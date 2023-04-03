Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество [снарядов], даже если они сейчас будут уже налаживать их выпуск

В настоящее время страны Североатлантического альянса не в состоянии производить такое количество боеприпасов, в котором нуждаются украинские вооруженные силы. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос на YouTube-канале Diaspora.Украинский военный эксперт утверждает, что каждый день в зоне боевых действий расходуются тысячи боеприпасов. Поэтому даже налаживание производственных процессов на предприятиях военной промышленности стран НАТО не сможет исправить ситуацию со снарядным дефицитом.- отметил генерал Кривонос.О дефиците боеприпасов у формирований киевского режима известно давно. Запад пытается решить эту проблему, но сделать это не так просто, как могло бы показаться. Во-первых, военная промышленность европейских стран, да и США, десятилетиями сокращала производственные мощности. Сейчас не хватает оборудования, включая станки, для производства большего количества снарядов.Во-вторых, есть очевидная проблема с кадрами – на Западе в еще большей степени, чем в России, сократилось количество квалифицированных рабочих, а компенсировать эту нехватку за счет тех же африканских мигрантов просто невозможно – ни квалификации, ни образования, ни желания трудиться на заводах у них нет.Однако Запад надеется на то, что удастся решить проблему с нехваткой боеприпасов. К этому призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что западным государствам нужно немедленно нарастить производственные мощности, чтобы снабжать ВСУ боеприпасами.