Восточный вектор – не поворот, а имитация

Как не забыть Даманский?

«Отдают 337 квадратных километров! Это очень большая территория, о компенсации никто ничего не говорит».

Несвоевременный демарш

Захватит ли Китай Россию?

Интерес России к Китаю и Китая к России

«Китайские инвестиции. Сколько было шума по поводу нашествия китайских денег и страхов по поводу того, что «они всех нас скупят!». Где эти деньги? Доля китайских инвестиций в общем объёме иностранных инвестиций на Дальнем Востоке меньше 1 %. Есть только один крупный промышленный объект с китайскими инвестициями – в Забайкалье – Амазарский целлюлозно-бумажный комбинат. Всё. Там сконцентрировано почти 70 % от всех китайских инвестиций в ДФО»,

«Самой идеи и смысла этой политики. Это касается и Китая, и Японии, и Кореи. Вообще всего этого гигантского региона. Главный вопрос: каково наше стратегическое видение этого региона и места России в нём?»