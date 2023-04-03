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WSJ: Япония не соблюдает «ценовой потолок» и покупает российскую нефть дороже 60 долларов за баррель

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WSJ: Япония не соблюдает «ценовой потолок» и покупает российскую нефть дороже 60 долларов за баррель

Санкции санкциям, а своя «энергетическая безопасность» важнее. Именно так можно описать ситуацию с «ценовым потолком» на российскую нефть, который на вполне «законных» основаниях нарушает Япония.


Как пишет The Wall Street Journal, Токио не придерживается установленного странами G7 ограничения, закупая российскую нефть по ценам выше 60$ за баррель. При этом в издании подчеркивают, что делают это японские компании с разрешения Вашингтона.

В материале говорится, что США сделали исключения для японских компаний-импортеров российской нефти, чтобы страна могла иметь доступ к данному энергоресурсу. Подобная ситуация, по мнению американских журналистов, в очередной раз подтверждает серьезную зависимость Токио от поставок нефти из России.

Впрочем, вывод экспертов из WSJ не является новостью. Еще в конце прошлого года, когда «ценовой потолок» на наше «черное золото» только обсуждался, японские власти заявили, что под ограничения не должен попасть проект «Сахалин-2», так как от этого зависит «энергетическая безопасность» их страны.

В то же время, в статье говорится, что другие страны, присоединившиеся к ограничениям, пока строго соблюдают договоренность, ограничивая нефтяные доходы России. Между тем по мнению экспертов, «поблажки», хоть и небольшие, которые сделали США для Японии, могут вызвать разлад и среди остальных членов «антироссийской коалиции», которым с учётом нового роста цен на нефть выгодно покупать углеводороды у России. В настоящий момент нефть марки Brent торгуется на отметке 85 долларов, WTI - 80-81 доллар, Urals - 61 доллар за баррель.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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13 комментариев
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  1. senima56
    senima56 Сегодня, 15:00
    +3
    "Токио не придерживается установленного странами G7 ограничения, закупая российскую нефть по ценам выше 60$ за баррель." lol lol lol Ай-яай-яай! hi
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:07
      +2
      Нужно законодательно ввести минимальную цену на нефть для Японии в размере 200 долларов за баррель. Не будут брать? Пусть походят по рынку подешевле поищут. laughing
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:12
        +2
        зависимость Токио от поставок нефти из России.
        Они до 1945 года сахалинскую нефть до себе таскали....Привыкли !
    2. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 15:45
      0
      всё жду когда ж "блахородный" кисида-неудачник харакири себе ножницами сделает!
      а то суровый весь такой, ультимативный...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:02
    +4
    Картина маслом - Барин разрешил..... И с этими мы обсуждали какой-то мирный договор? У них еще есть территориальные претензии? А ну, брысь под лавку!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:07
    +1
    Ну блин а что они хотели, устанавливая такой потолок? Ну не будет никто продавать по такой цене, которая меньше рыночной. Нафига? Раз продам Васе не по 80, как обычно, а по 75, Вася продаст по 80-85 тем же, кому я продавал по 80. Просто те же, кто обычно ждать поставок будут ДОЛЬШЕ. И сами пойдут, слыш, мол, задолбали, давай как раньше - по 80 и без задержек
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:28
      +1
      Каждый перекуп ещё накрутит. Плюс транспортировка. Выйдет много дороже
  4. Alex777
    Alex777 Сегодня, 15:11
    +2
    Мир построенный на правилах...
    Япония скинула трежерис больше Китая (почти 230 млрд. $
    за 2022г) и ей стало можно нефть покупать. Остановитесь! bully
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:21
    +1
    " Cамураям" два раза пришлось стоять на коленях - сначала перед нами.Им было сказано будете говорить о потолках цен ,пойдёте вслед за американцами с проектов Сахалин .Будете ещё нам должны,поняли ?Да поняли ,русская начальника! Потом поехали к Джо : Русская начальника злой шибко,нельзя нам потолки цен!!!Совсем нельзя!!!У нас японцев нефти совсем в земле нету.Если что наш главный японец будет у тебя на побегушках,белый господин.Согласен?Результат известен.Взаимо выгодная дипломатия называется.
  6. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 15:24
    0
    Что то как то не видно солидарности. Если б только Япония.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:33
    +1
    [quote][/quote]. Какие такие прЫнцыпы, кушать надо, энергия, ресурсы разные нужны...
  8. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:43
    +1
    весь, мать его, шелудивый запад не соблюдает свои же ссанкции и покупает и торгует с Россией! кушац хоца потому как. гавкать научились громко. правда и попёрдывают вонюче, и сами же нюхают. а как покупали так и будут покупать. и япнцы не собираются даже из Сахалин-2 выходить! а уж такие все самураи - держите их семеро! и матрасы покупают наши ТВЭЛы как миленькие, и титановый прокат слезно просят продавать, и израиль на коленках ползает - дескать помогите уж чтоб Иран нас не щелкнул, и полячье поганое с надеждой зырит к нам - авось яблочки хоть чутка купим, и горячие финские трансгендеры из viola хлопнули дверкой и тут же под другим брендом всю молочку поставляют.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 16:25
    0
    WSJ: Япония не соблюдает «ценовой потолок» и покупает российскую нефть дороже 60 долларов за баррель
    Если нельзя, но очень хочется (читай: "очень надо").....то МОЖНО.... (Еврейская народная мудрость)
    В то же время, в статье говорится, что другие страны, присоединившиеся к ограничениям, пока строго соблюдают договоренность, ограничивая нефтяные доходы России.
    И Болгария?