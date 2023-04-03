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Экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ: Страны НАТО не могут производить нужное Украине количество боеприпасов

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Экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ: Страны НАТО не могут производить нужное Украине количество боеприпасов

В настоящее время страны Североатлантического альянса не в состоянии производить такое количество боеприпасов, в котором нуждаются украинские вооруженные силы. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос на YouTube-канале Diaspora.


Украинский военный эксперт утверждает, что каждый день в зоне боевых действий расходуются тысячи боеприпасов. Поэтому даже налаживание производственных процессов на предприятиях военной промышленности стран НАТО не сможет исправить ситуацию со снарядным дефицитом.

Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество [снарядов], даже если они сейчас будут уже налаживать их выпуск

- отметил генерал Кривонос.

О дефиците боеприпасов у формирований киевского режима известно давно. Запад пытается решить эту проблему, но сделать это не так просто, как могло бы показаться. Во-первых, военная промышленность европейских стран, да и США, десятилетиями сокращала производственные мощности. Сейчас не хватает оборудования, включая станки, для производства большего количества снарядов.

Во-вторых, есть очевидная проблема с кадрами – на Западе в еще большей степени, чем в России, сократилось количество квалифицированных рабочих, а компенсировать эту нехватку за счет тех же африканских мигрантов просто невозможно – ни квалификации, ни образования, ни желания трудиться на заводах у них нет.

Однако Запад надеется на то, что удастся решить проблему с нехваткой боеприпасов. К этому призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что западным государствам нужно немедленно нарастить производственные мощности, чтобы снабжать ВСУ боеприпасами.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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11 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 08:59
    +1
    Хм. У НАТО проблемы с логистикой. Всё понятно.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 09:07
      0
      То есть ВВП сказал то что есть на самом деле и укрорейх подтверждает слова президента России. От и хорошо.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:04
    +4
    Да хватит уже прибедняться, оружие и боеприпасы поступают в 404 ую в режиме 24/7 , русская разведка не мониторит "пустой треп ", она мониторит реальные данные
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 09:24
      +2
      Подобные шапкозакидательские статьи очень вредны - США и НАТО мощный враг, с мощным и современным ВПК.
      И если пока их ВПК не раскочегарился по полной, то это вовсе не повод трубить в фанфары.
      США вступили во Вторую мировую войну с жалкой армией, которая в 1940 году не смогла победить бы даже Канаду, а в 1943 году уже произвели самолётов, кораблей больше, чем все страны Оси и союзники вместе взятые и завершили войну в 1945 году с крупнейшими в мире ВМС и ВВС.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:06
    0
    Йенс Столтенберг, который заявил, что западным государствам нужно немедленно нарастить производственные мощности, чтобы снабжать ВСУ боеприпасами.

    Столтенберг! Вперед на завод! Личным примером по три смены в день! Остальным станет стыдно и они присоединятся! Вот тогда ВСУ может быть и хватит снарядов, в чем лично я очень сомневаюсь.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    0
    Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество [снарядов]
    Поэтому усиленно скребут по сусекам в различных странах мира. Даже ООН (?) подключилось к этому. А как стараются болгары, словаки, чехи... восстанавливая производство снарядов советских калибров. Наверное американцам остается наступить себе на горло и ввести жесткий лимит расхода снарядов для ВСУ, часть которых целенаправленно используется исключительно по гражданским объектам.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:13
    0
    Да, призывателей там достаточно - стоптанный, боррелька, урсулка...., только вот за чей счет банкет?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    0
    Хватит ныть.Запад прикажет и в штыковую пойдёте на пулемёты.Надо проверять,один укроисточник - зе анонсировал наступление на следующей неделе,может на эмоциях сказано.
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 09:20
    0
    И слава Богу что ПОКА не могут.
    Но смогут.
    Поэтому Россия должна не по зернышку клевать и ещё ничего не начинать, а максимально мобилизоваться и раздавить Украину всей мощью до конца 2023 года, не давая врагу сосредоточиться, взять Киев и Одессу.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:27
    0
    В Запорожье 3 апреля введён комендантский час с 22 00до 5 00.По мне будет передеслакация частей ночью ,через город.
  9. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 09:37
    0
    Как же они с нами воевать собирались? НАТО с Россией? Или они и не собирались?