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Бывший статс-секретарь МИД Дании: Мир ждёт долгая и бескомпромиссная война за ценности

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Бывший статс-секретарь МИД Дании: Мир ждёт долгая и бескомпромиссная война за ценности

Конфронтация Запада с Востоком не прекратиться, даже если окончится конфликт на Украине, так как в его основе лежат глубокие ценностные разногласия, пишет американский журнал The National Interest.


По словам автора статьи в журнале, бывшего статс-секретаря МИД Дании Йоргена Эрстрема Мёллера, конфликт на Украине возник из-за убеждений, а такие конфликты носят бескомпромиссный характер и поэтому после завершения украинского конфликта противостояние Запада с Востоком будет продолжено и мир ждет долгая война за ценности.

В мире растут глобальные противоречия, считает Мёллер. Одним из основных среди них можно назвать решимость Запада отстаивать свое мировое господство во всех сферах. Еще одним фундаментальным противоречием является столкновение двух полярных систем ценностей.
Суть этого противоречия, по мнению бывшего датского дипломата, состоит в следующем:

отказаться от семейных ценностей в том виде, в каком мы их знаем уже тысячу лет, или, наоборот, сберечь их

Мёллер отмечает, что Украина оказалась местом, противостояние в котором будет предопределять на долго дальнейший ход всемирной борьбы за господство.

По словам Мёллера, в последние десятилетия наступление на мировые позиции Запада идет по всем направлениям. Так, если говорить об экономической сфере, доля США и Евросоюза в мировом ВВП сократилась с 1980-х годов с 55,4% до 38,8%. В военной сфере на пятки США все сильнее наступает Китай и страны средней руки по всему миру.

Еще сильнее Запад теснят в культурно-технологическом отношении, считает Мёллер. И если еще в 1990-е годы все говорили о таких американских технологических гигантах как Google, Apple, Microsoft и Amazon, то сейчас их теснят в первую очередь китайские компании.

Система ценностей Запада претерпевает все большие сдвиги и то, что еще лет 50-100 назад считалось неслыханным, становится обыденным явлением. Однако большинство стран вне западной сферы влияния не хотят следовать этой модели ценностей и отстаивают «старые» многовековые человеческие ценности.

По словам экс-статс-секретаря МИД Дании, само наличие западной модели ценностей не было бы проблемой, если бы на Западе не считали, что только она верна и весь мир обязан ее принять. Это, естественно, ведет ко все большему противостоянию Запада с остальным миром.

Учитывая все вышесказанное, Мёллер уверен, что украинский конфликт не является конфликтом в привычном его понимании, а является «битвой противоположных систем ценностей».
Автор:
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22 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:25
    +12
    Догадываюсь о каких "глубоких ценностных разногласиях" идет речь. Содомиты всегда были в разногласиях с верующими и адекватными людьми с простыми человеческими ценностями.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:31
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Содомиты всегда были в разногласиях с верующими и адекватными людьми с простыми человеческими ценностями.

      Они больше на мазохистов смахивают. Может им это нравится.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:57
      +1
      Речь о противостоянии тех, у кого за душой есть хоть какие-то моральные традиционные ценности, и тех у кого какие либо ценности отсутствуют напрочь! Общество с высочайшим уровнем потребления давно определило мораль и нравственность в разряд рудиментов -посмотрите хотя-бы на их политических руководителей -они полные марионетки чужой воли, никого не уважают, ни за что не отвечают, врут, предают и т д. Да и простые люди не далеко ушли, если позволяют таким уродам собой руководить, если принимают все эти ЛГБТ, чайлд фри, социальную эвтаназию, не видят ничего плохого в бандеровцах и прочих, легализацию наркотиков /пока только лёгких, но всё впереди/ и покорно идут в будущее стойло электронного концлагеря... А если в 2 словах -то у них просто совесть атрофирована, не глядите что они с виду такие культурные и цивилизованные -внутри они просто моральные и отморозки, готовые сделать всё что угодно за деньги, если за это их не осудят по закону или не заметят.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:26
    +9
    отказаться от семейных ценностей в том виде, в каком мы их знаем уже тысячу лет, или, наоборот, сберечь их

    Конечно же традиционные семейные ценности выше и дороже европейских ценностей заднеприводных и лесбиянок...и я готов отстаивать их везде и всюду.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:33
      +5
      Присоединяюсь,добавить больше нечего.Можно только оставить им один пункт.Специалистом можешь ты не быть- но ЛГБТ шником обязан.Пусть наслаждаются этой ценностью у себя на западе.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:48
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      отказаться от семейных ценностей в том виде, в каком мы их знаем уже тысячу лет, или, наоборот, сберечь их

      Конечно же традиционные семейные ценности выше и дороже европейских ценностей заднеприводных и лесбиянок...и я готов отстаивать их везде и всюду.

      Там уже чуть ли не 80 разных полов или видов извращенцев выдумали. Так что вы, батенька, так сказать, узко мыслите. Ибо не только заднеприводные и лесбиянки на Западе. Там кого только нету.
  3. NG inform
    NG inform Сегодня, 13:30
    +4
    Война возникла из-за желания США захватить мир, действуя при этом террористическими методами.
    Это война западных рабов со Свободным Миром.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:30
    +2
    противостояние Запада с Востоком будет продолжено и мир ждет долгая война за ценности.

    Вот именно за чужие ценности, которые вы хотите отобрать, война уже идет 700 лет.
    Или может уже господа датчане забыли, как в 1218 году папа Гонорий III разрешил Вальдемару II аннексировать столько земель в Эстонии, сколько он сможет завоевать. И вы захватили. Вот с тех пор вся Европа и лезет на Восток, только уже пробегают чужие солдатские сапоги Данию и даже ноги не вытирают.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:35
    +2
    Можно со многим согласиться, вот только война с Украиной вовсе не из-за ценностей.
    Война с Украиной (с Западом), за безопасность и существование России.
    Ценности конечно тоже имеют значение, но они только одно из составляющих.
    Главная причина озвучена Путиным 15-го декабря 2022-го года.
    Думаю и для запад их "ценности" это всего лишь повод.
    А главное ресурсы и мировое доминирование.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:09
      +1
      Так это первопричина. Они решили, что мир перенаселен, а природные ресурсы подходят к концу -вот тогда и начали насаждаться новые западные "ценности", весь смысл которых сводится к медленному геноциду населения порабощенных стран, путем ЛГБТ трансформации, двуличной системы здравоохранения, и т д. Вот только не все страны согласились стать жертвами этого сокращения!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    +2
    так как в его основе лежат глубокие ценностные разногласия
    А если учесть, что т.н. "западные ценности" направлены исключительно на расчеловечивание и вытравление духовности, то конфронтация продлится до победы одной из сторон. И очевидно, что это будет победа тех кто не желает быть расчеловеченным и потерять свою духовность.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:42
    0
    Бывший статс-секретарь МИД Дании: Мир ждёт долгая и бескомпромиссная война за ценности
    Он совсем де/Б\ил или ... а впрочем, может он так прикалывается ... типа два пишем, три в уме???
    Ценности, ценности ... понятие отнюдь не растяжимое и не эфемерное, просто каждый со своей стороны видит ДРУГОЕ, РАЗНОЕ!
  8. fiv
    fiv Сегодня, 13:43
    +3
    Слепой пытается сформулировать для глухих разницу между громким и желтым. А все проще - на чужой каравай рот не разевай!
  9. denplot
    denplot Сегодня, 13:50
    0
    Заметил, что как появляется приставка экс у чиновников на Западе, так хоть какое-то просветление у них в мозгах проступает.
  10. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 13:51
    +2
    Война за элементы таблицы Менделеева...Никаких других ценностей нет уже
  11. геолог
    геолог Сегодня, 13:58
    +1
    Некроманты древнего Египта сменились на любителей жувачки и кока-кулы. Я, допустим, не переношу красного вина и устриц, но люблю Францию т.к в семье был её культ и папАн, будучи под шафе, говорил только по французски с ужасным гасконским акцентом. Мои двоюродные сестры -украинка и еврейка умотали в Америку и стали кем то на их манер типа шотландками или немками т.е. белыми второго сорта, по сравнению с тру британками. Я, как последний мужчина рода, остаюсь русским, не смотря ни на что и мне плевать на их ценности, хотя пиво бельгийское вчера понравилось.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 14:55
      0
      Классное пиво в Губахе, "Бешеный трамвай" называется. Есть еще "Коксохим", но не попробовал.
  12. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:00
    +1
    Перефразирую, после Украины в котел пустят Поляков
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:13
    +1
    Сами придумали свои "ценности", так и живите с ними, чего по миру сор разносить. У вас свои ценности, у нас свои. Мы к вам со своими не лезем, вот и вы к нам не лезьте. А то опять замутим про мировую революцию и пролетарии всех стран объединяйтесь......, хлебнете горя.
  14. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 14:14
    0
    А какие нынче ценности? Кто какой построенный мир и строй защищает.
  15. Artunis
    Artunis Сегодня, 14:28
    0
    "доля США и Евросоюза в мировом ВВП сократилась с 1980-х годов с 55,4% до 38,8%." Ну очень сильно преувеличено для самоуспокоения - объективно сейчас у США не более 17%! Хотя если прибавить гейропу то процентов 25 может и наскребут ( это до 22 -го года), а сейчас и того меньше. Есть от чего загенерить и пустится во все тяжкие.
  16. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 14:46
    +1
    эти ценности называются полезные ископаемые, остальное всё - от лукавого