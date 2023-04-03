СМИ: в России сформируют дивизию носителей суперторпед «Посейдон»

В России сформируют дивизию носителей суперторпед «Посейдон». Эти специальные атомные подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ в конце 2024 или в начале 2025 года.
Такое сообщение поступило информационному агентству ТАСС от источника, близкого к Минобороны Российской Федерации.
Он сообщил, что дивизия, состоящая из атомных субмарин с «Посейдонами» на борту, будет базироваться на камчатском побережье.
Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года
- утверждает источник агентства.
Официального подтверждения данной информации СМИ пока не получило.
Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о планах сокращение сроков производства атомных подлодок. На данный момент оно занимает примерно семь лет.
Задача – выйти на шесть
- сказал Рахманов.
Вооружение для специальных подводных лодок тоже готовится. Так, недавно агентство ТАСС со ссылкой на источник заявило, что первая партия торпед «Посейдон» для атомной субмарины «Белгород» уже произведена. Это средство поражения называют еще «Оружием Судного дня». Считается, что его невозможно ничем перехватить.
Подводная лодка «Белгород» была передана ВМФ России летом прошлого года. Пока что она не имеет на борту основного оружия и проходит этап опытной эксплуатации в составе Северного флота.