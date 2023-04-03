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В немецком Rheinmetall заявили, что откроют центр по обслуживанию и ремонту техники НАТО ВСУ в Румынии неподалёку от границы с Украиной

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В немецком Rheinmetall заявили, что откроют центр по обслуживанию и ремонту техники НАТО ВСУ в Румынии неподалёку от границы с Украиной

После встречи с украинским руководством главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера в пресс-службе концерна было объявлено о решении по созданию центра «тылового обеспечения и обслуживания применяемого на Украине вооружения». Этот центр откроется в граничащей с Украиной Румынии.


Местом размещения центра техобслуживания натовской военной техники, используемой ВСУ, станет город Сату-Маре. Он находится менее чем в 30 км от границы с Закарпатской областью. Через Сату-Маре проходит железная дорога, соединяющая его с украинским Закарпатьем.

По последним данным, в указанном центре будет осуществляться техническое обслуживание и ремонт армейских грузовиков, БМП Marder, танков Leopard 1, Leopard 2 и Challenger. Также планируется осуществлять аналогичную деятельность с гаубицами и БТР производства стран Североатлантического военного блока.

В Rheinmetall утверждают, что центр по техническому обслуживанию натовской техники ВСУ начнёт работу уже до конца апреля 2023.

Создать такой центр с нуля за столь короткий срок проблематично. Поэтому можно предположить, что действовать он будет на базе одного из местных предприятий. В румынском Сату-Маре несколько промпредприятий, включая совместное с Германией машиностроительное. Оно занято производством запасных частей для автомобилей – главным образом немецких. Соответственно, туда могут поставить комплектующие и для военной техники стран НАТО, поставляющих таковую в интересах киевского режима.
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:37
    +4
    Получается воевать они собрались долго.....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      -2
      Воевать они будут до полного своего уничтожения, столкновение с НАТО на поле боя не избежно, слишком много поставлено на карту США, а Европа уже списана . Цитата "Через Сату-Маре проходит железная дорога, соединяющая его с украинским Закарпатьем.", отсюда и план действий удары, удары и еще раз удары по инфраструктуре. Закарпатье это горы, там дорог-то раз два и обчелся.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:00
      +2
      Получается, что Рейнметалл заработать хочет. Все для этого есть - предприятия в Восточной Европе банкротили не зря, и инфраструктура осталась, только подлатать...
      С долго собрались - ничего общего, тут просто папа хочет денег, а сколько будут поддерживать зависит от того, на сколько хватит денег - как раз Рейнметалл никому и ничего бесплатно делать не будет. Будут платить - будут ремонтировать, не более
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:41
    +4
    Если бы жд не функционировало то таскать технику с лбс было бы крайне затруднительно . Если не невозможно. Но логистика на Украине работает , жд функционирует , мосты в целости и сохранности. А значит странная военная операция продолжается ... Я думаю это не единственные чудеса в этом цирке которые нам еще предстоит увидеть
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:51
      0
      Да, эти азы военного дела знает любой курсант военного училища. Кто у нас в ГШ? А, они ведь еще и академии заканчивали. Тогда вопрос: команду дали- не трогать, или некому и нечем ударить.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:01
        0
        Предложите способ ПОЛНОГО уничтожения ПВО, чтоб летать каждый день бомбить одни и те же развязки и мосты в глубине территории, а то их быстро восстановят.
        Потеря даже одного стратега сейчас более весома чем уничтожение даже половины мостов на всей Окраине
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 08:52
          -1
          А зачем "стратегу" заходить в зону ПВО противника?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 09:20
            +1
            А вы поинтересуйтесь, что надо, чтоб свалить мост. А потом подумайте, что таких мостов для нарушения дорожной сети надо развалить не одну сотню, а главное - изо дня в день добавлять, потому как накинуть рельсы через пролет и щиты на них постелить - дело пары часов.
            Мосты десятками в глубине территории противника - только стратегами и никак иначе. Никакие высокоточные не пляшут. Там сотня кило вв - чисто дорожникам поржать. Можете посмотреть на беспилотный катер, воткнувшийся в бык украинского моста недавно - так там и не сотня была кеге
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    -1
    решении по созданию центра «тылового обеспечения и обслуживания применяемого на Украине вооружения»
    Немцы широко размахнулись после того, как активно втянулись в конфликт. Планов громадьё, политической трезвости все меньше, зато все больше пропасть между Германией и Россией. Американцы аплодируют немецкой тупости в украинском вопросе.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:01
      0
      Немцы, особенно молодые очень жаждут реванша (((, если вы познакомитесь с национальным немецким фольклором, то там главная мысль "месть". Надо это учитывать, зря их Сталин оставил, хоть и в противовес Польше.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:17
        0
        Не надо выдумывать.
        Демография в Германии примерно такая же, как в России. Мало молодежи, много пожилых.
        Никто ничего не "жаждет". Живут спокойненько, футбол, пиво.
        Фольклор немецкий - из раннего средневековья. Им никто не интересуется, кроме филологов.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:56
    0
    В румынском Сату-Маре несколько промпредприятий, включая совместное с Германией машиностроительное. Оно занято производством запасных частей для автомобилей – главным образом немецких. Соответственно, туда могут поставить комплектующие и для военной техники стран НАТО, поставляющих таковую в интересах киевского режима.

    Я чёй-то недопонял - у нас диверсанты кончились? Или наши учёные-шаровики шаровые молнии разучились делать? Я так понимаю, что на этом заводике неожиданно должен случиться пожар или другое-какое наводнение с эпидемией, а то, как говорила Алиса в стране чудес - чем дальше, тем страньше и страньше. Очень странная война.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:58
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Я так понимаю, что на этом заводике неожиданно должен случиться пожар или другое-какое наводнение с эпидемией,

      А где запчасти на наши Мерседесы и прочие Ауди тогда брать?
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:04
    +2
    Вполне ожидаемое решение. Было бы странно, если бы до этого никто не додумался. Пару таких центров в Польше, пару в Румынии, по одному в Словакии-Венгрии - и можно долго поддерживать боеспособность на плаву. Бояться этим странам особо не приходится - все красные линии втоптаны в землю десятки раз...
    1. cadaver
      cadaver Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: sdivt
      Бояться этим странам особо не приходится - все красные линии втоптаны в землю десятки раз...

      Главный чертежник красных линий по ходу самоотстранился от их дальнейшего черчения.