    О задержании "подозреваемой" сообщают, чуть ли не с самого момента теракта, дождемся сообщений официальных органов
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:03
      +3
      Цитата: svp67
      О задержании "подозреваемой" сообщают, чуть ли не с самого момента теракта, дождемся сообщений официальных органов

      Полагаю, эту либерастню СБУ использует втёмную.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:29
    +28
    Прлверяют окружение этой девушки.И в первую очередь,ее муж.По сообщением-тип,,видный в либеральных кругах.Может наконец дойдет до разгрома местной нечести.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 08:30
      -4
      Главное в этом разгроме на себя не выйти.
    2. народник
      народник Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      По сообщением-тип,,видный в либеральных кругах.Может наконец дойдет до разгрома местной нечести.

      Давно надо либерастов чистить, но вряд ли возьмутся. У них в Кремле полно покровителей. negative
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 09:27
        -1
        Во-во. Расстрелять, сгноить в тюрьме и подвергнуть репрессиям... Судя по комментариям этого и добиваются те, кто совершил это подлое дело. Кто-то очень хочет вызвать "закручивание гаек" и репрессии в обществе, и тем самым озлобить одних и ввести в страх перед "новым 37-годом других-вызвать и усилить раскол в обществе, и выставить Россию перед мировым сообществом, как бы подтвержденным, тоталитарным государством с репрессиями против своих граждан. Теракты, подобные совершенным против Дугиной и Татарского, абсолютно бессмысленны с любой стороны, кроме как - выше обозначенной.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:35
    +11
    Ну если ноги после теракта сделала, уже повод задуматься. А так, судя по тому, что она не в канаве или не в Эстонии) Тоже в канаве - либо СБУ изначально ее списывали... А второго "либо" нет - сделать СВУ в виде статуэтки, подозрений не вызывающей - это уже не уровень "светлоликих гуманитариев", которым вилки-то не дают, ибо руки не под то заточены
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:40
      +12
      Вы немнооо не про то..У этих "светлоликих"хватает грамотных спецов,что бы подобное собрать.Нельзя недоценивать врага.Я не говорю,что ВРУ "приложила руки'.Но тут доморощенных хватает
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 07:08
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        У этих "светлоликих"хватает грамотных спецов,что бы подобное собрать.

        laughing
        Вот уже поверил. Выход на то, чтоб надыбать не на коленке сделаную взрывчатку и не строительную/горнопроходческую, плюс таймер или радиовзрыватель - как первое. так и второе, в кружке умелые руки делать или доставать не учат. Это из разряда вас взять и попросить попасть в цель на крыше 16этажки снизу, около подъезда, коль не учили - автоматом влупите весь магазин выше цели, хоть и дистанция - 50 метров, а стрелять "я умею"
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:21
          -1
          Цитата: Bingo
          в кружке умелые руки делать или доставать не учат.

          А чего там доставать то надо?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 07:52
            +1
            Цитата: мордвин 3
            А чего там доставать то надо?

            А вы подумайте, почему всю жизнь профессиональные террористы-бомбисты, которые годами одним и тем же занимаются - чаще сами на своих СВУ подрываются даже сейчас - на ближнем Востоке вон.
            А на досуге -найдите на Авито пластиковую взрывчатку, чтоб в статуэтку мелкую запихнуть мощный заряд, из серы со спичек толку не выйдет. как-то. Можете нитроглицерин при нулевой температуре потаскать... Полезное занятие - сокращает популяцию бомбистов очень эффективно не первую сотню лет. Зато мощное ВВ. Ну и так далее...
            И это идейные именно бомбисты, они на манифестации как-то не ходят
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 08:11
              -1
              Цитата: Bingo
              из серы со спичек толку не выйдет. как-то.

              Правда? Выйдет. Очень даже.
              1. Bingo
                Bingo Сегодня, 08:26
                -1
                Цитата: мордвин 3
                Правда? Выйдет. Очень даже.

                И из мыла выйдет. Только вот как - этому именно учат. И не теоретически. Вы вот поди со стационарного компа сидите? Принцип один конец шнурка в роутер, другой в компьютер, интернет есть - знаете. Дать кабель и попросить повторить сеть даже в одном подъезде вашего дома- с вероятностью процентов 90 не выйдет. А так-то знать ведь знаете...
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:28
          +4
          А Вы поверьте.Это не андронный коллайдер,немного попроще. yes
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:20
      +14
      За этим террактом возможно мурло МИ-6 может вылезти.
      Шибко все грамотно сделано...
      Судоплатов подарил укронацисту конфеты в качестве подарка, теперь вот либерастня подарила статуэтку...это не случайное совпадение...тут есть над чем подумать.
      Плохо что не ведется нашими службами работа по уничтожению командного состава СБУ, ССО Украины, ее разведки в которых полно инструкторов из Британии.
  5. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 06:36
    +25
    Уважаемый Владимир Владимирович! Может вспомните старые добрые и снова отдадите приказ мочить в сортирах? Сколько можно терпеть и унижаться? Такие твари понимают только язык силы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:42
      +13
      А может не надо на приказ Самого расчитывать?Люди давали Присягу ,и должны ее исполнять.
    2. стар
      стар Сегодня, 08:19
      +2
      Ладно Зеленский - все-таки евреям обещали, а Буданов то по каким причинам жив и даже здоров? Почему до сих пор букет герани ему в подарок не организовали? Те же евреи с террористами поступают иначе
  6. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 06:37
    +5
    Очередной жидкий обсер всей системы безопасности и показ истинных возможностей фсб.на геликах кататься и крышевать,на большее не способны.земля пухом.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:48
      +6
      Простите а чем ФСБ в данной ситуации могло помочь ?
      Вы не иначе думаете что ФСБ за каждым либерастом или либерасткой бдит в сто глаз ? У нас не война и изолировать всех недовольных СВО в тундрах нет законных оснований . Так что не рвите сердце .
      Враги работают коварно однако они ведут войну любыми путями - у нас белые перчатки и типа благородство.
      Нет ответов вот и следствие .
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 07:03
        +6
        Цитата: сайгон
        Простите а чем ФСБ в данной ситуации могло помочь ?

        tihon4uk ( Дмитрий ) частично прав и с ним согласен. Чтобы получать информацию о планировании, подготовке и совершении преступления, используют методы и комплекс оперативно-розыскных мероприятий - называется оперативно-розыскная деятельность. Какие структуры (органы и службы) могут заниматься этой деятельностью регламентирует ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

        В общем, упрощенно, в каждом региональном управлении имеются оперативные службы (подразделения) оперативный состав которых, курирует различные направления по борьбе.
        В данном случае, после начала СВО, не только в ФСБ, но и в МВД оперативному составу связанному с противодействием экстремизму и терроризму было предписано выявлять группы и лиц склонных, или организованных для совершения терактов, саботажей, и пр.

        Уверен, что в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу имеются оперативные сотрудники, которые курируют линию этих "протестунов", имеют агентурную сеть, получают информацию.
        Или получили, доложили непосредственному начальству, которое посчитало несущественной инфу, реализацию не одобрило. Либо честно проморгали, не получили информацию.

        Для получения сведений о планировании, подготовке или совершении преступления не надо кажому сотруднику ходить за либертой, изолировать не обязательно.

        tihon4uk ( Дмитрий ) прошу Вас не делать скоропалительные выводы из-за данного эпизода а-ля "обсер системы", никудышные возможности ФСБ. Кроме тех, которые на "Геликах", имеются ребята действительно толковые, работают на совесть и по чести, аналогично и в МВД есть хорошие опера...
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:40
          +3
          Что за взрывчатка заложена была в статуэтку?
          Явно не самопальная, узнать бы ее происхождение, понятно что подрыв был по радиосигналу,простому студенту и любителю это не организовать... подрывник скорее всего втемную использовался...как расходный материал.
          Интересно мне все это с точки зрения спецов по антитеррору...куда ниточки от террористки приведут. what
          Возможно это ответка от англосаксов за удар Кинжалами по теневому штабу НАТО.
          1. стар
            стар Сегодня, 08:25
            -1
            Возможно это ответка от англосаксов за удар Кинжалами по теневому штабу НАТО.

            Террористы нанесли ответный удар. Что делать будем: о красных линиях поговорим или озабоченность выразим?
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:09
          +2
          Цитата: Lynx2000
          tihon4uk ( Дмитрий ) частично прав и с ним согласен. Чтобы получать информацию о планировании, подготовке и совершении преступления, используют методы и комплекс оперативно-розыскных мероприятий
          Отлично начали

          Цитата: Lynx2000
          Уверен, что в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу имеются оперативные сотрудники, которые курируют линию этих "протестунов", имеют агентурную сеть, получают информацию.
          Или получили, доложили непосредственному начальству, которое посчитало несущественной инфу, реализацию не одобрило. Либо честно проморгали, не получили информацию.

          Реальное положение, после данного преступления - полный непрофессионализм питерского ФСБ!
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 08:46
            -1
            Профессионализм спецслужб лишь отражение того,что имеем в обществе и на местах.Тут уж и предательство возможно.Кстати,откуда ехал совсем недавно один чучел,застрпленный КГБ в Гродно?
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 07:52
        +2
        А, ну да, ФСБ не при чём, снова участковый не досмотрел.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:32
        +1
        Цитата: сайгон
        Простите а чем ФСБ в данной ситуации могло помочь ?

        Хотя бы в том, что могло бы ограничить количество массовых мероприятий такого характера, где не организован контроль за входящими и «дары приносящими»...
        Гражданские люди практически беспомощны перед разными террористами и обученными специалистами. Собираться массово в условиях отсутствия гарантированной безопасности - преступная халатность.
        Геройствовать здесь не нужно.
        1. Sergio Vo
          Sergio Vo Сегодня, 09:41
          0
          достаточно сделать нормальный пропускной режим НЕ ДЛЯ ВСЕХ студенток ,а по приглашению, рекомендации ограниченного круга лиц. А лучше, если была хоть какая то информация о готовящемся покушении вообще перевести такие мероприятия на удалёнку!
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 06:44
    +9
    потиху отмудохать чтоб вся синяя была и сдохла и справку выдать сердечная недостаточность делов то или зимой в шизо упаковать одиночку и отопление отрубить тушку потом баландерам приходится от пола отдирать примерзает
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:44
      +4
      Цитата: Mazunga
      потиху отмудохать чтоб вся синяя была и сдохла и справку выдать сердечная недостаточность делов то или зимой в шизо упаковать одиночку и отопление отрубить тушку потом баландерам приходится от пола отдирать примерзает

      Вытрясти сначала из нее надо все что она знает...а потом уже куда нибудь на корм червям и рыбам.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:15
        +2
        Цитата: Mazunga
        потиху отмудохать чтоб вся синяя была и сдохла

        Цитата: Леха с Андроида.
        Вытрясти сначала из нее надо все что она знает

        Ребят грамотно делавших и ЭТО давно уже "кого нет, а те далече..."
        А, у сотрудников нового поколения, сегодня другие приоритеты в работе winked
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 08:37
          0
          Привет soldier
          Зачем нам плодить "узников свободы"? Прагматичнее заканчивать с ними окончательно, потому как перспектива стать "мучеником\жертвой за свободу", им не кажется заманчивой!
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 06:45
    +22
    Развели в Питере гадюшник во главе с Бегловым. И ведь не снимают. А теперь пошли ягодки.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:12
      +12
      Таких полно,прежде всего в крупных городах.Я еще бы Екатеринбург отметил
      1. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 07:30
        +4
        Да нечисть повсюду и на не последних должностях. И вот какая хрень- явные враги, а не трогают. Сидят пакостят в открытую и не боятся. Видать главный либероид который "осчастливил" Россию ельцин-центром любит патриотов Отечества только в окопах, а для души- вот такие Бегловы и Чубайсы.
      2. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 07:51
        +3
        Вы па по Екатеринбургу бы не сильно тут проходились, у нас тысячи добровольцев в СВО...А то что сидит Москвой посаженое-ну так ее видимо устраивает.
        1. Хибинский Пластун
          Хибинский Пластун Сегодня, 08:07
          0
          Так про то и речь. Враги Государства у руля на губернаторских должностях и не снимают. Куда уж говорить про нары для них. Хотя бы коленом под зад проводили с кресла, а нет сидят, пакостят, не боятся даже.
      3. ugos
        ugos Сегодня, 08:46
        +1
        В элите так всё перемешалось, так что не поймёшь где кончается либерал и начинается патриот, а бывает так что это одни и те же люди, так называемые ''ждуны'' которые мечтают всё вернуть взад, и эта категория людей распространяется очень высоко, а может и вовсе не заканчивается, до самого верха.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:18
      -2
      Цитата: Хибинский Пластун
      Развели в Питере гадюшник во главе с Бегловым. И ведь не снимают. А теперь пошли ягодки.

      Реальный вывод по контролю политической ситуации в стране я, для себя, сделал из телефонного разговора Ёсика Пригожина с Ахметовым.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:12
        0
        Цитата: Теренин
        Цитата: Хибинский Пластун
        Развели в Питере гадюшник во главе с Бегловым. И ведь не снимают. А теперь пошли ягодки.

        Реальный вывод по контролю политической ситуации в стране я, для себя, сделал из телефонного разговора Ёсика Пригожина с Ахметовым.

        Да, Гена. hi Поэтому безнаказанные отпрыски либерал-демократов свободно разгуливают со взрывными устройствами по России.
        Сейчас все эти шоу-ёсики громко, а ахметовы исподтишка деньгами и связями, встанут горой за яко-бы невинно-обманутую мразь.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +9
    Дарья Трепова участвовала в акции, которая была направлена против проведения на Украине и Донбассе специальной военной операции.
    Т.н. "либерально-демократическое сообщество" еще проживающих в России граждан - отличная площадка подбора кадров для проведения различных враждебных акций СБУ, ГУР и западных спецслужб. Не многовато ли "Софий Перовских" развелось в последнее время? Зачищать это поле необходимо жестко и без оглядки на реакцию запада. И пора наконец отменить мораторий на смертную казнь, на первом этапе хотя бы за терроризм и особо тяжкие преступления.
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:48
    +5
    Если её действительно взяли, то чекисты клубок этот раскрутят обязательно.
    1. Абросимов Сергей Олегович
      Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 09:11
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Если её действительно взяли, то чекисты клубок этот раскрутят обязательно.

      Не уверен. Именно потому, что ее так быстро взяли. Это значит, что "план отхода" для нее не был предусмотрен изначально. Да и сама террористка не озадачивалась вопросом: а что со мной будет после этого???
      Организаторы не боялись, что она кому-то что-то расскажет.
      Таким образом, использовали ее скорее всего "в темную"... В такой ситуации что-то внятное пояснить она вряд ли сможет поскольку слишком мало знает. А вот те кто стоял за ней - те, вероятно уже далеко и их, в обозримом будущем, не достать...
      1. Курганец-45
        Курганец-45 Сегодня, 10:12
        0
        Она минимум может рассказать где хранилась статуэтка до взрыва, кто имел доступ в здание, проверят запись звонков, геолокацию нахождения. Раскрутят.
  11. _просто
    _просто Сегодня, 06:48
    +9
    Данный теракт имеет цель устрашения, а не просто ликвидации отдельно взятого лица... Данное убийство должно заставить судорожно оглядываться лидеров общественного мнения и лишний раз заглядывать под машину. Ну, и стоить добавить, что война не закончится теоретическим выполнением целей, задач и проч. Обозлённые нацики под крылом британцев (как самых беспринципных), начнут взрывать, раскачивать общество и т.д.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:30
      0
      начнут взрывать, раскачивать общество и т.д.

      Уже давно начали и раскачивать и взрывать. И будут продолжать до тех пор, пока будем это терпеть.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:49
    +5
    Цитата: dmi.pris1
    Прлверяют окружение этой девушки.И в первую очередь,ее муж.По сообщением-тип,,видный в либеральных кругах.Может наконец дойдет до разгрома местной нечести.

    Российская либерота - это по большей части экстремисты, которые от нацистской сволочи мало чем отличаются. Ну может быть более трусоваты. Эти смердящие персонажи и тут облюбовали местечко. Разница в том, что нацистов уничтожают, а с этими пока цацкаются, можно сказать. Но в свете текущих событий, этой мрази назрела пора перекрывать кислород.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:34
      +2
      Цитата: Tagan
      Ну может быть более трусоваты.

      Тут обратная сторона, садизм вообще характерен для богом обиженых, как и склонность к терроризму. А там вся либерота - "на них природа отдохнула". Понимаете, у нормального человека, даже если планку сорвало и замочить врага охота - до падения планки еще ниже - всех мочить вообще, кто рядом, как вот у этой - пропасть. А либероте как раз пофигу - все виноваты, что мир им, красивым таким, статую не поставил. Татарский - гад пропутинский, а пацан, что мимо кафе проходил - так он тоже в путинской России, тоже виноват. Уверяю вас, у либероты именно такая логика, и ничего даже минимально неподходящего в том, что пострадали например не только их политические противники - они в принципе видеть не способны, это именно моральное уродство. Ну не будут менты например завалившие белорусского придурка, только что убившего одного из них через дверь - шмалять направо-налево даже по жене террориста, выкладывавшей это убийство только что в сеть. А вот либерота и фашики - просто не поймут, как это не замочить жену сепара
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:53
    +1
    Цитата: tihon4uk
    Очередной жидкий обсер всей системы безопасности и показ истинных возможностей фсб.на геликах кататься и крышевать,на большее не способны.земля пухом.

    Вы-то на большее, чем языком метелить, способны?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:10
      +1
      Вы-то на большее, чем языком метелить, способны?

      А Вы что, считаете, что с терроризмом и иностранными спецслуждами должны бороться волонтеры на общественных началах или специально обученные люди, получающие за это зарплату?
      В футбол и то играют профессионалы, получающие за это зарплату. И если они делают это плохо, то мы дружно их ругаем. Чем по результатам деятельности футболисты отличаются от работников спецслужб? А ничем! И никто не говорит критикам футболистов: "Иди на поле и играй сам".
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 07:47
        +3
        "Моя хата с краю" здесь не работает, если не станем более сплоченными и решительными, если будем и дальше продолжать жевать сопли и игнорировать всё происходящее, то ничего хорошего в конечном итоге это нам не принесёт.
  14. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:12
    +12
    Эти так называемые демократы и либералы - и есть самые настоящие террористы. Двадцать лет назад они точно так же защищали террористов и бандитов в Чечне. Вся мерзость этих демократов в том, что никто из них ни за что не несёт никакой ответственности. Они подставляют других.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 07:41
      +4
      Так может пора уже от слов переходить к делу, пора с либерастами поступать подобным образом, сколько можно на всё это смотреть, они открыто действуют, но ничего не меняется, всё в конечном итоге спускается на тормозах, сначала Дарья Дугина, теперь Владлен Татарский, если не будет необходимой ответной реакции, то вполне могут быть и следующие жертвы.
  15. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:14
    +2
    Цитата: tihon4uk
    Очередной жидкий обсер всей системы безопасности и показ истинных возможностей фсб.на геликах кататься и крышевать,на большее не способны.земля пухом.

    И этому ципсошнику ещё кто-то плюсует...
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:20
    +10
    Очень бы хотелось, что бы было проведено тщательное и вдумчивое расследование. Если хотите, надо провести ПРОЦЕСС, образцово- показательный. Не показушный. И, главное- сделать наконец выводы. Война идет. На войне- военные методы. Либерастов-по закону!
  17. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:24
    +8
    В лагерь на пожизненное за терроризм. Ближайших родственников - выселить в отдаленную местность с поражением в правах!
  18. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:28
    +9
    Укатать гадину на пожизненный. Пусть сдохнет в тюрьме. А за ребенка вообщен бы гниду пристрелить.
  19. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:33
    +6
    За терроризм нужна смертная казнь.
  20. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 07:34
    +1
    А когда-то фамилия Трепов означала принадлежность к русской элите и готовность отстаивать интересы государства.
  21. Быков.
    Быков. Сегодня, 07:34
    +7
    Ну а кто её научил бомбу делать? Откуда у неё взрывчатка и детонатор? Вряд ли эта курица самостоятельно всё это проделала.
    1. Бек69
      Бек69 Сегодня, 08:26
      0
      Курицы обучаемы, инструктор за три урока научит. Ввопрос, где взяла ВВ и радиодетонатор?
    2. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: Быков.
      Ну а кто её научил бомбу делать? Откуда у неё взрывчатка и детонатор? Вряд ли эта курица самостоятельно всё это проделала.

      Кто б спорил. Поэтому и важно что ее нашли, можно раскрутить цепочку.
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +4
    По версии правоохранителей, взрыв прогремел в результате
    . Идёт война не только "в полях", идёт война за умы людей!!! В некоторых случаях, у нас, есть предатели/противники, которые сбрендили окончательно!!! Они стали опасны, в буквальном смысле... т. е. на войне как на войне, осторожность проявлять лишним не будет!
  23. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 07:36
    +1
    Теперь из этой твари нужно любыми способами и без особых церемоний вытрясти всю имеющуюся информацию о заказчиках, хотя здесь в принципе и так всё понятно, а потом осудить её по статье "терроризм" и закрыть как минимум на 15 лет строгого режима, без всяких прав на УДО.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:22
      +1
      Не пятнашку, нет! Пожизненное, как минимум, а лучше всего - при попытке к бегству! am
  24. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:39
    -1
    Цитата: Дилетант
    Вы-то на большее, чем языком метелить, способны?

    А Вы что, считаете, что с терроризмом и иностранными спецслуждами должны бороться волонтеры на общественных началах или специально обученные люди, получающие за это зарплату?
    В футбол и то играют профессионалы, получающие за это зарплату. И если они делают это плохо, то мы дружно их ругаем. Чем по результатам деятельности футболисты отличаются от работников спецслужб? А ничем! И никто не говорит критикам футболистов: "Иди на поле и играй сам".

    Какие волонтеры? О чем вы? Я написал, что я считаю. Вроде вполне доходчиво.
    Ну может тогда вам следовало бы комментировать футбол? Вы не заметили, что специфика разная всё-таки?
    А с чего вы решили, что наши спецслужбы работают плохо? Очень сомневаюсь, что 100% случаев можно предотвратить.
  25. vfrcbv1965-2011
    vfrcbv1965-2011 Сегодня, 07:47
    +3
    Считаю, что после получение доказательств причастности руины к теракту, надо просто уничтожать руководство СБУ, или разведки руины, а также, до кучи, идиота Пономарева. Совершенно не понимаю, почему все эти клоуны, Зеленские, Будановы, Даниловы, Подоляки и т. д. и т. п., не ссут под себя в бункерах руины, а стебуться в эфирах, несут бред и свободно бродят по территории. Большой
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 08:10
      +2
      С руководством руины не все так просто. Почему эти бесы еще среди живых не понятно. Или нет нормальных разведданных для нанесения удара или есть какие то причины/договоренности не выпиливать верхушку бандерлогов. СВО надо было начинать с ударов по зелебобику и раде, а уже потом вводить войска. И это прочет верховного и его близких.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:16
      +1
      Цитата: vfrcbv1965-2011
      Считаю, что после получение доказательств причастности руины к теракту, надо просто уничтожать руководство СБУ, или разведки руины, а также, до кучи, идиота Пономарева. Совершенно не понимаю, почему все эти клоуны, Зеленские, Будановы, Даниловы, Подоляки и т. д. и т. п., не ссут под себя в бункерах руины, а стебуться в эфирах, несут бред и свободно бродят по территории. Большой

      Не вы один этого не понимаете, не вы один... request
  26. PASus
    PASus Сегодня, 07:59
    0
    Всех либерашек и сочуствующих украинцеввродкам отлавливать, устроить внутреннюю чистку в стране, незамедлительно.
    Пожизненно на урановые рудники этих мразей.
    1. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 09:07
      -1
      Не все кто не хочет превращения России в Северную Корею, сторонники Украины. Многие Украину и украинцев, мягко говоря, не любят. Кто виноват, что милитариция Украины идет полным ходом, а армия перевооружается оружием НАТО, и переобучается по стандартам НАТО. Нацификация Украины завершилась полным успехом. Украина идет в ЕЭС и НАТО. Украинцы в Европе, чувствуют себя, как дома. В этом наверно либералы и российские сторонники Украины виноваты. Вместо телевизора голову включи, патриот.
  27. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 08:01
    +3
    Захватили одну из щупалец монстра ,а толку . Голову нужно рубить, зеленский,и не важно что он кукла .
  28. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:06
    +1
    Надо дождаться официальных результатов расследования. Может быть всякое, но не похоже на частную инициативу сбрендивших либероидов. Пока кажется странным, что овца не свалила из страны сразу после подрыва.
  29. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 08:20
    0
    Хорошо, что не дали сбежать за границу, можно попробовать раскрутить цепочку, и поднять волну. Теракт в мирном городе, турристической мекке, погибший и раненые мирные жители. Некомильфо. Выступала против СВО? По итогам СВО, которые еще и не подведены, но уже видно, что результаты противоположны заявленным. Милитаризация и Нацификация Украины на пике, территория Украины не освобождена и не будет освобождена. Так что это .... Выступала в поддержку Украины, это уже совсем нехорошо. А участие в теракте, это уже совсем.
  30. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 08:42
    0
    Пацаны, а вы мыслить можете только в том направлении куда вам официальные СМИ укажут?
    Я не отрицаю тех версий, что причастны СБУ, отечественные либералы, западные разведки.
    Но всё же попробуйте подумать, с позиции, - а кому это выгодно? Кому больше всего мозолей отдавил Владлен?
    Вот вам пример, вопросами задаться. Постил уже, в другой теме этот ролик, тем не менее:

    Да, понимаю, морально более комфортно искать врагов извне, но также наивно думать, что в государстве Российском со времён убийства Холодова что-то принципиально поменялось.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 09:06
      +1
      Согласен, уж больно выборочный и аккуратный теракт, погиб только один человек [светлая память ему], который доставлял многим власть предержащим значительные неудобства.
  31. жарофф
    жарофф Сегодня, 08:52
    +1
    Что то я не слышу о ликвидациях медийных личностей на той стороне
  32. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:18
    0
    La loi du Talion : "œil pour œil, dent pour dent ", ou mieux sa version "body buildée" : " pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule" va sans doute revenir au goût du jour.
    C'est bien , mais les médias occidentaux, qui vont être très discrets sur ce dernier attentats, parleront en boucle des "réponses" Russe et nous aurons encore droit à une propagande Russophobe encore plus virulente...

    Il serait donc préférable que les "réponses" ne soient que des "accidents" , un peu comme nos ministres Français ou journalistes qui : se noient dans une petite flaque d'eau, se suicide avec l'arme oubliée de leur garde du corps, qui aveugle font du vélo sur la route ...


    Закон Талиона : "око за око, зуб за зуб", или, лучше сказать, его" построенная на теле " версия:" за один глаз оба глаза, за один зуб весь рот", несомненно, вернется на круги своя.
    Это хорошо, но западные СМИ, которые будут очень сдержанно относиться к этому последнему теракту, будут постоянно говорить о российских "ответных мерах", и мы по-прежнему будем иметь право на еще более яростную русофобскую пропаганду...
    Поэтому было бы лучше , если бы "ответы" были просто "несчастными случаями", как у наших французских министров или журналистов, которые : тонут в небольшой луже воды, совершают самоубийство с помощью забытого оружия своего телохранителя, который вслепую катается на велосипеде по дороге ...