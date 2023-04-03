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Глава комитета начальников штабов ВС США «забыл» о западной помощи бандеровцам, расхваливая их «героизм»

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Глава комитета начальников штабов ВС США «забыл» о западной помощи бандеровцам, расхваливая их «героизм»

В настоящее время Запад оказывает украинским формированиям значительную помощь, без которой был бы утрачен контроль над куда большими территориями. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, комментируя историю западной помощи Украине.


Американский генерал заговорил о «героизме» украинских националистов, вспомнив события середины ХХ века. Он назвал украинский народ «непоколебимым» и отметил, что сегодня на Украине воюют «сыновья и внуки людей, которые сражались против Сталина и Жукова в течение 10 лет». Таким образом, Милли вспомнил о периоде бандеровщины, характеризовавшейся колоссальной жестокостью по отношению к мирному населению, этническими чистками польского и еврейского населения.

Интересно, как к подобному воспеванию «сражавшихся против Сталина Жукова героев» бандеровщины относятся евреи, да и поляки? Ведь именно этим народам бандеровцы принесли куда больше горя, чем среднестатистическим русским. Однако Польша сегодня – ближайший союзник Украины, и польские наемники, которые, если проводить параллель со словами Милли, являются сыновьями и внуками жертв Волынской резни, сражаются на стороне сыновей и внуков бандеровцев.

Да и «самостоятельность» бандеровцев в 1945-1955 гг. вызывает очень большие вопросы. Генералу Милли стоило бы вспомнить, что сам украинский национализм был выпестован западными спецслужбами – австро-венгерскими, затем германскими. После фиаско гитлеризма «шефство» над бандеровцами и другими группировками украинских нацистов взяли как раз западные страны – Великобритания и США.

Именно благодаря их поддержке, а отнюдь не собственному «героизму», украинским нацистам и удавалось вести боевые действия на территории Западной Украины до середины пятидесятых годов ХХ века. Ну а то, что на Украине нынешней воюют «сыновья и внуки» тех самых бандеровцев, так это – недоработка послесталинского советского руководства, решившего этих бандеровцев амнистировать и вернуть на Украину.
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9 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:44
    +6
    Таким образом, высокопоставленный американский генерал открыто признал поддержку нацизма на Украине. И следовательно, США - такое же нацистское государство, как Украина и Третий Рейх. Подтверждено официально.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:14
      0
      То что нацизм и фашизм являются составной частью западного менталитета давно уже ни для кого не является секретом или тайной, поэтому и испанского Франко и итальянского Муссолини и немецкого Гитлера многие на Западе, особенно среди политиков и финансовой верхушки, к ним относятся благосклонно и вычёркивать из своей истории не особенно стремятся.

      То что очередной англосаксонский выкормыш, в лице Милли, восторгается наследниками Бандеры и Шухевича, очень хорошо укладывается в общую политику англосаксонского мира для которой характерна защита любых негодяев, которые когда-то воевали или воют сейчас со всеми теми кто не желает подчинятся США.

      Нам никогда не изменить англосаксонский менталитет, потому что они живут только войной и ею же кормятся.
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:13
    +1
    Героизация бандеровцев идёт с 2014 года и достигла полного абсурда.СМИ запада своё дело сделали .Мы для них недочеловеки ,которыми управляют не те люди.Не дай бог ,придут для запада нужные им люди ,ничего не поменяется мы для них так и останемся недочеловеками.Центр распространения негативной информации о нас не США ,а Англия. Англицкая пресса задаёт тон и направление.Мелкая шавка но вонюча.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: tralflot1832
      Центр распространения негативной информации о нас не США ,а Англия.

      Все они англосаксы из одного инкубатора вылупились, и ненависть к России у них в инкубаторе заложена.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    0
    Глава комитета начальников штабов ВС США «забыл» о западной помощи бандеровцам, расхваливая их «героизм»
    . Циничный гады... что ещё можно добавить?
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:17
    0
    Он назвал украинский народ «непоколебимым» и отметил, что сегодня на Украине воюют «сыновья и внуки людей, которые сражались против Сталина и Жукова в течение 10 лет».
    ..... также бандеровцы сражались против Рузвельта и Черчилля. Не серьёзно четырех звездному генералу, не знать этого.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:19
    0
    Ну?..
    И вот что теперь нам с этим откровением делать?!
    Не объявлять же войну... этому Марку?
    Это же ж его "субъективное мнение"?
    Мало ли что он по старости может ляпнуть? В нерабочее время...
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:22
    0
    Таким образом, высокопоставленный американский генерал открыто признал поддержку нацизма на Украине. И следовательно, США - такое же нацистское государство, как Украина и Третий Рейх.

    Да, СВО со всех маски сорвала и показала "ху из ху" и что из себя представляет. Западный бред про "мирное урегулирование" просто трёп ни о чём. "Мирное урегулирование" в принципе невозможно. Сталин бандерлогов в своё время не добил и вот результат - со всех нор эти крысы повыползали, поэтому повторять ошибок не нужно. Зачищать всех до последнего
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:23
    0
    Чтобы взбодрить чубатую нацистскую общественность генералу достаточно было крикнуть Слава Украине. Уж это-то он мог выучить.