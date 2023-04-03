Руководителям судостроительного подрядчика ВМС США предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве

Федеральная прокуратура США заявила, что трое мужчин из Алабамы организовали многомиллионную схему мошенничества с бухгалтерским учетом у оборонного подрядчика, который строит корабли для американских ВМC.Американское министерство юстиции объявило, что гражданам было предъявлено обвинение в заговоре с целью ввести в заблуждение акционеров и инвесторов относительно финансового положения судостроительной компании Austal USA из Мобила, штат Алабама, примерно с 2013 года как минимум по июль 2016 года.По данным Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, бывший президент Austal USA Крейг Персиваль, нынешний директор по финансовому анализу Джозеф Ранкель и бывший директор программы компании Littoral Combat Ships Уильям Адамс стремились искусственно занизить смету расходов на кораблестроение проектов американских ВМС на десятки миллионов долларов.Трио заведомо знало, что расходы Austal USA растут и превышают запланированные, но приказало другим снизить смету расходов, чтобы соответствовать бюджету доходов оборонного подрядчика и финансовым прогнозам. Другими словами, сознательно занижали стоимость работ, чтобы получить заказ, а потом сообщали, что смета выросла по ряду причин, добиваясь повышения финансирования из бездонного американского военного бюджета.Следователи заявили, что обвиняемые скрыли учетную метрику, известную как «оценка по завершении» в отношении нескольких боевых кораблей прибрежной зоны ВМС США. Это, в свою очередь, привело к ложным данным по учёту прибыли компании в публичных финансовых отчетах.В ходе расследования министерство юстиции США сделало выводы, что мошенники сделали это отчасти для поддержания и увеличения стоимости акций компании, и когда в конечном итоге стало известно о более высоких затратах, цена акций значительно упала, и материнская компания Austal USA, Austal Limited, списала более 100 миллионов долларов.Austal USA является дочерней компанией, находящейся в полной собственности Austal Limited, австралийской компании, акции которой торгуются на внебиржевом рынке США посредством американских депозитарных расписок, а также торгуются на Австралийской фондовой бирже. Представитель Austal USA сообщил, что компании известно об обвинениях и гражданских исках, поданных против трех бывших сотрудников компании.В случае признания виновным фигурантам грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в сговоре и каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, затрагивающему финансовое учреждение.