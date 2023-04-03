Администрация США выразила недовольство решением стран-экспортёров снизить объёмы добычи нефти

Цены на нефть значительно выросли после решения ряда стран-экспортёров о снижении объёмов добычи «чёрного золота».
Ранее сообщалось, что Казахстан сократит добычу нефти почти на 80 тысяч баррелей в сутки на период с мая по декабрь, Саудовская Аравия – на полмиллиона баррелей в сутки. Также решение о сокращении объёмов добычи заявили власти Омана, Ирака, Кувейта.
Это решение обозначено как принятое в рамках сделки ОПЕК+. Напомним, что Россия так же является подписантом этой сделки и тоже снижает объёмы нефтедобычи.
На этом фоне нефть подскочила в цене до отметки выше 86 долларов за баррель «чёрного золота» марки Brent. К настоящему времени цена несколько скорректировалась – торги идут на уровне цен в 84-85 долларов за «бочку».
Цены на российскую марку Urals тоже поднялись – примерно до 60 долларов за баррель.
Такие новости с нефтяного рынка, включая в первую очередь решение участников сделки ОПЕК+, не обрадовали американскую администрацию, однако вызвали позитивную реакцию среди американских «сланцевиков». Для властей США важно не допустить нового роста цен на топливо, ведь в скором времени начинается предвыборная кампания. А для нефтяников, занимающихся добычей в Северной Америке сланцевой нефти, цены ниже уровня 65 долларов за баррель приводят к нерентабельности производства.
Ожидается, что на фоне роста промышленной активности в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, цены на нефть как минимум в ближайшие месяцы могут оставаться на текущем уровне, а то и продолжить собственный рост.