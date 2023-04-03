Военное обозрение
Войти Регистрация

Под Артёмовском ликвидирован командир штурмовой группы исламистского батальона «им. Шейха Мансура»

9
Под Артёмовском ликвидирован командир штурмовой группы исламистского батальона «им. Шейха Мансура»

В районе города Артемовск (Бахмут), где в настоящее время продолжаются активные боевые действия, бойцами российской ЧВК "Вагнер" ликвидирован командир штурмовой группы исламистского батальона Шейха Мансура, в который входили наемники чеченского происхождения.


В этом подразделении значительное количество бандитов и террористов ИГИЛ (организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории России). Многие из этих террористов используют украинский кризис в качестве источника оружия для дальнейшего осуществления своей террористической деятельности.

Ликвидированный боевик носил позывной "Махно". Настоящим именем террориста было Артур Пашкуляк 1979 года рождения, он был украинцем и изначально не имел никакого отношения к исламу. Также сообщается, что Пашкуляк возглавлял преступную группировку в Мукачево, занимавшуюся наркоторговлей. Мукачево - город в Закарпатской области Украины.

В батальон Шейха Мансура входят боевики, исповедующие радикальные течения ислама, а также другие бандиты и наемники. Ликвидация одного из главарей этого вооруженного формирования вероятнее всего приведет к снижению боеспособности этого батальона.

Пашкуляк неоднократно попадал в поле зрения украинских правоохранительных органов. Он возглавлял одну из мукачевских ОПГ, занимавшуюся изготовлением и сбытом наркотических веществ, а также контрабандой сигарет в страны Евросоюза. Потом вдруг переобулся в «защитника Украины». И то, что он продолжал при этом травить зельем тех, кого «защищает», видимо, никакого диссонанса у Пашкуляка не вызывало.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:31
    +7
    Да этих чертей в аду заждались..Все равно в каком,мусульманским ,аль христианском..Местное население не сочтет из "побратимами" сверху
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:41
      +4
      Под Артёмовском ликвидирован командир штурмовой группы исламистского батальона «им. Шейха Мансура»

      Земля ему стекловатой!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:49
        +3
        Цитата: Татьяна
        Земля ему стекловатой!

        Котлы давно в Аду кипят, Сатана заждался.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 15:08
          +2
          Артур Пашкуляк 1979 года рождения, он был украинцем
          А стал извергом рода человеческого....Пришибли, поделом !
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:39
    +9
    Фото должно быть в рамке, перечеркнуто по диагонали со штампом по середине - "Ликвидирован бандит".
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:43
    +4
    Молодцы музыканты. Все значимые личности укрорейха отправляются к бандере и никакого плена! Так и должно было быть с первых дней СВО. Дабы не было соблазна обменять на какого-то престарелого, разорившегося, никому ненужного бизнесмена.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:49
    +3
    Отличная новость!!!
    Уничтожайте гадов, ребята как во время ВОВ: СС, мародеров, карателей, предателей в плен не брали.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:01
    +2
    Гы))) Больше не порежет сало на коране, шибко верующий)))
  6. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 15:29
    0
    Туда ему и дорога, а то Бандера его уже заждался.