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Глава МИД Румынии: девять стран НАТО обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной

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Глава МИД Румынии: девять стран НАТО обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной

Страны Восточной Европы хотят иметь больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, больше средств наблюдения. Поэтому девять государств региона, входящих в Североатлантический альянс, подталкивают США к расширению на своей территории американского военного присутствия.


Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на румынского министра иностранных дел Богдана Ауреску.

По его мнению, только так можно противостоять «российской угрозе».

Глава МИД Румынии сообщил, что девять стран НАТО – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия и Чехия – обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной.

Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге

- заявил Ауреску после совещания в польском городе Лодзь, на котором присутствовали главы внешнеполитических ведомств девяти упомянутых выше стран, составляющих так называемую Бухарестскую девятку (B9).

Но вместе с тем перечисленные государства намерены продолжать оказывать поддержку киевскому режиму. Ауреску считает, что ближайший месяц станет решающим в противостоянии Москвы и Киева.

Похоже, единодушно поддерживать Украину в ее антироссийских действиях готовы только восточноевропейские политики. В Соединенных Штатах, которые занимают в западном мире лидирующее положение, подобного единодушия не наблюдается. Ряд влиятельных американских политиков даже считают, что пора прекращать опекать киевский режим.
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Использованы фотографии:
НАТО
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15 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:13
    +1
    Рабы обратились к господину, что бы он защитил их от других рабов, который могут хлынуть потоком.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 13:22
      +1
      Так дык имидж защитника у США однако! Весь мир против США! США в кольце врагов! Но США успешно держит оборону и местами контратакует! В общем-США спасает мир от всего! wassat
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:51
        0
        Глава МИД Румынии сообщил, что девять стран НАТО – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия и Чехия – обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной.

        Это как раз те самые страны, которые по планам госдепа США, согласно Хиллари Клинтон от 2016 года, должны якобы превратиться в "Европейские США".

        А вот согласно "ПРОГНОЗАМ" от американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую называют "теневым ЦРУ", эти страны - по конфиденциальной информации с конца 1990-х годов из Госдепа США - должны в будушем стать всего лишь "БУФЕРНОЙ ЗОНОЙ", отделяющей Западную Европу от России.

        СПРАВКА
        Strategic Forecasting Inc. (в основном употребляется сокращение Stratfor) — американская частная разведывательно-аналитическая компания. Barron’s Magazine в одной из своих статей назвал компанию «теневым ЦРУ». Основана в 1996 году американским политологом Джорджем Фридманом, который возглавляет компанию до сих пор. Вице-президентом компании по контртерроризму и корпоративной безопасности является Фред Бартон.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:19
          +1
          Цитата: Татьяна
          эти страны - по конфиденциальной информации с конца 1990-х годов из Госдепа США - должны в будушем стать всего лишь "БУФЕРНОЙ ЗОНОЙ", отделяющей Западную Европу от России.

          А вот как эти страны по планам госдепа США должны стать "БУФЕРНОЙ ЗОНОЙ" между странами Западной Европы и РФ, если ВС НАТО приблизились вплотную к границам России? Это другой вопрос! ОТВЕТ на который лежит на поверхности, глядя на деяния "сверху" со стороны евреев-нацистов в руководстве Укрорейха на горбу бандеро-нацистов в Украине по истреблению всего, что было и есть как историческое наследие советского и российского в Украине.
  2. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:15
    +1
    Глава МИД Румынии сообщил, что девять стран НАТО – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия и Чехия – обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной.
    а Америка такая: - "ой! как это неожиданно! Даже и не знаю, что Вам ответить!"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: Новик225
      а Америка такая: - "ой! как это неожиданно! Даже и не знаю, что Вам ответить!"

      Ну могли бы и сказать -"Мы сами, сами ! Мы же сильные, мы же гордые !"
      Ан нет - "Дяденька помоги !"
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:19
    +1
    Похоже, единодушно поддерживать Украину в ее антироссийских действиях готовы только восточноевропейские политики.

    ВСе девять лимитрофов, которые не имеют права слова, но могут озвучивать слова хозяина. Тузик гав !
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:03
      0
      Тут технология от обратного работает(шаблоны сэр),сначала типа просят гигемошу кучка леммингов для массовки, а потом уже гигемоша под этот инфоповод милостливо соглашается уже не с просьбами(в реале)а требованиями(в инфопространстве)и не кучки своих подктнтрольных бобиков(реал)а группы крупных держав(инфопространство),и гигемон милостливо идет на встречу,поставляя войска и оружие(реал и реал). Занавес, все хотелки мастерски исполнены, никто типа ничего не понял(многие и непоймут мутку)
  4. Юра
    Юра Сегодня, 13:19
    +1
    Хотят прикрыться американскими тушками и американским же ядерным зонтиком, то есть Украину по большому счёту уже списали.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:35
    0
    Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия и Чехия
    По первым четырем даже комментария не требуется. А вот как Венгрия вписалась в этот гадюшник?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    -1
    Глава МИД Румынии: девять стран НАТО обратились к США с просьбой укрепить границы альянса с Украиной
    Это надо комментировать?
  7. fiv
    fiv Сегодня, 13:39
    -1
    Только не смейте платить США денег, румыны! Все должно быть строго на халяву! Пусть гегемон раскошеливается. Глядишь, перегрузит станок и больше он не сможет фантики печатать. И солдатики должны быть строго только амерзкие. Распотроши хозяина!
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:44
    -1
    Понятно, окраину уже не спасти..., а за "хулиганку" с оружием спросят....., Венгрию это не касается.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:57
    -1
    По старой недоброй традиции, смело надо понимать наоборот. 10стран(конгресснечто),стран европы(США),просят(требуют), от сша увеличить войска. Безхозные территории сами себя не займут.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:00
    -1
    Да хрен с ним, пусть укрепляют, этот процесс бесконечен, как перестанут укреплять, то к тому времени их скрепы устареют и надо будет укреплять заново.

    Надеюсь они заплатят США за укрепление?!