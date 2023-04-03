В украинском Генштабе не смогли подтвердить зарубежным журналистам «контроль ВСУ над центром Бахмута»

Ситуация в Бахмуте сложная, но она остаётся под контролем защитников Украины. Наши войска полностью контролируют западную часть города.

После того как украинский генеральный штаб заявил о том, что «все атаки российских сил в центре Бахмута отбиты», а заявления Евгения Пригожина о взятии под контроль центральной части Бахмута (Артёмовска) «не соответствуют действительности», иностранные журналисты попросили представителей ГШ ВСУ подтвердить «данные о том, что украинские войска контролируют центр города».В украинском генеральном штабе по причине того, что ВСУ в действительности потеряли контроль над центром Артёмовска, никакого подтверждения предоставить иностранным СМИ не смогли. Вместо этого, было объявлено следующее:Как видно, о центральной части Артёмовска речи уже не идёт.Это во многом напоминает ситуацию с Соледаром, когда, теряя контроль над городом и его окрестностями, в ГШ ВСУ открыто этого не признавали, всякий раз заявляя о контроле над теми или иными кварталами. Когда теряли и эти кварталы, переходили к упоминанию других географических (топографических) наименований. И так до полной утраты контроля над Соледаром и рядом окрестных сёл и деревень.Напомним, что Евгений Пригожин ранее заявил о том, что «юридически Бахмут взят». Произошло это после того, как бойцы ЧВК «Вагнер» установили над зданием местной администрации флаги России и своей ЧВК. На российском триколоре были нанесены слова в память о погибшем в воскресенье военкоре Владлене Татарском.