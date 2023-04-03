Американская пресса: Сбитый в феврале китайский воздушный шар мог собрать данные с нескольких секретных военных объектов США

История с китайским аэростатом, который был сбит ВВС США 4 февраля 2023 года, обрастает новыми подробностями. В Министерстве обороны США допускают, что воздушный шар якобы мог заниматься сбором данных с нескольких секретных объектов военного назначения. Об этом сообщает NBC News.
Американская пресса ссылается на слова двух действующих высокопоставленных американских чиновников и одного бывшего государственного служащего, которые заявили, что китайский воздушный шар мог собрать данные с нескольких секретных военных объектов США. Аэростат совершил несколько пролетов над объектами, и, вероятно, информация передавалась в Китай сразу же, то есть, когда шар находился над территорией США.
В то же время, чиновники американской администрации утверждают, что Китаю удалось бы собрать гораздо больше сведений, если бы не усилия американской администрации по созданию помех для оборудования воздушного шара. Министерство обороны США не дало NBC News каких-либо новых официальных комментариев, ограничившись лишь констатацией факта, что Китай может собирать с помощью подобного оборудования информацию о конкретных объектах.
Власти Китая, впрочем, отрицают, что аэростат занимался над территорией США разведывательной деятельностью. В Пекине заявляют, что шар был гражданским дирижаблем, случайно отклонившимся от курса, и США отреагировали неадекватно, решив его сбить.
Напомним, что, согласно версии американской стороны, впервые в воздушном пространстве США китайский шар появился 28 января. Он пересек границу США в районе Аляски. Затем аэростат летал над территорией ряда штатов США, в том числе над секретными военными объектами. Например, шар был замечен над авиабазой Мальмстрем, где располагается часть ядерного арсенала США, сообщает американская пресса.
Лишь 4 февраля ВВС США сбили воздушный шар в районе побережья Южной Каролины. Затем корабли ВМС США и Береговой охраны извлекли фрагменты аэростата. Сейчас эти фрагменты до сих пор анализируются соответствующими специалистами. Американские власти объяснили, что не хотели сбивать шар над сушей, чтобы избежать рисков повреждений или жертв среди граждан. Поэтому они дождались, пока он долетит до океана, и тогда уже отдали приказ об уничтожении аэростата.