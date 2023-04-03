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В Израиле рассматривается возможность передачи в руки армии обеспечения безопасности в городах со смешанным населением

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В Израиле рассматривается возможность передачи в руки армии обеспечения безопасности в городах со смешанным населением

Готовясь к сценарию, аналогичному беспорядкам в мае 2021 года, Израиль рассматривает возможность передачи контроля над безопасностью смешанных (арабо-еврейских) городов в руки армии, а не полиции в случае этнических столкновений, пишет израильская газета Haaretz.


Как отмечает издание, в последние месяцы полиция и Армия обороны Израиля провели несколько совместных совещаний по разделению обязанностей между ними, если произойдет повторение того, что произошло в мае 2021 года – эскалация с палестинцами (в данном случае с ХАМАС в секторе Газа), которая приведет к межэтническим столкновениям в смешанных арабо-еврейских городах и попыткам перекрыть основные дороги, используемые армией для переброски войск и техники.

Они недавно разработали план, согласно которому резервисты из командования тыла армии будут развернуты, чтобы гарантировать, что десятки дорог, проходящих вблизи арабских городов, останутся открытыми. Полиция и, в конечном счете, армия будут якобы поддерживать безопасность в арабских общинах и в городах со смешанным населением.

Но старшие офицеры как в армии, так и в полиции выразили опасения, что армейские резервисты будут втянуты в столкновения с арабскими гражданами внутри Израиля.

Привлечение ЦАХАЛА к подобной миссии требует обширного, тщательного рассмотрения, поскольку это влечет за собой значительные стратегические риски

- сказал депутат Кнессета от партии «Еш Атид» Йоав Сегаловиц, подчеркнув, что солдаты не должны сталкиваться лицом к лицу с израильскими гражданами.

Причиной передачи ответственности за охрану дорог армии является то, что полиции не хватает людей для выполнения этой работы, и армия, возможно, лучше подходит для этого. Идея состоит в том, чтобы развернуть легкую пехоту из резервов тыла на джипах. Они будут иметь оружие, а также оборудование для разгона толпы.

План предусматривает развертывание 16 батальонов в значительной части Негева и вдоль основных дорог на севере. Силы также будут защищать стратегические объекты инфраструктуры. Около половины батальонов уже сформированы и прошли первоначальную подготовку.

Haaretz пишет, ссылаясь на слова высокопоставленного офицера ЦАХАЛА, что беспорядки в мае 2021 года внутри Израиля привели армию к выводу, что охрана основных дорог необходима и что у полиции возникнут проблемы с этим, потому что у нее так много других обязанностей.
По словам офицера, план не предусматривает размещения солдат в смешанных городах, но это может быть сделано в крайних случаях, когда у полиции возникают проблемы.
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Использованы фотографии:
Википедия/Israel Defense Forces
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8 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 14:27
    0
    Проблема в том что в ходе конфликта армия может начать убивать граждан СВОЕЙ стране.
    А это нехорошо, это дело полиции- гонять своих граждан....
    Ну и вполне ожидаемо наложиться национальный фактор- который обе стороны будут использовать в свою пользу....
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:41
      0
      Цитата: свой1970
      Проблема в том что в ходе конфликта армия может начать убивать граждан СВОЕЙ стране.
      А это нехорошо, это дело полиции- гонять своих граждан....

      В статье немного исказили происходящее. Речь идет о временных мерах, пока идет формирование нацгвардии.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:40
    +2
    Думаю, что для контроля над городами со смешаннм населением евроармии надо передать РСЗО. Да побольше! И дать команду "снарядов не жалеть". И настанет в Израиле счастье!
  3. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 14:44
    +6
    как не крути а националистическая сущность сионизма - на лицо
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 14:55
    -1
    Готовясь к сценарию, аналогичному беспорядкам в мае 2021 года, Израиль рассматривает

    Беня панически "рассматривает" любую возможность организовать хоть какой то замес. Авось армейцы дров наломают! Авось стрельба наконец начнется! Очень не хочется отвечать за гениальную реформу, ну просто очень. Додумался, великий политиканствующий деятель, у Верховного Суда власть отобрать попытаться. Не было у гения иных забот, в стране все прекрасно, дай ка я палкой в муравейнике пошурую, суету наведу! Навел...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:11
      +2
      Да, все уже перепробовал, и Иран обстреливал, и палестинцев в автономии массово расстреливал безоружных(якобы террористы, но все безоружные оказались). А войны все нет. Пора без войны воевать.
      Зигхайлики шестиконечные уже давно Гитлера переплюнули - у немцев в оккупированых городах и даже в гетто всеж полиция местная была, а эти армейские зондеркоманды ввели. Ну так ведь еврей фашистом быть не может, фашисты в гробу уже обзавидовались, точно.
  5. JcVai
    JcVai Сегодня, 15:08
    +2
    Чисто теоретически, если в городах с арабско-израильским населением полиции требуется помощь, то справедливости ради, в поддержку отправлять надо не только армию Израиля, но и армию Палестины.

    А практически, как показывает история, применение армии против собственного населения - это, как правило, либо море крови, либо частичный переход или передача вооружения "противнику". С учетом националистической/этнической фильтрации, наиболее вероятен первый вариант.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:46
      +2
      Цитата: JcVai
      Чисто теоретически, если в городах с арабско-израильским населением полиции требуется помощь, то справедливости ради, в поддержку отправлять надо не только армию Израиля, но и армию Палестины.

      Арабы в смешанных городах - граждане Израиля и к "Палестине" отношения не имеют. И сами эти города находятся в Израиле, а не в "Палестине". С "палестинцами" нет смешанных городов. "Палестина" - юденфрай.