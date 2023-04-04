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Первый снимок с немецкой ракеты, манекен и обезьяна: как американцы начинали своё исследование космоса

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Первый снимок с немецкой ракеты, манекен и обезьяна: как американцы начинали своё исследование космоса

Намерения, связанные с покорением космоса, появились у человечества задолго до первых полётов.


Между тем уровень развития технологий и недостаточные знания в области человеческой физиологии, были связаны с рядом вопросов, на которые у ученых на тот момент не было ответов.

В частности, не было понятно, как организм человека отреагирует на невесомость? Насколько устойчивой будет психика в условиях космического полета? Выдержит ли человеческое тело изменение давления и других показателей в ходе полета?

Но главное, ничтожно малы были знания о космической радиации. Например, считалось, что последняя пронизывает тело человека подобно иголкам, создавая соответствующие болевые ощущения.

В целом, над проектами «покорения» космоса работали сразу несколько стран, включая «непримиримых соперников» - СССР и США.

Американцы, к слову, первыми сумели сделать снимок Земли из космоса. Случилось это в 1946 году. Правда использовалась для этого немецкая баллистическая ракета ФАУ-2, которые США вывезли из нацистской германии в 1945 году, чтобы те не достались СССР.

Здесь стоит добавить, что первое преодоление условного рубежа в 100 км, с которого (во многом условно) начинается космос, осуществили все же немцы. В 1944 году вермахт проводил испытания вышеупомянутой ракеты, которая тогда сумела подняться на 188 км. Однако на аппарате не было никакого исследовательского оборудования, так как создавался он абсолютно для других целей.

Впрочем, несмотря на собственную космическую программу, США параллельно запускали и ФАУ-2 в научных целях. Оборудование на этих ракетах, по крайней мере в первое время, было одноразовым.

Ракета, не имевшая системы торможения, попросту падала на Землю и разбивалась вместе с установленной на нее аппаратурой. Ценность представляли лишь снимки и фиксация некоторых данных.

В то же время, несмотря на, казалось бы, имеющееся определённое преимущество, американский астронавт Алан Шепард побывал в космосе уже после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. При этом ни о каком витке вокруг Земли речи не шло. Полет Шепарда длился всего 15 минут. Да и сам «космос» Шеппарда был не вполне космосом. Полёт носил характеристику суборбитального, и реальным ответом на полёт Гагарина американскую «миссию» назвать сложно. Понимали это и в самой Америке.

Справедливости ради, стоит отметить, что «виток» вокруг Земли американцы в 1961 году всё же совершили. Правда в первом полёте, в сентябре, участвовал манекен с датчиками, а во втором, в ноябре – шимпанзе Энос.

Американский же астронавт Джон Гленн сумел облететь Землю только в феврале 1962 года.

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Использованы фотографии:
архивное фото
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10 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:24
    +1
    К сожалению, сегодня, все меньше людей на Земле знает, кто был первым космонавтом. Самое главное, что мы помним и никогда не забудем
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:43
      -1
      Спросите свидомых - они вам споют песню про первого астронавта Шепардюка (который конечно же имел украинские корни и на самом деле то вовсе ниразу не Шепард).
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:56
        +1
        Судя по Байдену, Бушу-младшему, Псаки и прочих жанпьеров шимпанзе вполне достойно может заменить американских астронавтов.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:57
          0
          ага, опять же масса у шимпанзе небольшая и размеры - аппаратуры больше насувать смогут в капсулу.... lol
  2. mat-vey
    mat-vey Сегодня, 07:30
    +1
    "Справедливости ради, стоит отметить, что «виток» вокруг Земли американцы в 1961 году всё же совершили. Правда в первом полёте, в сентябре, участвовал манекен с датчиками, а во втором, в ноябре – шимпанзе Энос."
    Ну если "справедливости ради" то Белка и Стрелка(Капля и Вильна)( laughing ) ещё в августе 1960 летали и не один виток(27 часов)...не шимпанзе правда ,но и не в одиночку - в команде с мышакми,крысами и оранжереей в придачу...
  3. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 07:32
    +4
    У амеров были технологии, немецкие конструкторы, документация, пик развития промышленности, но СССР был в космосе первым!!! Это показатель эффективности государства и сплоченности людей в своих целях! А сейчас даже цели государства внятно объяснить не могут...
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:07
    +1
    Интересно, а как немцы определили, что они преодолели рубеж в 100 км. над Землёй, если аппаратуры то не было?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:32
      0
      Цитата: 75Сергей
      Интересно, а как немцы определили, что они преодолели рубеж в 100 км. над Землёй, если аппаратуры то не было?

      По наблюдению за ракетой со стороны. Говорят геометрия совершает чудеса, с помощью перспективы можно оценить удалённость объекта если известны его размеры. winked
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:20
    0
    Судя по всему, вплоть до программы Союз-Аполлон американская космонавтика в основном была представлена фотографиями и муляжами. Только к 70тым годам у них начало получаться что то реальное. Мне, например, жутко доставляют их спускаемые аппараты, практически без теплоизоляционной обмазки, и насквозь прошитые тысячами болтов, которые в течении нескольких секунд уравняли бы температуру горячей плазмы снаружи, и температуру внутри аппаратов. И ничего! Устойчивые к 1500-2000 градусов Цельсия астронавты) даже не отмечали это мелкое неудобство))
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: михаил3
      Судя по всему, вплоть до программы Союз-Аполлон американская космонавтика в основном была представлена фотографиями и муляжами. Только к 70тым годам у них начало получаться что то реальное. Мне, например, жутко доставляют их спускаемые аппараты, практически без теплоизоляционной обмазки, и насквозь прошитые тысячами болтов, которые в течении нескольких секунд уравняли бы температуру горячей плазмы снаружи, и температуру внутри аппаратов. И ничего! Устойчивые к 1500-2000 градусов Цельсия астронавты) даже не отмечали это мелкое неудобство))

      Теплоизоляция у них снизу, где и жарко в виде теплового щита. В остальных местах всё норм.