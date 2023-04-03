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Нанесёнными ночью ударами поражены объекты с резервами ВСУ в Константиновке, украинская сторона сообщает о поражении ТЭС в Курахово

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Нанесёнными ночью ударами поражены объекты с резервами ВСУ в Константиновке, украинская сторона сообщает о поражении ТЭС в Курахово

Практически ежедневно наносятся удары по украинским резервам в городе Константиновка, что к западу от Артёмовска (Бахмута). Нередко ударов по объектам противника по несколько в течение суток.


Не обошлось без нанесения ударов и в ночь на понедельник, 3 апреля. По последним сведениям, поражён объект размещения личного состава ВСУ, в том числе тех, кто был переброшен в Константиновку из Днепропетровской области Украины.

Также поражены объекты противника в других оккупированных войсками киевского режима районах ДНР. В частности, осуществлено огневое воздействие по объектам в Курахово. Этот город находится западнее штурмуемой российскими войсками Марьинки. В Курахово ранее ВСУ перебросили резервы и осуществили обстрел западных кварталов Донецка.



По заявлению украинской стороны, взрывы прогремели на Кураховской ТЭС, что привело к отключению электричества сразу в трёх энергосетях Покровского района. Также произошло отключение электроэнергии на Краматорском энергоузле.

К настоящему моменту наиболее активные боевые действия на территории ДНР идут в районе Авдеевки, а также на западе Артёмовска (Бахмута) и в его окрестностях. Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин водрузил флаги на здании местной администрации, заявив о том, что юридически Бахмут взят.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:33
    -2
    Лишь бы это все было именно туда,куда требуется.И с соответствующим рещультатом.А то глядишь,на перепаханные артиллерией донбасские поля.....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:49
    +4
    Практически ежедневно наносятся удары по украинским резервам
    Значит в любом случае ряды резервов редеют, что положительно скажется в дальнейшем. Нормальная тактика - они сосредотачивают резервы, мы их методично прореживаем.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:56
    +3
    Разведка работает. Артиллеристы, точный дан приказ! (далее по тексту).
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:00
    -7
    Вот не понятно- "Уничтожен объект размещения." Казарму разрушили что ли? Ага, выгнали их на улицу! Да не дома надо разрушать, а бандеровцев уничтожать. И, не только в домах, где маловероятно их нахождение. А, в везде- в пути, на привале, на полигоне, на передовой, на приеме пищи. Везде. Хотя- это уже война. А, у нас- МВО.
  5. Игореш
    Игореш Сегодня, 08:05
    -13
    Зачем уничтожать инфраструктуру для мирного населения!!! Чтобы ещё больше обозлить население??? Им уже и так терять нечего, ни тепла, ни света, ни работы ,ни дома.... И бежать некуда. Мы все славяне с одинаковым менталитетом, и будут все с обеих сторон стоять до конца. Пока не уничтожат друг друга.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:38
      0
      А если танки и склады БК хранят на территории ТЭЦ это как? Пусть будет? Про бежать некуда - с промытыми мозгами да, а с нормальной головой - в России квартиру получишь..., не на берегу Черного моря, но Пермь, Новокузнецк и т.д. - вполне реально - и тепло, и свет, и дом и работа.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:53
        0
        Цитата: Uprun
        в России квартиру получишь...

        Чего-чего?
        Цитата: Uprun
        и тепло, и свет, и дом и работа.

        Ага, и ползарплаты за коммуналку...