Посольство США в РФ: Вашингтон ставит перед собой цель продолжать свою деятельность в рамках ДСНВ-3

США продолжают придерживаться всех положений договора о СНВ, в том числе основных ограничений, за исключением контрмеры, предусматривающей обновления данных раз в 2 года

Вашингтон ставит перед собой цель продолжать свою деятельность в рамках ДСНВ-3 для соблюдения и в дальнейшем всех основных положений соглашения, за исключением предоставления данных о состоянии и количестве боеголовок. Об этом сообщило посольство США в РФ.– сообщили газете «Известия» в дипломатической миссии.Стоит отметить, что в соответствии с Договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3) стороны дважды в год обмениваются базами данных о состоянии имеющихся в их наличии ядерных боеголовок. Спустя месяц после подписания президентом Владимиром Путиным закона о приостановке участия России в вышеуказанном Договоре, помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам также заявил о прекращении Вашингтоном передачи Москве ключевых данных о своих ядерных силах в рамках СНВ в ответ на аналогичные действия российской стороны.В то же время, в американском дипломатическом представительстве отметили важность взаимного соблюдения СНВ ради укрепления безопасности США, их союзников, России и всего остального мира. Однако на вопрос «Известий» о том, готовы ли Штаты сесть за стол переговоров с РФ для обсуждения возможности восстановления договора, американские дипломаты не ответили.Как уже заявлял замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, пойдя на этот шаг, Вашингтон нарушил соглашение. Как уточнил дипломат, американскому руководству следовало либо расторгнуть соглашение, либо формально приостановить его действие, как это сделала Москва.Напомним, что в конце прошлого месяца глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что ввиду сложившейся ситуации у России в настоящее время отсутствуют какие-либо контакты с США по ДСНВ, ну а для возобновления диалога с американской стороной, Соединённым Штатам, по его словам, следует изменить свою позицию.