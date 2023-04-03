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Первый контейнерный поезд Китай-Европа прибыл в логистический центр Белый Раст под Москвой быстрее запланированного срока

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Первый контейнерный поезд Китай-Европа прибыл в логистический центр Белый Раст под Москвой быстрее запланированного срока

Первый прямой контейнерный состав Китай-Европа прибыл по железной дороге на логистический терминал Белый Раст Дмитровского района Московской области. Товарный поезд несколько дней назад отправился в путь из Пекина.


Ранее была отработана доставка груза из северного китайского города Чифын (провинция Внутренняя Монголия) в Москву. В прошлом году по этому маршруту в столицу России доставлялось более 1,3 тыс. различных грузов.

Теперь же идёт логистическое расширение – грузы из Китая через Россию будут направляться в страны Европы. Таким образом, Китай намеревается использовать российский железнодорожный транзит как важную составляющую транспортной логистики, реализуемой в рамках масштабной программы «Один пояс – один путь».

Поезд, который прибыл из Пекина в Москву, везёт в основном контейнерные грузы. Ранее сообщалось, что также он будет перевозить строительную и автомобильную технику. Общая стоимость перевозимых составом грузов составляет около 60 млн юаней (около 675 млн рублей). Планируемое время нахождения в пути от Пекина до Москвы – 18 суток. Поезд выехал из столицы КНР 16 марта и прибыл на терминал Белый Раст 1 апреля. Это быстрее запланированного.

Ожидается использование обновлённых транспортно-логистических формул, чтобы сократить время в пути из Китая в Россию и далее - в Европу. При этом именно логистический терминал в Московской области станет основным для такого рода транзита.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:50
    0
    У РЖД с перенаправлением грузов изменилась логистика.Вроде с затыками начали справляться,да и в скором времени начнётся навигация на сибирских реках.Прорабатываются маршруты торговых связей реки Сибири - СМП - ЮВА и обратно.Минуя часть РЖД.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:04
      0
      Две с половиной очередь хороший срок.
      Давно назрел вопрос строительства отдельных путей для товарных составов, параллельно действующим, с тем, чтобы сократить срок прохождения таких поездов с востока на запад ещё больше.
    4. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:13
      0
      С трудом представляю, что можно возить по Оби, Иртышу, Енисею к СМП и далее в ЮВА. Уголь, лес, удобрения металлы по такому маршруту вокруг Чукотки, станут золотыми в цене. Но ещё невероятнее обратно, против течения, а главное что , одежду и электронику?
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 10:01
    -1
    Ожидается использование обновлённых транспортно-логистических формул, чтобы сократить время в пути из Китая в Россию и далее - в Европу. При этом именно логистический терминал в Московской области станет основным для такого рода транзита.

    Ничего личного. Просто бизнес.
    Пекин использует территорию РФ для увеличения прибыли, торгуя с дорогими и уважаемыми партнерами.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:23
    0
    "...грузы из Китая через Россию будут направляться в страны Европы."
    Для этого, сначала, нужно над Рейстагом красное знамя вернуть.