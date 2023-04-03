Российское предприятие назвало предполагаемые сроки начала серийного выпуска модернизированной станции связи «Гроза»

Модернизированная станция тропосферной связи «Гроза» может быть запущена в серийное производство до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора завода НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» Рината Галеева.
Как известно, с помощью станции можно обеспечивать связь на расстоянии до 210 километров в труднодоступных районах, включая горы, автомобильные и железные дороги, отдаленные промышленные предприятия. В современных условиях такие возможности приобретают особо важное значение.
Запуск серийного производства модернизированной станции тропосферной связи «Гроза» планируется до конца 2023 года. В ходе испытаний усовершенствованный цифровой модем позволил обеспечить скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- рассказал Ринат Галеев в беседе с ТАСС.
Напомним, что в сентябре 2022 года на предприятии НПП «Радиосвязь» в Красноярске было запущено первое в Российской Федерации производство гражданских станций тропосферной связи «Гроза», оборудованных высокоскоростным цифровым модемом, который работает на основе нейронных сетей.
Ключевое достоинство новой станции связи – дальность связи и скорость информационного потока. В настоящее время станция осуществляет передачу данных со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.
Эксперты утверждают, что такие станции будут особенно востребованы в горных районах Российской Федерации, а также на Крайнем Севере, учитывая большие расстояния между населенными пунктами, промышленными предприятиями. Оборудование объектов такими системами позволит сделать связь более качественной и надежной.