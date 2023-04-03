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У ворот Киево-Печерской лавры богослужения проходят под надзором вооружённой полиции

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У ворот Киево-Печерской лавры богослужения проходят под надзором вооружённой полиции

У ворот Киево-Печерской лавры, где планируется очередная сессия работы комиссии по сдаче и приемке церковного имущества, проходит богослужение. Кроме того, пространство возле главного входа в лавру оцеплено вооружённой полицией. В лавре ожидается приезд комиссии, специально созданной для осуществления передачи государству помещений главной святыни Украинской православной церкви.


Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как украинские власти решили в одностороннем порядке расторгнуть действовавший ранее договор аренды и потребовать от монахов канонической церкви покинуть свою обитель в срок до 29 марта. Кроме того, священнослужителям предложили перейти в созданную для обслуживания политических интересов экс-президентом Петром Порошенко раскольническую Православную церковь Украины.

С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.

Как заявил наместник лавры митрополит Павел, монахи намерены стоять до конца в отстаивании своих прав. Священник также добавил, что комиссия не обладает полномочиями для разрыва договора об аренде в одностороннем порядке без соответствующего судебного решения. Украинские власти обвиняют священника в разжигании межрелигиозной розни и традиционном в современных украинских реалиях "сотрудничестве с Россией".

На днях митрополита Павла по решению суда отправили под домашний арест, фактически убрав с территории лавры в надежде на то, что без своего духовного лидера прихожане не смогут активно препятствовать фактическому захвату храмового комплекса.
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:16
    +1
    Бесы chubатые, больше сказать нечего.......
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:59
      +1
      Митрополита арестовали. Интересно, по какой статье и в чем обвиняют? Препятствовал рейдерскому захвату монастыря, храмов, икон, драгоценной старинной церковной утвари?
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:09
        0
        В Украине 1 апреля со скандалом отправили под арест наместника Киево-Печерской Лавры, которую считают относящейся к Московскому патриархату митрополита Павла (в миру Петра Лебедя).
        Иерарх подозревают в совершении преступлений, предусмотренных в украинском УК: ст. 161 (разжигание межконфессиональной вражды) и 436-2 (отрицание российской агрессии) УК Украины.
        Поводом для подозрения стали многочисленные оскорбления в адрес автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ), которые Павел допускал в своих проповедях.
        Признанную Константинопольским патриархатом национальную церковь он называл «группой безбожников», «бесами» и «самосвятами».
        Еще недавно он обвинял президента и власти Украины в убийстве «младенцев и миллионов людей», а накануне своего ареста грозил страданиями и вечной погибелью Владимиру Зеленскому, его семье и «своре».
        Самого митрополита в Украине называют "Паша Мерседес" за пристрастие к дорогой жизни. Во время обыска в его доме у митрополита нашли множество предметов роскошиhttps://vesma.today/news/post/47873-pasha-mersedes-chem-izvesten-otpravlennyy
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:24
    0
    Вся Украина-территория беззакония,насилия.Нельзя гаденышам оставлять там ни пяди-возродится все вновь.Переговоров с преступниками в Киеве?Это ставить себя на ту же доску.Надеюсь,это у нас понимают
  3. Sadok
    Sadok Сегодня, 14:42
    -3
    Одни мужики в платьях пытаются отжать бабло у других мужиков в платьях. Зачем это на ВО? Это их разборки, пусть хоть бороды поотрывают друг другу.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:45
    +1
    Наверное, это последние остатки сопротивления бесам на украине. Задавят . Без нашей помощи- не будет им жизни.