Предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, где у него состоится встреча со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, а также премьер-министром страны Ли Цяном, может дать толчок к началу долгосрочных переговоров по Украине. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, Париж выражает надежду на то, что по итогам этих переговоров, китайский лидер сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры касательно разрешения украинского кризиса, рассчитанные, как ожидается, на долгосрочную перспективу.Встреча глав французского и китайского государства запланирована на 5 апреля, сообщает агентство. В ходе своего визита в Китай Макрон намерен предложить инициативы, от которых украинский народ может получить выгоду с тем, чтобы впоследствии найти способы их решения, направленные на завершение этого конфликта в среднесрочной перспективе.Тем временем Франция планирует удвоить поставки Киеву 155-мм снарядов, а Болгария направить ему большое количество снарядов советского образца, что уже, по сути, сводит на нет «стремление» этих государств, как и всего коллективного Запада, положить конец военным действиям в этой стране.Отметим, что в минувшие выходные у главы киевского режима состоялся телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации так называемой «формулы мира», предложенной ранее действующим украинским президентом.