Экс-президент США Трамп: «Путин всё равно возьмет всю Украину»

Если бы я был президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что [российские войска] не вошли бы на Украину. Впрочем, в конце концов Путин всё равно возьмёт всю Украину

Вооруженный конфликт на Украине в конечном итоге завершится победой России. В этом убежден бывший президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал с критикой внешнеполитического курса администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.Как отметил в беседе с Fox News Трамп, если бы он в настоящее время был президентом США, то конфликта на Украине не было бы, и российские войска на территорию этой страны не вступали бы. Подобную точку зрения Трамп озвучивал уже неоднократно, не поясняя при этом, как он мог бы убедить Москву отказаться от специальной военной операции.- заявил Дональд Трамп.Ранее бывший глава Белого дома также уверял, что если бы он стал президентом США, то конфликт на Украине завершился бы за один день – после звонков президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому соответственно.Конечно, такие заявления можно и нужно рассматривать как обычный предвыборный пиар. Но сейчас в США набирает обороты критика действий Белого дома по поддержке Киеву. Трамп – один из наиболее ярких представителей критической позиции, наряду с другим республиканцем – губернатором Флориды Роном Десантисом, а также богатейшим предпринимателем США Илоном Маском.Республиканские лидеры хотят укрепить свои политические позиции за счет критики действий администрации Байдена. Растущее недовольство рядовых американцев ухудшающимся качеством жизни, ростом цен и риском прямого столкновения с Россией может привести к масштабным изменениям политики США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах.