По нашим данным, к декабрю 2022 года конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.

Украинская пропаганда зачастую пытается превзойти саму себя. Например, касается это вопросов освещения мобилизационных мероприятий на подконтрольных киевскому режиму территориях.Так, в украинской прессе со ссылкой на чиновников, в том числе представляющих органы так называемой «территориальной обороны», пишут о «рекордном конкурсе на вакансии в Вооружённые силы Украины». Сообщается, что «украинцы рекордно мотивированы по вступлению в ряды ВСУ с начала российского вторжения». «Российским вторжением» киевский режим называет начало российской специальной военной операции – 24 февраля 2022 года.Одно из информагентств Украины:При этом большинство «вакансий» оказалось среди рядового состава боевых подразделений – 33%. Отмечено, что вакансии в командном составе ВСУ по состоянию на конец прошлого года составляли 20%, а вакансии в подразделения связи и ИТ – 24%.Если количество желающих заполнить эти вакансии столь велико, как пишет украинская пресса, как же тогда понимать растущее число роликов с тем, как сотрудники украинских военкоматов буквально отлавливают граждан мужского пола повсюду – от остановок общественного транспорта до точек общепита и даже церковных приходов? Как понимать заявления о том, что принимаются меры по возвращению военнообязанных украинцев с территории стран, куда они отправились в качестве беженцев?..