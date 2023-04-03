Военное обозрение
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Руководителям судостроительного подрядчика ВМС США предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве

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Руководителям судостроительного подрядчика ВМС США предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве

Федеральная прокуратура США заявила, что трое мужчин из Алабамы организовали многомиллионную схему мошенничества с бухгалтерским учетом у оборонного подрядчика, который строит корабли для американских ВМC.


Американское министерство юстиции объявило, что гражданам было предъявлено обвинение в заговоре с целью ввести в заблуждение акционеров и инвесторов относительно финансового положения судостроительной компании Austal USA из Мобила, штат Алабама, примерно с 2013 года как минимум по июль 2016 года.

По данным Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, бывший президент Austal USA Крейг Персиваль, нынешний директор по финансовому анализу Джозеф Ранкель и бывший директор программы компании Littoral Combat Ships Уильям Адамс стремились искусственно занизить смету расходов на кораблестроение проектов американских ВМС на десятки миллионов долларов.

Трио заведомо знало, что расходы Austal USA растут и превышают запланированные, но приказало другим снизить смету расходов, чтобы соответствовать бюджету доходов оборонного подрядчика и финансовым прогнозам. Другими словами, сознательно занижали стоимость работ, чтобы получить заказ, а потом сообщали, что смета выросла по ряду причин, добиваясь повышения финансирования из бездонного американского военного бюджета.

Следователи заявили, что обвиняемые скрыли учетную метрику, известную как «оценка по завершении» в отношении нескольких боевых кораблей прибрежной зоны ВМС США. Это, в свою очередь, привело к ложным данным по учёту прибыли компании в публичных финансовых отчетах.

В ходе расследования министерство юстиции США сделало выводы, что мошенники сделали это отчасти для поддержания и увеличения стоимости акций компании, и когда в конечном итоге стало известно о более высоких затратах, цена акций значительно упала, и материнская компания Austal USA, Austal Limited, списала более 100 миллионов долларов.

Austal USA является дочерней компанией, находящейся в полной собственности Austal Limited, австралийской компании, акции которой торгуются на внебиржевом рынке США посредством американских депозитарных расписок, а также торгуются на Австралийской фондовой бирже. Представитель Austal USA сообщил, что компании известно об обвинениях и гражданских исках, поданных против трех бывших сотрудников компании.

В случае признания виновным фигурантам грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в сговоре и каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, затрагивающему финансовое учреждение.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:03
    +2
    Ну вот, очередной секрет полишинеля обнародован...
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:06
    +3
    А как насчет медалей парням "За заслуги..." ? winked
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:08
      +4
      За освоенные для ВПК США средства??? wassat

      Там не медаль - там медалищще походу требуется....
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:14
    +1
    Эво как. А если бы не сво то на такие мелочи на спички даже бы не обратили бы внимания у них. А так пойдет, то открытия чудные будут ждать в каждой компании.
  4. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 17:14
    -4
    Опять в чужом глазу сор ищем, а в свой боимся заглянуть...
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:15
    +1
    Ну хоть в чём-то янков можно похвалить! У нас бы таким деятелям по тридцатнику бы точно не впаяли.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +3
    Это ещё доказать надо,кораблики в США всегда дороже выходят особенно революционные.Ребята с AUSTAL USA посмотрели на строителей Зумвальта,смотри что творят не стесняясь .Наверно это всем разрешили ?Понеслась.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:46
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Это ещё доказать надо,кораблики в США всегда дороже выходят особенно революционные

      Ну да. А потом адмиралы рыдаючи, просят увеличить бюджет на постройку военных кораблей.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:38
    +5
    laughing good
    Как у Задорнова? "Мавроди за что посадили? Не поделился! А за что выпустили? Поделился!"
    Ну вот их посадили, намеренно мол занижали стоимость, чтоб выиграть тендер, потом цену поднять. И ШО? Открытая информация - Боинг выиграл тендер на поставку топливозаправщиков КС-46, после чего немедленно поднял их цену толи в 5 толи в 10 раз - информация открыта, никто никого не сажает.
    Вот не лейте мне в уши, "за мошенничество". Не поделился! А вот Боинг - поделился и спокойно продолжает гнать КС-46 даже при том, что они кроме цены выше максимальной по тендеру, еще и по ТТХ ни разу не подходят по условиям конкурса. так еще и в том прикол. что нихрена там не работает, типа места оператора заправки.
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 20:06
      0
      Евреи знали задолго до Задорнова и египетских фараонов, что дела ведутся либо так, либо никак.
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:42
    +4
    Руководителям судостроительного подрядчика ВМС США предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве

    Толик, это ты? Толик!? wassat Анатолий Борисович!? laughing
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 17:42
    +3
    Да не может такого быть, что б "Хрустальном Граде, да на Холме", да такое....НАГОВАРИВАЮТ laughing
  10. agoran
    agoran Сегодня, 17:51
    +2
    А где наши российские либерасты?
    Отдать все в Дед сады беременным пенсионэрам?