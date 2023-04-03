ВКС России отработали по позициям и объектам противника на правобережье Херсонской области

Российские войска отработали по позициям ВСУ и местам сосредоточения резервов противника на оккупируемой им части Херсонской области. Сообщается о том, что для нанесения поражения объектам противника использовалась авиация ВКС России.
Уничтожены несколько объектов с живой силой и техникой ВСУ на правом берегу Днепра. Сообщается и о поражении склада с боеприпасами, который формировался украинскими войсками в течение нескольких последних недель.
Там же – на херсонском правобережье - активно формируется так называемая «гвардия наступления», которую собираются задействовать в том числе для форсирования Днепра на нескольких направлениях. Одно из таких направлений – острова на Днепре ближе к устью этой крупной реки.
В ночное время суток воздушная тревога объявлялась на ряде подконтрольных киевскому режиму территорий. Это помимо всего прочего Днепропетровская область и оккупированная ВСУ часть Запорожской области.
Изначально украинская сторона сообщала о «высокой вероятности использования россиянами «Шахидов». Так на Украине называют российские дроны «Герань» («Герань-2»).
По утверждению украинского генерального штаба, за минувшие сутки ВКС РФ нанесли 22 авиационных удара. Сообщается, что наиболее массированные удары были нанесены по объектам в Константиновке (оккупирована ВСУ) и правобережью Херсонской области.
Напомним, что также российские войска нанесли удары по объектам противника и в городе Курахово, оккупированном в ДНР вооружёнными силами Украины.