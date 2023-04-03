Президент Турции заявил, что его двери для американского посла в стране закрыты

С каким лицом после этого вы будете просить о встрече с президентом?

Американский посол в Турции разочаровал турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который решил больше с ним не встречаться.Эрдогана вывела из себя недавняя встреча посла США в Турции Джеффа Флейка с главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах кандидатом от Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщает турецкая газета Star.Президент Турции пристыдил Флейка за его встречу с Кылычдароглу, отметив, что это фактическое вмешательство в выборы.- сказал Эрдоган.По словам турецкого лидера, так как американский посол не знает своего места, его (Эрдогана) двери закрыты для него.Турция готовится к выборам президента и парламента страны, которые должны состояться 14 мая этого года. Очевидно, что встречей с оппозиционным кандидатом своего посла Вашингтон показывает, кого он готов поддерживать на выборах. Такая позиция Белого дома не может не беспокоить Эрдогана.Согласно ряду соцопросов, проведённых в Турции, Эрдоган немного уступает Кылычдароглу и набирает около 47% голосов.Напомним, что Эрдоган находится на посту президента Турции с августа 2014 года.