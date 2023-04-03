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СМИ: в России сформируют дивизию носителей суперторпед «Посейдон»

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СМИ: в России сформируют дивизию носителей суперторпед «Посейдон»

В России сформируют дивизию носителей суперторпед «Посейдон». Эти специальные атомные подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ в конце 2024 или в начале 2025 года.

Такое сообщение поступило информационному агентству ТАСС от источника, близкого к Минобороны Российской Федерации.

Он сообщил, что дивизия, состоящая из атомных субмарин с «Посейдонами» на борту, будет базироваться на камчатском побережье.

Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года

- утверждает источник агентства.

Официального подтверждения данной информации СМИ пока не получило.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о планах сокращение сроков производства атомных подлодок. На данный момент оно занимает примерно семь лет.

Задача – выйти на шесть

- сказал Рахманов.

Вооружение для специальных подводных лодок тоже готовится. Так, недавно агентство ТАСС со ссылкой на источник заявило, что первая партия торпед «Посейдон» для атомной субмарины «Белгород» уже произведена. Это средство поражения называют еще «Оружием Судного дня». Считается, что его невозможно ничем перехватить.

Подводная лодка «Белгород» была передана ВМФ России летом прошлого года. Пока что она не имеет на борту основного оружия и проходит этап опытной эксплуатации в составе Северного флота.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:30
    +2
    Уже все знают в России ,что носители Посейдонов будут базироваться на Камчатке.Даже уже цели выбрали на западном побережье США. laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:52
      0


      Словами классика.Если что, то пусть готовятся.К земле.Так что перед тем как сделать какую то глупость пусть 100 раз подумают,а то потом уже ничего не исправишь.

      Оговоримся сразу: всё, что описано в данном материале, доступно при обычном поиске в интернет-источниках, в том числе крупных российских СМИ. Речь пойдет о строящейся на Севмаше в Северодвинске атомной подводной лодке «Ульяновск» проекта 09853, которую относят к субмаринам специального назначения и к тому же носителям того самого комплекса «Посейдон», который вызывает грустные мысли о бренности земного существования у многих военных аналитиков стран НАТО. «Ульяновск» — третий по счету носитель «посейдонов», но при этом это еще и отдельный проект – 09853, отличающийся от предшественников («Хабаровск» проекта 09851, «Белгород» проекта 09852).


      «Ульяновск» позиционируется как «единый комплекс вместе со средствами поражения» в отличие от предыдущих двух лодок с «посейдонами». То есть это уже первая лодка полностью специальной постройки под «Посейдон», более совершенная в технологическом плане. Заложили ее на Севмаше в 2017 году. В январе 2021 года ТАСС сообщало о грядущих гидравлических испытаниях корпуса строящегося «Ульяновска». Сдать же АПЛ обещают не раньше 2025 года.

      https://dzen.ru/a/Y41xtRxX_i5ECQXH
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 10:13
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        «Ульяновск» позиционируется как «единый комплекс вместе со средствами поражения» в отличие от предыдущих двух лодок с «посейдонами».


        Как, все таки, замечательно, что наиболее современный и мощный комплекс будет носить имя создателя первого в мире государства рабочих и крестьян. Первого в мире государства, основанного на принципе социальной справедливости и равенства. Государства, победившего фашизм и подарившего человечеству Космос. Ура, товарищи!
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:00
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Уже все знают в России ,что носители Посейдонов будут базироваться на Камчатке

      Всё таки Тихий океан ! Оперативный простор .. А , что Англию ? Сарматом ? Похоже Сарматом , что бы у Европы шкурку не попортить ...
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 09:32
    -10
    Да уж, нет слов, может потратить такие бешеные деньги, на что то более полезное, нужное и эффективное для армии
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: Читателль 2013
      Да уж, нет слов, может потратить такие бешеные деньги, на что то более полезное и эффективное для армии


      Приведите пример чего-нибудь более полезного.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 09:55
        -1
        Приведите пример чего-нибудь более полезного.

        На эти деньги С.К.Шойгу смог бы произвести в генералы еще штук сто женщин, т.к. сечас в аппарате МО их только половина и кое-кто из них еще полковницы. wassat
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 09:59
          +1
          Лучше сотрите комментарий,а то за дискредитацию Армии ближайшие 15 лет смеяться не сможете.
      2. Alexandr2637
        Alexandr2637 Сегодня, 10:00
        0
        Приведите пример чего-нибудь более полезного.

        Например разместить военную базу на Кубе....(ну или где-то "в тех краях")
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:10
          0
          Цитата: Alexandr2637
          Приведите пример чего-нибудь более полезного.

          Например разместить военную базу на Кубе....(ну или где-то "в тех краях")


          Зачем нужна Куба,если у Посейдона носителем является АПЛ,к тому же сам Посейдон имеет неограниченную дальность хода?
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:02
      -1
      Цитата: Читателль 2013
      Да уж, нет слов, может потратить такие бешеные деньги, на что то более полезное, нужное и эффективное для армии

      Шановны глядочи , та читачи .. Бу га га .....
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 10:20
        0
        Это должно быть смешно или как, мне Гугл переводом пользоваться надо, пишите на на данном языке на на ваших любимых национальных форумах
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:34
    -2
    как всегда все в будущем времени. вот если бы отрапортовали - уже сформирована, а не шумели раньше времени, вот тогда бы да, реальный гвоздь в седалище США был бы...
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 09:42
      -3
      Слово "суперторпеда" немного пугает.Так же как и "не имеющие аналогов".А так-"Одобрямс!".
    2. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 09:45
      -1
      Это не наш метод..информировать по факту. Лучше о планах на будушее, там есть поле для маневра
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:51
      +1
      Ну почему в будущем?АПЛ Белгород ,один из носителей Посейдонов, уже стоит на вооружении.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:44
    -2
    Сурово. Довыпендривалась пиновская матрасня с лакеями. Лопнуло у медведя терпенье.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:44
    0
    Вот интересен алгоритм использования Посейдонов.Сначала МБР потом Поседон или Посейдон потом МБР.Мне кажется синхронизировать одновременно Посейдон и МБР архи сложно.Чисто теоретически- для страху.А так у нас ни кто и никогда не будет использовать СЯС.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:48
      +1
      Посейдон это когда медленно,но наверняка.Так что сначало МБР,а самое интересное будет в конце.

      .А так у нас ни кто и никогда не будет использовать СЯС.

      Зависит от обстоятельств.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 10:06
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Посейдон это когда медленно,но наверняка.Так что сначало МБР,а самое интересное будет в конце.

        .А так у нас ни кто и никогда не будет использовать СЯС.

        Зависит от обстоятельств.

        Смотря где будет находится подлодка и , где будет находится " Посейдон " . Может они будут стоять в режиме ожидания под базами ВМС США ... Нужно будет закрыть вопросы с базами подлодок США , и авианосных стоянок .. Не дать выйти в море . . Так , что возможно "Посейдоны " долбанут раньше .
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:55
    0
    Это средство поражения называют еще «Оружием Судного дня». Считается, что его невозможно ничем перехватить.

    Слишком громкое заявление с учётом того, что эффективность данного оружия не доказана. Испытаний не проводилось.
  7. Sergey Kotomin
    Sergey Kotomin Сегодня, 09:57
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Так что сначало МБР,а самое интересное будет в конце.

    Если будет. А то уж сколько копий сломано - возможна ли ВОЛНА даже при 100Мт взрыве. Натуральных-то испытний проводить дураков нет:)
  8. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 09:59
    0
    Россия проводит две СВО

    Одна которая уже год в степях украины, идет как то не очень, волонтеры собирают на каски, на фронт везут Т-62 и БТР-50 с корабельными башнями

    Другая СВО - где на вооружение ударными темпами принимают ядерные подводные беспилотники и гиперзвуковое оружие. Там все идет просто великолепно