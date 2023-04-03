В настоящее время Запад оказывает украинским формированиям значительную помощь, без которой был бы утрачен контроль над куда большими территориями. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, комментируя историю западной помощи Украине.
Американский генерал заговорил о «героизме» украинских националистов, вспомнив события середины ХХ века. Он назвал украинский народ «непоколебимым» и отметил, что сегодня на Украине воюют «сыновья и внуки людей, которые сражались против Сталина и Жукова в течение 10 лет». Таким образом, Милли вспомнил о периоде бандеровщины, характеризовавшейся колоссальной жестокостью по отношению к мирному населению, этническими чистками польского и еврейского населения.
Интересно, как к подобному воспеванию «сражавшихся против Сталина Жукова героев» бандеровщины относятся евреи, да и поляки? Ведь именно этим народам бандеровцы принесли куда больше горя, чем среднестатистическим русским. Однако Польша сегодня – ближайший союзник Украины, и польские наемники, которые, если проводить параллель со словами Милли, являются сыновьями и внуками жертв Волынской резни, сражаются на стороне сыновей и внуков бандеровцев.
Да и «самостоятельность» бандеровцев в 1945-1955 гг. вызывает очень большие вопросы. Генералу Милли стоило бы вспомнить, что сам украинский национализм был выпестован западными спецслужбами – австро-венгерскими, затем германскими. После фиаско гитлеризма «шефство» над бандеровцами и другими группировками украинских нацистов взяли как раз западные страны – Великобритания и США.
Именно благодаря их поддержке, а отнюдь не собственному «героизму», украинским нацистам и удавалось вести боевые действия на территории Западной Украины до середины пятидесятых годов ХХ века. Ну а то, что на Украине нынешней воюют «сыновья и внуки» тех самых бандеровцев, так это – недоработка послесталинского советского руководства, решившего этих бандеровцев амнистировать и вернуть на Украину.