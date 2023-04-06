От жертвы к хищнику. Пора переходить от ЧОПов к ЧВК

Лед тронулся. Государство, наконец-то, решило ответить множеству нытиков, которые уже много лет раскручивают тему «я не пойду воевать за олигархов». В каких только вариациях я это не слышал за последние годы. Именно этим мотивируют свое бегство из страны молодые, но уже изрядно протухшие «сливки общества».
Именно эту тему практически постоянно раскручивают наши противники, рассказывая о мифических и существующих дворцах и поместьях наших сограждан, рассказывая о барских замашках наших богачей. При этом совершенно не важно, как заработаны средства этих людей. Плевать, что самодуры встречаются во всех слоях общества.
А ведь логика в таких заявлениях есть. Действительно, почему многочисленные частные компании, возникшие на базе некогда мощных государственных предприятий, должны защищать солдаты и офицеры, которые призваны на военную службу государством? Частников должны защищать частники. Вполне логичный и удобоваримый вывод. Тем более что у наших Вооруженных сил и так в последние годы работы хватает.
Вернемся к вопросу о нытиках. Так, для сведения. Наши мощные компании «Газпром» и «Транснефть» ещё в 2013 году создали свои частные охранные структуры. Причем это не какие-то там подпольные формирования, которые создавались в обход закона, на создание этих структур было получено официальной разрешение. А ЧВК организованы ещё раньше. Правда, вне пределов РФ.
Совсем недавно такое же разрешение выдано и компании «Лукойл». Так что, зная хватку наших руководителей таких мощных компаний, можно сказать, что у «Лукойла» уже тоже есть такая организация. Увы, в современных условиях объекты топливно-энергетического комплекса необходимо защищать. Защищать и за границей, и, увы, внутри страны.
Это частная армия или все-таки ЧОП?
Думаю, что скоро начнется или уже начался пока «плач», но затем «вой» о том, что Россия стоит на пороге гражданской войны в связи с «все плохо везде», и олигархи формируют свои частные армии для защиты собственных подвалов с «КамАЗами» долларов и евро от разъяренного народа. Все по давно озвученной методичке для либеральных СМИ.
Ну не вписываемся мы в логику Запада. Должны ненавидеть войну, власть, «владельцев заводов, газет, пароходов», да вообще свою страну в целом, а по факту люди в подавляющем большинстве поддерживают действия правительства. Не понимают они, почему трудности нас сплачивают. Их «каждый сам за себя» не тянет против нашего «мы победим».
Я как-то рассказал знакомому американцу бородатый анекдот о том, как во время застолья русские всю ночь доказывали американцу, что у нас отвратительное правительство, а когда он под утро тот с этим согласился, ему набили морду. Реакция мне понравилась: «А за что побили его? Он же согласился...» Наверное, лучшего ответа на вопрос о том, почему мы не такие, как они, не придумаешь.
Вообще, тезис о том, что Россия скоро развалится от экономического краха, от отсутствия идеологии, под воздействием западной военной мощи и прочего, уже порядком надоел. Да, мы чувствуем, что жить стало сложнее. Мы видим последствия западных санкций, несмотря на все заверения чиновников о том, что их нет. Но что в итоге? В итоге – «не дождетесь, сами скорее вымрете, чем мы»…
Те, кто каким-либо образом знаком или сталкивался с объектами топливного комплекса, прекрасно знают, как они охраняются. Организовано там все, как было принято писать раньше, по мировым стандартам. Мышь и прочие наземные и подземные твари не проскочат. Эти самые пресловутые «олигархи» и там сработали как надо.
Зачем, вообще, нам необходимы ЧОПы по охране предприятий по переработке и транспортировке углеводородов? Думаю, особо заострять на этом внимание не стоит. Про украинских диверсантов писать тоже не буду. А вот буду про то, что у нас достаточно своих обиженных на что-то придурков, которые могут что-то поджечь или взорвать в отместку за личную обиду.
К чему приведет такая «шалость» обиженного тоже писать не буду. Крупный нефтекомбинат или химическое производство вполне себе спокойно снесет с лица земли город с населением несколько десятков, а может, сотен тысяч человек. Те, кто проживает в радиусе пары десятков километров от таких производств, со мной согласятся.
Почему-то ЧОПы на железнодорожных вокзалах или в метро для нас норма. Никто не говорит, что это частные армия руководителей РЖД или метрополитена, а вот ЧОПы на опасных производствах «это другое». Очень попахивает от таких заявлений мерзким смрадом.
Понятно, что нефтекомбинат должны охранять не сотня бабушек «а-ля старушка» из «Операции Ы и других приключений Шурика». Там работают тысячи сотрудников. Причем обученных и подготовленных для такой работы. Ясно, что если использовать армейский подход деления подразделений по численности личного состава, то это как минимум батальоны и даже полки.
Но, увы, это ЧОПы, которые в современных условиях необходимо модернизировать. Необходимо создавать дополнительные структуры для борьбы с новыми угрозами. Именно эти изменения и пугают тех, кто говорит о создании мини-армий.
Караул! Частные армии разрастаются…
Для начала напомню пару случаев из недавнего прошлого. ВСУ нанесли удары по перекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в приграничной области России. ВСУ нанесли удар беспилотниками по заводу по производству бензина в другой области. Все три удара не нанесли серьезного ущерба, дроны были сбиты на подлете, но…
Ох уж это но. Именно оно портит общую картинку событий. Что было бы, если бы дроны долетели? Какие последствия такие прилеты могли бы вызвать? Нет, я не буду говорить о страшных взрывах и прочем. Нефтеперекачки строили в советское время, и там не так-то просто организовать серьезную аварию.
А если такой дрон прилетит по комбинату Татнефти? Или другому такому же комбинату в глубоком тылу? Купить и переформатировать гражданский дрон под боевой несложно. Сегодня таких умельцев достаточно и в украинской, и в Русской армии. Да и гражданские специалисты в этих делах поднаторели.
Что в этом случае должно предпринять Минэнерго России? Вполне логичным выглядит решение о разработке мер для противодействия БПЛА. Причем, что важно, топливно-энергетические компании ничего не просят у государства. Они имеют возможности самостоятельно закупить самое современное оборудование для борьбы с БПЛА. Кстати, это решение напрямую связано с законом об ужесточении требований к охране объектов ТЭК, который принят ещё в прошлом году.
Интересно, что такая возможность закупок была поддержана Государственной думой. Что тоже вполне логично. В условиях проведения СВО государство должно сосредоточить усилия для обеспечения воюющих подразделений. Поэтому приветствует любую помощь от частного бизнеса. Топливно-энергетический комплекс имеет важнейшее значение именно для страны.
И опять, необходимо вернуться к недавнему прошлому. ВСУ для обстрелов аэродромов в Воронежской области использовало советские беспилотники с большим радиусом действия. Антидроновое ружье в этом случае просто бесполезно. Значит, есть необходимость в получении ЧОПами средств ПВО, которые способны сбивать и такие БПЛА.
И вот тут возникает уже другая структура, напоминающая армейскую. Использование военной техники и вооружения переводит ЧОП в совершенно другой класс организаций – ЧВОП. Частная военно-охранная организация. Что, по моему мнению, вполне оправданно в тех регионах, где существует реальная опасность нанесения ударов боевыми БПЛА и ракетами.
Правда, возникает вопрос о том, кто будет снабжать ЧВОПы этими системами, кто их будет ремонтировать, кто будет представлять данные о пусках ракет и боевых дронов в сторону охраняемых объектов? Своих структур, способных это делать, у ЧВОП нет. Значит, необходимо налаживать взаимодействие с армией, что, в свою очередь, вызовет необходимость уже у армейских штабов включать деятельность по такому взаимодействию в свои планы.
А может, сразу ЧВК?
Я много раз писал о действиях ЧВК «Вагнер». Те, кто давно читает мои материалы, наверное, заметили изменение в том, как я их стал называть. Наряду с сотрудниками ЧВК, я все чаще пишу слово добровольцы. Что соответствует действительности. Они действительно добровольцы и сотрудники. Но действуют, увы, вне правового поля. Нет у нас в стране такой структуры, как ЧВК!
Для начала отвечу на главный вопрос для большинства читателей – почему? Почему закон о ЧВК до сих пор не принят в России? Это раньше, до начала СВО и начала героической истории ЧВК «Вагнер» в этой операции, вопрос не стоял остро. Ну действуют музыканты где-то в Африке, где-то в Сирии. Так они вроде как и не наши.
Нет, в первый раз вопрос о признании ЧВК был поднят в Госдуме ещё в 2012 году. И был успешно «закопан» силовыми ведомствами по причине «недостаточной проработки» вопросов надзора над этой структурой. Хорошо вооруженные, хорошо подготовленные отряды боевиков, надо признаться, действительно пугают. Без полновесного контроля допускать их существование на территории страны реально опасно.
Не думайте, что история о признании ЧВК на этом закончилась. Законопроекты подавались в Думу и в 2015, и в 2016, и в 2018 году, и в марте 2022 года. Результат тот же, с теми же отговорками. Короче говоря, а воз и ныне там.
А вот теперь немного фантастики, которая вполне может стать реальностью. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
Сегодня сами слова «ЧВК», «музыканты», «Вагнер» звучат не просто привычно. Они звучат с гордостью. Мощь музыкантов признают даже враги. Появились люди, в том числе и уважаемые в России политики, которые предлагают создать свои ЧВК.
Например, союз добровольцев Донбасса заявляет о готовности консолидировать свои отряды в объединение по типу ЧВК. Рамзан Кадыров открыто заявляет о желании создать собственную ЧВК. Даже Министерство обороны России рассматривает варианты привлечения иностранных добровольцев, в том числе и в виде ЧВК.
Но вернемся к основной теме статьи. О ЧОПах и ЧВОПах все понятно. Чем же ЧВК от них отличается? Почему в подзаголовке я призвал сразу перейти к ЧВК? В чем коренное отличие ЧВК от ЧОП? Достаточно посмотреть на действия ЧВК «Вагнер», и все становится на свои места.
ЧОП и ЧВОК – организации оборонные, призванные обеспечить защиту охраняемого объекта от нападения. Они находятся в заведомо проигрышном положении. Они жертва. А жертва, как бы сильна и смела она ни была, всегда останется жертвой. Она по-любому погибнет. Станет тушей на столе хищников. ЧВК же – это, скорее, хищники. Они не ждут нападения, а нападают сами. Да, хищники тоже погибают, возможно, даже больше, чем жертвы, но у них есть альтернатива.
В случае с охраной объектов, а наши ТЭК имеют такие объекты не только в России, но и за рубежом, ЧВК имеют возможность не только обороняться от нападения, но и наносить превентивные удары по нападающим уже на стадии подготовки нападения. ЧВК обладают не только охранными структурами, но и штурмовыми и разведывательными подразделениями. ЧВК «Вагнер», со слов Евгения Пригожина, имеет даже свои разведывательные спутники и авиацию.
И в заключение
Я не зря связал вопрос о создании ЧОПов в крупных российских ТЭК с легализацией ЧВК. И это не просто моё мнение, это элементарная логика развития событий. Ответственность частных охранных структур по охране объектов топливно-энергетического комплекса и других опасных производств непомерно возрастает с каждым днем.
Но в таком случае теми же темпами должны возрастать и полномочия этих организаций. Должны увеличиваться и ресурсы, которыми охрана должна обладать для успешного выполнения своих обязанностей. Как это будет происходить, я описал выше. Или так, или ЧОПы превратятся в профанацию. Я не знаю, будет ли все-таки принят закон о ЧВК. Какая ещё нужна экспертиза, например, для ЧВК «Вагнер»?
В том, что будущее охранных структур – это включение их в систему военного планирования, я уверен. Такое включение не только решит проблемы снабжения, ремонта, планового обслуживания техники и вооружения ЧВК, но и проблему самого участия частников в боевых действиях. По крайней мере, мы больше не услышим от Евгения Пригожина жалобы на снарядный голод и прочее...
Хватит, наверное, стыдливо прятаться за красивыми словами о добровольцах. Хватит обвинять наши ПВО в головотяпстве после каждого налета украинских дронов. Противник тоже не дурак. Пора двигаться вперед. В том числе и в модернизации охранных структур...