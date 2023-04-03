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Российское предприятие назвало предполагаемые сроки начала серийного выпуска модернизированной станции связи «Гроза»

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Российское предприятие назвало предполагаемые сроки начала серийного выпуска модернизированной станции связи «Гроза»

Модернизированная станция тропосферной связи «Гроза» может быть запущена в серийное производство до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора завода НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» Рината Галеева.


Как известно, с помощью станции можно обеспечивать связь на расстоянии до 210 километров в труднодоступных районах, включая горы, автомобильные и железные дороги, отдаленные промышленные предприятия. В современных условиях такие возможности приобретают особо важное значение.

Запуск серийного производства модернизированной станции тропосферной связи «Гроза» планируется до конца 2023 года. В ходе испытаний усовершенствованный цифровой модем позволил обеспечить скорость передачи данных до 50 Мбит/с

- рассказал Ринат Галеев в беседе с ТАСС.

Напомним, что в сентябре 2022 года на предприятии НПП «Радиосвязь» в Красноярске было запущено первое в Российской Федерации производство гражданских станций тропосферной связи «Гроза», оборудованных высокоскоростным цифровым модемом, который работает на основе нейронных сетей.

Ключевое достоинство новой станции связи – дальность связи и скорость информационного потока. В настоящее время станция осуществляет передачу данных со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.

Эксперты утверждают, что такие станции будут особенно востребованы в горных районах Российской Федерации, а также на Крайнем Севере, учитывая большие расстояния между населенными пунктами, промышленными предприятиями. Оборудование объектов такими системами позволит сделать связь более качественной и надежной.
Использованы фотографии:
корпорация "Ростех" / https://rostec.ru
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17 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:12
    +2
    Новость хорошая, но в войсках как были так и есть китайские радейки(
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:47
      +1
      Антон, здесь не стоит "тянуть одеяло" для фронта. Где в статье сказано, что эта тропосферка делается исключительно в интересах МО РФ и тем более для текущей СВО? Такое оборудование связи в первую очередь для малонаселенных областей Севера и Д. Востока, где нерационально тянуть ВОЛП, и спутникового ресурса не хватает. Другое дело, тропосферная связь страдает устойчивостью, но при современной цифровой обработке сигнала, это совсем не то, что было прежде. И пропускная способность не те жалкие три десятка телефонных канала, под которые строили огромные антенны с 3-х этажный дом по нашему побережью Сев. Ледовитого океана от Архангельска до Чукотки.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 09:55
        -1
        Малонаселенность тут приплетена хурналюгами. Это связь уровня полк-дивизия и выше. Причем один из режимов у нее (радиорелейный) весьма помехозащищенный. Судя по всему у нее хорошие данные по передаче данных. Так что вполне толковая и нужная вещь в своем классе. А мужики предлагают забить и взвод связью обеспечить "со сквозным шифрованием".
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:05
          0
          Не знаю ,может что изменилось .В ГСВГ тропосферка была для связи дивизия -штаб ГСВГ - штаб Москва.Служил в отдельном батальоне связи ,видел за 2 года только 2 раза ,Запад 82 и ещё какой-то грандиозный шухер,причину не помню.Да и не очень нужна эта связь в Армии ,кроме РВСН и флота.
          1. OldMetall
            OldMetall Сегодня, 10:16
            +1
            А в условиях мобильных боевых действий чем обеспечивать связь в дивизионном и армейском звене? Кабелями все не перетянешь, спутника на всех не хватят, да и задавить его проще.
      2. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 10:03
        0
        Еще один связист. "Трехэтажные" антенны это СДВ. Спецсвязь с ПЛ в подводном положении.
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:12
    +3
    Индивидуальные рации российского производства с хорошей автономностью, дальностью и сквозным шифрованием когда появятся у мужиков на фронте ?
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:24
    +6
    Новость корректная для военно-технического сайта - Модернизированная станция тропосферной связи «Гроза» будет запущена запущена в серийное производство 15 ноября 2023 года. Сроки поставки частям ВС РФ с 20 ноября 2023 года. Гособоронзаказ обязывает предприятие-производитель до конца года поставить в войска 1000 комплектов оборудования связи.
    Новость корректная для сайта института благородных девиц - Модернизированная станция тропосферной связи «Гроза» может быть запущена в серийное производство до конца 2023 года. А может и не быть. Ну и что, что её нет, а зато она красивенькая.
    Зла не хватает от этой болтовни.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:38
      +1
      Ну и без модных "нейросетевых" технологий в "высокоскоростном модеме" то-же не смогли обойтись lol
      То ли журналисты кого-то изнасиловали, то-ли где-то под Ростовом освоили таки 5-7нм техпроцесс и гонят массово fpga с более 500К ЛЕ с аппаратными модулями инференса wassat
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 10:06
        +1
        "То ли журналисты кого-то изнасиловали" то ли их - главред. "дай сенсацию!"
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:30
    +1
    ТТХ не сказаны, комментировать нечего. Если стационарная - не вижу разницы с 25 почти лет работающими даже частными, Газпромовскими, спутниками серии Ямал, спокойно осуществляющими спутниковую связь по России во всех видах. Ну тропосферная... Ну 210 км... А как по цена/охват соотношение с теми же Ямалами, что за оборудование, зона покрытия стационарной станции? Или вообще только от тарелки до тарелки рикошетом от тропосферы? Нахрен она тогда вообще такая, на 210-то км...
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 09:45
      -2
      Если вы не понимаете разницу между радиорелейной, тропосферной и спутниковой связью лучше котеек комментируйте или будьте проще- вон ка мужики пишут уоки-токи давай!
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:48
        +1
        Если вы прочли, что я написал, могли бы понять, что Я как раз понимаю прекрасно. А вот ВЫ - явно нифига
    2. Arzt
      Arzt Сегодня, 10:10
      +1
      ТТХ не сказаны, комментировать нечего. Если стационарная - не вижу разницы с 25 почти лет работающими даже частными, Газпромовскими, спутниками серии Ямал, спокойно осуществляющими спутниковую связь по России во всех видах. Ну тропосферная... Ну 210 км... А как по цена/охват соотношение с теми же Ямалами, что за оборудование, зона покрытия стационарной станции? Или вообще только от тарелки до тарелки рикошетом от тропосферы? Нахрен она тогда вообще такая, на 210-то км...

      Спутниковая связь живет до тех пор, пока живут спутники. wink

      ТТХ здесь, если интересно.
      https://rolos.ru/troposphere

  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:59
    0
    Любая тропосферка - это в первую очередь "головная боль" для связистов и лучший повод для начальства обвинять их в регулярном отсутствии связи.
    Это не считая крайней степени вреда для здоровья обслуги.
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:02
    +1
    Обещать не значит жениться.
    Нормальный у меня комментарий, емкий, афористичный.
  7. Алекандр
    Алекандр Сегодня, 10:19
    +1
    Китай из-за нестабильности тропосферной связи , от неё отказался.