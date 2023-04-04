Первый снимок с немецкой ракеты, манекен и обезьяна: как американцы начинали своё исследование космоса

Намерения, связанные с покорением космоса, появились у человечества задолго до первых полётов.Между тем уровень развития технологий и недостаточные знания в области человеческой физиологии, были связаны с рядом вопросов, на которые у ученых на тот момент не было ответов.В частности, не было понятно, как организм человека отреагирует на невесомость? Насколько устойчивой будет психика в условиях космического полета? Выдержит ли человеческое тело изменение давления и других показателей в ходе полета?Но главное, ничтожно малы были знания о космической радиации. Например, считалось, что последняя пронизывает тело человека подобно иголкам, создавая соответствующие болевые ощущения.В целом, над проектами «покорения» космоса работали сразу несколько стран, включая «непримиримых соперников» - СССР и США.Американцы, к слову, первыми сумели сделать снимок Земли из космоса. Случилось это в 1946 году. Правда использовалась для этого немецкая баллистическая ракета ФАУ-2, которые США вывезли из нацистской германии в 1945 году, чтобы те не достались СССР.Здесь стоит добавить, что первое преодоление условного рубежа в 100 км, с которого (во многом условно) начинается космос, осуществили все же немцы. В 1944 году вермахт проводил испытания вышеупомянутой ракеты, которая тогда сумела подняться на 188 км. Однако на аппарате не было никакого исследовательского оборудования, так как создавался он абсолютно для других целей.Впрочем, несмотря на собственную космическую программу, США параллельно запускали и ФАУ-2 в научных целях. Оборудование на этих ракетах, по крайней мере в первое время, было одноразовым.Ракета, не имевшая системы торможения, попросту падала на Землю и разбивалась вместе с установленной на нее аппаратурой. Ценность представляли лишь снимки и фиксация некоторых данных.В то же время, несмотря на, казалось бы, имеющееся определённое преимущество, американский астронавт Алан Шепард побывал в космосе уже после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. При этом ни о каком витке вокруг Земли речи не шло. Полет Шепарда длился всего 15 минут. Да и сам «космос» Шеппарда был не вполне космосом. Полёт носил характеристику суборбитального, и реальным ответом на полёт Гагарина американскую «миссию» назвать сложно. Понимали это и в самой Америке.Справедливости ради, стоит отметить, что «виток» вокруг Земли американцы в 1961 году всё же совершили. Правда в первом полёте, в сентябре, участвовал манекен с датчиками, а во втором, в ноябре – шимпанзе Энос.Американский же астронавт Джон Гленн сумел облететь Землю только в феврале 1962 года.