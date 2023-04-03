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Администрация США выразила недовольство решением стран-экспортёров снизить объёмы добычи нефти

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Администрация США выразила недовольство решением стран-экспортёров снизить объёмы добычи нефти

Цены на нефть значительно выросли после решения ряда стран-экспортёров о снижении объёмов добычи «чёрного золота».

Ранее сообщалось, что Казахстан сократит добычу нефти почти на 80 тысяч баррелей в сутки на период с мая по декабрь, Саудовская Аравия – на полмиллиона баррелей в сутки. Также решение о сокращении объёмов добычи заявили власти Омана, Ирака, Кувейта.

Это решение обозначено как принятое в рамках сделки ОПЕК+. Напомним, что Россия так же является подписантом этой сделки и тоже снижает объёмы нефтедобычи.

На этом фоне нефть подскочила в цене до отметки выше 86 долларов за баррель «чёрного золота» марки Brent. К настоящему времени цена несколько скорректировалась – торги идут на уровне цен в 84-85 долларов за «бочку».

Цены на российскую марку Urals тоже поднялись – примерно до 60 долларов за баррель.

Такие новости с нефтяного рынка, включая в первую очередь решение участников сделки ОПЕК+, не обрадовали американскую администрацию, однако вызвали позитивную реакцию среди американских «сланцевиков». Для властей США важно не допустить нового роста цен на топливо, ведь в скором времени начинается предвыборная кампания. А для нефтяников, занимающихся добычей в Северной Америке сланцевой нефти, цены ниже уровня 65 долларов за баррель приводят к нерентабельности производства.

Ожидается, что на фоне роста промышленной активности в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай, цены на нефть как минимум в ближайшие месяцы могут оставаться на текущем уровне, а то и продолжить собственный рост.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +1
    Администрация США выразила недовольство
    Какая уже сотня недовольства Сша в копилку их внешней политики? Не получается у американцев взять под свой контроль решения ОПЕК + и уже не получится. В этом интересно то, что мнения американских "сланцевиков" кардинально расходятся с мнением администрации Сша. Выходит администрация Байдена работает явно не на своих добытчиков нефти.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 08:41
      +2
      Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 марта

      Это произошло на фоне решения восьми стран, включая Россию, дополнительно сократить добычу. США назвали решение нецелесообразным. Значит все правильно делаем раз им так нецелесообразно стало!!
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:08
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Выходит администрация Байдена работает явно не на своих добытчиков нефти.

    Ну конечно. Демократы это финансисты, производители зелёных бумажек из ничего, а республиканцы это промышленники.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:24
    0
    Лично меня это интересует только в свете того- выгодно ли это нам? Более- никак.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Лично меня это интересует только в свете того- выгодно ли это нам? Более- никак.

      Нам выгодно. Цена на нефть растёт, что бьёт по лбу матрасам со всеми их санкциями и потолками. yes
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:30
    +2
    Если в Госдепе США недовольны значит все правильно делается.
    Главное поболее насолить американцам...что бы жизнь им медом не казалась.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Если в Госдепе США недовольны значит все правильно делается.
      Главное поболее насолить американцам...что бы жизнь им медом не казалась.

      Тут ещё и С.Аравия им перца в штаны насыпала. Провела первую сделку с Китаем по продаже нефти за юани, отодвинув доллар.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:40
    +1
    Ну прямо странно, ей-богу))) Решили на весь мир накласть ссанкциев, а теперь удивляются, что с ними никто дела иметь не хочет и их интересы потому учитывать не желает... Ну вы сами подумайте, если объем торговли даже союзников-саудитов с Китаем - больше, чем с США и ЕС вместе взятыми - а не похрен ли даже вашим союзникам именно на ВАШЕ мнение? Про Катар, который вы гнобили и прочих - вообще речи нет
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:45
    +4
    Администрация США выразила недовольство

    ОПЕК+Россия тоже могли бы выразить неудовольствие низкими ценами на нефть и иные природные богатства, которые привыкли грабить наглосаксы.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:34
    +1
    Белый дом крайне недоволен ,галлон бензина по прогнозам будет стоить вместо 3,5 $ 4 $.Впереди сезон отпусков.И самое главное ,чтобы нарастить добычу ,надо увеличивать количество буровых ,а США с этим проблема.сланцевики в кредитах выше крыши.И в США не патриотично кредитовать не " зелёную" энергетику ,от слова совсем.ФРС борется с инфляцией повышая ставку ,а тут опять инфляционный процесс запущен - дорогое топливо,дорогой конечный продукт. Доставка до потребителя подорожает.Да и само вчерашнее подорожание было сделано красиво, секретно,неожиданно - даже везде сущий блумберг проспал .На казахов надо тоже смотреть,они со своей нефтянкой что то замышляют ,передел собственности может случиться. Нельзя американцев держать у нефтяного крантика.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:44
    0
    Прямые последствия "потолка" цен.
    А вас же, придурков, предупреждали...