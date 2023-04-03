В настоящее время страны Североатлантического альянса не в состоянии производить такое количество боеприпасов, в котором нуждаются украинские вооруженные силы. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос на YouTube-канале Diaspora.
Украинский военный эксперт утверждает, что каждый день в зоне боевых действий расходуются тысячи боеприпасов. Поэтому даже налаживание производственных процессов на предприятиях военной промышленности стран НАТО не сможет исправить ситуацию со снарядным дефицитом.
Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество [снарядов], даже если они сейчас будут уже налаживать их выпуск
- отметил генерал Кривонос.
О дефиците боеприпасов у формирований киевского режима известно давно. Запад пытается решить эту проблему, но сделать это не так просто, как могло бы показаться. Во-первых, военная промышленность европейских стран, да и США, десятилетиями сокращала производственные мощности. Сейчас не хватает оборудования, включая станки, для производства большего количества снарядов.
Во-вторых, есть очевидная проблема с кадрами – на Западе в еще большей степени, чем в России, сократилось количество квалифицированных рабочих, а компенсировать эту нехватку за счет тех же африканских мигрантов просто невозможно – ни квалификации, ни образования, ни желания трудиться на заводах у них нет.
Однако Запад надеется на то, что удастся решить проблему с нехваткой боеприпасов. К этому призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что западным государствам нужно немедленно нарастить производственные мощности, чтобы снабжать ВСУ боеприпасами.