Вчера военно-морские силы Ирана предостерегли разведывательный самолет ВМС США от входа в воздушное пространство Ирана над Оманским заливом.
Согласно данным агентства Tasnim, самолет EP-3E ВМС США собирался войти в воздушное пространство Ирана, когда иранские военно-морские силы «сделали ему предупреждение и заблокировали его несанкционированный вход, нацелив на него средства ПВО».
Агентство не приводит более подробную информацию о характере «предупреждения», но говорится, что американские самолеты в итоге держались подальше от воздушной границы Ирана и вернулись на международные маршруты.
Проблемы с нарушением воздушного и морского пространства в этом регионе мира сохраняются и приводят время от времени к напряжённости. В 2019 году иранские силы сбили высотный беспилотник ВМС США в небе над Ормузским проливом ракетой класса «земля-воздух».
Вчерашний эпизод связан с тем, что ирано-американские отношения находятся на рекордно низком уровне. Усилия по возобновлению ядерной сделки 2015 года застопорились, и Тегеран подвергается давлению Запада из-за так называемых репрессий против протестующих. Репрессии против протестующих в самих США Вашингтон предпочитает не замечать, самих протестующих чаще всего называя преступниками.
В прошлом месяце американские военные нанесли несколько точных авиаударов в Сирии, в результате чего погибли восемь иранцев, в отместку за удар беспилотника иранских сил, нанесенный по базе коалиции, в результате которого погиб один американец.