В Израиле рассматривается возможность передачи в руки армии обеспечения безопасности в городах со смешанным населением

Готовясь к сценарию, аналогичному беспорядкам в мае 2021 года, Израиль рассматривает возможность передачи контроля над безопасностью смешанных (арабо-еврейских) городов в руки армии, а не полиции в случае этнических столкновений, пишет израильская газета Haaretz.
Как отмечает издание, в последние месяцы полиция и Армия обороны Израиля провели несколько совместных совещаний по разделению обязанностей между ними, если произойдет повторение того, что произошло в мае 2021 года – эскалация с палестинцами (в данном случае с ХАМАС в секторе Газа), которая приведет к межэтническим столкновениям в смешанных арабо-еврейских городах и попыткам перекрыть основные дороги, используемые армией для переброски войск и техники.
Они недавно разработали план, согласно которому резервисты из командования тыла армии будут развернуты, чтобы гарантировать, что десятки дорог, проходящих вблизи арабских городов, останутся открытыми. Полиция и, в конечном счете, армия будут якобы поддерживать безопасность в арабских общинах и в городах со смешанным населением.
Но старшие офицеры как в армии, так и в полиции выразили опасения, что армейские резервисты будут втянуты в столкновения с арабскими гражданами внутри Израиля.
Привлечение ЦАХАЛА к подобной миссии требует обширного, тщательного рассмотрения, поскольку это влечет за собой значительные стратегические риски
- сказал депутат Кнессета от партии «Еш Атид» Йоав Сегаловиц, подчеркнув, что солдаты не должны сталкиваться лицом к лицу с израильскими гражданами.
Причиной передачи ответственности за охрану дорог армии является то, что полиции не хватает людей для выполнения этой работы, и армия, возможно, лучше подходит для этого. Идея состоит в том, чтобы развернуть легкую пехоту из резервов тыла на джипах. Они будут иметь оружие, а также оборудование для разгона толпы.
План предусматривает развертывание 16 батальонов в значительной части Негева и вдоль основных дорог на севере. Силы также будут защищать стратегические объекты инфраструктуры. Около половины батальонов уже сформированы и прошли первоначальную подготовку.
Haaretz пишет, ссылаясь на слова высокопоставленного офицера ЦАХАЛА, что беспорядки в мае 2021 года внутри Израиля привели армию к выводу, что охрана основных дорог необходима и что у полиции возникнут проблемы с этим, потому что у нее так много других обязанностей.
По словам офицера, план не предусматривает размещения солдат в смешанных городах, но это может быть сделано в крайних случаях, когда у полиции возникают проблемы.