Практически ежедневно наносятся удары по украинским резервам в городе Константиновка, что к западу от Артёмовска (Бахмута). Нередко ударов по объектам противника по несколько в течение суток.Не обошлось без нанесения ударов и в ночь на понедельник, 3 апреля. По последним сведениям, поражён объект размещения личного состава ВСУ, в том числе тех, кто был переброшен в Константиновку из Днепропетровской области Украины.Также поражены объекты противника в других оккупированных войсками киевского режима районах ДНР. В частности, осуществлено огневое воздействие по объектам в Курахово. Этот город находится западнее штурмуемой российскими войсками Марьинки. В Курахово ранее ВСУ перебросили резервы и осуществили обстрел западных кварталов Донецка.По заявлению украинской стороны, взрывы прогремели на Кураховской ТЭС, что привело к отключению электричества сразу в трёх энергосетях Покровского района. Также произошло отключение электроэнергии на Краматорском энергоузле.К настоящему моменту наиболее активные боевые действия на территории ДНР идут в районе Авдеевки, а также на западе Артёмовска (Бахмута) и в его окрестностях. Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин водрузил флаги на здании местной администрации, заявив о том, что юридически Бахмут взят.