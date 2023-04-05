Чешские противотанковые, горные и полевые орудия в вооруженных силах нацистской Германии

После аннексии Чехословакии немецкая армия захватила несколько тысяч противотанковых, полевых и горных орудий, многие из них по качеству изготовления и боевым характеристикам соответствовали самым высоким мировым стандартам. В годы Второй мировой военные заводы, расположенные на территории протектората Богемия и Моравия, осуществляли выпуск артиллерийских систем и боеприпасов для вооруженных сил Третьего рейха.
Противотанковые орудия
В условиях хронической нехватки противотанковой артиллерии вооруженные силы нацисткой Германии активно применяли орудия, захваченные в других странах. Очень значительная часть противотанковых пушек, имевшихся в вермахте, в начальный период войны была чешского производства.
По состоянию на март 1939 года противотанковую оборону в чехословацкой армии обеспечивали 37-мм пушки 3.7 cm kanon PUV. vz. 34 (Škoda vz. 34 UV), 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 и 47-мм 4.7 cm kanon PUV. vz. 36.
В начале 1930-х годов 37-мм пушки считались вполне пригодными для борьбы с танками, имеющими противопульную броню. В связи с этим противотанковые орудия такого калибра получили широкое распространение.
37-мм противотанковая пушка 3.7 cm kanon PUV. vz. 34 в экспозиции Военного музея Праги
Одной из лучших считалась 37-мм противотанковая пушка 3.7 cm kanon PUV. vz. 34 (фирменное наименование Škoda А3), имевшая небольшую массу и скромные габариты. Это орудие являлось достаточно совершенным для своего времени.
Масса в боевом положении составляла 364 кг. 37-мм орудие имело ствол-моноблок с горизонтальным клиновым затвором, обеспечивавшим скорострельность 15–20 выстрелов в минуту. В боекомплект входили бронебойный снаряд массой 0,85 кг и осколочный – массой 1,2 кг. Бронебойный снаряд на дистанции 100 м по нормали мог пробить 42-мм броню, на дальности 500 м бронепробиваемость составляла 31 мм.
37-мм противотанковая пушка 3.7 cm kanon PUV. vz. 34 с пневматическими шинами
Деревянные колёса с металлическим ободом были подрессорены, что давало возможность транспортировать орудие не только лошадьми, но и механической тягой. Часть орудий 3.7 cm kanon PUV. vz. 34, предназначенных для противотанковых батарей моторизованных дивизий, имела колёса с пневматическими шинами, что позволило буксировать со скоростью до 60 км/ч.
Орудие 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 отличалось от пушки обр. 1934 г. конструкцией лафета и стволом длиной 1 770 мм. На орудиях обр. 1934 и обр. 1937 г. устанавливался 5-мм противоосколочный щит. Благодаря более длинному стволу, бронепробиваемость 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 существенно увеличилась. На дистанции 100 м усовершенствованным бронебойным снарядом с твердосплавным наконечником по нормали могла быть пробита 54-мм броня. На дальности 500 м пробитие составляло 38 мм.
37-мм противотанковая пушка 3.7 cm kanon PUV. vz. 37 в музейной экспозиции
Немцы, оценив боевые качества чешских орудий, приняли их на вооружение под обозначением 3,7-cm Pak. 34(t) и 3,7-cm Pak. 37(t). Уже после утраты независимости заводы «Шкода» поставили вермахту 513 37-мм противотанковых пушек.
Немецкие солдаты с 37-мм орудием 3.7 cm kanon PUV. vz. 37, оснащённым колёсами с пневматическими шинами
Орудия, выпущенные после оккупации, имели колеса с пневматическими шинами, что позволило увеличить скорость их транспортировки. Такими колёсами в армейских мастерских также оснастили часть 37-мм пушек, доставшихся от чехословацкой армии.
Противотанковые 37-мм орудия чешского производства наравне с немецкими пушками Pak. 35/36 в начальный период войны использовались в противотанковых дивизионах пехотных дивизий. Впрочем, вскоре после вторжения в СССР стало ясно, что бронепробиваемость 37-мм пушек и заброневое действие их снарядов по современным средним и тяжелым танкам оставляют желать лучшего, и они были быстро вытеснены в частях первой линии более эффективными противотанковыми средствами. Тем не менее в начале 1945 года вермахт ещё располагал на второстепенных направлениях 88 пушками 3,7-cm Pak 37(t).
Конструкторы фирмы «Шкода» понимали, что с ростом защищённости танков 37-мм пушки вскоре станут не актуальными. В 1936 году начались испытания 47-мм буксируемой противотанковой пушки (фирменное наименование Škoda А5), имевшей ствол 47-мм крепостного орудия. Существенным нововведением стал полностью поворотный верхний станок – в походном положении он разворачивался на 180°, а ствол фиксировался к сведенным станинам.
47-мм противотанковая пушка 4.7 cm kanon PUV. vz. 36 в походном положении
Колёсный ход был отделяемым – огонь можно было вести как с колёс, так и с опорной платформы. Двухсекционный орудийный щит толщиной 4,7 мм выполнили легкосъёмным. Да и всё орудие можно было легко разобрать на несколько частей для переноски. Хотя 47-мм орудие весило почти вдвое больше, чем 3.7 cm kanon PUV. vz. 34, сохранялась и возможность буксировки орудия на поле боя силами расчёта. Масса орудия в боевом положении составляла 580 кг.
Как и в случае с 37-мм пушками, 47-мм орудие имело три варианта, отличавшихся конструкцией колёс и станин. Для использования в пехотных дивизиях и укреплённых районах предназначались пушки с деревянными колёсами и складывающимися станинами, буксировка которых осуществлялась конной тягой. Но если для 37-мм пушки хватало одной лошади, то 47-мм тянули две, запряжённые цугом. Кавалерийский вариант отличался дисковыми металлическими колёсами с пневматиками и нескладывающимися станинами. Возка орудия производилась четырёхконной упряжкой. Модификация для моторизованных частей имела колёса, как у кавалерийской пушки, но складывающиеся станины.
После принятия на вооружение осенью 1938 года 47-мм пушка получила обозначение 4.7 cm kanon PUV. vz. 36.
47-мм противотанковая пушка 4.7 cm kanon PUV. vz. 36
На момент начала серийного производства 47-мм противотанковое орудие являлось одним из наиболее мощных артиллерийских систем такого назначения. При длине ствола 2 240 мм, начальная скорость 1,65 кг бронебойного снаряда составляла 775 м/с. На дальности 1 000 м под прямым углом он пробивал 55-мм броню. Также в боекомплект входил выстрел с 2,3-кг осколочной гранатой – благодаря чему пушка могла с успехом применяться для поражения огневых точек и живой силы противника. Хорошо обученный расчёт за минуту мог сделать 15 прицельных выстрелов.
Фирма «Шкода» успела изготовить для Югославии 298 серийных 47-мм противотанковых орудий. Начиная с апреля 1941 года трофейные югославские орудия эксплуатировались немцами под наименованием 4,7 cm Pak 179(j). Некоторое количество югославских пушек получили итальянцы, которые использовали их в 1943 году в боях на Сицилии. В вооруженных силах Германии 47-мм чешская противотанковая пушка имела обозначение 4,7 cm Pak(t), также встречается обозначение 4,7 cm Pak 36(t).
Первая партия 47-мм орудий из бывшего чехословацкого заказа в количестве 51 единица была принята немецкой армией в 1939 году. В 1940 году вермахту передали 202 орудия, в 1941 – 269, в 1942 – 68 экземпляров. Таким образом, вооруженные силы Германии получили в общей сложности 590 орудий 4,7 cm Pak(t).
С середины 1939 года орудия 4,7 cm Pak(t) начали поступать в дивизионы истребителей танков ряда германских пехотных дивизий. Их боевое крещение состоялось во Франции в 1940 году, где 4,7 cm Pak(t) проявили себя лучше, чем 3,7 cm Pak. 35/36. По бронепробиваемости 47-мм орудие чешского производства незначительно уступало 50-мм немецкому 5 cm Pak. 38, которых в ходе французской кампании имелось в войсках очень мало.
В 1940 году в боекомплект 47-мм пушки ввели бронебойный подкалиберный снаряд PzGr 40 с сердечником из карбида вольфрама. Снаряд массой 0,8 кг, с начальной скоростью 1 080 м/с на дистанции до 500 м уверенно пробивал лобовую броню среднего советского танка Т-34. Это сделало пушку 4,7 cm Pak(t) актуальной до середины 1943 года, пока немецкие противотанковые дивизионы не были оснащены достаточным количеством 50-мм и 75-мм орудий. Однако из-за дефицита вольфрама доля подкалиберных снарядов в боекомплекте была невелика, и они оказывались эффективными только на относительно малой дистанции.
Для повышения мобильности противотанковых подразделений 47-мм чешскими орудиями вооружались самоходные артиллерийские установки.
ПТ САУ Panzerjäger 35 R (f)
В марте 1940 года 4,7 cm Pak 36(t) стали устанавливать на шасси лёгкого немецкого танка Pz. Kpfw. I Ausf.B, а с мая 1941 – на шасси трофейного французского танка R-35. Всего было изготовлено 376 лёгких ПТ САУ. Самоходки, получившие обозначение Panzerjager I и Panzerjäger 35 R (f), как и буксируемые 47-мм пушки, поступали на вооружение дивизионов истребителей танков.
Горные орудия
В 1915 году в конструкторском бюро предприятия «Шкода» в Пльзене было создано 75-мм горное орудие 7,5 сm GebK 15 (7,5 cm Gebirgskanone M 15). До окончания Первой мировой войны выпуск этих пушек осуществлялся на производственных мощностях в чешском Пльзене и венгерском Дьёре. До момента окончания производства в 1918 году удалось изготовить более 2 500 орудий.
75-мм орудие 7,5 сm GebK 15
Масса орудия в боевом положении составляла 613 кг. Длина ствола – 1 115 мм. Для стрельбы использовались выстрелы 75x129 мм R. Осколочная граната массой 6,35 кг покидала ствол с начальной скоростью 350 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 8 200 м. Углы вертикальной наводки: от –10° до +50°. Скорострельность до 8 выстр./мин. Орудие можно было разобрать на части, пригодные для перевозки во вьюках.
Австрийские солдаты с орудием 7,5 сm GebK 15
После распада Австро-Венгерской империи орудия 7,5 сm GebK 15 имелись в Австрии, Болгарии, Чехословакии, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Турции, Польше и Югославии.
По наследству от Австро-Венгрии чехословакам досталось 58 орудий, к которым затем прибавилось ещё 240, произведённых в Пльзене с 1921 по 1924 год. В чехословацкой армии эти орудия именовались 7,5 cm horský kanon vz. 15.
Парк GebK 15 в Третьем рейхе пополнился за счёт австрийских и чехословацких пушек и составил 254 единицы. Орудия, принадлежавшие ранее австрийской армии, получили обозначение GebK 15(ö), а чешские – GebK 15(t). В 1941 году к ним присоединились орудия, захваченные у югославской армии, обозначавшиеся GebK 259(j), а в 1943 – итальянские GebK 259(i). В вермахте 75-мм пушками GebK 15 оснащали артиллерийские полки, приданные горнопехотным дивизиям.
Артиллерийский полк включал в себя четыре дивизиона, два из которых (по две батареи) комплектовались 75-мм горными пушками. Сходную организацию имели и артиллерийские полки лёгких пехотных дивизий. Кроме того, GebK 15 поступали в воздушно-десантные части. Впрочем, чаще всего 75-мм горные пушки использовались как полевые. В этой роли они оказались не слишком хороши. Дальность стрельбы оставляла желать лучшего, а колёсный ход не допускал буксировки с высокой скоростью.
На базе 7,5 cm horský kanon vz. 15 в 1928 году для поставок на экспорт была создана горная пушка 75 мм Skoda M. 28. Орудие разрабатывалось как бикалиберное и, помимо 75-мм ствола, могло иметь 90-мм ствол и при этом играть роль лёгкой гаубицы. Всего было выпущено 120 орудий.
75-мм горная пушка 75 mm Skoda M. 28 в экспозиции Военного музея Праги
Орудие с 75-мм стволом и щитом весило 716 кг. Длина ствола – 1 345 мм. Углы вертикальной наводки: от –10° до +50°. Дальность стрельбы – до 8 700 м.
Большая часть орудий 75 mm Skoda M. 28, доставшихся немцам, была захвачена в Югославии, в вермахте они именовались 7.5 cm GebK 285(j).
Полевые орудия
В 1920-е годы основным орудием полевой артиллерии в чехословацкой армии была 76,5-мм австрийская пушка 8 cm FK M. 17 (8 cm Feldkanone M 17), переименованная в 8 cm kanon vz. 17.
76,5-мм полевая пушка 8 cm FK M. 17 в музейной экспозиции
Это орудие было создано с учётом опыта применения австрийской полевой пушки 8 cm FK M. 05. Масса в боевом положении составляла 1 319 кг. Длина ствола – 2 078 мм. Углы вертикальной наводки: от –10° до + 45°. Максимальная дальность стрельбы 6,7-кг снарядом составляла 11 400 м. При стрельбе осколочной гранатой массой 8 кг – 9 900 м. Скорострельность – 10 выстр./мин.
Такие пушки, помимо Чехословакии, стали трофеями немецких войск в Австрии, Польше и Югославии. Чехословацкие полевые орудия получили немецкое обозначение 7,65 cm FK 17(t).
Полевая пушка 8 cm FK M. 17 по сравнению с 8 cm FK M. 05 со стволом из «сталебронзы», безусловно, являлась более совершенной, но и она, будучи типичной конструкцией эпохи Первой мировой, уже через 10 лет после создания считалась устаревшей. Военных не устраивала относительно небольшая дальность стрельбы и отсутствие модернизационных перспектив. В то же время в 1920-е годы у чехословацкого министерства национальной обороны не имелось достаточных финансовых ресурсов, и военные были склонны наблюдать, как компания «Шкода» за счёт собственных средств разрабатывает экспортные образцы, и со стороны оценивать их пригодность для принятия на вооружение.
В 1928 году Югославия заключила контракт на поставку трёх сотен 76,5-мм универсальных орудий М. 28. Вскоре последовал заказ от Румынии на 96 пушек 75-мм Tunul de camp Skoda, cal. 75 mm, md. 1928, которые от М. 28 отличались калибром, но имели аналогичную конструкцию.
Югославская 76,5-мм пушка М. 28
Пушка М. 28 была разработана в рамках популярной в 1920–1930-е годы концепции, в рамках которой предполагалось иметь многоцелевое орудие, которое можно было использовать как полевое, горное, противотанковое и зенитное. Для стрельбы по воздушным целям орудие устанавливалось на поворотное металлическое основание, а в состав батареи должны были включаться приборы управления зенитным огнём.
Успешно решить все задачи, поставленные при создании этой артиллерийской системы, естественно, не удалось, а попытки сочетания противоречивых требований вели к удорожанию и утяжелению конструкции. Таким образом, 76,5-мм универсальное орудие М. 28 оказалось совершенно несостоятельно в качестве зенитного, но оно было не плохим как полевое и отчасти горное. Ввиду ограниченных углов горизонтальной наводки, данная артиллерийская система была мало пригодна для борьбы с бронетехникой.
Вес в боевом положении составлял 1 816 кг. Длина ствола 3 060 мм. Стрельба велась боеприпасом 76,5x346 мм R с начальной скоростью 8-кг снаряда 600 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 13 400 м. Скорострельность – до 12 выстр./мин. Углы вертикальной наводки: от –8° до +80°. В горизонтальной плоскости орудие имело углы наводки вправо и влево – 8°. Расчёт – 10 человек. В случае необходимости 76,5-мм универсальная пушка могла быть разобрана на части, которые транспортировались отдельно.
После экспортных успехов М. 28 чехословацкие генералы тоже решили приобрести новые 76,5-мм орудия, приняв их на вооружение под обозначением 8 cm lehký kanon vz. 30. Чехословацкая армия в общей сложности заказала 204 пушки, поставки которых начались в 1934 году, а завершились в марте следующего года. Выпускалось два варианта, различавшихся колёсным ходом: для конной (деревянные колеса со стальными шинами) и механической тяги (колеса со сплошными резиновыми шинами).
76,5-мм пушка 8 cm lehký kanon vz. 30
В чехословацкой армии орудия 8 cm lehký kanon vz. 30 использовались как полевые. В то же время большой угол возвышения и возможность разбора на отдельные части позволял задействовать их в горной местности.
В вооруженных силах Германии пушки vz. 30 получили обозначение 8 cm FK 30(t). К началу Второй мировой войны насчитывалось 184 таких орудия. Немцам досталось и значительное количество бывших югославских пушек, обозначавшихся 7,65 cm FK 304(j).
Орудия калибра 100–150-мм
В 1914 году вместо устаревшей гаубицы 10 cm FH M 99 на вооружение Австро-Венгерской армии поступила гаубица 10 cm FH M 14. Для своего времени это было весьма совершенное орудие, активно использовавшееся в боевых действиях.
Гаубица 10 cm FH M 14
Хотя орудие официально обозначалось как 100-мм, истинный калибр в справочниках указывается 104-мм. Масса – 1 340 кг. Длина ствола – 1 930 мм. Масса снаряда – 14 кг. Начальная скорость – до 395 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 8 400 м. Скорострельность – 7 выстр./мин.
После модернизации гаубица получила обозначение Škoda 100-mm vz. 14/19. Основным улучшением стало удлинение ствола, что увеличило дальнобойность орудия до 9 900 м. В таком варианте оно выпускалось в Чехословакии до 1938 года и активно поставлялось на экспорт.
Вермахту досталось более 1 000 гаубиц чешского производства и выпущенных в Польше по лицензии. В 1939 году немцы получили 382 гаубицы и приняли их на вооружение под обозначением 10 cm leFH 14/19(t). Орудия, захваченные в Польше (676 единиц), имели обозначение leFH 14/19(p). Затрофеенные в Греции и Югославии именовались leFH 316(j) и leFH 14/19(g).
В годы Первой мировой компания «Шкода» выпускала 100-мм гаубицу 10 cm Gebirgshaubitze M. 16. Это орудие проектировалось для использования в горах, но обычно использовалось для огневой поддержки пехотных подразделений на равнинной местности. До распада Австро-Венгерской империи заводы «Шкода» успели изготовить приблизительно 550 горных гаубиц.
Гаубица 10 cm Gebirgshaubitze M. 16
В случае необходимости орудие можно было разобрать на несколько частей. В боевом положении гаубица весила 1 235 кг. Стрельба велась снарядом массой 16 или 13,4 кг, максимальная дальность стрельбы составляла 7 000 или 8 400 м соответственно. Углы вертикальной наводки: от –8° до +70°. Боевая скорострельность – 5 выстр./мин.
В Чехословакии 100-мм гаубицу обр. 1916 г. приняли на вооружение под названием 10 cm houfnice vz. 16. В 1919 году чехословацкая армия располагала 66 такими орудиями. В 1920 году началась модернизация части гаубиц обр. 1916 года, в ходе которой они получили удлинённые 24-калиберные стволы. Масса орудия возросла на 115 кг, но это являлось адекватной ценой за увеличение дальности стрельбы – она достигала 9 800 м. Модернизированная горная гаубица получила обозначение vz. 16/19. Всего доработке подверглись 44 орудия.
После гитлеровской оккупации Чехии немцы оставили себе шесть гаубиц vz. 16/19, получивших обозначение 10 cm GebH 16/19(t), ещё 38 орудий достались Словакии.
Тренировка немецких артиллеристов на гаубице 10 cm GebH 16/19(t)
Гаубицы с короткими стволами, захваченные в Австрии, имели обозначение 10 cm GebH 16(ö). В сентябре 1943 года парк немецкой артиллерии пополнили 70 итальянских гаубиц, обозначавшихся 10,5 cm GebH 316(i). Некоторое количество Gebirgshaubitze M 16 служило в армиях Венгрии и Румынии.
При всех достоинствах гаубицы 10 cm houfnice vz. 16 военные желали иметь более дальнобойное орудие аналогичного назначения. В 1927 году конструкторское бюро компании «Шкода» в городе Пльзень создало по югославскому заказу гаубицу FE, по лафету унифицированную с полевым 76,5-мм орудием EF (М. 28).
После интенсивных испытаний и доработок министерство национальной обороны Чехословакии в 1933 году заказало первую партию гаубиц, присвоив им обозначение 10 cm lehká houfnice vzor. 30.
Гаубица 10 cm lehká houfnice vz. 30
Масса гаубицы в боевом положении составляла 1 798 кг. Длина ствола – 2 500 мм. Начальная скорость снаряда – до 430 м/с. Масса снаряда – 16 кг. Заряжание – раздельно-гильзовое. В боекомплект входили снаряды: осколочно-фугасный, осколочно-фугасный с взрывателем замедленного действия и шрапнельный. Кроме того, орудие могло вести огонь снарядами от гаубицы vz. 14/19. Максимальная дальность стрельбы – 10 600. Углы вертикальной наводки: от –8° до +80°. Скорострельность – 8 выстр./мин. Расчёт состоял из семи человек.
В марте 1939 года гитлеровцы захватили около полутора сотен 10-см гаубиц vz. 30, приняв их на вооружение под обозначением 10 cm leFH 30(t). В качестве средства тяги немцы использовали не автомобили, а трёхтонные полугусеничные тягачи Sd. Kfz. 11. Словакии досталось 30 гаубиц.
Во второй половине 1930-х специалисты компании «Шкода» активно создавали новые артиллерийские системы. Одной из наиболее интересных разработок стало 105-мм дальнобойное орудие, принятое на вооружение под обозначением 10.5 cm hrubý kanón vz. 35.
105-мм дальнобойное орудие 10.5 cm hrubý kanón vz. 35.
Основным преимуществом 105-мм орудия перед 100-мм гаубицами была способность отправить 18-кг снаряд на дистанцию 18 000 м, что и по нынешним временам является неплохим показателем. В стволе длиной 4 400 мм снаряд мог разогнаться до 730 м/с. В боевом положении гаубица весила 4 200 кг. Углы вертикальной наводки: от –6° до +42°. В горизонтальной плоскости – 50°. В боекомплекте имелись осколочно-фугасные и бронебойно-фугасные снаряды. Скорострельность – 5 выстр./мин.
Точных данных об объёмах производства 105-мм пушек найти не удалось. Известно, что они имелись в пяти артиллерийских полках чехословацкой армии (более 100 единиц) и поставлялись в Югославию.
После вторжения в Чехословакию немцы забрали орудия себе, присвоив им обозначение 10.5 cm K 35(t). Трофейные югославские 105-мм пушки именовались 10.5 cm Kanone 339(j). Большую их часть передали в береговую артиллерию.
Для разрушения долговременных оборонительных сооружений предназначалась 150-мм гаубица 15 cm hruba houfnice vz. 25, созданная на базе гаубицы 15 cm Autokanone M. 15/16.
150-мм гаубица 15 cm hruba houfnice vz. 25
Масса в боевом положении – 3 740 кг. Это было вполне приемлемо за увеличенную до 11 800 м дальность стрельбы. При длине ствола 2 700 мм максимальная начальная скорость 42-кг снаряда составляла 450 м/с. Орудие имело раздельное заряжание. Диапазон углов наводки орудия в вертикальной плоскости составлял от −5º до +70º. В горизонтальной – 7º.
В чехословацкой армии гаубицами vz. 25 вооружили 12 дивизионов по 12 орудий – то есть в частях имелось 144 артсистемы этого типа. Ещё почти две сотни гаубиц находились в мобилизационном резерве.
В марте 1939 года вследствие немецкой оккупации вермахту достались 227 таких орудий и почти 290 000 снарядов. 150-мм гаубицу приняли на вооружение под обозначением 15 cm sFH 25(t). По состоянию на 1 сентября 1939 года немцы располагали 219 орудиями sFH 25(t). Ещё 113 гаубиц досталось Словакии.
Интересно сравнить 150-см чешскую гаубицу vz. 25 с германской 15-см гаубицей sFH 18, которая имела на полтора километра большую дальность стрельбы и, благодаря использованию лафета с раздвижными станинами, гораздо больший диапазон углов горизонтального наведения. Вместе с тем чехословацкая гаубица в боевом положении весила на треть меньше, чем sFH 18.
В 1933 году компания «Шкода» начала выпуск 150-мм орудий серии «К», которые успешно продавались в Турцию, Румынию и Югославию. Модернизированный вариант «К4», поступивший на вооружение чехословацкой армии, имел обозначение 15 cm hruba houfnice vz. 37.
150-мм гаубица 15 cm hruba houfnice vz. 37
От ранней модёли 150-мм орудие, принятое на вооружение в Чехословакии, отличалась облегчённой конструкцией. В соответствии с современными требованиями новые гаубицы выпускались с колёсами, оснащёнными пневматическими шинами, что позволяло использовать механизированную тягу.
Масса в боевом положении – 5 200 кг. Длина ствола – 3 600 мм. Углы вертикальной наводки: от –5° до +70°. В горизонтальной плоскости – 42°. Вес снаряда – 42 кг. Начальная скорость – до 580 м/с. Максимальная дальность – до 15 000 м. Скорострельность – 3 выстр./мин. Расчёт – 12 человек.
Орудие немцам понравилось, его производство и выпуск боеприпасов продолжились и после оккупации. В вермахте модификация чешской гаубицы получила обозначение sFH 37(t). Югославские гаубицы именовались sFH 402(j). Боевой дебют орудий состоялся на Балканах. До 1944 года они активно использовались на Восточном фронте, в 1944 году уцелевшие гаубицы перебросили на Запад.
Продолжение следует...