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Американская пресса: Сбитый в феврале китайский воздушный шар мог собрать данные с нескольких секретных военных объектов США

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Американская пресса: Сбитый в феврале китайский воздушный шар мог собрать данные с нескольких секретных военных объектов США

История с китайским аэростатом, который был сбит ВВС США 4 февраля 2023 года, обрастает новыми подробностями. В Министерстве обороны США допускают, что воздушный шар якобы мог заниматься сбором данных с нескольких секретных объектов военного назначения. Об этом сообщает NBC News.


Американская пресса ссылается на слова двух действующих высокопоставленных американских чиновников и одного бывшего государственного служащего, которые заявили, что китайский воздушный шар мог собрать данные с нескольких секретных военных объектов США. Аэростат совершил несколько пролетов над объектами, и, вероятно, информация передавалась в Китай сразу же, то есть, когда шар находился над территорией США.

В то же время, чиновники американской администрации утверждают, что Китаю удалось бы собрать гораздо больше сведений, если бы не усилия американской администрации по созданию помех для оборудования воздушного шара. Министерство обороны США не дало NBC News каких-либо новых официальных комментариев, ограничившись лишь констатацией факта, что Китай может собирать с помощью подобного оборудования информацию о конкретных объектах.

Власти Китая, впрочем, отрицают, что аэростат занимался над территорией США разведывательной деятельностью. В Пекине заявляют, что шар был гражданским дирижаблем, случайно отклонившимся от курса, и США отреагировали неадекватно, решив его сбить.

Напомним, что, согласно версии американской стороны, впервые в воздушном пространстве США китайский шар появился 28 января. Он пересек границу США в районе Аляски. Затем аэростат летал над территорией ряда штатов США, в том числе над секретными военными объектами. Например, шар был замечен над авиабазой Мальмстрем, где располагается часть ядерного арсенала США, сообщает американская пресса.

Лишь 4 февраля ВВС США сбили воздушный шар в районе побережья Южной Каролины. Затем корабли ВМС США и Береговой охраны извлекли фрагменты аэростата. Сейчас эти фрагменты до сих пор анализируются соответствующими специалистами. Американские власти объяснили, что не хотели сбивать шар над сушей, чтобы избежать рисков повреждений или жертв среди граждан. Поэтому они дождались, пока он долетит до океана, и тогда уже отдали приказ об уничтожении аэростата.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Chase Doak
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:46
    +1
    Не понял?В США тоже живут эстонские парни? lol
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:58
      +2
      Ну да, а их сбитый над Черным морем "раптер" гуматитарку развозил, двуличие так и прет.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:47
    +1
    Ну куда уж там без угрозы национальной безопасности. А что не подняли сбитый шарик? Потеряли? Эх! А у нас выходит с дроном ловчее получилось....
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:49
    0
    Опять highly likely... Доказательств ни каких. Мы такие порядочные, поверьте нам на слово.
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:53
    +2
    " Par conséquent, ils ont attendu qu'il atteigne l'océan, puis ils ont déjà donné l'ordre de détruire le ballon. ..."
    Ah bon ?
    Naïvement j'avais cru qu'ils attendaient que le ballon perde suffisamment d'altitude pour être, enfin pour eux, à porté de tir ...:-)

    "Поэтому они подождали, пока он не достигнет океана, а затем уже отдали приказ уничтожить воздушный шар. ..."
    Ах, хорошо ?
    Наивно я полагал, что они ждали, пока мяч потеряет достаточную высоту, чтобы, наконец, оказаться для них в пределах досягаемости...: -)
  5. al3x
    al3x Сегодня, 14:56
    +1
    Надо их запускать на регулярной основе. Конструкция копеечная, а веселуха знатная получается.
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 15:04
    +2
    Это шарик Пяточка который тот должен был быть подарен ослику ИА
    А американские свиноты его сбили, тем самым превратив ослика ИА в самого грустоного на всём свете!!!!