В районе города Артемовск (Бахмут), где в настоящее время продолжаются активные боевые действия, бойцами российской ЧВК "Вагнер" ликвидирован командир штурмовой группы исламистского батальона Шейха Мансура, в который входили наемники чеченского происхождения.
В этом подразделении значительное количество бандитов и террористов ИГИЛ (организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России). Многие из этих террористов используют украинский кризис в качестве источника оружия для дальнейшего осуществления своей террористической деятельности.
Ликвидированный боевик носил позывной "Махно". Настоящим именем террориста было Артур Пашкуляк 1979 года рождения, он был украинцем и изначально не имел никакого отношения к исламу. Также сообщается, что Пашкуляк возглавлял преступную группировку в Мукачево, занимавшуюся наркоторговлей. Мукачево - город в Закарпатской области Украины.
В батальон Шейха Мансура входят боевики, исповедующие радикальные течения ислама, а также другие бандиты и наемники. Ликвидация одного из главарей этого вооруженного формирования вероятнее всего приведет к снижению боеспособности этого батальона.
Пашкуляк неоднократно попадал в поле зрения украинских правоохранительных органов. Он возглавлял одну из мукачевских ОПГ, занимавшуюся изготовлением и сбытом наркотических веществ, а также контрабандой сигарет в страны Евросоюза. Потом вдруг переобулся в «защитника Украины». И то, что он продолжал при этом травить зельем тех, кого «защищает», видимо, никакого диссонанса у Пашкуляка не вызывало.