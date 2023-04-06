Другой кардинал

Юность

Ришелье

Личная жизнь

«Этот кардинал (Ла Валлетт) был обходительным, щедрым и очень умным. Он был до того игрив, что залезал под кровать, шаля с детьми; это случалось с ним много раз в особняке Рамбуйе. Но порою он бывал немного вспыльчив… Кардинал Ла Валлетт был галантным мужчиной, но очень уродливым».

«До сих пор сын герцога Эпернона вел блестящее существование, достойное своего имени, соответствующее наклонностям своего возраста, но очень мало подходящее духовному лицу. Его устремления были светскими. Ему приписывали большой успех в салонах, ярко выраженный вкус к галантной жизни и удовольствиям, скандальным связям.



Высокомерный, алчный, честолюбивый, любящий блеск и слишком легкомысленный, Ла Валлетт, однако, был одарён реальными качествами, которые заставляли большинство людей симпатизировать ему и дарили ему друзей. Добрый, услужливый, привязанный к близким, щедрый и милосердный, знаток литературы, прекрасно образованный, он был постоянным посетителем отеля Рамбуйе, где превосходно себя проявлял и где его очень ценили.



Сведущий в искусствах и науках, он поощрял таланты и помогал им в несчастье. Он иногда использовал своё влияние в интересах других людей, рискуя навсегда себя скомпрометировать. Так, совместно с Эперноном и герцогом Ангулемским, он осмелился хлопотать самым решительным образом, чтобы получить помилование для бедного Анри II Монморанси в 1632 году, тогда как Конде, зять жертвы, который должен был менее опасаться злопамятного Ришелье, очень скверно вёл себя в тех обстоятельствах».

«Когда Месье Принц был арестован, следовало из соображений благопристойности попросить быть заключенным в тюрьму с ней; без этого, возможно, вовсе не было бы детей, ибо мадам де Лонгвиль и Великий Конде родились там, и до этого времени муж и жена не жили слишком много вместе. При выходе оттуда она завела роман с кардиналом де Ла Валлеттом, который тратил на неё так много своих денег, что когда он умер (в 1639 году), он уже проел свой доход вплоть до 1650 года».

Военная карьера