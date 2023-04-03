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Экс-президент США Трамп: «Путин всё равно возьмет всю Украину»

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Экс-президент США Трамп: «Путин всё равно возьмет всю Украину»

Вооруженный конфликт на Украине в конечном итоге завершится победой России. В этом убежден бывший президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал с критикой внешнеполитического курса администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.


Как отметил в беседе с Fox News Трамп, если бы он в настоящее время был президентом США, то конфликта на Украине не было бы, и российские войска на территорию этой страны не вступали бы. Подобную точку зрения Трамп озвучивал уже неоднократно, не поясняя при этом, как он мог бы убедить Москву отказаться от специальной военной операции.

Если бы я был президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что [российские войска] не вошли бы на Украину. Впрочем, в конце концов Путин всё равно возьмёт всю Украину

- заявил Дональд Трамп.

Ранее бывший глава Белого дома также уверял, что если бы он стал президентом США, то конфликт на Украине завершился бы за один день – после звонков президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому соответственно.

Конечно, такие заявления можно и нужно рассматривать как обычный предвыборный пиар. Но сейчас в США набирает обороты критика действий Белого дома по поддержке Киеву. Трамп – один из наиболее ярких представителей критической позиции, наряду с другим республиканцем – губернатором Флориды Роном Десантисом, а также богатейшим предпринимателем США Илоном Маском.

Республиканские лидеры хотят укрепить свои политические позиции за счет критики действий администрации Байдена. Растущее недовольство рядовых американцев ухудшающимся качеством жизни, ростом цен и риском прямого столкновения с Россией может привести к масштабным изменениям политики США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах.
Автор:
Использованы фотографии:
The White House
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26 комментариев
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  1. polinet
    polinet Сегодня, 13:33
    +7
    Правильно мыслит, России просто не оставили выбора.
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 13:38
      +3
      Да, бывшие все правильно мыслят. А, нам интересно мнение бывших? "если бы он в настоящее время был президентом" Если бы, да кабы, во рту росли грибы...
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 14:24
        +2
        Цитата: Kotofeich
        "если бы он в настоящее время был президентом" Если бы, да кабы, во рту росли грибы...

        Все было бы так же, как идет сейчас. Не верю я в то, что Трамп махнул бы рукой на Окраину и перестал бы оказывать ей помощь. Не президенты в США правят бал.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 14:52
          +1
          Цитата: красноярск
          Все было бы так же, как идет сейчас. Не верю я в то, что Трамп махнул бы рукой на Окраину и перестал бы оказывать ей помощь.

          Во времена Трампа против России ввели максимальное кол-во санкций.
          Без учета СВО естественно.
          И Трамп этим хвастается.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:41
      +1
      Он мыслит под себя.. yes С прицелом на выборы.Хотя,до этого ему еще надо отмыться от копов..
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:52
        0
        Он мыслит под себя.. yes С прицелом на выборы.Хотя,до этого ему еще надо отмыться от копов..

        Не быть больше Трампу президентом... В него уже сейчас хорошо вцепились... Будут искать новые поводы для обвинений.
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 14:40
          +1
          Его и так от чегото нелюбили и раньше в бизнес туссовке ихней(от чего фиг знает).
        2. mitlantecutli_zen
          mitlantecutli_zen Сегодня, 14:44
          0
          Eso es lo que pienso, no lo dejarán ser presidente, la mafia política demócrata se lanzó de a lleno contra él y, esa mafia es la que actualmente tiene el sartén por el mango en La Casa Blanca. Terminarán enjuiciándolo por cualquier motivo, o peor le puede pasar.
      2. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 14:00
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Он мыслит под себя.. yes С прицелом на выборы.Хотя,до этого ему еще надо отмыться от копов..

        Да, только после выборов их мысли меняются.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:15
          -1
          О чем и речь.Ослы и слоны,лишь фигуры на тамошней шахматной доске."Играют ппрезидента"другие hi
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 14:19
      -1
      Цитата: polinet
      Впрочем, в конце концов Путин всё равно возьмёт всю Украину

      Это не его мысли, это его агент проник в тайные планы Кремля. laughing wassat
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:37
    +5
    Доня правильно мыслишь,будет тебе участок для постройки Башни Трампа2 в Киеве,но за деньги конечно - за рубли.
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:38
    +2
    В общем план Трампа ясен. Вот вам Украина, берите не подавитесь (я заодно сыну Байдена и его папе шпилек насыпью) но с вас (России) помощь в совместном мочилове Китая.

    А что? В его план "Сделаем Америку снова великой" такая схема вписывается. Правда после Китая возьмутся за Россию. Так что тут "тот ещё подарочек". Настоящий троянский конь с головой Трампа :)
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 14:11
      +1
      Помощи в мочилове Китая не будет, и Трамп прекрасно это знает, а вот поторговаться за нейтралитет и его реальное наполнение Трамп готов.
      Правда он уже спалил тему, что Украина в любом случае проиграет, соотв. пространство для торга себе ограничил.

      Ну ничего, за Украиной есть ещё Молдавия, Польша, Румыния. Финляндия опять же. За трибалтику ещё можно что-то у России сторговать, ну не сильно большое, но все же.

      Трамп и ко, в отличие от байдена и ко, готов сдать доминирование в обмен на "Америку снова великой", он не собирается кормить дармоедов из НАТО, ес, ООН, ВБ, МВФ и прочих МОК-ов за счёт экономики США. А раз это все уходит, США сосредотачиваются на внутренних проблемах, почему бы не продать сегодня то, что завтра не будет стоить вообще ничего?

      Очень интересно, что будет делать один маленький, но очень гордый народ(не хоббиты)?
      Будет ли США продолжать его поддерживать? С учётом того, что ресурсов у США будет все меньше, а поддержка будет обходиться все дороже?
      Ходят слухи, что СА налаживает контакты не только с Ираном, но и с Сирией.
      Турция тоже в переговорах. Если все мусульмане договорятся между собой и зададутся вопросом "Голаны чьи?"
      И никакое ядерное оружие(которого нет) не поможет. Если руководители не полные идиоты и не враги своего народа, то никогда его не применят.

      В общем надо уже думать, какой статус будет у беженцев, гастарбайтеры или соотечественники из недружественный страны?
      Льготы и пособия сильно разные...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:43
    +2
    Экс-президент США Трамп: «Путин все равно возьмет всю Украину»
    Так оно и есть и неча забугорным зазря пыжится .... Россия всегда возвращается и забирает СВОЁ!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +1
    Впрочем, в конце концов Путин все равно возьмёт всю Украину
    В какие-то моменты на Трампа находит полное просветление по отношению к России. Может влияет желание переизбраться, а может просто подсказывает политическая интуиция, которой он раньше, честно говоря, не блистал.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:58
      0
      В какие-то моменты на Трампа находит полное просветление по отношению к России.

      Он зависим от окружения. У него были более менее отношения с Путиным, но потом Трамп отказался с ним встречаться и общаться, вообщем-то из-за чепухи- выдумки об отравлении Скрипалей.
  6. alovrov
    alovrov Сегодня, 14:12
    +2
    Тут Трампу можно верить. Он единственный президент сша не развязавший ни одной войны. Именно за это демократы его и ненавидят, гораздо больше чем Путина.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:13
    0
    Хоть Трамп понимает наши цели на украине...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:13
    0
    Человек в его возрасте ,всегда помнит счастливые времена молодости.Счастливая ,любящая друг друга пара - в Ленинграде 1987 г.



  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:21
    0
    Загремит Трампушка при бидоне "под фанфары" на отсидку по примеру нашего страдальца или окраинского кума, вот и вся политическая карьера, по миру конечно не пустят, но на порог белого дома......
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:35
      0
      По конституции США президент может быть и на нарах, формально ничто этому не мешает laughing
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Uprun
      Загремит Трампушка при бидоне "под фанфары" на отсидку по примеру нашего страдальца или окраинского кума

      Такого ещё в США не было, чтобы один президент, другого в "калабуш" засунул. Что то не всё хорошо в "штатовском королевстве". А тут ещё повстанцы-​революционеры в США объявились и опубликовали манифест.
      Группировка берёт на себя ответственность за резонансные инциденты как в инфраструктуре Северной Америки, так и за другие происшествия.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:25
    0
    Вот, не думаю, что изменится политика штатов, если он вернется. Прекрасно помним, чем заканчивались все потуги Трампа. Если только вдруг измениться политическое поле в Америке. И, по какой-то причине, невыгодно будет иметь врага- Россию. Тогда- да! Но, это крайне маловероятно. У них один политик, даже такого масштаба, погоду не сделает, не то время. В любом случае- восстанавливать гораздо дольше, чем разрушать. А, иногда и бессмысленно.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:16
    0
    В Америке пошли обмены ударами иже пояса. Трампа за проституток ухватили. Он им рубанул правду матку как обычно наш Жириновский делал.
  12. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:17
    0
    Вот Трамп вроде бы и фрик, но на удивление разумен. Как некоторые американцы ему сонного Джо предпочли? Очень странные люди...