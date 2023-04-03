Бывший статс-секретарь МИД Дании: Мир ждёт долгая и бескомпромиссная война за ценности

отказаться от семейных ценностей в том виде, в каком мы их знаем уже тысячу лет, или, наоборот, сберечь их

Конфронтация Запада с Востоком не прекратиться, даже если окончится конфликт на Украине, так как в его основе лежат глубокие ценностные разногласия, пишет американский журнал The National Interest.По словам автора статьи в журнале, бывшего статс-секретаря МИД Дании Йоргена Эрстрема Мёллера, конфликт на Украине возник из-за убеждений, а такие конфликты носят бескомпромиссный характер и поэтому после завершения украинского конфликта противостояние Запада с Востоком будет продолжено и мир ждет долгая война за ценности.В мире растут глобальные противоречия, считает Мёллер. Одним из основных среди них можно назвать решимость Запада отстаивать свое мировое господство во всех сферах. Еще одним фундаментальным противоречием является столкновение двух полярных систем ценностей.Суть этого противоречия, по мнению бывшего датского дипломата, состоит в следующем:Мёллер отмечает, что Украина оказалась местом, противостояние в котором будет предопределять на долго дальнейший ход всемирной борьбы за господство.По словам Мёллера, в последние десятилетия наступление на мировые позиции Запада идет по всем направлениям. Так, если говорить об экономической сфере, доля США и Евросоюза в мировом ВВП сократилась с 1980-х годов с 55,4% до 38,8%. В военной сфере на пятки США все сильнее наступает Китай и страны средней руки по всему миру.Еще сильнее Запад теснят в культурно-технологическом отношении, считает Мёллер. И если еще в 1990-е годы все говорили о таких американских технологических гигантах как Google, Apple, Microsoft и Amazon, то сейчас их теснят в первую очередь китайские компании.Система ценностей Запада претерпевает все большие сдвиги и то, что еще лет 50-100 назад считалось неслыханным, становится обыденным явлением. Однако большинство стран вне западной сферы влияния не хотят следовать этой модели ценностей и отстаивают «старые» многовековые человеческие ценности.По словам экс-статс-секретаря МИД Дании, само наличие западной модели ценностей не было бы проблемой, если бы на Западе не считали, что только она верна и весь мир обязан ее принять. Это, естественно, ведет ко все большему противостоянию Запада с остальным миром.Учитывая все вышесказанное, Мёллер уверен, что украинский конфликт не является конфликтом в привычном его понимании, а является «битвой противоположных систем ценностей».