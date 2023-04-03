У ворот Киево-Печерской лавры богослужения проходят под надзором вооружённой полиции

У ворот Киево-Печерской лавры, где планируется очередная сессия работы комиссии по сдаче и приемке церковного имущества, проходит богослужение. Кроме того, пространство возле главного входа в лавру оцеплено вооружённой полицией. В лавре ожидается приезд комиссии, специально созданной для осуществления передачи государству помещений главной святыни Украинской православной церкви.Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как украинские власти решили в одностороннем порядке расторгнуть действовавший ранее договор аренды и потребовать от монахов канонической церкви покинуть свою обитель в срок до 29 марта. Кроме того, священнослужителям предложили перейти в созданную для обслуживания политических интересов экс-президентом Петром Порошенко раскольническую Православную церковь Украины.С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Как заявил наместник лавры митрополит Павел, монахи намерены стоять до конца в отстаивании своих прав. Священник также добавил, что комиссия не обладает полномочиями для разрыва договора об аренде в одностороннем порядке без соответствующего судебного решения. Украинские власти обвиняют священника в разжигании межрелигиозной розни и традиционном в современных украинских реалиях "сотрудничестве с Россией".На днях митрополита Павла по решению суда отправили под домашний арест, фактически убрав с территории лавры в надежде на то, что без своего духовного лидера прихожане не смогут активно препятствовать фактическому захвату храмового комплекса.