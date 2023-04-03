WSJ: Япония не соблюдает «ценовой потолок» и покупает российскую нефть дороже 60 долларов за баррель

Санкции санкциям, а своя «энергетическая безопасность» важнее. Именно так можно описать ситуацию с «ценовым потолком» на российскую нефть, который на вполне «законных» основаниях нарушает Япония.
Как пишет The Wall Street Journal, Токио не придерживается установленного странами G7 ограничения, закупая российскую нефть по ценам выше 60$ за баррель. При этом в издании подчеркивают, что делают это японские компании с разрешения Вашингтона.
В материале говорится, что США сделали исключения для японских компаний-импортеров российской нефти, чтобы страна могла иметь доступ к данному энергоресурсу. Подобная ситуация, по мнению американских журналистов, в очередной раз подтверждает серьезную зависимость Токио от поставок нефти из России.
Впрочем, вывод экспертов из WSJ не является новостью. Еще в конце прошлого года, когда «ценовой потолок» на наше «черное золото» только обсуждался, японские власти заявили, что под ограничения не должен попасть проект «Сахалин-2», так как от этого зависит «энергетическая безопасность» их страны.
В то же время, в статье говорится, что другие страны, присоединившиеся к ограничениям, пока строго соблюдают договоренность, ограничивая нефтяные доходы России. Между тем по мнению экспертов, «поблажки», хоть и небольшие, которые сделали США для Японии, могут вызвать разлад и среди остальных членов «антироссийской коалиции», которым с учётом нового роста цен на нефть выгодно покупать углеводороды у России. В настоящий момент нефть марки Brent торгуется на отметке 85 долларов, WTI - 80-81 доллар, Urals - 61 доллар за баррель.