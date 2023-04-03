Американский военный эксперт: Россия и Китай лишают США военно-морского господства

Сближение России и Китая может привести к утрате США господства в Мировом океане. Об этом пишет офицер Военно-морских сил США в отставке Джерри Хендрикс.В своей аналитической статье, опубликованной в издании The Atlantic, Хендрикс отметил, что заключенные правительствами России и Китая военные договоры между странами подвели черту под американским лидерством на море. Власти Китая расширяют контроль своих военно-морских сил над тихоокеанским пространством. По темпам строительства новых военных кораблей Китай опережает любую из стран мира, благодаря чему постепенно вытесняет американские корабли из Тихого океана. Кроме того, как утверждает американский военный аналитик, Россия в скором времени может объявить своими территориальными водами значительную часть Северного Ледовитого океана.В своей статье обозреватель также указал властям США на необходимость изменения существующего подхода к создавшейся ситуации и усилить свои позиции в военно-морской сфере.Ранее глава комитетов начальников штабов американской армии Марк Милли подчеркнул, что вероятный военный союз России и Китая представляет определенную угрозу для США. Милли уверен, что российско-китайское сотрудничество создает для Вашингтона определенные риски. Он также подчеркнул, что в случае начала военного противостояния с участием трех сверхдержав, две из которых будут союзниками, США столкнется с очень серьезными вызовами.