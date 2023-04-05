Pak 40: Лучшая противотанковая пушка вермахта, оказавшаяся неспособной пробить броню ИС-2

Panzerjägerkanone 40 или сокращенно Pak 40 не случайно считалась лучшей противотанковой пушкой вермахта. С января 1942 года, когда начался серийный выпуск пушек, и до конца Второй мировой войны немецкая промышленность произвела более 20 тысяч единиц данного орудий.
Стоит отметить, что разработка Pak 40 стартовала еще в 1938 году. Конструкторы изначально планировали пропорционально увеличить на тот момент проходящую испытания пушку Pak 38 калибра 50-мм.
Однако в конечном счете орудие пришлось проектировать с нуля, так как алюминиевые узлы более «мелкой» пушки выходили из строя от серьезно увеличившихся нагрузок.
В итоге, фирма «Рейнметалл-Борзиг» создала 75-мм орудие, способное поражать практически все советские танки. Единственной боевой машиной РККА, лобовую броню которой не могла пробить Pak 40, был ИС-2.
Вес орудия составлял 1,5 тонны. На огневые позиции пушка доставлялась тягачом. Скорость транспортировки по шоссе достигала 40 км/ч.
Расчет Pak 40 состоял из 8 человек. Скорострельность – до 15 выстрелов в минуту.
Предусматривалось использование 4 видов боеприпасов: бронебойно-трассирующий остроголовый с бронебойным и баллистическим наконечниками, бронебойно-трассирующий упрощённый, осколочно-фугасный и бронебойно-трассирующий подкалиберный. Последний, к слову, был снят с производства в 1944 году из-за высокой стоимости вольфрама (сердечник снаряда).
Из преимуществ Pak 40 можно выделить: высокую точность, включая подвижные цели, способность поражать практически все советские бронированные машины, а также защищенность расчета благодаря верхнему щиту орудия, состоявшему из 2-х бронелистов.
Впрочем, были у Pak 40 и недостатки. В частности, заедание при автоматическом выбрасывании гильзы, а также выход из строя зубчатых передач при попадании в них грязи и пыли.