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В украинском Генштабе не смогли подтвердить зарубежным журналистам «контроль ВСУ над центром Бахмута»

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В украинском Генштабе не смогли подтвердить зарубежным журналистам «контроль ВСУ над центром Бахмута»

После того как украинский генеральный штаб заявил о том, что «все атаки российских сил в центре Бахмута отбиты», а заявления Евгения Пригожина о взятии под контроль центральной части Бахмута (Артёмовска) «не соответствуют действительности», иностранные журналисты попросили представителей ГШ ВСУ подтвердить «данные о том, что украинские войска контролируют центр города».


В украинском генеральном штабе по причине того, что ВСУ в действительности потеряли контроль над центром Артёмовска, никакого подтверждения предоставить иностранным СМИ не смогли. Вместо этого, было объявлено следующее:

Ситуация в Бахмуте сложная, но она остаётся под контролем защитников Украины. Наши войска полностью контролируют западную часть города.

Как видно, о центральной части Артёмовска речи уже не идёт.

Это во многом напоминает ситуацию с Соледаром, когда, теряя контроль над городом и его окрестностями, в ГШ ВСУ открыто этого не признавали, всякий раз заявляя о контроле над теми или иными кварталами. Когда теряли и эти кварталы, переходили к упоминанию других географических (топографических) наименований. И так до полной утраты контроля над Соледаром и рядом окрестных сёл и деревень.

Напомним, что Евгений Пригожин ранее заявил о том, что «юридически Бахмут взят». Произошло это после того, как бойцы ЧВК «Вагнер» установили над зданием местной администрации флаги России и своей ЧВК. На российском триколоре были нанесены слова в память о погибшем в воскресенье военкоре Владлене Татарском.
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16 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:11
    +2
    бойцы ЧВК «Вагнер» установили над зданием местной администрации флаги России
    Какие еще нужны доказательства ?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:20
      +5
      Какие еще нужны доказательства ?

      Вывесить рядом с флагом Сырского.
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:25
      +3
      Цитата: Uncle Lee
      бойцы ЧВК «Вагнер» установили над зданием местной администрации флаги России
      Какие еще нужны доказательства ?

      Так того гляди последнюю асфальтовую дорогу физически захватим, а Зеленский с Сырским будут продолжать героические поездки в "центр" Бахмута. Видимо на Украине уже боевую телепортацию освоили. В интернет-боевом пространстве им равных нет. Какие тут доказательства?
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:14
    +8
    Je ne sais si c'est la faute à la traduction mais :
    "Sur le tricolore russe, des mots ont été inscrits à la mémoire du commandant militaire Vladlen Tatarsky, décédé dimanche. "
    Je trouve que le mot n'est pas bien choisi c'est plutôt : "assassiné par une attaque terroriste" ! Non ?

    Я не знаю, виноват ли в этом перевод, но :
    "На российском триколоре были начертаны слова в память о военачальнике Владлене татарском, который скончался в воскресенье".
    Я нахожу, что слово выбрано не совсем удачно, скорее, это "убит в результате террористической атаки"! Верно ?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:45
      +1
      Да. Так верно.......................
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: YanniKounnar
      Je trouve que le mot n'est pas bien choisi c'est plutôt : "assassiné par une attaque terroriste" ! Non ?


      Vous avez bien compris.
  3. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 14:16
    +3
    Естественно,они не могут подтвердить,что контролируют центр города. Но в этом нет необходимости: они"джельтмены,а джельтмен джельтмену верит на слово"
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:19
    +2
    Цитата: Uncle Lee
    бойцы ЧВК «Вагнер» установили над зданием местной администрации флаги России
    Какие еще нужны доказательства ?

    Как в "Красной жаре" - каковы ваши доказательства? wassat
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:24
    -4
    Это во многом напоминает ситуацию с Соледаром, когда, теряя контроль над городом и его окрестностями

    Чего на зеркало пенять, коли poжа крива.(с)
    Достаточно вспомнить заверения наших оф.лиц во время "осеннего драпа". feel
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:37
      +5
      Цитата: Хорон
      Это во многом напоминает ситуацию с Соледаром, когда, теряя контроль над городом и его окрестностями

      Чего на зеркало пенять, коли poжа крива.(с)
      Достаточно вспомнить заверения наших оф.лиц во время "осеннего драпа". feel

      При "осеннем драпе" наши незначительными силами сковали мощную ударную группировку, нанеся ей огромные потери, организованно вышли на установленные рубежи обороны, где закрепились и остановили дальнейшее продвижение врага. Наши потери были минимальны. В чём "перемога"? Где "драп"?
      Мы своё наверстаем, будьте уверены.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:10
        0
        где закрепились и остановили дальнейшее продвижение врага.

        Браво! Осталось только прикинуть сколько техники и пленных тогда оказалось у укропов и как долго мы это будем возвращать.
        В чём "перемога"? Где "драп"?

        Потери таких территорий и за такой срок не могут считаться организованным отступлением, ну кроме разве что херсона, но даже по херсону до самого конца уверяли, что сдачи не будет. Так в чём претензии к противнику? Он исходит из тех же принципов пропагандистских выгод, будет упираться до конца и не признавать даже очевидное. hi
        1. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 15:40
          +1
          Цитата: Хорон
          где закрепились и остановили дальнейшее продвижение врага.

          Браво! Осталось только прикинуть сколько техники и пленных тогда оказалось у укропов и как долго мы это будем возвращать.

          А у нас тогда в окружение никто не попал. Поэтому разговоры о пленных оставьте киевским "переможникам". Технику очевидно бросали в тех случаях, когда её эвакуация могла привести к потерям в живой силе. Да и бог с ней.
          Цитата: Хорон
          Потери таких территорий и за такой срок не могут считаться организованным отступлением

          Да нет у нас такой сверхзадачи - наступления любой ценой. Цена - жизни наших бойцов. Поэтому будем наступать, будем отступать по оперативной обстановке. И Бахмут возьмём без спешки, уничтожив огромное количество нацистов.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:35
    +2
    Если память мне не изменяет, освобождение г. Соледар они признали через три недели..... , время еще есть.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:35
    +3
    Скрин статьи из газеты Дейли Экспресс.Умилило " неожиданно".Похоже в Англии неожиданно бывает не только понос.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:09
      0
      Скрин статьи из газеты Дейли Экспресс.

      Двойной перевод туда обратно вызвал превращение слова "юридически" в "законно"
  8. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 15:37
    0
    Да когдаж они признавали свое поражение. Одно вранье и какие то сказки о своих победах.