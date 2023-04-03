Глава МИД Румынии: девять стран НАТО обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной

Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге

Страны Восточной Европы хотят иметь больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, больше средств наблюдения. Поэтому девять государств региона, входящих в Североатлантический альянс, подталкивают США к расширению на своей территории американского военного присутствия.Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску.По его мнению, только так можно противостоять «российской угрозе».Глава МИД Румынии сообщил, что девять стран НАТО – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия и Чехия – обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной.- заявил Ауреску после совещания в польском городе Лодзь, на котором присутствовали главы внешнеполитических ведомств девяти упомянутых выше стран, составляющих так называемую Бухарестскую девятку (B9).Но вместе с тем перечисленные государства намерены продолжать оказывать поддержку киевскому режиму. Ауреску считает, что ближайший месяц станет решающим в противостоянии Москвы и Киева.Похоже, единодушно поддерживать Украину в ее антироссийских действиях готовы только восточноевропейские политики. В Соединенных Штатах, которые занимают в западном мире лидирующее положение, подобного единодушия не наблюдается. Ряд влиятельных американских политиков даже считают, что пора прекращать опекать киевский режим.