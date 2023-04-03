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Bloomberg: Предстоящий визит Макрона в Китай может дать толчок к началу долгосрочных переговоров по Украине

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Bloomberg: Предстоящий визит Макрона в Китай может дать толчок к началу долгосрочных переговоров по Украине

Предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, где у него состоится встреча со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, а также премьер-министром страны Ли Цяном, может дать толчок к началу долгосрочных переговоров по Украине. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, Париж выражает надежду на то, что по итогам этих переговоров, китайский лидер сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры касательно разрешения украинского кризиса, рассчитанные, как ожидается, на долгосрочную перспективу.


Встреча глав французского и китайского государства запланирована на 5 апреля, сообщает агентство. В ходе своего визита в Китай Макрон намерен предложить инициативы, от которых украинский народ может получить выгоду с тем, чтобы впоследствии найти способы их решения, направленные на завершение этого конфликта в среднесрочной перспективе.

Тем временем Франция планирует удвоить поставки Киеву 155-мм снарядов, а Болгария направить ему большое количество снарядов советского образца, что уже, по сути, сводит на нет «стремление» этих государств, как и всего коллективного Запада, положить конец военным действиям в этой стране.

Отметим, что в минувшие выходные у главы киевского режима состоялся телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации так называемой «формулы мира», предложенной ранее действующим украинским президентом.
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Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/ru
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26 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 13:13
    +4
    Таким образом, Париж выражает надежду на то, что по итогам этих переговоров, китайский лидер сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры касательно разрешения украинского кризиса, рассчитанные, как ожидается, на долгосрочную перспективу.

    Расписываются в собственной ничтожности и дебильности.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:39
      +5
      Один пытался поставить Китай на ступеньку ниже.Молодой ,но ранний канадец.Си его отчитал,как мальчишку
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:21
        +3
        Вообще-то, в Поднебесную, вместе с блошино-суетливым Макроном и немецкая гинеколог, по совместительству т.н. "глава", т.н. "еврокомиссии" собралась...

        Которая, по дурости своей, уже неделю назад, перед предстоящей поездкой, власти Поднебесной "необходимостью ужесточения курса" т.н. "евросоюза" в отношении Пекина постращать умудрилась...

        Ну, дык, флаг им - дуракам "европейским", за сим в руки. Грубить им в Поднебесной не станут. "Школа" на базе семитысячелетней истории, знаете ли не позволяет. Даже, подозреваю, "чаем угостят". В "остальном" же, - ...
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:52
      +2
      Как бы Китай не отправил вежливо макарона в такой толчок, Что у Франции новый президент как бы не образовался по итогам встречи. Хотя интересно что макарон предложил бы Китаю?
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:54
      +3
      Цитата: Andron78
      Таким образом, Париж выражает надежду на то, что по итогам этих переговоров, китайский лидер сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры касательно разрешения украинского кризиса, рассчитанные, как ожидается, на долгосрочную перспективу.

      Расписываются в собственной ничтожности и дебильности.

      Какое отношение имеют Зеленский и Макрон к переговорам по Украине? Для особо одаренных западных презиков: Си Цзинь Пинь уже провел переговоры по Украине с Путиным. Остальные "переговорщики" пошли лесом, потому что решение уже принято в Москве.
    4. красноярск
      красноярск Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Andron78

      Расписываются в собственной ничтожности и дебильности.

      Из статьи непонятно, кто "выражает надежду...". То ли Блумберг, то ли Макаронина. В любом случае, хоть Блумберг, хоть Макарон - либо недалекие люди, либо возомнили себя наполеончиками от которых что-то зависит. Этот вопрос решают матрасники и то, только в случае, если они соглашаются на наши условия, что совсем невероятно. Так что, пусть Макарон хоть семь раз съездит в Пекин толку от этого не будет от слова совсем.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:14
    +4
    1 апреля у блумберга ещё не кончилось.Блумберг сосёт новости из пальца или когда это уже случилось.Вчерашнее сокращение добычи Опек это показало.Блумберг это помойные ,фейковые новости
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:15
    0
    Тем временем Франция планирует удвоить поставки Киеву 155-мм снарядов

    Что ни говорите, но от Макрона попахивает извращенцем - "одной рукой сею добро, другой рукой сею зло",
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:15
    +3
    Макарон будет озвучивать волю, Байдена. Вряд ли Си, интересует мнение Байдена. Макрон такая же шестерка США как и Зелкенский. Только на рояле,тем местом,не ограет.
  5. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 13:16
    0
    Да ладно. Этот Макарон что-то решает?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:16
    +2
    Ага! Жареным запахло? Качала- мочала- начинай сначала. Неужели наши опять поведутся? А, как же кровь, пролитая бандеровцами, а как же цели этой "СВО"?
  7. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:17
    +1
    Товарищ Си я думаю ни за что напрямую не будет разговаривать с этим клоуном-проходимцем. Китайцы очень щепетильно относятся к своей репутации и мараться не захотят. Тем более они понимают что зеленский абсолютно ни чего не решает, разговаривать нужно с америкозами.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:53
      +1
      Спагетти товарищ Си не ест ,он любит Московское Мороженное.Макорон извращенец.Как в том советском старом анекдоте ,про футболиста с нетрадационными наклонностями.
  8. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 13:24
    +1
    Не думаю, что "Макроновщина" заинтересует тов.Си!
  9. Void
    Void Сегодня, 13:25
    +1
    Франция поставляет вооружение куеву, какое может быть к ним доверие !?
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:27
    +2
    Макрон берет с собой бесноватую Урсулу, которая несколько дней назад в одной из антикитайских "тусовок" в Европе позволила себе много плохих слов и осуждения в адрес Китая и его руководителей. Поэтому ни до чего они не договорятся и, "вангую", руководство КНР даже не станет обсуждать с ними эту тему.
  11. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:30
    +1
    К Макарону в довесок приставили надсмотрщика в лице фрау гинеколога. А то вдруг что нить отчебучит.))) Джо на шарнирах наверное вообще забомбит во время визита этой шайки МИД КНР с просьбами к Си о звонке.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +4
    Макрон - идеальный образ политической п.роститутки в ленинском определении. Одной рукой неограниченная военная помощь Киеву, другой - "миротворец" со "светлым" ликом коим хочет казаться. Макрону может лучше со своими проблемами в стране разбираться чем пытаться учить Си Цзиньпиня, как правильно себя вести? Ведь кроме этого он анонсировал разъяснение китайскому лидеру опасности (возможные санкции и ответная реакция Европы) тесного взаимодействия с Россией.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    0
    Bloomberg: Предстоящий визит Макрона в Китай может дать толчок к началу долгосрочных переговоров по Украине
    Так то понятно, что полосатики с удовольствием переложили все проблемы салорейха на гейропейских, но решающее право голоса они никому не отдадут, особенно гальским петушкам! В общем, куда тогда дама с печенюшками послала гейропейских ... вот туда же их пошлют и на этот раз.
  14. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 13:36
    +1
    Трендёж, западные хотелки, маловероятный сценарий wink
  15. fiv
    fiv Сегодня, 13:44
    +1
    Предстоящий визит макрона в китай может дать макрону толчок ногой под хвост с территории Китая.
  16. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:51
    0
    Bloomberg: "Предстоящий визит Макрона в Китай может дать толчок" Если только толчок трактовать, как сортир.
    Зеленский под полным контролем наглосаксов. Им повышение международной роли Китая как серпом.. и молотом. Никогда они не санкционируют зелени участие в переговорах под флагом Китая.
  17. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:02
    +2
    гнусный зеленый карлик ни чего не стыдится
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    +1
    Парламент бритов озабочен тем, что после Москвы Си не звонит зеле. Все просто, макарон будет упрашивать Си позвонить зелебобе, об этом они и трындели..., а ты ему то скажи, а ты ему там так скажи..., короче - пусть позвонит, ну очень надо для имиджу, не шухры-мухры, сам Си позвонил..., вон бидон на поклон съездил, не обломился , а этому облом позвонить? Ты ему там скажи...., ну очень надо.
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:09
    +1
    Нк это они так думают, в реале даст толчек по ниже спины до дома,с чисто французкими домашними проблеммами разбиратся.
  20. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:38
    +1
    Ни в коем случае. Как говорится-не дай Бог.
    Кто-то в США сказал-заморозить конфликт при данной конфигурации, это победа Запада и поражение России.