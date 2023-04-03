Первый контейнерный поезд Китай-Европа прибыл в логистический центр Белый Раст под Москвой быстрее запланированного срока

Первый прямой контейнерный состав Китай-Европа прибыл по железной дороге на логистический терминал Белый Раст Дмитровского района Московской области. Товарный поезд несколько дней назад отправился в путь из Пекина.Ранее была отработана доставка груза из северного китайского города Чифын (провинция Внутренняя Монголия) в Москву. В прошлом году по этому маршруту в столицу России доставлялось более 1,3 тыс. различных грузов.Теперь же идёт логистическое расширение – грузы из Китая через Россию будут направляться в страны Европы. Таким образом, Китай намеревается использовать российский железнодорожный транзит как важную составляющую транспортной логистики, реализуемой в рамках масштабной программы «Один пояс – один путь».Поезд, который прибыл из Пекина в Москву, везёт в основном контейнерные грузы. Ранее сообщалось, что также он будет перевозить строительную и автомобильную технику. Общая стоимость перевозимых составом грузов составляет около 60 млн юаней (около 675 млн рублей). Планируемое время нахождения в пути от Пекина до Москвы – 18 суток. Поезд выехал из столицы КНР 16 марта и прибыл на терминал Белый Раст 1 апреля. Это быстрее запланированного.Ожидается использование обновлённых транспортно-логистических формул, чтобы сократить время в пути из Китая в Россию и далее - в Европу. При этом именно логистический терминал в Московской области станет основным для такого рода транзита.