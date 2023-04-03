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Украинская пресса объявила, что число желающих вступить в ряды ВСУ украинцев в декабре 2022 года составило «30 человек на место»

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Украинская пресса объявила, что число желающих вступить в ряды ВСУ украинцев в декабре 2022 года составило «30 человек на место»

Украинская пропаганда зачастую пытается превзойти саму себя. Например, касается это вопросов освещения мобилизационных мероприятий на подконтрольных киевскому режиму территориях.


Так, в украинской прессе со ссылкой на чиновников, в том числе представляющих органы так называемой «территориальной обороны», пишут о «рекордном конкурсе на вакансии в Вооружённые силы Украины». Сообщается, что «украинцы рекордно мотивированы по вступлению в ряды ВСУ с начала российского вторжения». «Российским вторжением» киевский режим называет начало российской специальной военной операции – 24 февраля 2022 года.

Одно из информагентств Украины:

По нашим данным, к декабрю 2022 года конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.

При этом большинство «вакансий» оказалось среди рядового состава боевых подразделений – 33%. Отмечено, что вакансии в командном составе ВСУ по состоянию на конец прошлого года составляли 20%, а вакансии в подразделения связи и ИТ – 24%.

Если количество желающих заполнить эти вакансии столь велико, как пишет украинская пресса, как же тогда понимать растущее число роликов с тем, как сотрудники украинских военкоматов буквально отлавливают граждан мужского пола повсюду – от остановок общественного транспорта до точек общепита и даже церковных приходов? Как понимать заявления о том, что принимаются меры по возвращению военнообязанных украинцев с территории стран, куда они отправились в качестве беженцев?..
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49 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:48
    +13
    Та вы шо! Тридцать на место в поезде и 666 на кресло в самолёт?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:54
      +9
      Украинская пресса объявила, что число желающих вступить в ряды ВСУ украинцев в декабре 2022 года составило «30 человек на место»


      Ну это если только 30 человек на одно место на кладбище,судя по потерям ВСУ. Мест для всех не хватает.

      Между тем отправленные в Бахмут тероборонцы 228-го батальона 127-й БрТрО ВСУ записали скандальное видео, несмотря на запрет со стороны Зеленского на публикацию подобного «кино». По кадрам можно понять, что «отцы-командиры» уже не особо верят в перемогу укровермахта и сосредоточились на подготовке «запасного аэродрома». Иначе не объяснить их практику утилизации «мобиков» с целью получения чужой зарплаты.


      Кстати, риелторы в Турции, Испании, Катаре, Саудовской Аравии уже получили из неньки многочисленные заказы на приобретение жилья для семей полковников и майоров ВСУ. На форумах о недвижимости в этих странах пишут, что у «украинцев денег до фига, покупают квартиры не глядя, но если кинешь — убьют».Видеообращение захисников незалежностi из 127-й раскрывает секрет внезапного обогащения укро-офицеров. Рядовые-правдорубы подняли тему с «мертвыми душами», которые только числятся в составе бригады, но никто их никогда не видел. Этих людей, судя по всему, давно убили, но деньги за них с карточек снимают старшие чины. «В ротах осталось по 20−30 человек. Зарплату солдаты не получают с января. Их командование не озвучивает истинные потери, чтобы скрыть махинации с „мёртвыми душами“ и деньгами», — жалуются тероборонцы.Впрочем, из-за откатов «наверх» генерал Сырский и его окружение в упор не видят эти нарушения. На чатах ВСУ даже стали подозревать командующего «Хортиця» в умышленном затягивании битвы за Бахмут. Типа, его наступательные инициативы связаны с попыткой списать «многочисленных мертвых душ», как погибших во встречных боях. Мол, тогда в Киеве в любые цифры поверят.

      https://svpressa.ru/war21/article/367726/
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:57
        +13
        -Дядя Изя, а ты был на войне?
        -Да. Я даже был ранен в шинель.
        -А дядя Абрам был на войне?
        -Да. Ему даже руку оторвали, когда на фронт тащили. laughing lol wassat
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:11
      +8
      Цитата: Маз
      Та вы шо! Тридцать на место в поезде и 666 на кресло в самолёт?

      И сразу вспомнились кадры с Украины в интернете, где "бравые" военкоматчики втроём или вчетвером ловят такого "желающего", а он отмахивается от них и бежит куда глаза глядят.

      Счастье по-украински во всём своём проявлении. crying
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:17
        +7
        Отмахивается и бежит потому что он ещё с ночи занял очередь в военкомат и уже в начале очереди ,а они его если поймают отправят в самый конец очереди. wink
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 14:36
          +4
          Цитата: кредо
          И сразу вспомнились кадры с Украины в интернете, где "бравые" военкоматчики втроём или вчетвером ловят такого "желающего", а он отмахивается от них и бежит куда глаза глядят.
          Это они его от военкомата оттаскивали, поскольку там и так из добровольцев очередь большая.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 14:39
          +4
          А мне анекдот пошлый припомнился:
          Бабка в лифте. Паренёк заходит. Едут.
          - Шо милок? Поди изнасиловать меня хочешь?
          — Да что вы бабушка? И в мыслях не было. Да и старенькая вы.
          Бабушка достаёт пистолет.
          - Хочешь-хочешь милок...
          1. frruc
            frruc Сегодня, 16:41
            0
            «30 человек на место»

            Дохнуть будут долго, но быстро.
  2. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 13:49
    +7
    Это в одном случае если приходит украинец в военкомат и говорит "-Хочу в ВСУ генералом! ", а ему отвечают " Посиди в корридоре там ещё 29 человек в генералы хотят. "
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 13:58
      -10
      Цитата: Маз
      Та вы шо! Тридцать на место в поезде и 666 на самолёт?

      Цитата: Tenebrosi
      Это в одном случае если приходит украинец в военкомат и говорит "-Хочу в ВСУ генералом! ", а ему отвечают " Посиди в корридоре там ещё 29 человек в генералы хотят. "

      Я когда читаю подобное, у меня только один вопрос в голове вертится: "Если они такие трусливые, как эти "тридцать на место в поезде и 666 на самолёт", и такие тупые как этот "приходит украинец в военкомат", то почему до сих пор наши войска не в Киеве?"
      1. Володин
        Володин Сегодня, 14:04
        +5
        Цитата: Розмари
        почему до сих пор наши войска не в Киеве?"

        А ваши войска, это какие? Если американские, польские и т.п. (в виде инструкторов и "отставных отпускников"), так вже ж давно...
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:08
        +1
        Цитата: Розмари
        почему до сих пор наши войска не в Киеве?"

        Вопрос конечно интересный ! Переадресуйте в ГШ hi
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:21
        +1
        "Если они такие трусливые, как эти "тридцать на место в поезде и 666 на самолёт"

        Тут можно согласиться, почва нацизма это скорее злобность, мания величия и плохое гуманитарное образование, для остальных качеств возможен широкий спектр.
  3. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 13:55
    +7
    ...конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.

    А ныне 30 человек ловят одного кандидата на вакантное место в ВСУ.
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: AlexVas44
      ...конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.

      А ныне 30 человек ловят одного кандидата на вакантное место в ВСУ.

      Про "30 человек на место" было написано 1 апреля, что непонятного-то?
  4. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 13:58
    -1
    Ну если только в штаб наверное,где зарплата капает, а стреляют где-то там далеко
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:59
    -2
    тот они на улице всех подряд хватают
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:02
    +2
    желающих вступить в ряды ВСУ украинцев в декабре 2022 года составило «30 человек на место»
    Но этих 30 прежде необходимо отловить и силком забрить в солдаты. Может 30 чел. на одно пропускное место на границе?
  7. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 14:04
    +2
    Кого поймали - тот и выиграл в конкурсе.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:05
    +2
    laughing
    Твою мать, человек произошел от обезьяны, бандерлоги - от унитазного ершика.
    Вот вы удивляетесь, как там могли загнать свою страну сами - в беспросветнейшую задницу. Так ведь по запаху же, что унитазным ершиком чистят?
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:06
    +1
    Прибавляем нолик и делаем минус спереди. Получаем недобор в 300 пяточков от желаемого. Вброшено для привлечения западных добровольцев, типа у нас так хорошо что аж жуть, и нагетсами кормим с хрустящей корочкой, отбоя нет.Про корочку хрустящую прожаренной свинины не врут, её жарят регулярно,по 30 кандидатов на месте!
  10. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 14:12
    +1
    желающих вступить


    Всех жалующих успешно догнали и призвали
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:22
      +2
      - Хочешь служить в ВСУ?
      - Нет!
      - Ах ты сепар! 25 лет за антигосударственную, и - ТЫ ХОЧЕШЬ СЛУЖИТЬ В ВСУ!
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:12
    0
    Вопрос - с чего вдруг такой взлет, интересно?
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:14
    +3
    к декабрю 2022 года конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место
    Интересно, сколько было вакансий и каких именно? Потому что десять вакансий на должность начальника продуктового склада или склада ГСМ – это одно дело, а пятьсот тысяч вакансий на должность стрелка в мотокопытный взвод – это уже совсем другое количество желающих и, соответственно, совсем другая история. Потому что триста желающих стать начскладом – это ещё правдоподобно, а вот поверить в то, что 15 миллионов человек возжелали стать пушечным мясом, уже как-то проблематично...
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:17
    +1
    О, да-да! Сразу вспоминается бравый солдат Швейк! И наша классика- "Тридцать пять тысяч одних курьеров!" и "Сорок бочек арестантов".
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:20
    0
    Неужели на офисе на Банковской появится плакат : " Офис не работает,все ушли умирать за западные ценности"."Гароям сало".1апреля было позавчера,что досихпор не отпустило?700 000 × 30 = 21 000 000.
  15. Вовик
    Вовик Сегодня, 14:20
    +3
    я сейчас живу в одном из обласных центров Украины, вот разговоры между людьми: у одного мужчины у брата сын после срочной службы записался добровольцем, погиб на Донбассе, у другого племянник после срочной записался добровольцем погиб на Донбассе, у третьего зять записался добровольцем в тероборону, отпавили на Донбасс там погиб, четвертый случай сын записался добровольцем, погиб на Донбассе, сейчас его отец пошол добровольцем чтобы отомстить, прошлой весной в школе был опорный пункт теробороны им прилетело погибло 8 человек все добровольно записались. Слышал о других добровольцах те еще жывы. Не могу сказать что по повесткам не забираю но лично я о таком не слышал, напрашивается вывод что добровольцев действительно больше. Видео видел как тащат призывников, возможно где то реально так призывают, а возможно просто дезинформацмя чтобы при попадании в плен под дурака косили, типа мы несчасные силой забрали.
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Вовик
      я сейчас живу в одном из обласных центров Украины, вот разговоры между людьми: у одного мужчины у брата сын после срочной службы записался добровольцем, погиб на Донбассе, у другого племянник после срочной записался добровольцем погиб на Донбассе, у третьего зять записался добровольцем в тероборону, отпавили на Донбасс там погиб, четвертый случай сын записался добровольцем, погиб на Донбассе, сейчас его отец пошол добровольцем чтобы отомстить, прошлой весной в школе был опорный пункт теробороны им прилетело погибло 8 человек все добровольно записались. Слышал о других добровольцах те еще жывы. Не могу сказать что по повесткам не забираю но лично я о таком не слышал, напрашивается вывод что добровольцев действительно больше.

      Так и воюйте дальше - до последнего украинца! Лично по мне, то чем больше вас утилизируют, тем лучше.

      Нам, как и полякам с венграми, нужны территории. А потому РФ не двигается дальше четырёх разрушенных областей, чтобы остальное прибрать в целости и сохранности. Лично я считаю, что если вас утилизируют в соотношении "десять за одного", если вы сами "как мухи на говно" лезете на Донбасс, то зачем идти дальше?

      А "добровольцами вы идете" или "вас насилу ведут" - неважно! Гораздо хуже, если вы ещё и паспорт РФ получите, а вместе с ним кучу социальных гарантий и пособий. Мало того, что русофобы, так ещё содержать вас за свой счёт.

      И ваш "героизм и самопожертвование" никого не восхищает! Если 180 народов РФ пришли, то хребет вам точно сломаем! Перед Западом свои понты кидайте, а нас это лишь заводит!
      1. Вовик
        Вовик Сегодня, 15:05
        +2
        я не жалуюсь на судьбу типа много украинцев гибнет, я просто без украшений и перевирательств пишу о том что происходит, пропаганда действует, люди зомбируются и глупо идутут умирать, при этом гибнут не только украинцы но и россияне, и такие как вы этому только помагаете, читают ваши пост о территориях в Украине и потом появляются новые добровольцы и новые убитые с обех сторон, я например не хочу чтобы приходили похоронки в российские семьи, а вам походу всеравно.
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:24
    +1
    Et aucun Ukrainien ne se demande pourquoi il y a autant de postes...VACANTS !?
    Ou sont passés les titulaires de ces postes ? Déjà au près de Bandera ?

    И ни один украинец не задается вопросом, почему так много ... вакансий !?
    Куда делись обладатели этих должностей ? Уже в непосредственной близости от Бандеры ?
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: YanniKounnar
      Куда делись обладатели этих должностей
      Кстати, да – это самый интересный вопрос...
  17. bk316
    bk316 Сегодня, 14:25
    0
    30 человек на место»

    Не понял. Что за место? Это же не вагон и не класс учебный.....
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:37
      +1
      именно так:
      30 человек на место... в вагоне
  18. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:26
    +1
    Ну вот как на это реагировать? Только покрутить пальцем у виска.
    Клоун во главе государства, быстро прекратил его в балаган.
    Этот кровавый балаган нужно заканчивать и чем скорее, тем лучше.
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:30
    +1
    Товарищ Н.В. Гоголь знал о чем писал.
  20. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:45
    +1
    По нашим данным, к декабрю 2022 года конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.

    Очень интересная статистика! Зачем тогда с повестками бегают? Это всё равно, что зазывать пассажиров в переполненный автобус. wassat
  21. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 14:50
    +1
    дык, если повезут учиться на запад, то можно сдристнуть. хоть какой то шанс выжить
  22. svp67
    svp67 Сегодня, 14:54
    +1
    По нашим данным, к декабрю 2022 года конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.
    Забыли указать ТО место - "Помощник военного атташе на Маршалловых островах " laughing
  23. Codett
    Codett Сегодня, 14:55
    +1
    Укросми занимаются пропагандой для внутреней аудитории, успокоить мужское население, чтобы те потеряли бдительность и их легче было отловить, а то многие на улицу носа не показывают, вот и бурят им голову.
  24. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:58
    +1
    Цитата: Хорон
    По нашим данным, к декабрю 2022 года конкурс по вакансиям в ВСУ составлял до 30 человек на место.

    Очень интересная статистика! Зачем тогда с повестками бегают? Это всё равно, что зазывать пассажиров в переполненный автобус. wassat

    Возможно я не прав и прикол в том, что 29 на каждого призванного добровольца уже утилизированы? wassat
  25. Talon
    Talon Сегодня, 15:07
    0
    в какойпрессе это написано? какое информ агенство это заявило? об этом ни слова в этой статье, ну чтобы мы не смогли проверить первоисточник
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 15:25
      -1
      Цитата: Talon
      в какойпрессе это написано? какое информ агенство это заявило? об этом ни слова в этой статье, ну чтобы мы не смогли проверить первоисточник

      У нас в клубе принято джентельменам верить на слово.
  26. cheburator
    cheburator Сегодня, 15:37
    0
    Это чё на службу на конкурсной основе? Если так, зачем мужиков ловят? Народ свой совсем за лохов принимают!
  27. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 15:41
    -1
    Тридцать человек на место, но брали только достойных, кого смогли догнать.
  28. Кран
    Кран Сегодня, 15:46
    0
    Комментаторы, кретины какие то, племянник спокойно учится в меде,в Полтаве, никто ни кого не хватает
    Сам из Горловки.
    1. C-Real
      C-Real Сегодня, 16:03
      0
      Ага, а сотни видео с отловом "рвущихся на фронт" это креативы Мосфильма.
  29. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:21
    0
    Смех смехом, но мне прям интересно, на кого рассчитана эта новость?
  30. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 16:26
    0
    Так, в украинской прессе со ссылкой на чиновников, в том числе представляющих органы так называемой «территориальной обороны», пишут о «рекордном конкурсе на вакансии в Вооружённые силы Украины». Сообщается, что «украинцы рекордно мотивированы по вступлению в ряды ВСУ с начала принудительного отлова, и вручения повесток на тот свет!

    Если только так, думаю, и уверен, желающих дураков нет!