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ВКС России отработали по позициям и объектам противника на правобережье Херсонской области

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ВКС России отработали по позициям и объектам противника на правобережье Херсонской области

Российские войска отработали по позициям ВСУ и местам сосредоточения резервов противника на оккупируемой им части Херсонской области. Сообщается о том, что для нанесения поражения объектам противника использовалась авиация ВКС России.


Уничтожены несколько объектов с живой силой и техникой ВСУ на правом берегу Днепра. Сообщается и о поражении склада с боеприпасами, который формировался украинскими войсками в течение нескольких последних недель.

Там же – на херсонском правобережье - активно формируется так называемая «гвардия наступления», которую собираются задействовать в том числе для форсирования Днепра на нескольких направлениях. Одно из таких направлений – острова на Днепре ближе к устью этой крупной реки.

В ночное время суток воздушная тревога объявлялась на ряде подконтрольных киевскому режиму территорий. Это помимо всего прочего Днепропетровская область и оккупированная ВСУ часть Запорожской области.

Изначально украинская сторона сообщала о «высокой вероятности использования россиянами «Шахидов». Так на Украине называют российские дроны «Герань» («Герань-2»).

По утверждению украинского генерального штаба, за минувшие сутки ВКС РФ нанесли 22 авиационных удара. Сообщается, что наиболее массированные удары были нанесены по объектам в Константиновке (оккупирована ВСУ) и правобережью Херсонской области.

Напомним, что также российские войска нанесли удары по объектам противника и в городе Курахово, оккупированном в ДНР вооружёнными силами Украины.
Использованы фотографии:
кадр из видео ТГ-канала "Военкоры Русской весны"
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3 комментария
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:23
    +8
    Удары по резервам радуют. Надеюсь, командование подготовило планы противодействия широко анонсированному наступлению бандерлогов. Гвардия наступления должна присоединиться к бандере.
    1. corrado
      corrado Сегодня, 09:45
      0
      Помнится количество вылетов нашей авиации при Сирийской компании. По 160 за сутки. Эххх сегодня бы так.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    +4
    за минувшие сутки ВКС РФ нанесли 22 авиационных удара
    Ну если даже ГШ ВСУ вынужден признать авиационные удары, то значит удары результативны и наносят ощутимый ущерб. Ни дня продыха нацикам, чтобы вздрагивали от любого резкого звука, а наши удары всегда достигали цели.