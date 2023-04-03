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Президент Турции заявил, что его двери для американского посла в стране закрыты

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Президент Турции заявил, что его двери для американского посла в стране закрыты

Американский посол в Турции разочаровал турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который решил больше с ним не встречаться.


Эрдогана вывела из себя недавняя встреча посла США в Турции Джеффа Флейка с главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах кандидатом от Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщает турецкая газета Star.

Президент Турции пристыдил Флейка за его встречу с Кылычдароглу, отметив, что это фактическое вмешательство в выборы.

С каким лицом после этого вы будете просить о встрече с президентом?

- сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, так как американский посол не знает своего места, его (Эрдогана) двери закрыты для него.

Турция готовится к выборам президента и парламента страны, которые должны состояться 14 мая этого года. Очевидно, что встречей с оппозиционным кандидатом своего посла Вашингтон показывает, кого он готов поддерживать на выборах. Такая позиция Белого дома не может не беспокоить Эрдогана.

Согласно ряду соцопросов, проведённых в Турции, Эрдоган немного уступает Кылычдароглу и набирает около 47% голосов.

Напомним, что Эрдоган находится на посту президента Турции с августа 2014 года.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Турции
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:56
    +4
    Эрдоган не надо дверь закрывать,посол должен знать что если он эту дверь откроет ,то ему в морду прилетит совковая лопата плашмя.С хамам надо только так.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 08:57
    +7
    Cильное заявление. Не каждый такое может сказать. Что у них опять не срослось?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:00
      -1
      Послы не имеют права прямо или косвенно поддерживать или как-либо иначе участвовать в политической жизни страны пребывания, Эрдоган вообще клоун - это прямое основание для высылки дипломата, и так практически всегда и везде происходило - это нарушение самого статуса дипмиссии, он не может после этого просто быть послом.
      Там есть какие-то заморочки, что мол может высказать мол поддержку своей страной такого-то такого-то, но кажись, это тоже основание для прекращения пребывания дипмиссии
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:15
      +3
      . Что у них опять не срослось?

      Эрдогашу штаты сместить хотят. Хотят более лояльного к ним отношения. Быть беде, если сместят
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:58
    +8
    Султану теперь сильно придется вертеться чтобы выиграть у соперника - США обозначили кого будут поддерживать
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    +7
    С каким лицом после этого вы будете просить о встрече с президентом?
    С наглым, циничным и высокомерным лицом свойственным всем американским послам во всех странах мира. А уж вмешательство в выборы на уровне американских диппредставительств - норма, которую Сша четко соблюдают. Достаточно вспомнить ходаков в американское посольство в России и Белоруссии перед выборами и "хождение в народ" американских дипломатов в процессе попыток массовых беспорядков.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:03
    +6
    Цитата: Azerbaijan2023
    Cильное заявление. Не каждый такое может сказать. Что у них опять не срослось?

    Скорее продолжение "несрастания". После попытки ликвидации Эрдогана пиндocы не оставляют надежды сместить режим, пусть уже не таким радикальным путём.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:08
    +2
    Ну и выслал бы до "хаты", был бы посол, а повод всегда найдется.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:17
    +1
    Будет вечным президентом (убийцей летчиков ,пособником террористов и партнером)
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:18
    0
    Цитата: igorbrsv
    . Что у них опять не срослось?

    Эрдогашу штаты сместить хотят. Хотят более лояльного к ним отношения. Быть беде, если сместят

    Ему нельзя: его затаскают по судам, и это в лучшем случае.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:26
    +1
    Цитата: Макс1995
    Будет вечным президентом (убийцей летчиков ,пособником террористов и партнером)

    От турок миролюбия ждать не приходится, независимо от того, кто придет на смену. Когда им выгодно, будут клясться в дружбе, при этом ныкая под полой нож.
  10. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 09:33
    0
    Народу не терпиться, чтобы увидеть его уход. Больше 20 лет на посту, а экономика на дне.
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:34
    +2
    Надо же! Никогда матрасы в выборы "не вмешивались", и вот опять...
    Объявить посла персоной нон грата и выслать из страны. Пущай другого присылают. Пока туда - сюда, уже и выборы пройдут.