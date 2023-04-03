Определена подозреваемая в совершении теракта в кафе на Васильевском острове Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге, как написали местные СМИ, произведено задержание подозреваемой в убийстве военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин). Потом выяснилось, что задержана не сама подозреваемая, а её сестра.Речь идёт о задержании сестры местной жительницы. Её имя – Дарья Трепова (1997 г.р.)Напомним, что Владлен Татарский погиб при взрыве в одном из петербургских кафе (на Васильевском острове), где проходил его творческий вечер. Максим Фомин был не только военным блогером, но и писателем, публицистом.По версии правоохранителей, взрыв прогремел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложено в статуэтку. Эту статуэтку в ходе творческого вечера Владлену Татарскому и преподнесла Дарья Трепова. Статуэтка была выполнена в виде бюста военкора. Мощность взрывного устройства оценена в 200 г в тротиловом эквиваленте.Сама Дарья Трепова представилась на творческой встрече студенткой академии художеств, в один из моментов встречи попросив военкора отлучиться за «небольшим презентом» в гардероб. Именно оттуда, как сообщают свидетели, она и принесла бюст.Момент входа девушки с коробкой в здание кафе на Университетской набережной попал на камеру видеонаблюдения.По последним данным, подозреваемую задержали в городе Пушкин (территориально входит в Пушкинский район города федерального значения Санкт-Петербург).Питерская пресса сообщает о том, что в феврале прошлого года Дарья Трепова участвовала в акции, которая была направлена против проведения на Украине и Донбассе специальной военной операции. Тот факт, что изначально девушка выступала против СВО, а потом вдруг решила посетить творческую встречу с военкором-патриотом, активно освещавшим ход спецоперации, обращает на себя особое внимание.В результате теракта помимо одного погибшего ещё и до 30 пострадавших. Среди них - ребёнок, который в момент взрыва проходил мимо здания кафе.Проводится проверка того, когда подозреваемая покинула здание, в котором располагалось кафе.